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考生注意了！未來考台大 不需要填「科系」？

聯合新聞網 / 天下雜誌
台大校長管中閔上任之後發動「台大未來大學計畫」，以工作坊形式，讓老師與學生面對面交流，為新學制設計提出改革建議。圖片來源：劉國泰攝
台大校長管中閔上任之後發動「台大未來大學計畫」，以工作坊形式，讓老師與學生面對面交流，為新學制設計提出改革建議。圖片來源：劉國泰攝

【文 田孟心】

根據教育部統計，大專院校學生退學理由以「志趣不合」為最大宗。為解決問題，台大計畫籌備「空白學位學程」，打破科系藩籬，讓學生自己拼湊感興趣的學習科目。台大的改革能成功嗎？

週六下午，台大水源校區的教室裡，聚集了數十位老師、學生，彼此交換著心事，訴說著各自的困境。乍看像是社團交誼活動，事實上，他們正在刻畫台大未來的形貌。

「現在年輕一代很不一樣，如果我們還用舊有的方式去教，那一定行不通！」兩年前校長遴選風波後，走馬上任的台大校長管中閔直言。

這次，他發動的「台大未來大學計畫」，就是一刀劃開過去80年與下一個時代的分水嶺，也是他自去年1月接任校長以來，最大規模，也最具挑戰的改革。

為什麼想做一間「未來大學」？

管中閔分析，大學教育，特別是亞洲的大學教育，是配合二戰之後的經濟型態、工業型態，不太適合領導性、開創性、改變性的人。

過往，即便台灣仍有上述潛質的年輕人，匯聚在學風自由的台大，「但我們的學制、系所、教學方式其實很少變化，真的對不起這些優秀的孩子，」台大創新設計學院執行長陳炳宇有感而發。

從數據來看，更能理解陳炳宇的自責。《親子天下》2019年調查，若時間倒轉，僅有4成台大生還想讀現在的科系。

其他6成呢？參與未來大學計畫的台大副教務長詹魁元說，「很多同學因為這樣休學、輟學，甚至想不開，轉系的限制可說是現在最大的問題。」

其實，這並非第一學府獨有的挫折。

根據教育部最新統計數據，106學年度大專校院學生退學數9萬1531人，再創新高，退學理由以「志趣不合」為最大宗。再加上總休學人數20萬9392人，台灣大約每4個大專學生就有1人休退學。

從這群Z世代學子的角度來看，在民主化、全球化情勢長大，跨域當道、自我探索風氣正盛，似乎難以將自己塞入既有的條條框框之中去學習。

（劉國泰攝）
（劉國泰攝）

從國家的角度，時代遷移，流水線模式生產的規格型人才，已無法應付知識半衰期日日驟減的現代科技社會。

逐漸浮現的「教與學」難題，國內的清大、交大5年前開始以「客製化學程」回應，也有許多大學嘗試「大一、大二不分系」。

台大怎麼做？「空白學位學程」籌備中

擔任計畫主將的陳炳宇，召集學校最願意改變的一群老師、行政、學生、校友，預計花一年多的時間訪調、研議一本「未來大學白皮書」，讓教務處能於今年11月參照白皮書的建議設計新學制。

這本白皮書關乎台大1萬多名在學生、4千多名老師，以及往後好幾屆新生，甚至是台灣高教與人才發展的未來，自然不是一蹴可幾。

未來大學團隊主要以工作坊理解學生需求，在水源校區的教室裡，他們討論的問題可能包羅萬象：「大學的xxx制度正在阻礙我，這個制度為何存在？有沒有改變的可能？」答案從轉系門檻、加簽限制，到每門課的評分方式都有人提議。

眾人你來我往，帶著不吐不快的心情抒發著觀點，最後這些資料都被整理成系統圖來分析。

雖然白皮書還沒完工，實際執行方案11月才會「產品發表」，但陳炳宇總結：「我們發現，既然每個學生都不一樣，那應該必須做到『以學習者為中心』。」

台大創新設計學院執行長陳炳宇。（劉國泰攝）
台大創新設計學院執行長陳炳宇。（劉國泰攝）

他的想像方案是成立一個「空白學位學程」，打破科系藩籬，讓狀況不一的學生們，自己拼湊感興趣的學習科目模組。

例如想往FINTECH（金融科技）發展的學生，可能需要學程式做金融計算，「但他不需要修完整個資工系課程啊！」陳炳宇笑著說。

空白學位學程，台大已寫好Proposal，等待教育部點頭。教務處也正在訂定各領域「專長」，作為將來轉系、空白學程的依循。

台大真的能改變嗎？

「10分裡面，我的信心是2分。」陳炳宇坦言，改變，很容易出現在第二名或第三名，因為他們有超越第一名的目標。反而台大普遍被認知為台灣最高學府，具備著安逸、不易變動的本質。

「但我們是台灣第一，放到亞洲呢？放到世界呢？」國際競爭賽局，使他縱然悲觀，還是捲起袖子改造母校。

機械系出身的副教務長詹魁元則比喻，「我們的規劃或許不一定是最後的結果，但只要去擾動這個機制它就會有另外一種樣子，」

「我相信一個制度只要開始動了，它應該就不會停。」他說。

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