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可簽名就好嗎？因為疫情日本考慮廢除印章 台灣為什麼還緊抱不放？

聯合新聞網 / 天下雜誌
台灣的印章文化，根源於日治時期留下的印鑑制度，而日本人用印章，又可上溯至鎌倉時期，當時是由中國傳入。圖片來源：邱劍英攝
台灣的印章文化，根源於日治時期留下的印鑑制度，而日本人用印章，又可上溯至鎌倉時期，當時是由中國傳入。圖片來源：邱劍英攝

【文 李若雯】

去銀行辦事，忘了帶印章、忘記當初是用哪顆印章、甚至是印章整顆不見，是許多人都有的經驗。為何在金融科技快速發展的今日，印章的認證力仍被看重？

新冠肺炎正在改變世界，遠距上班、教學，自行車熱賣取代大眾交通、在家健身，有一個東西卻很難改。

今年4月，日本首相安倍晉三在經濟諮詢會議中，明確表示閣員必須推動「見面、紙張、印章」三項數位化。日本對於印鑑文化、書面文化的堅持，在疫情中已從科技化阻礙上升到防疫危機。

高度依賴印章的日本已考慮廢除

外人很難想像科技大國日本對印章的癡迷，日本除了公部門、金融機構辦理各種手續必備印章，私人公司大大小小契約、收據、內部文件均須蓋章，在公司內，印章蓋法更依職位高低有既定規範，不得違背。

甚至連日本79歲的IT大臣竹本直一，本身就是「印章制度文化議員聯盟」會長，去年上任時強調數位化與印章可以並存。

日本對印章如此依賴，因此即使因疫情實施遠距上班，據JACFO（日本財務長協會）統計，四成遠距上班族仍要去辦公室主因之一就是為蓋章。種種不便，讓日本舉國熱議印章文化存廢。

值得注意的是，受疫情需求帶動，日本雲端簽章服務業者Bengo4.com，股價3個月內暴漲180%。

Bengo4.com 是2005年由律師元榮太一郎創立，一開始做律師人力諮詢，後深感執業中實體印章程序繁瑣，近年Bengo4.com致力克服雲端簽章於法律效力的認定問題，公司於2014年上市，如今市值已達18.2億美元。

具有日本血統，資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長吳偉臺指出，台灣印鑑制度其實就是源於日治時期創下的制度，但相對日本，「台灣這一波（疫情）反而沒有做任何討論！」他認為，應趁此機會，好好檢討一下台灣印章文化與印鑑制度。

「可以簽名就好嗎？」

「看客戶桌上攤著一個大章5個小章，說『慘了！我到底是用哪個小章？』」將來銀行策略長吳建頤，在金融業任職多年，生動描述以往對保時，客戶找不到印章的窘境。

其實，律師吳俊達指出，根據民法，蓋章與簽名效力相同，原則上蓋章是用來替代簽名，早期識字率較低，蓋章較為方便，且機關作業上，印章蓋起來比簽名快得多。

以開戶為例，如今銀行多可接受個人簽名開戶，但實務上仍較偏好印章，銀行網站上註明的開戶攜帶文件，也常要求印章。吳建頤透露，對銀行來說，核對印章比簽名容易。

從客戶端角度，前金管會委員、東吳大學講座教授蔡宗榮表示，高齡化社會下老客戶多，這些老客戶多慣用印章，不想跑銀行領錢時可由家人代領，即使金管會鼓勵多元身份認證方式，舊習慣仍難以改變。

中國信託銀行則表示，個人簽名亦可開戶，保留印章選項，是考量到客戶可能有他人代理開戶，或是替未成年人開戶等需求。

至於法人戶，規定就更嚴謹了，雖經濟部商業司前年已特別發函，表示公司登記可用負責人簽名代替，但在台灣，想開法人戶，很難想像不用準備大章（公司章）小章（負責人私章）。

（邱劍英攝）
（邱劍英攝）

詢問銀行開公司戶實際規範，國泰世華銀行表示，蓋大章是必須，小章可用負責人簽名代替。中國信託銀行、玉山銀行均表示，大小章是用以代表公司法人，但若客戶有需求，代表方式仍有彈性空間。

吳建頤則指出，實務上，常常發生法人名目負責人與實質負責人不一的狀況，「名目負責人掛兒子，實際上爸爸在操作，」為避免後續爭端，公司想開戶，銀行寧願用印章。

那沒有印章文化的國家怎麼做？吳偉臺指出，包括星港、歐美等英美法系國家，多採授權制度，由董事會推派2～3個人作為授權簽名人（authorized signatory），授權簽名人概念類似法人代表，負責日後公司文件簽名。相較印章，簽名較易線上作業。

吳偉臺也分享，去銀行辦理業務，常是在一疊文件上不斷蓋章，銀行藉此程序實踐法規規定的告知義務，但實際上，當事人也可能蓋章蓋得不知所以。他認為重點應是簡化流程，至少先以簽名取代印章，減少顧客面對面的必要性。

印章會是台灣邁向金融中心的絆腳石嗎？

「印章，代稱我們國家（金融制度）的八股！」聲如洪鐘，穿著潮流，銳齊科技總經理徐有鍵，道出對金融體系的不滿。

為調整事業體，徐有鍵幾乎年年得跑銀行辦理公司登記，卻發現，即使公司只是要改通訊地址，仍會被銀行要求帶公司大小章臨櫃辦理，「這些其實上網就可以辦了！」再加上身邊朋友發生過公司印章被盜用，進而衍生官司的事件，他越來越不懂，執著印章意義何在？

長期不解銀行保守思維，又看到日前關於台灣是否能取代香港成為金融中心討論再起，徐有鍵不禁在臉書發文：「說一個台灣不可能取代香港成為金融中心的原因：印章」，瞬間湧進兩百多則留言，都是相似經驗分享：忘記帶印章、忘了當初是用哪顆印章、遺失印章⋯⋯因印章衍生的不便，已是台灣人的集體記憶。

其實，如徐有鍵遇到要更改公司通訊地址的情況，吳偉臺指出，在國外或可透過線上進行，實務上，銀行可能要求公司提供新地址水電帳單來證明搬遷，不必再拿印章臨櫃更改。吳偉臺認為，印鑑文化應被翻轉，畢竟印章只是形式，重點應是風險管控。

身份認證可以全盤電子化嗎？

執著透過印章、簽名、存摺、提款卡等實體身份認證降低風險，成為金融科技的阻礙，吳建頤直言，像是公司戶非得要印章，才能辦事，「是純網銀最痛苦的一件事。」

吳建頤表示，即使不用印章等紙上作業，但政府設計的自然人憑證、工商憑證仍是硬體，需要讀卡機，接著又會遇到軟硬體難以綜合的問題。

比如，Mac跟很多軟體無法相容，「請問iPhone怎麼去讀自然人憑證跟工商憑證？都沒辦法，」他無奈道，「台灣人都還是硬體思維，沒有出來過。」

他分析，原本自然人憑證對民眾最大的吸引力，在於報稅方便，但現在報稅也可以用健保卡，民眾更沒動力申請，對做純網銀的他而言，「心裡在淌血，」至於給公司用的工商憑證，申請程序也頗繁瑣。

硬體思維有可能改變嗎？吳建頤苦笑，「需要時代改變。」他分享，去大學演講時，曾有學生提問，為什麼不能人站在ATM前，機器就直接從帳戶吐錢？「我覺得這個問題很好欸！我人已經在那了啊。」

吳建頤指出，現行ATM的機制，是透過提款卡以及密碼來驗證身份，但若能透過人臉辨識等方式認證，金融系統就能更有效率。

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