美股飆漲是假象？末日博士：窮忙族暴增 超級大蕭條10年內降臨

【整理／吳怡靜；圖片／Getty Images】

疫情期間美股大漲，難道經濟真能V型復甦？華爾街愈熱絡，企業裁員、佛洛伊德事件等問題就愈緊張，為什麼會有這麼大對比？末日博士魯比尼說，這是美國市場氛圍在自欺欺人。

紐約大學經濟學教授魯比尼（Nouriel Roubini）有個全球知名的外號「末日博士」，因為他是少數準確預測了2007年次貸風暴，以及2008年金融危機的專家，且以發表悲觀經濟預測著稱。

其實，「我更喜歡被稱為現實主義博士（Dr. Realist），」他曾在受訪時透露，自己不是永遠看衰的熊市論者，「在判斷正確或錯誤方向時，你必須當個現實主義者。」

新冠疫情重創美國和全球經濟，這位講真話的「烏鴉嘴」近來不斷警告，美國股市從第1季谷底反彈大漲，顯示投資人預期經濟會出現V型復甦，但這是「股市在自欺欺人，」他告訴德國《明鏡》週刊，「那不會是真正的反彈，只是一種錯覺。」

他研判，美國經濟走勢很快就會從V型變成U型，萬一又陷入衰退，就會來到W型，而且他擔心經濟情勢若惡化下去，再過幾年更可能呈現L型，迎來比1930年代大蕭條更慘重的超級大蕭條。

以下是他最近接受彭博、雅虎和半島電視台等媒體專訪的重點整理：

目前來看，我認為美國經濟在第2季的暴跌後，第3季會有所反彈，因為基期太低了，但就算有4%（年化後約16%）的成長，也不會是V型復甦，比較可能是一種貧血的U型復甦。

主要原因是企業和家庭都將面臨痛苦的「去槓桿化」過程。

過去10年來，許多企業大量舉債，現在為了避免破產，必須減少支出，大砍人力，短短3個月內，美國企業的裁員人數就超過10年來所創造的就業機會。

即使往後要重新雇用，他們也不會大量雇用正職員工，而是聘用兼職工、臨時工、外包工等，勞工的所得會大受影響，所以企業和家庭都在削減成本、減少投資，增加儲蓄。

也因為政府和民間債務居高不下，增加了經濟的不確定性和避險情緒。

今明兩年，我們會看到經濟從一開始的V型反彈，很快就變成U型，萬一疫情持續升溫，在冬季發生嚴重的第二波感染，還可能將走向W型，亦即雙底衰退。

不僅這樣，我還擔心，這波復甦會在2020年代的中期變成L型，迎來大蕭條。我最近才撰文指出，金融危機以來，全球經濟面臨了10大危險趨勢，包括：

1、債務和赤字引發違約風險

2、先進經濟體人口老齡化

3、通縮風險日增

4、貨幣貶值

5、數位化帶來破壞

6、去全球化

7、民主危機：民粹崛起

8、美中對峙

9、新冷戰

10、環境破壞

而眼前的新冠疫情，將使這些趨勢更加惡化，有可能導致一場超級大蕭條（Greater Depression）在10年內降臨。

華爾街的歡呼，跟現實脫鉤

最近美國股市大漲，反映出投資人預期經濟會出現V型復甦（當然聯準會挹注的流動性也是另一原因），但這種預期與事實完全不符，因為今年將是疲弱的U型復甦。

很多人觀察經濟，只看股市好不好，但是華爾街和所謂的「主街」（Main Street）很不一樣，華爾街代表的是大企業、大科技公司和大銀行，而主街代表的是小企業、勞工和普通家庭。遺憾的是，凡是對華爾街有利的事情，必定對主街的民眾不利。

大企業遇到衰退，為了生存、壯大並且達成華爾街的利潤目標，就不得不削減成本，通常會先從勞工成本下手，而被裁的勞工就失去了收入和消費力。近來美股標普500指數連創新高，因為大企業正變得更加強大，可是卻有數百萬小企業、小商店正在走向破產。

所以，眼前發生的是一場社會階級的衝突，如果我們不改變經濟政策，找到更進步、更有包容性的做法，那麼，華爾街的成功，就是以犧牲普羅民眾的利益為代價。

新的下層階級崛起：窮忙族

包括全球化、貿易、移民、自動化新科技等在內，許多因素造成了財富和收入不平等的問題愈來愈嚴重，也因而催生出一個新的下層階級：英國經濟學家史坦丁（Guy Standing）所謂的「窮忙族」（precariat，又稱「不穩定無產階級」）。

在美國，這個族群包括大批的非裔、拉丁裔以及愈來愈多的白人。他們沒有穩定的工作或收入、沒有技能、沒有前途，在絕望中掙扎。

所以，當我看到佛洛伊德之死引發的抗爭和暴動，我必須說，是的，這件事跟「黑人的命也是命」（BLM）有關，跟種族平等訴求有關，但不僅這樣，它也跟經濟正義有關。

我住在紐約，這裡每天都有幾千個年輕人上街示威抗議，其中白人就佔了8成。美國有大批的年輕人正淪為下層階級，他們的工作不穩，看不見未來，充滿了疏離感和挫折感。他們的抗爭，代表的是窮忙族這個新無產階級的革命。

尤其，未來10年，科技（而非全球化、貿易或移民）將成為工作和所得的最大破壞力量。舉個例子，自駕車問世，將使數百萬的Uber司機、貨車司機失業，所以，即使你祭出保護主義高關稅、豎起圍牆阻擋移民，也無法解決最基本的問題：如何讓人民在數位經濟時代存活、勝出。

我認為，美國的財富和收入不平等已經嚴重到無法持續。經濟大餅雖仍在擴大，利益的分配卻愈來愈偏差和不均：流向資本家和擁有高階技能的人，其他人都將被拋到後面。

川普是披著民粹羊皮的財閥

在政治光譜的右邊，很多只有高中學歷、宗教和社會價值偏保守派的選民，上次把票投給了川普，因為他們以為川普是真正的民粹主義者，結果他們失望了。

川普其實是個披著民粹主義羊皮的財閥，他的經濟政策，從幫大企業和富豪減稅、試圖推翻歐巴馬健保政策、放鬆捍衛勞工權益的法規，到廢止多項環保措施，完全違背了支持他的藍領選民利益。

另方面，光譜的左邊，很多來自都市的下層階級則是投給了民主黨的桑德斯和華倫，他們同樣也期待改變。

不只是美國，去年從拉丁美洲、中東、亞洲到法國和義大利，都爆發了大規模抗議活動，這是一種全球現象。

新科技和全球化在世界各地產生了贏家和輸家，而輸家愈來愈多，漸漸成為大多數，他們因為缺乏經濟機會和社會流動性，看不到自己和下一代的未來而深陷絕望。這些人往往會投票給民粹政黨，排斥當權的主流政黨，就是因為他們想要改變。

過去當人民要求改變時，經常引發社會動盪、內戰或革命，所以我們必須拿出辦法，避免社會和政治不穩。

德國要拚工業 4.0，美國呢？

我們需要進步的政策。未來10年，無論誰當選美國總統，都必須好好思考美國的產業政策，例如，德國提出了「工業4.0」，要推動自動化、AI、機器學習、物聯網和大數據等科技應用。第四次工業革命已經來臨，我們必須提供人民必要的技能。

有太多投資要做，第一是人力資本，然後是實體基建、綠色基建、數位基建；另外，還要投入社會體制的基礎建設，因為財富和收入不平等造成的階級分化，正在侵蝕美國的社會資本，除非我們重建社會結構，否則分裂的情況將更嚴重。

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