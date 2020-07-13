十年來僅兩家樂園人次增！狠甩同業祕技是什麼？連進香團也不放過

【文 楊孟軒】

遊樂園熬過疫情衝擊，暑假即將迎家庭客、團體客，業績預期回溫。但其實，十年來，大型遊樂設施主題樂園，只有麗寶、六福村兩家人次成長。它們的不敗祕技是什麼？

在台灣經營遊樂園，真的很難。

翻開交通部觀光局資料，以大型遊樂設施為主題的6間樂園（花蓮海洋公園、九族文化村、小人國主題樂園、六福村主題遊樂園、麗寶樂園、劍湖山世界，義大世界無資料），去年入園人次比十年前還多者，竟只有麗寶樂園和六福村兩家。

麗寶靠著Outlet，人次暴增了5倍，六福村則成長三成。

即使亞洲第一座U型滑軌懸吊式螺旋雲霄飛車「笑傲飛鷹」，吸引韓國熱門綜藝節目Running Man千里迢迢到六福村取景，「但內需市場小，且客群以年輕人為主，重複吸引力不高，一年玩兩次是極限，」前交通部觀光局代理局長、現任高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨分析。

台灣2017年國旅共1.7億人次，但買票進遊樂園的旅客只有5%，等於全台25家主題樂園，要搶一年800萬人次的眼球。而這800萬人也可能不再來，轉向風景區、觀光工廠和農牧場的懷抱。

擁有40年歷史的六福村，跟中部規模最大的麗寶樂園，十年來如何持續成長？

六福村

慶典活動，讓遊客一來再來

夜幕低垂，小鎮街上瀰漫煙霧、懸疑音樂響起，喪屍站在骷髏花車上亂舞，緩緩駛入，現場小朋友尖叫聲四起。這是去年第4季，六福村舉辦的萬聖節慶點遊行現場。遊客也戴著彷彿被刀、箭穿過的頭飾，或打扮成吸血鬼、神力女超人，融入氣氛。

「跟平時去遊樂園玩感受很不同，像是沉浸在另一個世界，」一名24歲女遊客說。

為期一個月的萬聖節慶典，讓六福村去年10月入園人次達20萬，創下近10年同期新高。加上鬼王主題餐廳、萬聖節周邊商品銷售，刺激營收月增三成。

「雲霄飛車、大怒神，遊客可能好幾年才玩一次。去年六福村購票人數是150萬，如果遊客因為不同慶典、不同體驗而重複造訪，我們就賺到了，」六福村營業處資深協理梁原逞說。

（劉國泰攝）

慶典活動，正是近年六福村持續成長的祕訣。目前分別在春夏秋冬，規劃阿拉伯皇宮、動物、部落、萬聖節與聖誕節主題，共5個慶典，帶動入園人潮較3年前成長一成六，單日最高入園達1萬人次。

想要慶典成效好，重點是敢花錢。

「我們應該算最敢投資在表演上的樂園，」梁原逞舉例，慶典「部落狂歡」，找來南太平洋薩摩亞人進駐表演，兩個月就花了600萬；聖誕節從芬蘭請來一名聖誕老公公，一個月要花30萬。每年六福村在例行和慶典的表演人員總支出，就高達4、5000萬。表演人員的支出雖然高，但內容組合可以彈性更換。（看更多：捨中國10億訂單 MIT娛樂如何飛進歐美遊樂園，與迪士尼一較高下？）

相較之下，硬體遊樂設施從購買、保養到維修費用更驚人。六福村買大怒神花9000萬、笑傲飛鷹5億，室內設施蘇丹王大冒險更高達10億。後續零件更換費用也不便宜，「笑傲飛鷹一個閘流器燒掉，要花300萬去換。大王栓一顆就要100萬，費用多年累積下來都可以買座新的，」梁原逞苦笑說。

