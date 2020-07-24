吃不到蘋果的贏家！緯創集團市值為何超越和碩集團？

【文／黃亦筠、陳良榕；圖片／劉鎮豪繪圖】

這是一個吃不到蘋果的贏家故事。當年搶輸蘋果單的緯創，如今因禍得福，搭上當紅雲端運算列車；而iPhone代工第二大廠和碩，今年第一季竟出現虧損。吃蘋果不補了嗎？兩大集團前景黃金交叉，台灣電子業學到什麼？

「宏碁分家的五虎將，就林董你表現最出色！」 6月，緯創集團旗下雲端伺服器大廠緯穎科技股東會，一名股東拿著麥克風，對台上的緯創資通董事長林憲銘大聲讚美。林憲銘同時也是緯穎董事長。

十多年前，林憲銘和童子賢帶領緯創與和碩，從母公司切割出組裝代工業務。如今，兩大集團前景出現了黃金交叉。 （劉鎮豪繪圖）

穿著招牌淺棕色西裝外套、理著小平頭的林憲銘，臉上掩不住笑意。

小股東誇讚林憲銘其來有自。

他拍板由緯創切出獨立發展的緯穎，2019年獲利再創歷史新高，股東會當天，股價衝破800元，掛牌上市一年多以來，股價已漲了2倍有餘。母公司緯創股價也因此創下8年來新高。

差不多時間，另一家電子代工大廠，卻因子公司虧損，出現截然不同的際遇。

iPhone代工第二大廠和碩，今年第一季竟然出現睽違多年的營業利益虧損，成為台灣新冠疫情過後，第一家本業虧損的電子代工廠，震驚市場。

「這是微妙的誤會，」和碩董事長童子賢隨後在法說會解釋，和碩是賺錢，虧損來自集團持股59.41%的子公司鎧勝，因為「這幾年產品轉型，辛苦一下，」他說。

攤開緯創集團業績，在緯創、緯穎帶領下，包括緯創軟體、啟碁科技等集團主要公司氣勢如虹，總市值攀上2800億，不僅超越和碩集團，比起10年前，更翻了一倍有餘。

兩大科技集團的此消彼長，反映的也是一場產業趨勢的典範轉移。

兩大集團截然不同的命運，揭示轉型迫切性

搭上當紅雲端運算列車的緯創，股價本益比已達14倍，緯穎、啟碁更分別高達21、18倍。

儘管身為代表性蘋果概念股，和碩本益比卻只有9倍上下，而iPad機殼供應商鎧勝的市值，甚至低於公司淨值。

這是一個吃不到蘋果的贏家故事。緯創因禍得福，被迫提早轉型，培養中堅領導人梯隊。

並稱「雙A」的台灣兩大科技品牌——宏碁（Acer）、華碩（Asus），十多年前面臨品牌與代工業互相衝突的困境，分別在2001、09年，從母集團切割出組裝代工業務，成為緯創與和碩。

當時市場氣氛認為，輕資產的品牌公司價值大於代工廠，緯創與和碩兩家公司都被認為是毛利不高的「棄子」。童子賢和林憲銘承擔下集團內的成熟事業部，力求闖出一條新路。

2011年，蘋果創辦人賈伯斯過世，接棒的「供應鏈管理大師」庫克，致力於培植能與鴻海競爭的第二家iPhone代工廠。

死氣沉沉的筆電代工業，因此出現一線生機。群雄逐鹿之下，最後，本就是蘋果筆電代工廠的和碩雀屏中選。緯創則過了幾年，才勉強擠入，成為第三家iPhone代工廠。

和碩因此展開一段高成長的歲月。今年更以1.37兆的集團營收，躍居《天下》50大企業集團第3名，僅次於鴻海與台塑集團。

這次，和碩與緯創的集團前景，卻呈現黃金交叉。

最主要原因當然是，緯創孕育出緯穎，這個近年來台灣科技業最耀眼的新星。

然而，和碩集團狀況低迷，也是一大關鍵。和碩過去讓同業艷羨不已的兩大金雞母——景碩與鎧勝，竟然都出現歷史性的虧損。

同屬蘋果供應鏈的IC載板大廠景碩，因為產品方向判斷錯誤，在2019年大虧20.25億元，將近半個資本額。

鎧勝不但已連虧2年，今年第一季又創下史上新高的13.04億虧損，拖累母公司和碩，令童子賢尷尬不已。

「和碩很明顯，業外幾間事業都沒賺到錢，（因此）它只能守著蘋果，這點比較麻煩，」一位資深科技分析師說。

因為，大麻煩來了──庫克新歡、近年重點栽培的陸廠立訊精密，一旦成功殺入iPhone組裝，和碩將首當其衝，「因為和碩主要是做平價手機，立訊進來會先做這塊，」一位本土券商研究部主管解釋。

