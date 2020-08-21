尋找下一個台積電！2020「快速成長一百強」全解析 誰是逆境贏家

【文／康育萍；研究／蘇碧婷；圖片／Shutterstock】

《天下》第二年發表「快速成長一百強」榜單，這100家企業為何能挺過2019年貿易戰、匯率震盪，營收飆速成長？我們能否從中找出台灣明日之星——下一個鴻海、台積電？

6月，世界經濟論壇（WEF）宣布「The Great Reset」（大重啟），是明年1月的論壇主題，將呼應2019年至今劇烈變化的全球局勢，找出迎向復甦的解方。

從中美貿易戰引發一系列的科技戰、金融戰，到新冠肺炎疫情蔓延全球，如何在黑天鵝頻傳的此刻，重啟成長動能，已成企業當前挑戰。

「世界已經不再安寧，」台積電創辦人張忠謀去年底便預言。大浪來襲，企業只能設法自保。

連台積電這樣的國際級企業，都必須在中美對峙下，平衡兩強利益，於今年5月宣布赴美設廠，更何況資源稀缺、深受景氣波動影響的中小企業。

今年《天下》再度啟動台灣中小企業「快速成長一百強」調查（完整榜單點擊下載），鎖定2019年營收1億至100億的企業，依據2017年到2019年營收，進行營收複合成長率排行，找出各產業持續成長的明日之星，帶動台灣經濟轉型的下一個鴻海、台積電。33年前，台積電成立時，也只是一家年營收1億多的中小企業，如今年營收破兆，成為左右全球產業發展的龍頭企業。

調查結果顯示，當全球經濟動盪、產業秩序重組的現在，上榜企業正經歷一場大洗牌。

6成台灣企業風險管理不足

對比去年的百強名單，今年有超過7成企業遭淘汰出局，僅剩不到3成企業依然在榜，可見在不確定的競爭時代下，企業要活下來、還成長，有多難。

「變動成了新常態，以前穩定求生存的時代，很可能不會再回來，這對中小企業來說，是更大的挑戰，」資誠聯合會計師事務所所長周建宏說。

根據資誠調查，面對今年上半年突如其來的疫情，近6成台灣企業主坦承，企業的「既有風險管理架構不足」，代表台灣企業因應風險的能力較為薄弱，容易受外在變化影響。

「風險是魔鬼，比市場上的競爭者更難猜，」《鋼索上的管理課》作者、韋萊韜悅資深協理吳明璋強調。

分析今年《天下》的快速成長一百強榜單，也正好呈現出，當海嘯一來，台灣中小企業首當其衝，面臨挑戰。

雖然，此份調查尚未反映新冠肺炎疫情對企業營收的影響，但光受貿易戰升溫、匯率震盪影響，不少去年上榜的精密機械、電腦零件相關企業，都因此未能再度進榜。

「現在是百年難得一見的危機，」工具機大廠上銀科技董事長卓文恒就說。

當意外成為新常態，企業該如何在逆境中持續成長，而且愈活愈好？

「去全球化的新時代下，『韌性』（resiliency）才是最重要的競爭力，」安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）表示。

韌性，指的是企業能夠預測、應對、適應環境持續變化，並且生存和繁榮發展的能力。打造韌性，不只幫助自己活下去，還能做到逆勢成長。

尤其，當經濟局勢動盪，新科技模糊競爭邊界，產業加速洗牌，韌性，就變得比企業以往重視的效率更重要。

瑞士洛桑管理學院（IMD）創新樂高教授俞昊表示，過去企業為了提升營運效率，縮減成本、減少多餘配置，採取精實管理。但只要危機一來，往往因為缺乏風險管理機制，低估因應成本，難以緩衝，對營運帶來極大風險。

星巴克營收衰卻樂觀：困難時期已過

正因如此，韌性也成為蘋果、微軟、星巴克等全球知名企業，都在學的新競爭力。

受新冠肺炎疫情影響，星巴克公布2019年度第3季財報（截至今年6月28日），營收為42.2億美元，較去年同期衰退38%。

即便疫情依然嚴峻，看待下半年，星巴克首席財務長格里斯瑪卻樂觀地說，「星巴克品牌具有韌性，與客戶連結性很強，我們認為最困難的時期已經過去。」

原因在於，星巴克早在疫情前，便開始改變實體店營運模式，不斷嘗試新做法，加快數位佈局。

例如，預計在未來一年半內，關閉北美400家門市，但同時開設300家「快取店」。顧客透過手機點餐，不用進店就能在店外窗口取餐，提升外帶訂單比例，取代內用。同時強化與外送平台、第三方金流服務合作，提供顧客更多元、方便的消費方式。

由於即早應對，星巴克預估，下半年營收的衰退幅度可望縮減，單店消費金額也將提升。

快速因應外在變化、調整經營策略，對多數仰賴對外貿易的台灣中小企業來說，更為迫切。

以身為消費者「第三空間」聞名的星巴克，開始縮減門市、新增快取店。 （Shutterstock）

平時就養成作戰心態、學會應變

「我們永遠有Plan A、B、 C，而且最後執行的，往往是Plan C，」保瑞藥業董事長盛保熙接受《天下》專訪時說。

攤開今年《天下》快速成長一百強榜單，保瑞藥業位居第2名，2017到2019年營收複合成長率近106.7%，更是唯一連續兩年都在前三名的企業。

近年保瑞靠併購快速崛起，曾在5年內買下3家藥廠，對此盛保熙強調，「併購要成功，企業的韌性更重要。因為你每次買的公司狀況都不同，從營運、財務到團隊，全部都要重新評估，如果沒有應變能力，根本做不來。」

今年3月，保瑞斥資8.3億台幣買下英國生物製藥公司葛蘭素史克（GSK）的加拿大藥廠，沒想到併購期間，爆發新冠肺炎疫情，原先計劃派台灣總部人員前往交接，全被迫取消。

「人飛不過去，但我們計劃照走，只好馬上重新估預算，找當地人來做，透過視訊會議和台灣總部溝通，兩邊的財務、人資系統該怎麼整合……，」盛保熙說，經歷多次併購，讓團隊平時就養成作戰心態，最後整個併購計劃，還是預計在今年第4季完成，並未延宕。

既然韌性成為危機當前，企業存亡的重要競爭力，又該怎麼強化它？

【延伸閱讀】

藍思是誰？為什麼可成不想做蘋果了？

習經濟發威 經濟學人：該認清事實了，別輕視中國

台美關係41年來最高點 美軍離高雄港距離多遠？