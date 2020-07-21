蘋概股之王！蘋果惡劣砍價和兩手策略 為何碰上大立光就沒轍？

【文 鍾張涵】

多眼怪、上億畫素，近年智慧手機各種高規格鏡頭，只有一家台廠能量產。這也是為何蘋果對供應商砍價、砍單，碰上大立光卻沒轍。為何大立光能，其他蘋概股不能？

一名光學鏡頭台廠高層，回憶起與蘋果公司見面的場景：

3年多前，我和公司業務副總準備前往美國，我們一路沙盤推演，腦袋裡想的都是「1美元保衛戰」。

因為A公司（指蘋果）殺價是有名的，所以我們一路討論，底線就是一顆鏡頭0.99美元。

沒想到見面後，蘋果採購直接拿出一疊評估報告指出，我們公司的產品良率、鏡頭產品射出成型狀態、產線規模、物料進口和加工成本，最後直接說：「因此經評估，給予你們10%～15%利潤空間是合理的，我們幫你算出每顆鏡頭約1.1美元，可以嗎？」

這位高層當場點頭如搗蒜。

他告訴《天下》，「蘋果的GSM（全球供應鏈管理）多厲害啊！」

「前面的沙盤推演都浪費了，」他嘆口氣說，蘋果對供應商砍價很惡劣、又玩兩手策略，但這對光學沒辦法，因為手機鏡頭供不應求、畫素規格提升，還沒看到天花板。

最重要的是，「蘋果還扶植不出另一個大立光。」

這也是大立光過去幾年，本益比長期保持20倍上下，與其他蘋概股近來甚至不到10倍的慘狀，有天壤之別的主因。

不用看蘋果臉色的股王

大立光，全球手機鏡頭最大供應商，全球市佔率逾30%，每月生產逾2億顆鏡頭。外資指出，鏡頭單價從1.8到5.5美元不等，但5美元以上的高規格鏡頭，全球僅大立光能大量生產、出貨。

7月9日，大立光法說會，執行長林恩平證實：疫情期間，客戶需求下修得很厲害，但放長線觀察，智慧手機鏡頭規格，客戶都還是要求繼續提升。

大立光去年底開始出貨8P（使用8片塑膠鏡片堆疊而成）鏡頭，今年已有客戶陸續導入。林恩平說，公司並已開始研發9P（目前市面上量產的手機鏡頭最高規格）鏡頭，最快下半年有機會達成，畫素都是上億起跳；大立光也在研發自由曲面鏡片（Free-form lens），希望加強超廣角品質。

目前全世界其他同業，都還在努力提升7P良率階段，更遑論克服8P組合瓶頸。

一名資深光學人士分析，就算假設一個鏡片只存在上、下2項變數，8片鏡片堆疊的變數就是2的8次方，至少必須控制256項變數。目前光學鏡頭產業能全數克服並量產的廠商，只有大立光。

蘋果積極扶植的第二供應商──玉晶光董事長陳天慶日前說，公司已成功將7P良率提升至7成之上，並持續研發8P技術。

曾被蘋果寄與厚望的大陸廠商舜宇光學，外資預估得到2021年，才有機會出貨6P鏡頭給蘋果平價手機。

但如今，人人都用智慧型手機拍照錄影、連線直播，高畫素、大光圈、超廣角，以及為因應全螢幕或超薄外型，備受期待的水滴鏡頭（超微小鏡頭）、潛望式鏡頭等技術規格，都仍是光學鏡頭產業持續推進的動力。

這就是為何蘋果的砍價和兩手策略，過去幾年始終無法在鏡頭行業施展的原因。

（邱劍英攝）

十多年前曾與大立光分庭抗禮、並稱「光學雙雄」的亞洲光學董事長賴以仁都笑著說，「我們全塑膠（鏡頭）拚不過大立光，他們真的厲害，我們甘拜下風！」

某蘋果供應鏈主管歸納大立光三大優勢：先行者優勢、專利城牆，以及技術「天花板」還沒出現，手機鏡頭規格還有提升空間。

優勢1：技術領先，與同業拉出一世代差距

時間回到1987年，林耀英創辦大立光電，聽從友人、相機大廠普立爾董事長黃震智建議，看好智慧手機鏡頭輕薄短小商機，決定捨玻璃（鏡頭），轉入塑膠鏡頭研發。

但發展至今，2至3家光學廠商高層都告訴《天下》，人類一根頭髮直徑約50微米（μm），但這個產業早已進入0.1微米的戰爭，「為了這小於0.1微米的誤差，任何一個小細節都不能錯過。」

先進光工程師說，樓地板震動、設備的精度校正、工廠或環境溫度等，再微小的變化，都會讓射出成型的鏡片出現差異。

該工程師以「偏心」（decenter）公差為例，解釋這世上沒有真正的圓，圓只是數學上的假設，任何圓放大一萬倍都會變得有點橢圓，所以中心點容易跑掉。

因此，做一個圓的鏡片，但當光束進來、準備成像，若沒有落在當初光學設計的最佳中心點，那就是「偏心」。

堆疊愈多鏡片，每片中心點得完全相符、品質一致，是光學廠很難突破的瓶頸。

某光學廠主管透露，後來許多光學廠都學大立光，把產線放地下室，控制溫濕度，買超精密加工模具，甚至挖角大立光員工。但當其他人還在努力做6P、7P，想辦法提升良率時，大立光永遠比別人快一個世代，它已經到9P去了。