動物永遠不敗，跟蔡依林演唱會一樣秒殺

身為台灣唯二的民營動物園，動物也是六福村吸客絕對優勢。

六福董事長莊豐如接班前代表作、亞洲第一間動物園飯店「六福莊」，是集團的金雞母。在房間內就能看到長頸鹿、斑馬、犀牛，還能和狐獴、羊駝互動，國際觀光客也慕名而來。而暑假的小小獸醫營，則跟蔡依林演唱會一樣，開放5分鐘就賣光。

（劉國泰攝）

「動物永遠不敗，」梁原逞說，1979年六福村動物園開幕，當時沒有遊樂設施，已經能賺錢。現在，六福村甚至評估恢復動物園獨立經營，不讓動物園變成「順便來逛的景點」。

原因很簡單，親子和樂齡客不見得想花錢玩遊樂設施，但卻樂於觀察動物幾百種表情跟動作，「有的旅客可以觀察動物一個小時，被牠們療癒。」假如能獨立營運，專程為動物而來的客群自然會增加，進而挹注營收。

生態村搶樂齡客

梁原逞透露，六福村最新計劃是，蓋一座生態村搶樂齡客。

目前六福村還有22公頃農業用地，將逐步開發成為生態村，看準高齡化是社會趨勢，鎖定50歲以上的銀髮族休閒、longstay需求，預計3年後完工。

為此，六福還特別開設公司，研究植栽流程。「我們講求天然不灑農藥，還找來專家教蚯蚓堆肥法，讓蚯蚓吃下廚餘及動物糞便分解後，成為高價值堆肥，」梁原逞認為，生態村未來不只吸引樂齡族，那些連土都沒摸過、沒種過菜和稻米的都市孩子，也會喜歡這樣的體驗。

六福村資深協理梁原逞（劉國泰攝）

未來遊客可以在六福村，從產地到餐桌，深度體驗農夫從栽種、採收到烹飪的農村生活。「剛摘完的農作物，可以直接拿到六福莊的餐廳，由廚師教你怎麼煮。」六福莊營運處資深協理江彥澄說。

上半年受疫情影響，六福村4月業績較去年同期就掉八成，員工比遊客多；加上水樂園因無法保持社交距離決定關閉，今年營收預期不會太好看。不過強調親近自然、健康的生態村，有機會成為六福未來吸客的壓箱寶。

麗寶

樂園也能養生寧靜、配合禪修？

無獨有偶，麗寶集團最新投資案，也鎖定年長客群。

過去幾年，台灣遊樂園很少大型投資案。去年7月交通部通過麗寶在南投埔里的赤崁頂遊樂區開發案，金額高達43億，替遊樂園發展注入久違的活水。

「麗寶樂園走歡樂繽紛，而赤崁頂會是養生、寧靜、優雅的度假園區，」麗寶樂園度假區副董事長陳志鴻形容。

這塊47公頃的土地不在精華地段，但麗寶建設董事長吳寶田看上它的寧靜，打算發展成另一種型態的度假勝地，將規劃花園主題遊樂園、南島先民文化村、養生體驗度假區、主題飯店和商店街等設施。

尤其，赤崁頂遊樂區鄰近中台禪寺、普台中小學等宗教場所，「未來禪修需要寧靜場域、住宿、素食餐點等，甚至是宗教形態婚禮，我們都能配合。」

陳志鴻更補充，樂園會積極結合南投農業特色，將蕈菇、紅茶等在地農產融入餐食。未來也能和周遭茶葉工廠、陶藝工作室與紙教堂等南投熱門據點串聯起來，發揮集客力。

（麗寶提供）

劉喜臨觀察，遊樂園開始進攻銀髮族，完全是正確的方向，「台灣樂園現在吸引國際旅客的能力還不夠，就要走內需，而開發銀髮族就是擴大客群方法。」

認清樂園非必須，用飯店、購物中心留客

麗寶向來對多元化經營很有一套。

2006年，長億集團開發的月眉育樂世界是個負債近百億的不良資產，僅開發一期就拖垮集團財務。麗寶接手時，入園人次不到80萬，但麗寶卻大手筆砸下100億蓋飯店、Outlet和賽車場，同業當時都不曉得麗寶葫蘆裡賣什麼藥。

