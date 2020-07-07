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華流教父的最後豪賭！撒錢買20隻長頸鹿 要蓋台版環球影城

聯合新聞網 / 天下雜誌
圖片來源：吳宙棋攝
圖片來源：吳宙棋攝

【文 楊孟軒】

三立電視總經理張榮華，過去捧紅無數偶像，有華流教父之稱。64歲這年，他要二度創業、完成夢想，在全台蓋6座影城樂園。為什麼他要賭這麼大？

三立電視總經理張榮華真的很狂。

他2年前買下埔心「牧場」，講起未來「埔心之後要做到80億，」他接受專訪時發下豪語。

成立37年的三立電視台去年營收不過60億，上市五星級飯店晶華也只有65億。但他站在埔心牧場湖邊的小山丘上描繪：「我要在這裡蓋高檔景觀飯店，人可以直接走到湖邊。還要打造豪華露營地。」走在埔心牧場的另條小徑上，他又興奮地描述，這裡是未來台灣最大日式街景片廠。他想像引進日本忍者屋景象，自己忍不住模仿忍者跳了起來。

回到三立總部的會客室，當他談起動物經時，眼睛閃閃發亮。這位因為買下台南頑皮世界，突然擁有動物園執照的電視人，口氣很大：「我要買20隻長頸鹿，一次放出來，這只有在非洲草原和探索頻道看的到。這樣才能讓人印象深刻。......我還發布發全球通緝令、到處請人幫忙買大象，我要買3頭。」

台灣樂園界最大規模投資

在疫情中，3月張榮華簽約了林口國際媒體園區。他花了1800萬，請規劃環球影城的加拿大團隊來設計概念，要打造購物中心、影城，還有亞洲最大室內動植物園。光埔心、頑皮世界、林口，他就已需資金250億。更狂的是，像這樣的影城為主題的樂園，他未來北中南還要再蓋5座，這將是一灘死水甚久的台灣樂園界最大規模的投資。

張榮華似乎很樂見，自己充滿張力的狂想，讓來賓跌破眼鏡、跌掉下巴。「你們要趕快投資我，我做生意不太會失敗喔！」他充滿自信地說。

退伍後，他開了一家唱片行，姊姊張秀與當時的男友、現在的姊夫三立董事長林崑海，合出了15萬。他說姊姊很疼他，看到小弟喜歡做生意，就幫忙一下，「覺得我賠掉就會認命去上班，不會每天肖想。」

沒想到，他的唱片行竟然賺錢了。他暗中觀察豬哥亮在餐廳表演，跟姊夫一起簽下他錄製節目《豬哥亮的歌廳秀》，一舉爆紅，靠著賣影帶賺進大筆鈔票，也成為成立三立電視台的第一桶金。

「他們很勇於面對不可能的任務，」知名廣告人余湘在《像鏡子一樣的朋友》書中提到，張榮華和蘇麗媚夫妻。當初張榮華要創三立新聞台，姐姐、姊夫都反對，認為新聞台會賠錢。但他想走不同風格，以社會新聞為主，力抗他台主打的政治新聞。

張榮華找蘇麗媚一起籌備，演員起家的她事必躬親，從設備、剪接工作、校正錯字、訓練記者主播幾乎全包，把新聞台給撐起來。但電視台只靠廣告行不通，於是張榮華開始發展自製戲劇，靠授權和明星製造商機、養粉絲。如今更把版圖拓展到OTT、電商、雜誌、藝能中心，走出一條和其他電視台不同的路。余湘對這對夫婦個性描述是「踏實做事」。

「被低估的企業家，」媒體人周玉蔻則形容。

「我想蓋影城，想了十年，」張榮華談起自己的6座影城樂園計畫。

當年三立偶像劇薰衣草森林，捧紅了飛牛牧場，當時他就在想如果有座影城，一部電視劇的IP收入就可以更多元。10年來，他不斷在找地。

一切的契機，正是埔心牧場。三立子公司三立影城前年花26.6億買下埔心，財務長原本建議變更工業用地，賣掉可以賺兩倍以上，「但我就是想做影城。財報重要，福報也很重要。」

朋友都告訴他，在台灣經營樂園一定虧錢。三立董事長林崑海也說：你一定要把這輩子賺的錢，全部去投資在夢想上嗎？賠掉怎麼辦？

我會笨到做賠錢生意？

「我做事業40年，我是不知道什麼叫賠錢。你覺得我會那麼笨？」張榮華反問。

三立接手埔心牧場後，張榮華花了非常多時間在埔心，想像可以怎麼做。牧場要蓋影城、高檔景觀飯店都需要時間，短期內，他就先引進羊駝、小袋鼠、梅花鹿和水豚等新的動物，讓埔心有新的吸引力。

張榮華帶著記者，撫摸羊駝、觀察仍在適應環境的袋鼠、餵水豚吃紅蘿蔔，還到後場看剛出身的水豚寶寶。此他時彷彿卸下總經理身分，是個童心未泯的大男孩。「買埔心接觸動物後，我才發現動物那麼可愛，」他拉高音調說。

現在，他假日有空就會帶著家人到埔心。看到民眾、小朋友餵動物時開心的不得了，他就知道中了。「動物真的很療癒，台灣經營動物體驗有很大發展空間。因為台北市立動物園、新竹動物園是以教育性質為主，」

而和動物互動，正是埔心牧場最大的優勢。

他分析，機械遊樂設施很多樂園都有，民眾一年頂多去一次。而且遊樂器材動輒上億、保養費昂貴。但動物不一樣，是活的，每次互動體驗都不同，可以一去再去。「（動物）還會生小孩，幫你賺錢，」張榮華笑著說。