這也是為什麼最近2個月，隨著蘋果股價屢創新高，台灣蘋概股跟著反彈之際，和碩卻沒有跟上這一波的主因。

蘋果iPhone成長率已到天花板，讓緊抱蘋果的台灣蘋果供應鏈開始產生警覺心。 （Getty Images）

蘋果iPhone成長率已到天花板，讓緊抱蘋果的台灣蘋果供應鏈開始產生警覺心。（Getty Images）

同樣面對立訊威脅，iPhone代工的「老三」緯創不是應該更慘？

但電子同業與分析師皆認為，對今日的緯創而言，蘋果已是不賺錢的「雞肋」業務，「代工量減少，緯創毛利率會往上，股價還會往上。」

關鍵1：「老三」緯創因禍得福

爭輸低階iPhone，放手往雲端走

緯創直到2013年才得以分食部份低階iPhone 5C的訂單。但這顆遲來的蘋果，卻沒想像中美味。

「如果你是最後一棒，你吃還是不吃？」一名資深科技分析師表示，緯創只是老三，只能吃利潤較差的低階單，而且也沒辦法像鴻海一樣，賺零組件的錢，多半只能賠錢做。

一名緯創老臣告訴《天下》，這對緯創可能是「因禍得福」，因為蘋果搶輸別人，「毫無懸念，只能轉型走別條路。」

2011年，轉機出現了。臉書、Google來敲門，找緯創代工大型資料中心。「當他們主動來找你，你不能說沒有能力做，我們是有能力的，問題是跟客戶間的衝突變大，」林憲銘年初接受《天下》採訪時坦言。

那年，雲端運算的趨勢已沛然成形，微軟、臉書、eBay、騰訊跳過戴爾、惠普等品牌伺服器商，直接找上廣達、英業達、緯創等代工廠，談客製化的大型資料中心訂單，引發品牌商激烈反彈。

同業血淋淋的例子，擺在眼前。廣達就因與臉書合作，遭戴爾抽光訂單；而英業達則擔心得罪大客戶惠普，遲遲不敢跨入。

當時緯創內部開了一場會議，由林憲銘主持，會後結論是緯創沒有任何一家客戶獨大，風險可承受，於是他拍板決定跨入大型資料中心代工。但最後，還是接到客戶戴爾的抗議。

林憲銘隨即決定，把資料中心業務整個切割出去，成立「緯穎」。「事實證明切割是正確的，因為資料中心客戶跟品牌客戶的內涵不同，對產品規格需求、商業模式的了解也完全不同，」林憲銘說。

「我們當然也可以像廣達一樣硬幹，但Simon（林憲銘）已經有從宏碁切割的經驗，他就覺得你和客人競爭，客人當然會介意，緯穎是在那樣的氣氛下切出去的，」一名緯創主管說。

確實，說到「切割公司」，林憲銘是老經驗了。

2001年，當時48歲的林憲銘，便在宏碁總經理任內，負責執行將品牌與代工一分為二的浩大工程，並在之後掌管負責製造代工的緯創。

切割之後，更是對林憲銘的試煉。宏碁獨立後，逐步減少給緯創的訂單，他必須重新尋找新客戶填補產能。當時緯創一度陷入虧損，林憲銘打拚到身體出狀況，牙齒整排掉光。

經過十多年跌跌撞撞、嘗試錯誤，林憲銘終於「十年磨一劍」，找到正確轉型方向。

小金雞緯穎締造千億市值，蘋果單用來度小月

目前這類被歸為原廠直銷（ODM Direct）的伺服器，已佔雲端伺服器3成市場。緯穎也佔了全球雲端伺服器市場超過一成的出貨量。

過去5年，緯穎營收成長近40倍，市值已約1400億，貢獻緯創集團一半總市值。

一名科技分析師表示，蘋果只佔緯創營收不到2成，「緯創就維持小小的蘋果製造規模，邊學習蘋果在組裝、製程新技術，維持好關係就好。」

「但它（緯創）賺錢，都靠緯穎，」這位分析師強調。

在緯創內部被稱為「小巨人」，個頭嬌小、聲音洪亮的緯創新事業總部總經理洪麗甯，帶著99個緯創幹部，在2012年成立了緯穎。

緯穎搭上雲端伺服器熱潮，在總經理洪麗甯帶領下，緯穎佔緯創集團總市值已超過一半。 （邱劍英攝）

同一年，和碩出現大突破，繳了幾年學費，做了兩支銷售欠佳的利基款iPhone，終於等到對手犯錯——鴻海產線出現良率問題，讓庫克決定加速分散蘋果供應商，和碩因此搶下iPhone 4S和iPad mini訂單。

這是一個重要的轉捩點。「和碩將成為蘋果低階手機的主要組裝廠，結束鴻海獨佔蘋果產品的代工時代，」《華爾街日報》當時分析。

2014年，鴻海再度出現良率問題，和碩因此得以分食熱賣的主力機種iPhone 6訂單，蘋果佔和碩營收比重一舉衝到6成，甚至比蘋果佔鴻海營收比重還高。

營收、獲利暴衝，和碩儼然超過廣達，晉身電子代工二哥。同一年，成為蘋果iPhone僅次於鴻海的組裝廠。

這是和碩的黃金時期。

當時蘋果在高速成長期，相關供應鏈都是市場寵兒，和碩本益比一度高達20倍。反觀還身陷轉型泥淖的緯創，股價低迷，本益比只有9倍，與今日的處境恰恰相反。

然而，就在此時，和碩的前景，開始浮現烏雲。根源，就是旗下的小金雞──2010年成立、13年風光掛牌的鎧勝。

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