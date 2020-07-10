快訊

「陶朱隱園」億元實品屋將公開 想參觀要審「人品」

今天前5名高溫紀錄都飆破38度！台北38.6度居冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最受矚目的新冠疫苗藥廠 生技獨角獸莫德納：這隻病毒沒那麼難搞

聯合新聞網 / 天下雜誌

【整理／吳怡靜；圖片／Getty Images】

新冠肺炎確診數飆破千萬，一間美國新創藥廠格外受矚目，以創新技術快速取得疫苗進展，而且分秒不浪費、已開始動工生產。莫德納如何「超前部署」？

新冠疫情燒了半年，眼看全球確診人數飆破千萬，大家都寄望於疫苗。災情最慘烈的美國決定加碼催生疫苗，由政府挑選、資助5家最有希望的藥廠，全速開發。

5家公司中，有4家都是製藥業巨頭（嬌生、阿斯利康、默克和輝瑞），但最受矚目的卻是一家小規模生技公司莫德納（Moderna）。

2010年創立的莫德納，儘管還沒有任何產品問世，卻因為領跑新興的mRNA（信使核糖核酸）技術，成為生技業獨角獸，2018年底上市時，創下史上最大生技股IPO紀錄。「mRNA作為一種新的疫苗技術，將對舊有技術造成極大的破壞，」執行長班塞勒（Stéphane Bancel）斷言。

除了技術創新，莫德納還掌握了另一個優勢：「超前部署」。最近在《彭博》電視專訪中，法國籍的班塞勒透露了他如何因為新年假期的一則《華爾街日報》新聞，決定向新冠病毒宣戰。以下是訪問內容整理：

今年1月初，我回法國南部海邊的老家休假。有天早上，我邊吃早餐，邊用iPad看《華爾街日報》，有篇報導中國爆發新型呼吸道疾病的文章，吸引了我注意。

我研究傳染病長達25年，而且莫德納這幾年都在跟佛奇博士（Anthony Fauci）領導的「國家過敏與傳染病研究所」（NIAID，隸屬美國國家衛生院）合作，所以馬上把文章傳給他們的專家，「你們知道這是什麼嗎？到底是細菌還是病毒？」

當時的訊息非常少，直到1月10日左右，中國在網上公布新型冠狀病毒的基因序列，我們很快決定針對這隻病毒開發疫苗。

這隻病毒沒有那麼複雜

團隊先花了幾天，從網路上研究它的基因序列，用3D建模軟體了解病毒的蛋白質構造，然後再跟NIAID的專家共同決定，要設計哪種疫苗──整個決定過程只有3天，當時我們手上根本沒病毒，完全靠網路資料。

我認為成功的機會很高，因為這隻病毒並沒有那麼複雜。想想看，引發愛滋病的HIV病毒早在1980年代就被發現，至今仍無疫苗可用。

相對於其他藥廠，莫德納的機會在於我們用最新的平台技術來開發疫苗，以mRNA把人體細胞中的DNA訊息傳遞至蛋白質。

簡單來說，小兒麻痺疫苗之類的傳統疫苗，是用死掉或毒性減弱的病毒做成，注射到人體，讓人體產生抗體，但我們不是給你打病毒，而是給你一組存在於mRNA分子中的訊息，指示你的免疫系統如何產生抗體，將來如果感染病毒，你就能受到保護。

多年來，藥廠開發藥物或疫苗的方式都是一次性的，而我們利用這套平台技術，至今已經有9種mRNA疫苗都進入了臨床試驗階段。

10年前，我還是法國傳染病診斷大廠bioMérieux的執行長，後來莫德納創辦人艾法揚（Noubar Afeyan）找我去當董事。看到他們開發出來的新技術，讓我相信，這家新創公司極有可能為整個製藥業帶來大破壞，所以我決定加入，成為莫德納第二號員工。

前年底IPO的成功，顯示投資人看好我們作為技術平台的未來潛力。很多生技公司開發出新產品，進入臨床試驗以後，常會無以為繼，想不出下個產品要做什麼。但我們基本上是一家專精於生物學的科技公司，投資人都知道，我們絕不會只做一種藥。