他大力整頓埔心牧場，建立營運制度，靠著賣動物周邊商品、西瓜冰沙，及季節性的水樂園活動等二、三銷，已經從一年賠4000萬，做到賺1000萬了，入園人數翻倍。「員工看到我一直買動物，反而很開心，知道三立是有心要經營。」

去年，三立新聞因為涉及宣傳埔心牧場，被NCC罰了70萬。

買20隻長頸鹿 打造非洲草原感

今年入主頑皮世界，張榮華則形容是個意外。因為向頑皮世界租借水豚，張榮華認識了頑皮世界的老闆。沒想到，頑皮世界一直在找買主，三立第一次開價、對方竟然就答應，張榮華因此就擁有了一家動物園。

買賣的過程雖輕描淡寫，但張榮華每週南下盯場。他對這座南臺灣最大的動物園的計畫更瘋狂，「我要買20隻長頸鹿，一隻1000萬，跟班馬、羚羊一起，營造非洲草原奔馳感。這在其他地方看不到是大亮點，」他做樂園，彷彿是在做一場秀：「經營樂園要像做電影或綜藝節目，開場就要嗨、要熱鬧，讓亮點出來。這樣不只是國內客，國際客也會來。」

一如當年做三立新聞台鎖定社會新聞，他知道要殺出重圍一定要找到「有記憶點的亮點」。於是他的林口媒體國際園區，就變成世界最大室內動植物園。計畫中，這個世界最大室內玻璃動植物樂園約三層樓高，會有瀑布流水。還會設置咖啡廳，讓遊客喝咖啡、吃下午茶。打開窗戶，就可以餵食窗外的草食性動物：「打造成世界最大，門票自然可以拉高。」

他規劃國際客第一站就是埔心牧場，距離機場近、無須舟車勞頓。而林口國際媒體園區則可以購物，是國際客上飛機前最後一站。

用影城樂園 拉長影劇IP效益

動物是吸引人的亮點，但三立的優勢還是回歸影劇IP（智慧財產）。已經簽約，張榮華的林口國際媒體園區，就是一座超級室內攝影棚，要打造精緻實景片場。

問他，台流退燒，三立的偶像劇王國聲勢也跟過去不同，會有足夠的IP嗎？IP有足夠吸引力嗎？張榮華想的是超越三立的「影城共享平台」。

他很務實地說，台灣不太可能做到迪士尼、哈利波特、魔戒這種國際級大IP，事實上，國際級的大IP也很少。在台灣，影劇播放時的熱度維持1到3個月，如果把拍攝場景規劃好、保留下來，用影視帶動觀光，可以拉長影劇討論度和效益。熱度可望延續3到6個月，甚至半年以上，布景到時候再拆掉比較合理。他認為，影城共享平台一定有市場。

「公視拍《天橋上的魔術師》重建光華商場，花很多錢搭景，拍完卻拆掉很可惜，觀眾去哪裡追星？」他計畫，未來影城租借場地給同業搭景，「我收很低租金，甚至補貼讓你做好一點，但要把場景留下來，或授權三立重建經典場景。觀眾來影城後，還會想回去看劇，你賺點擊費、我賺門票。」

張榮華的策略是隨著熱度、經常性更換當紅IP。同時和國外合作，例如拍設時代劇為主的日本東映太秦映畫村，雙方也在討論交流中。

面對新的競爭者，中部最熱門的樂園，麗寶集團副董事長陳志鴻觀察，張榮華是作內容的人， 需要一個基地發揮影視優勢 。「林口國際媒體中心，正是三立事業版圖再擴張、再成長很重要的投資，我很佩服他的眼光跟膽識。」

偶像馬斯克說死前要上火星，我很佩服

只是張榮華的狂想曲，仍有不少挑戰。目前埔心牧場、頑皮世界和林口國際媒體園區3個案子，就花了250億。如此龐大的數字，三立影城自備4成、6成尋求其他金主投資。張榮華雖說資金不急，做得好自然會吸引股東，但他也坦言，目前是以10%獲利率做規劃，營運若沒預期好，調整會很辛苦。

另外大打動物牌，也會面臨動保團體對動物福利的質疑聲浪，尤其去年修正的〈動物展演管理辦法〉，對動物展演的審核更加嚴格。台灣動物社會研究會辦公室主任林岱瑾認為，動物園、農牧場為了吸引遊客，持續買珍稀動物，不符合教育意義。尤其長頸鹿個性膽小易受驚嚇，運送困難，台灣就曾發生過長頸鹿短程運送途中死亡的案例：「如果真的買了這麼大量長頸鹿，動保團體一定會出來抗議。」

而建造室內的動植物園也沒有想像中容易。每種動物生存環境、溫度、濕度、地形不同，要更深入了解動物需求、找更多動物行為專家加入，花很多能源與設計，才能維持室內動植物園的運作。

不過，如果沒有困難，似乎就不是張榮華想做的事。問他心中的偶像企業家是誰？他從鄰居張忠謀，聊到比爾蓋茲。但談最久的是狂人企業家、特斯拉與SpaceX創辦人馬斯克，「他說死之前一定要飛上火星。他真的在做、不是亂講，我很佩服。」

一身是戲的張榮華，64歲這年，自稱在做人生最後一次創業。雖然埔心牧場至少還要三年半才能變更為媒體園區、林口還需要4到5年完工、買下的動物因為疫情卡關進不來、資金還沒完全到位、土地還在找，種種挑戰卡在眼前，但他真的在做，也真的很狂。

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