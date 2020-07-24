立訊市值超越鴻海！王來春變「女版郭董」 背後是蘋果耍心機

【文／ 黃亦筠；圖片／取自立訊精密官網】

過去台廠總認為陸廠只會削價競爭，不足為患，但立訊花不到十年就得到蘋果認證，成為台灣代工廠的大威脅。立訊董事長王來春如何從富士康作業員變敵手，躍升蘋概股新女王？

因傳說將接下iPhone代工單，今年以來，立訊精密股價大漲，6個月漲約80%，市值甚至超過鴻海，成為吸引蘋概股台幹的磁鐵。

「廣達負責Apple Watch的團隊，從工程師到管理職，陸續跑到立訊的有上百人，」一名熟悉立訊的電子業台廠高層透露。

因為無利可圖，廣達已經逐步淡出Apple Watch代工。業界透露，2020下半年的最新機種，已由立訊與仁寶承接。

不只廣達，正崴一組專做知名耳機代工的工程師，也大半跳槽到立訊。甚至，一批負責蘋果iPhone的和碩工程師，最近也傳出跑到立訊上海廠。業界傳言，立訊正在建立年底上市的iPhone 12試產線。

不到十年，從B咖變A咖

一名資深科技分析師告訴《天下》，他並不意外，因為蘋果「不夠甜了」，台廠不做，那些工程師只能跑去立訊。

為什麼台廠覺得蘋果不甜了，陸廠立訊卻能拚命吃？

「立訊不是說要進來就進得來，是蘋果要讓它進來，」這名分析師坦言，立訊的崛起，是蘋果策略性地栽培陸廠。

最具代表性的場景，是2017年，蘋果執行長庫克親自參觀立訊崑山廠，當著立訊董事長王來春面，稱讚立訊是「超一流工廠」。

這是立訊「從B咖晉身A咖」的轉捩點。之前蘋果給立訊的只是零星訂單，在那一年「升級」為蘋果新品無線耳機AirPods組裝大單。

立訊崛起背後，是中美貿易戰下，美國品牌廠蘋果培育中國本土供應商，鞏固中國市場，以維持危險平衡；更是庫克主政下，扶植陸廠、制衡台廠的兩手策略顯現。

「女版郭董」併購零件廠崛起

53歲的王來春，被外界稱為「女版郭台銘」，她最廣為人知的背景，是出身鴻海、正崴（當時仍屬同集團）的產線作業員。就連被王來春視為偶像的鴻海創辦人郭台銘也公開稱讚，「富士康在中國大陸創造出很多億萬富翁，王來春是最具代表性的一位。」

外型素樸宛如大媽的王來春，2010年讓立訊在深圳掛牌，花不到十年，就成為台灣蘋果代工廠的威脅。

一名資深科技外資分析師觀察，過去台廠總認為陸廠不足為患，只會低價競爭，當時有比亞迪想進來做，但沒做起來。可是立訊不同，能被蘋果認證，還逐步給單，所以它不只低價，還有品質。

「從長遠來看，立訊起來真正威脅的是鴻海，」他一針見血指出，和碩與緯創是相當距離的第二、第三供應商，沒機會趕上鴻海，但從蘋果眼中，扶植立訊，有機會能制衡鴻海。

「面對每個現有的競爭對手，隨時保持危機感，」在股東會被問到立訊威脅時，鴻海董事長劉揚偉回答。

今年6月的鴻海股東會，由董事長劉揚偉主持。 （鴻海提供）

立訊短時間快速崛起，王來春出身泛鴻海的背景，讓她借力老東家的養分打底基。

一名泛鴻海集團高層回憶，立訊草創之初，工廠離正崴深圳廠開車不用十分鐘，正崴不但入股，還提供人力、設備，將立訊視為重點培植的外包廠，當時立訊最大的客戶就是正崴。因此立訊要在深圳上市，想引進台資有利掛牌，王來春就邀老東家正崴入股。

翻開立訊2010年上市招股書，會發現，正崴的中國子公司富港電子持有立訊3.08%股份，是僅次於王來春和哥哥王來勝的第三大股東。

蘋果穿針引線，壯大立訊

接著王來春展開一連串併購，背後瞄準了蘋果。

王來春很清楚，老東家「鴻海模式」的成功方程式，就是系統組裝外，掌握關鍵零件，增加在蘋果供應鏈的競爭力。而目標，當然是她最熟悉的台廠。

她首先併購了虧損連連的台灣連接器廠宣德。一名泛鴻海高層指出，連「併購大王」穩懋董事長陳進財都無法救起宣德，在立訊收購後，王來春大手筆買機台，增加宣德自動化能力，產品主要用來供給華為。後來，立訊拿下AirPods訂單，宣德自然也成為供應廠之一。

然而，要快速躍升為蘋果供應鏈要角，背後仍需蘋果出力。

2015年，王來春悄悄拜訪台中聲學大廠美律多次，據傳背後就是蘋果牽線。最後，立訊入股美律，成為大股東。

「對方如果有比你好的地方，應該要尊敬她，」美律董事長廖祿立在2015年接受《天下》專訪時，說明讓王來春入股的理由。

庫克接手蘋果後，不斷整併供應商。立訊入股美律前，已供應蘋果連接線、連接器，在客戶授意下，「整合」美律的耳機製造，讓蘋果一次購足。

2018年，王來春再度出手，以子公司立景創新收購了光寶科技旗下的相機模組事業部，切入智慧手機單價最高的非半導體零件。

陸廠進擊，台廠如何應對？

由此邏輯，便不難理解今年5月傳出的重大新聞——蘋果有意讓立訊入股台灣機殼大廠可成。

2018年，可成大筆資本支出購買新設備，投入蘋果新機機殼生產，但蘋果新機需求不如預期。業界就傳出，蘋果給的需求預測不準，讓可成燙到，蘋果順勢牽線立訊入股可成。

可成對外一再否認，強調「非事實」。但從王來春仿鴻海模式的角度思索，機殼廠正是立訊缺乏的關鍵拼圖。甚至，更有代工廠高層指出，「如果立訊要入股和碩旗下機殼廠鎧勝，也不令人意外。」

拉高一層，站在蘋果角度，如果立訊有了機殼廠加持，就幾乎是另一家「鴻海」了。

長遠來看，庫克兩手策略下，蘋果帶給台廠的誘因已不如以往。「廣達、英業達，他們單被立訊拿去，感覺也沒很在意，因為他們做伺服器代工的margin（毛利）更高，」一名台灣系統廠總經理坦言。

「台廠要不斷變強、往新領域前進，才是關鍵，」他語重心長。

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