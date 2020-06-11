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每一場瘟疫 都是財富重分配的起點 誰是「新冠貧民」？

聯合新聞網 / 天下雜誌
疫情造成的效應之一是，因為失業者愈來愈多，外送人員隨之暴增，另一方面豪宅市場和股市卻同樣活絡，絲毫不受影響。 （劉國泰攝）
疫情造成的效應之一是，因為失業者愈來愈多，外送人員隨之暴增，另一方面豪宅市場和股市卻同樣活絡，絲毫不受影響。 （劉國泰攝）

【文／林倖妃、田孟心；圖片／王建棟攝】

疫情海嘯無情席捲，全台400多萬人忙著申請紓困，但金字塔頂端的人不但不曾動搖，還抓準機會大玩金錢遊戲。全球16億、近半數勞工正面臨失業風險；台灣四月廣義失業率5.3%，創下9年來單月最高紀錄，海嘯已從第一排的觀光餐旅，擴大衝擊到科技製造業，傷害才剛開始。歷史上每一次瘟疫、每一場經濟危機，都是貧富差距再次拉大的加速器。靠薪水過活，卻因疫情向下沉淪的「新冠貧民」，該何去何從？

這是金錢狂飆的嘉年華時刻。

正午的陽光灑在木造的階梯上，路人三三兩兩拾級而上，走進位於台中七期重劃區的蔦屋書店，餐廳內杯觥交錯，恍若新冠肺炎只是一場「誤會」。這一天，全國都沉浸在連續一個月沒有本土病例的歡愉中。

「我明天有7、8組客人約看豪宅，他們的預算都是上億元，」面對屋外高樓猶如旱地拔蔥般聳立，從事房仲業18年的蔡鴻霖最能感受到房市的溫度，「這樣的盛況，已經很久沒有了。」因為主攻豪宅，讓他對豪宅客人的樣態瞭若指掌。

疫情雖重創經濟，卻仍不影響富人前往台中七期豪宅看屋。 （劉國泰攝）
疫情雖重創經濟，卻仍不影響富人前往台中七期豪宅看屋。 （劉國泰攝）

雖然受到疫情影響，看屋的人潮趨緩，但3月就漸漸回穩，蔡鴻霖每天都有客人，尤其是政府宣布降息，「對富人而言，像是天上掉下來的禮物，實質投報率變高，現在商辦的市場更熱，也加速豪宅客人做決定。」

錢滾錢，是讓人始終玩不膩的遊戲。台灣股市3月一度受到新冠肺炎疫情衝擊，下殺到8500點，但5月隨即回到近1萬1000點的高峰。史上新低的利率，讓股市投資者更勇於從銀行借錢投資股票。

兩極化：9年來單月最高失業率，卻是富人錢滾錢的遊戲時間

「大家經過SARS和金融風暴，發現這是千載難逢的投資機會，」飯桌上說話的男子有種泰然自若的自信，他是管理顧問公司高階主管，來往多是資本家，「他們就是賭5年後會好。」

這也是烏雲遮蔽的黑暗時刻。

騎著摩托車在大街小巷穿梭，將餐點及時送到飢腸轆轆的人手中，是外送新兵艾瑞克（化名）每天的日常。還能適應嗎？他沉默半晌。「那天雨很大，我趕著去送餐，前方出現一個很深的水坑，」艾瑞克的語氣平淡，像在描述別人的故事，「旁邊一輛BMW加速靠過來壓過水坑。」

BMW突如其來的疾馳，濺得他一身是水後揚長而去。「看來是故意的，那天對我的打擊滿大的，」30多歲的艾瑞克沒說出口的是，不久前他也是每天開BMW去外商公司上班，短短六年間從業務員拚到產品經理，是他人眼中的勝利組。

（王建棟攝）
（王建棟攝）

只是新冠肺炎疫情出現後，他的業績跳水往下掉，遭公司資遣，頓時淪為「受害者」，「以目前的狀況，我要先度過這段時間，」他丟了近40封履歷多石沉大海，「這波疫情造成很多人失業，管理職缺又不是那麼多，可能今年都會耗在這裡。」

隨著疫情從亞洲推進到歐洲、美洲，許多人一夕之間失業、頓失收入。美國失業人口近4000萬人，國際勞工組織（ILO）4月底發布的報告也指出，疫情已令16億名勞工暴露在失去收入的風險之中，相當於全球近半數的勞動力。而疫情引發的封鎖措施，也使全球總工時大減10.5%，相當於減少了3.05億個職缺。