林恩平透露，手機鏡頭規格持續向上提升，例如希望有更大光圈、更高畫素，但光圈放大象徵進光量多，堆疊起來的塑膠鏡片精準度要夠高，才能讓進來的光束都打在對的位置。

「光學產業鍋碗瓢盆比較多、製程很多，每一個都要做到最好才行，」林恩平說，從模具、鏡片成形、量產、堆疊組合、成像設計等，必須每個環節品質一致，才能組出完美鏡頭。

優勢2：打造專利護城河，其他光學廠得迴避設計

除了先行者優勢，也透過專利護城河築起技術壁壘，目前大立光有2700多個專利。

但自2013年起，大立光數度發起專利戰，控告三星、玉晶光、先進光等公司。其中狀告先進光侵害營業祕密及專利一案，智慧財產法院2017年更宣判先進光敗訴，須賠償大立光15.2億元，創台灣專利訴訟史上最高罰金。

此案還在上訴，先進光高層提及此事都心有餘悸、不願多談。但相關人士預言，未來5年，光學界還有一波專利戰，「當萬物聯網，鏡頭成為生活必須，無論手機影像傳輸、車用、智慧城市、監控都需要。專利是優勢、訴訟可做騷擾，阻止對手前進，或以戰逼和。」

2013年，大立光曾控告三星，後來雙方和解，隨後大立光就打入了三星手機供應鏈。

林恩平曾說，目前大立光在5P以上產品專利幾乎全包，「一般（廠商）都很難逃脫大立光的專利，就看動不動而已。」

他指出，打官司應有「正義的代價」，所有和解都看對方要不要談，但多數有和解可能，因為客戶有時會介入協調授權金或和解金。

大立光告玉晶光的訴訟，外傳就是2016年因蘋果出面協調，達成和解。2017年，玉晶光就開始跨入蘋果iPhone 8主鏡頭供應鏈，隔年又順利量產出貨iPhone XR後鏡頭。

目前玉晶光營收中，蘋果訂單佔比高達9成。玉晶光總經理郭英理指出，現在出貨的鏡頭有4P到7P，中高階產品佔比已達6至7成。

優勢3：多眼怪、高畫素、潛望式……手機鏡頭規格仍升級

大立光挾技術優勢，不斷突破塑膠鏡片物理極限，鏡頭從8P朝9P以上組成、上億畫素發展，手機多鏡頭趨勢，也還在持續。

再加上手機還在朝輕薄、全螢幕等設計演進，潛望式鏡頭也被視為新藍海。華為去年推出的P30 Pro，就是第一支採潛望式鏡頭的高階手機，亦由大立光供貨。今年來，三星、小米、Oppo、華為仍持續導入潛望式鏡頭。

蘋果及非蘋陣營手機日趨輕薄，鏡頭仍持續往大光圈、高畫素、高解析度升級。（Getty Images）

國票投顧總經理王博文說，未來鏡頭的升級還包括超級大廣角、大光圈、更高倍數的光學變焦、多P或P＋G（塑膠加玻璃）潛望式鏡頭等。無論是增強夜間拍照效果，或使用更大傳感器進一步提升影像品質，所有技術都還有成長空間。

王博文指出，即使今年智慧手機受疫情拖累影響買氣，總銷量估將跌0.6%至12.2億支，但手機鏡頭的出貨仍將維持正成長。2020年各廠商推出的手機型號中，三鏡頭、四鏡頭比重都超越雙鏡頭，手機鏡頭及光學模組近年量價齊升趨勢，比手機整體市場更明顯，也讓相關公司持續受惠。

蘋果下半年重點，就是iPhone 12上市，法人預期新iPhone重大升級包括5G及鏡頭規格，讓相關零組件供應商受惠最大。

法人：蘋果新機帶來出貨動能

但摩根大通報告指出，因為新iPhone晉升5G規格、搭載飛時測距（ToF），蘋果將會向面板、聲學、觸覺、機殼等零組件單位售價施壓，以避免規格提升帶來太大成本壓力。

蘋果組裝廠毛利率為「毛三到四」（3%～4%），但光學鏡頭技術門檻高、競爭者眾、強者太少，毛利率從10%至50%不等。

天風國際分析師郭明錤7月發布最新蘋果研究報告，預期大立光將自7月中旬開始，陸續出貨iPhone 12高階鏡頭，因目前全球僅大立光可生產，預計其高單價8P鏡頭未來出貨持續成長。

花旗證券報告則指出，儘管疫情導致鏡頭升級速度略為減緩，但疫後客戶訂單終將回歸，長線仍看好產業發展趨勢和大立光優勢。

「其實我們（產業）還是感謝大立光的，」儘管曾被大立光告，某光學廠董事長仍低調對《天下》說，大立光拉高技術門檻、讓價差出現，讓即使「像我們這種不良少年」也有做低階手機、蘋果MacBook或iPad空間，「蘋果養不出第二家大立光；以後如果有第二家，價格可殺，就不再是共榮共存了。」

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