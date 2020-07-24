新創「富爸爸」換人！這四類題材 創投金主最愛

【文／林佳誼；圖片／吳宙棋攝】

新創公司的最大金主，已變成各大企業「富爸爸」！五成以上的新創資金，來自企業創投（CVC）。創業該選哪種題材，才能獲得金主青睞？

兩年前因面板反托拉斯案在美服刑返台後，前友達執行副總經理熊暉，為自己的人工智慧新創事業辦了一次募資。

有別於前一輪資金多來自個人天使，當時已小有開發成果的他，懷著信心想挑戰資本市場，向機構創投募資。他需要的資金多達上億，但沒想到，前前後後見了二、三十家台灣機構創投，竟沒有一家願意投資半分。

「我曾經聽人說，台灣的風險創投產業不存在，親身經驗告訴我，這果然是真的！」兩年後的今天回想起來，他對《天下》記者述說的語氣中仍滿是感嘆。

最後，能夠肯定其事業價值、填滿其資金缺口的，是佳世達、友達的企業創投。

資金救星來了！老闆親自操盤

年逾60歲才創業的他深刻感受，「台灣產業要創新，不能沒有一個蓬勃的新創投資環境。如果專業風投不能提供資金，企業創投就必須來扮演救星的角色。」

事實上，企業創投（CVC）已是台灣新創投資關鍵資金來源。

根據台經院FINDIT統計台灣新創早期獲投概況，2015年至2019年8月，台灣792件新創投資案中，企業創投參與比例高達52%，超過一般創投。

這意味，在台灣若想創業募資，資金最有可能來自企業。

同時，《天下》盤點檯面上的台灣CVC也發現，從金控業的國泰與富邦，到科技業的研華與佳世達，各家操盤手不是老闆、總經理就是接班二代。在台灣一度是邊緣單位的企業創投，現在已成決策者親自操盤的重點業務。

這些決策者在看什麼？

《天下》進一步獨家分析台經院統計數據梳理出，按獲得投資件數而言，台灣新創最受企業創投青睞的四大領域，依序為健康醫療、電子、軟硬體企業服務，以及媒體娛樂。

危機感加深，電子業瘋投醫療

2015年到2018年間，健康醫療領域新創有95件獲企業創投投資，數量比後兩者加總還多。這一領域的積極CVC，包含代工大廠如緯創、仁寶、瑞軒等。

緯創企業創投的投資，投資時間長、部位也大，是國內電子廠投資生技領域的代表。

「緯創一來因為在個人電腦轉行動時一度沒有跟上，掉單很嚴重，因此危機感很深。二來Simon（董事長林憲銘）個人特質比較宏觀思考且願意授權，」長期投身創業創投領域的加大柏克萊分校訪問學者詹益鑑觀察，緯創為何在五年前財務最吃緊的時候，反而開始積極佈局。

擁有超過十年創投經驗的交大天使俱樂部執行長郭加泳也分析，國內電子業紛紛轉投資生技，尤其是醫材領域，一方面是看中高齡化社會生醫商機崛起的大趨勢，另一方面更是因為電子業有ICT軟硬體整合能力，在醫療器械生產中正可派上用場。

此外，由硬體轉向軟體也是台灣產業轉型的共同目標。因此近年台灣幾家優秀的軟體新創都容易取得企業支持。如沛星互動背後有聯發科、聯電，盾心科技則有新光與緯創。

「台灣企業創投的策略目標已從過去的『供應鏈整合』，變成『創新轉型』，」郭加泳分析，過去電子業轉投資是以周邊和上下游整合為主，透過戰略投資和客戶、供應商做更好的綁定。現在則是因網路產業崛起威脅到傳統科技業，因此愈來愈多人嘗試打開投資觸角。

當然，本業延伸領域仍是電子業佈局重點。近年電子產品類重要新創投資案如室內定位的歐勝科技有聯發科與鴻海共同投資，瑞峰半導體由漢民與欣銓一起注資。驅動IC設計公司奇景光電也憑藉領域專業，早就投資近年相當火紅的AI晶片新創耐能。

事實上，企業創投在國際間早已蔚為潮流。

歐美企業新創投資無論件數或金額，都不斷創新高。美中網路巨頭更是現在全球創投界的強勢力量。

詹益鑑觀察，企業創投大約從2000年在台灣開始出現，2010年已佔投資案約三分之一，現在又進一步提升。

為什麼台灣企業創投崛起？

企業用小錢，就能換大利

近年在國內大力提倡企業創投概念的台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦認為，主因在台灣企業已意識到過去20年不斷遷移生產基地，用低成本取勝的招式開始不太管用，未來只能靠轉型升級，而且得透過成熟企業和新創結合。

台杉總經理翁嘉盛進一步指出，既有企業發展到一定程度，靈活性會受限，不會跑得比新創快。與其把新創當競爭，不如當合作互補，這都促使台灣企業創投崛起。

但他強調，投資「要看到本業以外，what's next？」

更重要是，台灣企業有錢。

中華徵信所調查台灣5000大企業總體稅後純益，過去兩年都高達2、3兆。郭加泳說，台灣電子業都已做到世界級競爭力，雖然沒成長，但本業像是印鈔機，有銀彈可投資。

「過去一段時間，台灣所有公司本益比很低，原因就是沒做創新財，」近年負責為集團構建新事業，佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻認為，投資上下游是賺管理財，但下階段再沒有創新財，可能會很大挑戰。

李昌鴻強烈建議，台灣企業每年2、3兆元獲利，只要拿出其中1%資金投資新創，至少就有200、300億的能量。「總要有人願意去賭，」他樂觀地說。

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