台灣景況同樣淒涼。4月份廣義失業率5.3%，創下2013年以來最高（下表），因工廠業務緊縮或歇業達14萬6000人，這也是2011年來的單月最高紀錄。

因疫情而生活受到衝擊，亟需紓困者，行政院估算，包括被企業減薪、計程車司機等自營業者，以及放無薪假者有220萬人。5月納入農漁民、有工作但無勞保者約170萬人，加上失業的48.1萬人，總計高達438萬人。（下表）

這些「新冠貧民」，原本主要收入來源就是工作薪水、勞動所得，因受疫情波及，而淪落下流階級。

當墮入新貧階層的人數不斷擴張，形成強者愈強、弱者愈弱的殘酷世界。

「有資源和沒有資源的人承受同樣壓力，會有不一樣的後果，」台大社會系教授陳東升說，手上有餘裕、口袋深的富人，代表的不僅是「安全」，還能利用投資累積更多的財富，但靠工作收入過活的人，卻連半年的現金流量都有困難，必然造成貧富差距擴大。

統計黑數：地下經濟活動堪憂》低薪、兼職、少數族群最受傷

以國內總就業人數1195萬人來看，相當於每10人就有3至4人身陷無收入或所得變少的風險中。

金錢遊戲和飢餓遊戲，映照出1%和99%的平行宇宙。

「我認為貧富差距確實會擴大，但現在還不至於像2001年網路泡沫和2009年的金融海嘯嚴重，」政大財政系教授陳國樑分析，2次災難發生後，經濟成長率跌幅都超過8%，這次疫情若能就此穩住，跌幅可望縮小到2%至3%。

疫情或許尚可控，但全球景氣急凍，以及歐美需求消失，卻令人束手無策。麥肯錫針對美國在3月發表的研究指出，疫情對受雇者的影響是跨產業和職位的，又以低薪、兼職和少數族裔最為脆弱。

回到台灣，「除低薪者、工作彈性小（如餐飲業、飯店住宿業）之外，地下經濟從業人員受創最深，」陳國樑說，所謂地下經濟意指攤販、夜市、代購等，不穩定、規模小、未被納入官方數據的經濟活動。

在他看來，需要紓困的人多，卻沒有反映在失業率、無薪假等統計數字。

現今國內就業市場萎縮，旅遊、餐飲、觀光業已是失業、減班休息的第一波。第二季衝擊傳產業，第三季震波則可能觸及看不清狀況的科技業。

疫情海嘯：從前排蔓延到後排》製造及科技業也難敵全球大勢

疫情發生後，生意一落千丈的多屬末端消費產業，從餐飲、零售到旅遊、交通等等。台灣服務業主要以中小企業最多，平均薪資也落後於製造、科技、金融業。「受影響產業剛好多是弱勢企業、弱勢勞工，中低所得的人也因此受傷頗重，」台大國發所副教授辛炳隆說。

但隨著全球產業停擺、消費緊縮，逐步蔓延到製造業。台灣一直是扮演全球供應鏈的要角，歐美消費不振，立刻就讓台灣代工廠、員工直接受到衝擊。

紡織業一直是台灣出口大宗，自2020東京奧運取消後，Nike、愛迪達跟著取消訂單，導致台灣從寶成到宏遠興業的業績都下滑五成。

寶成創立以來首次放無薪假，其中彰化廠2600多人影響最大；宏遠興業台南廠也提出「預給新年度特休假做休假抵扣」、「請休事病假不影響全勤獎金與年終獎金發放天數」等因應方案，進行勞資協商。

即使是電子業都可能受創，「第一季從電子業到電子零件業的業績大多成長，尤其是各國鎖國，大廠怕斷料，為控管風險拚命下單增加庫存，」一家管理顧問公司總經理透露，但到第二季後情勢丕變，「4月看不到5月、5月看不到6月。」

還有IC設計大廠大老研判，IC設計有五成會掛，因為沒有管道介紹新產品，更沒開拓新市場的可能。

簡言之，製造業面臨的是第一季滿載、第二季減少，根本看不到第三季，「從消費端影響製造業，已經是必然的趨勢，」辛炳隆認為，消費行為受到疫情影響，可能會永久改變消費型態，從消費端牽動製造端，「我不認為政府該急著在3個月內，將子彈都打完。