2012年，樂園旁的福容飯店落成，300個房間讓遊客過夜，但陳志鴻更滿意的是：客群開始更多元了。因為飯店在規劃時，挑高大廳、設計能容納上百桌的宴會廳，提供場地讓企業開會、舉辦會展及婚宴。

「要吸引更多人就必須要轉念，樂園其實不是生活必須，」陳志鴻指出。

麗寶參考日本遊樂區成功案例，發現購物中心是重要的元素，派人考察日本御殿場、輕井澤和北海道的Outlet ，找來日本團隊負責招商及環境規劃，打造南歐地中海風格Outlet。

麗寶樂園度假區副董陳志鴻（劉國泰攝）

2017年Outlet開幕後，麗寶當年入園加上消費人次，突破500萬。關鍵在於，Outlet不僅解決樂園淡旺季的問題，麗寶更享有地利之便，距離高速公路僅一分鐘車程，「麗寶樂園很有潛力吸引過路客下交流道，成為最大最好的休息站，」陳志鴻說。

賽車場玩真的！吸引千萬跑車高端客

但麗寶最讓同業望塵莫及的是，靠國際級賽車場，讓台灣最頂尖的消費者自動上門。

位在麗寶樂園西側、約60公頃的土地，長億集團原先規劃成賽馬場。但賽馬在台灣太冷門，附近又有后里馬場，麗寶決定花30億，打造成國際賽車場。

要蓋賽車場沒這麼容易，面對噪音、空氣污染等質疑，麗寶花不少時間和當地居民達成共識。開幕後仍有民眾抗議噪音過大、環保局也曾開出罰單，麗寶趕緊加強隔音牆、進口日本隔音帆布等設施，降低噪音問題。為的就是迎來那群頂級消費客。

「一部跑車動輒數千萬的車主，開幕後的確上門了，這種消費人口，過去不會來遊樂園，」陳志鴻很自豪。

後來賽車場更成為保時捷、凌志、賓士等名車新車發表會場地。新車發表前，品牌與經銷商也在麗寶進行教育訓練，練習室外操作。

（麗寶提供）

陳志鴻強調，玩車的族群不會是一個人，而是一個車隊，加上工作人員，每次的住房需求就是50間以上。麗寶更規劃了房間正對賽道、以賽車為主題的飯店，預計今年第4季到明年第1季開幕。

「我們是玩真的，甚至創立了中華車會，」陳志鴻自己當任理事長，還找來交通部長林佳龍、百米國手楊俊瀚代言，推廣賽車運動，也宣導道路交通安全。

目前國內不少景點都像主題樂園一樣，吸引國際旅客的力道不足，麗寶和六福村讓大家看見，也許過去很難想像樂齡族會到主題樂園，但他們願意當拓荒者，用多元化經營擴大消費群眾，能不能成功，就看樂齡族是否買單。

小檔案

麗寶集團

成立／1980年

董事長／吳寶田

主要業務／不動產開發；飯店、樂園及購物中心等休閒娛樂事業

成績單／2019年營收34.58億元、獲利5.19億元

六福開發

成立／1968年

董事長及總經理／莊豐如

主要業務／飯店、樂園等觀光旅遊事業集團

員工數／963人

成績單／2019年營收22.23億元、獲利-5.47億元

延伸閱讀》

出國受阻、銷售衰退、Go粉抱怨 Gogoro電動車台灣隊之夢，遇到哪3大逆風？

明交大併校、清大搶蓋智慧醫院 醫學院真的是高教金雞母？

將大同移送法辦 文官主委與檢察官副主委如何樹立金管會威望？