定序到進入臨床，只花2個月

從年初至今，為了開發疫苗，我們的每個步驟都是加速在做。先是動物試驗，然後準備進入第一期臨床，花了42天，以業界標準來看有如速成班。

佛奇博士說過，當年他們開發SARS疫苗，從病毒的基因定序到展開臨床試驗，得花20個月；但我們從定序到開始把候選疫苗打入人體進行試驗，只花了63天，2個月。

從第一期臨床試驗的數據來看，45名受試者在安全性都過關，只有高劑量組的少數人在打第二劑時出現些微副作用，但最重要的結果是，至少有8人在接受較低劑量的兩劑注射後，血液中都出現了可以抵抗新冠病毒的抗體，這就是我們要的。

我們的首要目標是讓你不生病，次要目標才是讓你不感染，因為人們主要是死於疾病，如果染上病毒但沒生病，那就還好。

目前我們已經進入第二階段的試驗，總共有600人參加。預計會在夏季完成，所有數據仍會持續收集一年，以進行長期安全性監督，但最關鍵的安全性和保護效力數據，應該會在8月或9月初出爐。

基本上，進入每個階段的試驗前，都必須獲得美國食品藥物管理局（FDA）的核准，但因為眼前疫情有急迫性，包括我們在內的廠商都與FDA取得共識，只要試驗在「安全性」過關，就可以進入下個階段，不必等待抗體「保護效力」的數據。也就是說，我們不會在安全性上冒險，但會盡可能加快速度。

因此，根據目前第二期的安全性數據，第三期試驗將可在7月啟動，預計招募3萬名志願受試者，其中一半的人會打真正的疫苗，另外一半則是對照組，打安慰劑。然後再看各組的事件發生率，也就是有多少人感染，來判定保護效力。

這3萬個受試者非常關鍵，他們的試驗結果會給我們兩樣東西：第一，一個很大的安全性資料庫，這很重要，一旦我們的疫苗獲得批准，全球各地成千上億的人都可能施打，必須確保安全性。

第二，我們不知道今年秋季的疫情會延燒到哪些地方，為了確保疫苗效力，我們也需要建立感染者資料庫。

第三期結果最快感恩節出爐

若一切順利，我們有望在感恩節前，拿到第三期試驗的效力數據，這是最樂觀的時程推估，變數還很多。我們的團隊跟FDA一直保持密切合作，第三期完成後，他們會審查我們這個案子的安全性、效力和疫苗製程，然後，我的推測是，他們可能先給我們「緊急使用授權」，讓醫療人員、老年人等最高風險者有疫苗可施打，然後繼續進行審查，決定是否要讓全部人口使用。

事實上，我們已經展開疫苗生產，而且正在加大產量，將來一旦核准就有現成疫苗可用，因為需求量太大，你做愈多愈好，如果還要等官方批准才動工，等於白白浪費了從現在到感恩節前的這段時間。必須說，這種情況在製藥界是史無前例，廠商都冒著巨大的財務風險在做。

最近，我們跟瑞士製藥大廠龍沙（Lonza）簽訂為期10年的製造合約，他們在新罕布夏州有工廠，而我們在麻州也有自己的廠房，未來將有足夠產能提供疫苗給美國人民，歐洲的工廠則會用來供應美國以外地區。

沒有一家藥廠能滿足地球需求

這是一場跟病毒的競賽，而不是跟其他對手之間的爭逐，畢竟，眼前面對的是一場公衛大災難，大家都希望幫忙搶救人命，讓經濟復甦，所以我們會跟其他幾家主要藥廠開會，分享數據和計劃進度。

我對疫苗的態度是謹慎樂觀，我認為，將會有一種或幾種疫苗在最後達標。還是要說，這隻病毒並沒有那麼難搞，包括我們在內，幾家藥廠都非常認真投入。

我希望不只一家藥廠的疫苗成功，因為沒有一家公司能夠滿足整個地球的需求。

讓全世界恢復正常的唯一方法，就是廣泛接種疫苗，我們需要2種、3種或4種以上疫苗，來終結這次疫情。

【更多內容請見《天下雜誌》701期；訂天下雜誌電子版

【延伸閱讀】

美國疫情二度爆發！台積電設廠州也淪陷，數據警示這幾州別去

買房請注意！未來台灣最熱的3個地方在哪裡？

特斯拉股價狂漲200%，有道理嗎？

相關新聞

報復性國旅會帶來新的災難？愈追求CP值國旅品質只會愈爛

出外旅行，還在一味追求CP值嗎？全台40萬戶中高端消費者，1年出國旅費就高達8000億台幣。當疫情讓國旅逆勢看漲，有哪些景點會讓人想一去再去？台灣明明坐擁深厚觀光潛力，願意為旅遊大手筆支出的也大有人在，該如何把握契機、乘勢升級，才不會讓國旅熱淪為一場空？