各國封城鎖國造成機場大廳空蕩蕩，相關產業也全被打趴，但一座機場的背後卻是數以百萬人的生計。 （王建棟攝）
各國封城鎖國造成機場大廳空蕩蕩，相關產業也全被打趴，但一座機場的背後卻是數以百萬人的生計。 （王建棟攝）

新鮮人：連爭搶的機會都沒有》應屆畢業生恐會失業好幾年

新冠肺炎引發的效應，除改變超過三分之一受薪者的生活，更將永遠改變即將步出校園的畢業生。

英國智庫財政研究所（IFS）在4月提出警告，今年畢業生面對的是更難找工作和找到薪資較好的工作，與金融海嘯後相比有過之而無不及。「可能會在畢業後失業很多年，」英國媒體《獨立報》引述。

5月底的《時代》雜誌，更以「疫情世代」（Generation Pandemic）封面故事，報導2020畢業生的痛苦。2月中至今，美國線上求職網站ZipRecruiter的整體工作機會少了一半，基層工作更少去75%。

「今年畢業生連爭搶的機會都沒有，彷彿陷入生命暫停狀態，」哈佛大學政治研究所民調中心主任伏爾佩表示。這群年輕人的創傷不只是求職，還包括心理健康。

去年因為赴土耳其交換而大學延畢1年的萱萱，從3月開始投履歷，「我大概投了10封，都是我有興趣的工作，結果只有3封有回音，」萱萱背著45萬台幣的學貸讓她更焦慮，「其中一個通過筆試、面試，主管卻說暫緩人事招募。」所有的一切，讓她對自己的信心逐漸流失。好不容易找到工作，薪資卻是差強人意。

「我最擔心應屆畢業生，」文化大學勞工關係學系教授李健鴻細數，過去畢業生找工作的管道，包含人力銀行、校園徵才博覽會、政府舉辦徵才活動等等，但後兩者都暫停，或改為線上徵才，「效果比面試差，對應屆畢業生並不利，其次是職缺減少，他們還要跟失業青年、被解雇的勞工競爭。」

新鮮人面臨的是更多的競爭者、更少的職缺。104人力銀行估算，去年5月職缺有71.4萬個，今年5月降到55萬，整整少了16萬，「從數目上看，確實受到衝擊，」104資訊科技資深副總暨人資長鍾文雄說，但2月後找工作的人數卻成長。

人力銀行統計5月職缺比去年同期少16萬，校園就業博覽會和徵才活動都暫停。新鮮人不僅求職困難，出國念書與就業都受阻，成為最大受災族群。 （王建棟攝）
人力銀行統計5月職缺比去年同期少16萬，校園就業博覽會和徵才活動都暫停。新鮮人不僅求職困難，出國念書與就業都受阻，成為最大受災族群。 （王建棟攝）

今年大專畢業生約28萬人，扣除繼續讀研究所、出國等人，約有12萬5000人會找工作，另有約10萬的初次尋職長期失業青年（超過1年未曾尋獲工作）。雖然政府釋出方案，對聘雇新鮮人的企業1人補助1.2萬元，「但政策前提是要有職缺，現在企業多不敢釋出職缺，」李健鴻感嘆。

時代烙印：階級對立、世代對抗》真正考驗企業責任的時刻來了

一隻病毒打敗全世界，對這時代的人更可能形成永久的烙印。「新冠貧民」代表的不僅是現實，也是所有人的恐懼，對落入貧困以及未知的驚惶。

在社會學家陳東升眼裡，「如果一個社會的貧富差距、不平等持續擴大，以後面對任何困難，都很難群策群力、共同面對挑戰。」背後的意涵是人與人間的撕裂、階級的對立，乃至於世代的對抗，都是必須承受的苦果。

從這樣的觀點，為政者祭出措施，在求「快」的同時，更要求「正確」，看見勞動、產業和社會需求，才能守護我們從防疫中好不容易建立的社會信任。

企業家在業績好時，強調CSR（企業公民社會責任）是錦上添花；但在新冠肺炎衝擊經濟時，照顧員工保就業，共度難關，才是難能可貴的雪中送炭。

【更多內容請見《天下雜誌》699期；訂天下雜誌電子版

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