吳東亮11年前捨不得賣的業務 現在超賺！台新證承銷量衝市場前三

【文／李若雯；圖片／王建棟攝】

2009年吳東亮賣掉台証部份業務，只留下承銷，這個部門蛻變成台新證，承銷件數領先同業，甚至是「快速成長一百強」金融業第一名，它怎麼辦到？

去年底，台股迎來了一場久違的派對。

和泰汽車子公司和潤，興櫃轉上市，增資14萬張，一張難求，從法人到散戶，無不卯足全力搶購，不到5%的中籤率，更讓股民碰面就問「你抽了嗎？」

眾人搶購，和潤風光上市，申購件數、凍結資金數都創下近10年紀錄，使主辦承銷券商台新證券，面子裡子，都賺得滿滿。

攤開報表，台新證近3年營收複合成長率逾43.2%，高居《天下》「快速成長一百強」榜單中的金融業之冠。

這一幕風光再起，台新金控董事長吳東亮可是佈了10年的局。

善用當年台証留下的強項

2009年，卡在彰銀案的吳東亮，資金難以周轉，僅能忍痛賣出台新金控旗下穩定獲利的台証證券給凱基證券，以解燃眉之急。

但當時吳東亮保留了台証最引以為傲的承銷業務，賣給凱基的，只有經紀及通路資產，並和凱基簽了4年的競業禁止條約，台新金不得與凱基搶經紀客戶。

經歷斷腕之痛，吳東亮成立台新證，憑著台証時期打下的強大實力，集中火力，猛攻承銷業務，近年陸續拿下台數科、易華電、保瑞等承銷案，承銷件數更穩居市場前三。

「他們真的都是赤手空拳，」一名證券業高層私下讚嘆，台新證承銷團隊戰鬥力強，許多業務並非靠台新銀行轉介，而是靠團隊本身能力打下江山。

以和潤為例，因主要股東不願釋出老股，和潤決定以增資方式上市，為符合上市規定，須將大股東持股比例降低，一口氣增發14萬張股票，以台股胃納量而言，算是巨量。

任務難度高，和潤找來六大承銷券商報告、比較。「這個是要經過比賽PK的，」回憶爭取業務的過程，台新證副總經理陳立國津津樂道，在簽約前與和潤接觸了一年多，過程第一時間回應和潤各種疑問，並提出可行方案，說服和潤相信，台新能將新股售罄。

回想起當時心情，和潤協理廖文忠還是戰戰兢兢，表示上市前和台新證半年內辦了幾十場法說會，在業界相當少見，只要可能有投標興趣的壽險、投資機構都去。投資人反應熱烈的程度，廖文忠自己都始料未及。

承銷業務虎虎生風，當初賣給凱基的經紀部門，也逐漸被吳東亮蓋了回來。透過併購大眾證券，台新證市佔率悄悄從併購前的0.7%，成長到2.1%，向前十大證券叩關。

與銀行共銷，吃數位原生代客戶

除了併購，要擴大能見度，台新證善用金控綜效，在台新銀行設立證券共同行銷處，「這不是新鮮事，但台新做得最徹底，」台新證總經理林献群表示，共同行銷處不是只有證券櫃台，而是配有經理及3到4位營業員，共同行銷處擴點成本不到一半，業績卻堪比中型分公司。

台新證在台新銀行設共同行銷處，還派營業員駐點服務，達到成本減半、業績大進補。 （王建棟攝）

而台新銀大批數位原生代客戶，更是台新證未來獲益的潛力股，透過網路行銷、和台新銀行數位帳戶Richart合作，台新證券戶有一半不到40歲，平均年齡業界最低。

傳統承銷部門，以輔導企業上市上櫃為主，台新證董事長郭嘉宏則引進投行概念，要提供客戶併購、創投、私募基金等服務，「這方面的東西，會讓客戶更被吸引、黏住，」郭嘉宏表示。在市場飽和、削價競爭風行的證券業，台新證得把餅做大。

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