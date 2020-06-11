只比新聞早2小時知道自己失業！15年高階主管被資遣：完全沒有準備

【文／田孟心；圖片／王建棟攝】

「我失業了？」這樣天大的消息，竟是跟媒體報導同一天得知。原以為疫情帶來的影響頂多是放無薪假，殊不知台中亞緻驟然宣布停業，讓身為主管的他不僅要處理客訴、安撫下屬，連自己的未來都看不清。

台中亞緻大飯店餐飲部經理James得知公司將倒閉的日子是3月6日，和透過媒體獲知消息的你我同一天，「真的很震驚，」39歲的他沒想過，第一次失業，會是這樣地措手不及。

James不是不了解，這幾年台中飯店經營不易，競爭者眾、租金成本高。但亞緻在疫情前住房率高達七成，年初才獲得交通部觀光局的「優良旅館及旅館業團體獎」，即使肺炎肆虐，「原本覺得頂多無薪假吧，沒有準備啊!」James感嘆。

但他甚至來不及好好地詫異，蜂擁而至的客訴排山倒海而來，包括住宿券、餐券退款問題。

下了班，身為主管的他還得安撫90位員工的情緒，幫他們搞懂如何申請各式補助。兵荒馬亂的一週過去，他才回過神來，「突然很惶恐，我失業了，未來要怎麼辦？」

撐起家庭的支柱倒下

James的家位於鄰近的南投市，三代同堂，上有已退休的父母，下有正在讀幼稚園的雙胞胎女兒，一家的日常開銷、房貸車貸、教育等支出約3萬元。噩耗降臨前，James的薪水5萬多元、擔任美容師的妻子薪水3萬元，讓這樣的一家6口，在中部能過上中產階級的生活。

如今主要支柱垮下了，家庭收入瞬間掉了三分之二，小康的日子搖搖欲墜，「很有壓力，即使有資遣費和失業補助，但那都是短暫的，」James一臉愁容，反覆呢喃，「還是要有一份正式的工作才行啊。」

焦慮的心情，一家之主的責任感，驅使他4月就卯起來投履歷，卻都杳無回音，「一家飯店就一個經理，疫情大家都是遇缺不補，」道盡高階主管謀職之不易。

但非常時期，不僅管理職難尋，基層人員也找不到容身之處。James聽聞，員工們不是未錄取，就是短暫上工又再度失業。

不會怨公司嗎？James說，亞緻一直待員工不薄，疫情這回事，員工都很清楚困難點在哪裡，沒聽到有人抗議。然而，他們敦厚地共體時艱，也沒有換來大環境對餐飲業的垂憐。

亞緻是家人也是伯樂

深入了解，James對這家企業不只是同理難關，還懷有一份知遇之恩。高聳入雲的亞緻大飯店，是台中人的地標，也是James個人實現夢想的所在。

從小立志走餐飲業的他，在這裡從端盤子的服務生，做到指揮6個宴會廳、帶領上百人的高階主管，工作年資15年裡，12年與亞緻有關。一路見證它的開幕、損益、得獎、殞落，共享辛苦與榮耀，「亞緻對我來說就像家人一樣，」James這樣形容。

4月的某一天，他到亞緻附近的向上市場吃飯，那是歇業後他第一次路過，「覺得很熟悉又陌生，以為要進去上班，才意識到再也不會進到那棟建築物裡了。」

過往，工作是James全力投入的戰場。他總是不到8點就趕著出門，忙到晚飯後才回家。現在成了家庭煮夫，帶孩子上課、做菜給家人吃，生活步調一下子慢了下來，「多了很多陪家人的時間，但沒工作，突然間失去了重心，真的會鬱卒、會愈來愈慌。」

因此，這個月他開始看起非管理職的工作，薪資也不再堅持，「先找到最要緊！」James體悟，自己已不存在「挑工作」的權利。

疫情衝擊的飯店業歇業熄燈，從台中亞緻、台南大億麗緻、台北六福客棧、日月潭景聖樓，新聞畫面裡，老字號酒店一家接一家熄燈，背後是一個個如James的主管、以及上千名他們的員工，日夜裡刷著職缺，求一隅安身立命的角落。

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