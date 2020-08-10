買口罩的人又變多了！確診疑雲連環爆 台灣已出現二度疫情嗎？

【文 江慧珺】

眾所矚目的「彰化萬人檢測」初步結果出爐，參與人員證實，的確有受測的彰化縣民曾經感染冠狀病毒。台灣是否出現二度疫情？中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳直言，「不排除。」

「買口罩的人又變多了，」彰化縣衛生局長葉彥伯感嘆。這反映出現在台灣新冠肺炎疫情再起，風聲鶴唳的氣氛。

來台多時的外籍人士在回國時紛傳確診。包括日本女學生、泰國移工，以及8月5日，日本公布的最新個案──日籍工程師來台1個多月無症狀，卻在返國後確診。

最離奇的，莫過於比利時工程師染疫案。根據媒體報導，這位在彰化參與離岸風電工程的工程師，今年5月來台，7月底欲從杜拜轉機返國，依規定自費採檢，卻因此創下台灣自費採檢確診首例。

該名工程師在台期間，足跡遍及北部與中部，但大多數時間待在彰化，該工程師沒有戴口罩習慣，讓疫調經驗豐富的葉彥伯，再次繃緊神經。

彰化疫調團隊，透過比利時工程師的手機掌握數位足跡，得知他的活動範圍，從職場、旅館、餐廳、健身房到酒吧，還曾搭乘高鐵、計程車，光在彰化就匡列近400個潛在感染對象，且全數進行核酸檢測與血清抗體檢測。雖然目前檢測結果幾乎都呈陰性。

萬人篩檢出感染者，且部份症狀不輕

但不可否認的是，從日本女學生、泰國移工到比利時工程師，零星病例接連冒出，顯示你我所處的社區，沒有想像中如此安全。

台灣是不是存在少數新冠肺炎輕症或無症狀感染者，到處趴趴走，散播病毒？這是許多國民心中的疑問。

能夠相當程度回答這個疑問的，是眾所矚目、由台灣大學公衛學院與彰化縣衛生局合作的彰化萬人檢測，已初步完成3000多人的新冠血清抗體檢測。完整結果將在8月底正式公布。

（劉國泰攝）

參與人員證實，的確發現抗體陽性者，甚至有人產生具保護力的中和性抗體——代表部份受測的彰化縣民曾經感染冠狀病毒，但後來痊癒，而且其中部份患者症狀不輕。但台灣大學公衛學院與彰化縣衛生局都不願透露確切數字。

台大公衛學院副院長陳秀熙解釋，感染新冠病毒後，即便是無症狀或症狀輕微，也會產生抗體；但若症狀較嚴重，通常會激發免疫反應，進而產生中和性抗體。

葉彥伯對這樣的抗體檢測結果，並不意外，「當時疫調再縝密，還是有沒catch到的感染者。」

3月歐美返台潮可能是防疫漏洞

陳秀熙認為，確診人數比彰化更多的地區，例如雙北，實際上的盛行狀況可能更嚴重。

台灣備受國際讚譽，被視為銅牆鐵壁的防疫體系，為何會出現破洞？

前疾管局長蘇益仁認為，漏洞可能出現在3月初。

當時歐美疫情已漸趨嚴重，美國確診病例在短時間內急速竄升，超越中國與義大利等重災區。但指揮中心卻直至3月19日才實施全面邊境管制，隔天就新增確診27例，創下單日最多確診紀錄。

「社區一定有無症狀感染者，特別是歐美返台潮那一波，因邊境管制啟動較慢，在那之前一定有人（感染者）進來，成為社區傳播種子，」蘇益仁說。

陳秀熙指出，「無症狀感染者」的存在，是新冠病毒較SARS或流感更難防堵的主因。

無症狀感染難防堵，本土風險仍存在

因為即便全無症狀或尚未發病者，同樣具有傳染力。特別是尚未發病的個案，即便尚未出現症狀，但上呼吸道排出的病毒量堪比有症狀者。

陳秀熙檢視比利時工程師的活動史，推論他最可能是遭無症狀或症狀前期的外籍人士感染，且感染地可能在入境者眾多的台北。

目前國內除了自菲律賓入境的所有旅客一律篩檢外，其餘國家旅客的採檢依據，為出現症狀或有接觸史，迄今每日僅檢驗約200件。

入境普篩呼聲不斷，指揮中心估算，每天入境人數約1200人，每件核酸檢測成本3500元，入境普篩一天得花420萬元經費，然而部份患者潛伏期較長，約有35％無法檢出，反而造成防疫破口，「我是百分之兩百反對，」專家諮詢小組委員李秉穎說。

台灣感染症醫學會理事長黃立民認為，若能對入境旅客在14天檢疫後篩檢，可過濾掉更多感染者，「愈少人帶病毒，社區愈安全。」

（劉國泰攝）

但李秉穎提到，依照美國CDC資料，發病超過10天就不具傳染力。也就是說，14天檢疫後檢測，就算確診，帶原者身上都是不具傳染力的死病毒，意義不大。

檢視新冠肺炎防疫經費，除檢測外，還得用於隔離檢疫、治療，甚至振興經濟，未來抗病毒藥物與疫苗研發成功，也得砸錢搶購。李秉穎認為，費用要用在更實在的地方。

多國第二波疫情來襲，台灣不該鬆懈

其實，儘管台灣解封後，已逐漸回復正常生活。但幾個同樣名列防疫模範生的周邊國家、城市，原以為擺脫噩夢，現在卻紛紛出現二度疫情。

例如，曾連續23天無本土病例的香港，7月卻爆發最新一波疫情，養老院、餐廳、藥粧店等都爆發群聚感染，且追查不到感染源。

越南觀光城市峴港，在7月25日爆發疫情，打破該國3個月以來無本土病例紀錄。疫情已外擴到河內、胡志明市等地，持續延燒。

澳洲、德國、日本，也都出現感染人數不降反增的異常現象。

台灣是否會步上他國後塵，出現第二波疫情？

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳日前接受訪問時直言「不排除」，也承認國內確實有無症狀感染者的可能性。

衛福部部長陳時中則呼籲，希望民眾不要鬆懈，要重新回復「勤洗手、戴口罩」的防疫習慣。

尤其是勤洗手，「近來大家無論是乾洗手或濕洗手，好像都降很多，聽說酒精現在都滯銷，」陳時中在記者會呼籲，民眾上下班、出入公共場合，回到家裡，「手一定要搓一搓。」