暴利讓政商勢力都來了！管理失靈的台灣廢棄物5大問題一次看懂

全台兩天一棄置，誓言改變現狀的龍頭可寧衛，來頭卻不小，得標、設廠處處爭議。廢棄物處理產業，成了政商等勢力都想賺的暴利，專家直言：根本原因是政府管理失靈。

最受矚目的新冠疫苗藥廠 生技獨角獸莫德納：這隻病毒沒那麼難搞

新冠肺炎確診數飆破千萬，一間美國新創藥廠格外受矚目，以創新技術快速取得疫苗進展，而且分秒不浪費、已開始動工生產。莫德納如何「超前部署」？

華流教父的最後豪賭！撒錢買20隻長頸鹿 要蓋台版環球影城

三立電視總經理張榮華，過去捧紅無數偶像，有華流教父之稱。64歲這年，他要二度創業、完成夢想，在全台蓋6座影城樂園。為什麼他要賭這麼大？

一客4800的餐 8分鐘全訂光！不受疫情影響 這些餐廳做了什麼

精緻餐飲與住宿，是發展頂級國旅密不可分的一部份。雖然高檔並不等於高價，但為什麼這些餐廳能在疫情期間，做到讓要價4800元的餐會，開放訂位8分鐘就售罄？

內幕解析》她不接班 吳家會垮掉？新光二公主扛4兆金控帝國

吳東進卸下董事長，而二女兒吳欣儒出任新光金控總經理，正式接班。她如何從「路人甲」，用完全不一樣的風格，取代姊姊吳欣盈，變成4兆金控帝國的接班人？

可簽名就好嗎？因為疫情日本考慮廢除印章 台灣為什麼還緊抱不放？

去銀行辦事，忘了帶印章、忘記當初是用哪顆印章、甚至是印章整顆不見，是許多人都有的經驗。為何在金融科技快速發展的今日，印章的認證力仍被看重？

每一場瘟疫 都是財富重分配的起點 誰是「新冠貧民」？

疫情海嘯無情席捲，全台400多萬人忙著申請紓困，但金字塔頂端的人不但不曾動搖，還抓準機會大玩金錢遊戲。全球16億、近半數勞工正面臨失業風險；台灣四月廣義失業率5.3%，創下9年來單月最高紀錄，海嘯已從第一排的觀光餐旅，擴大衝擊到科技製造業，傷害才剛開始。歷史上每一次瘟疫、每一場經濟危機，都是貧富差距再次拉大的加速器。靠薪水過活，卻因疫情向下沉淪的「新冠貧民」，該何去何從？

疫後中國更強還是更弱？兩會會後記者會這些跡象透露端倪

中國，全球第一個走出疫情的大國，不只復工，連疫苗都領先。中國勝利論四起，習近平稱疫情是「歷史機遇」，還趁機對香港下手。然而，兩會關鍵詞已透露經濟陰霾。

「我很抱歉」 梅根：唯一錯的事 就是默不作聲

哈利王子的妻子、薩塞克斯公爵夫人梅根日前為中學母校錄製一段畢業致詞，她坦承猶豫了好久，擔心又遭放大檢視，但「什麼都不說，才是錯的」。她也將影響她人生的一句話，送給了畢業生。

獨家榜單揭曉》富可敵國就是它們！台灣最強50大集團 20年誰上位？

2000年，《天下》首度調查「台灣50大企業集團」，睽違20年再度進行，誰還屹立不搖、誰已掉出榜外？對台灣經濟發展舉足輕重的這50大巨人，如何揭示台灣的未來？

大同、力霸、東帝士…曾紅極一時的大集團 為何成了時代眼淚？

對照《天下》20年前後的「台灣50大集團」榜單，有的集團已突圍世界，與全球龍頭平起平坐；有的則跌出榜外，甚至已不存在。曾一時風光、卻黯然消逝的集團，到底出了什麼問題？

熱門新聞

報復性國旅會帶來新的災難？愈追求CP值國旅品質只會愈爛

最受矚目的新冠疫苗藥廠 生技獨角獸莫德納：這隻病毒沒那麼難搞

台股站上萬二還能買？想進場快抓緊兩時機

暴利讓政商勢力都來了！管理失靈的台灣廢棄物5大問題一次看懂

剩一年下台的「跛腳鴨」梅克爾 如何讓歐盟再需要她？

台股驚驚漲「有點瘋狂」！泡沫何時破？劉泰英提「兩大擔憂」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。