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「我很抱歉」 梅根：唯一錯的事 就是默不作聲

聯合新聞網 / 天下雜誌
圖片來源：Shutterstock
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【編譯 張詠晴】

哈利王子的妻子、薩塞克斯公爵夫人梅根日前為中學母校錄製一段畢業致詞，她坦承猶豫了好久，擔心又遭放大檢視，但「什麼都不說，才是錯的」。她也將影響她人生的一句話，送給了畢業生。

38歲的梅根（Meghan Markle）日前為洛杉磯中學母校，錄製一段給畢業生的演說。在當中，她提及了被警方壓制頸部而喪命的佛洛伊德（George Floyd），以及其他近幾位死於警方爭議執法的非裔人士。

佛洛伊德之死，引爆全美抗議，怒火更延燒全球。

梅根提及，自己剛要上中學時，洛杉磯也發生暴動。那正是1991年洛杉磯暴動，一名非裔男子遭4名員警虐打，雖然施暴的員警被指控過度使用武力，但最終都被判無罪，點燃暴動火種。

梅根在給畢業生的致詞裡坦承，本來很猶豫該不該說些什麼，擔心又被放大檢視，但後來了解到，「唯一錯的事，就是什麼都不說」。

她也將影響她人生最重要的一句話，送給了後輩。

與梅根有老交情的朋友告訴《浮華世界》雜誌，「現在的梅根，才是以前我所認識的她」。

「這是百分之百的梅根，也是我所記得的她。她聽起來不像之前身處王室那麼壓抑了」，這名友人說。

以下為梅根在6分鐘的影片，送給中學畢業生的致詞：

過去一週，我們國家以及我們所生長地方所發生的事，令人心碎。

我本來不太確定，我該向你們說什麼。我想要說正確的事，同時又真的很怕搞砸，或是被放大檢視。但後來，我清楚的知道，唯一錯的事，就是什麼都不說。

我高二的時候，也思考過這件事。當時我15歲。

如你們所知，在這一年我們必須當志工，這是畢業的條件之一。

我記得一個老師對我說的話，她說，「永遠記得，把他人所需，置於你的恐懼之前」。

這句話，深深地影響我整個人生，上週，我的感受尤其深刻。

所以在給你們的畢業祝福裡，我想說的第一件事是抱歉。

抱歉，你們還必須在這樣的現實世界下長大。

我11、12歲時，剛剛要上高中。當時洛杉磯正發生暴動，一場同樣因冷血種族歧視而起的暴動。

宵禁依然歷歷在目，我記得當時趕忙到家，沿途中，燃燒的灰燼在天空飄，我聞到煙味，煙霧從大樓竄出，有人衝出大樓劫掠。小貨車後方的男人拿著手槍和步槍。

我也記得總是屹立在家旁的樹，被燒得焦黑。

這一幕幕，一直刻在我的腦海裡，不曾消散。

我無法想像，你們到了17、18歲，還必須歷經同樣經驗的翻版。

這該是你們的歷史教材，而不是活生生上演的現實。

所以，我很抱歉，你們值得更好的世界，但我們卻沒有把世界變成那個樣子。

但對於我高中那個時代，我所記得的另一事情，則是人們如何團結在一起。

我們看到人們團結站在一起，看到各個社群彼此團結、撐腰。而你們會成為這個行動的一份子。

我知道，這不是你們原先盼望的畢業典禮，不是你們想像的慶典。

但我也知道，我們可以為你們重新架構一切，別將此視為完結，而把這當作你們駕馭一切工作、價值與技能的開端。

我知道，有人會說，「我們到底需要重建這個世界多少次」？

我們必須重建、重建，再重建，直至這個世界再造完成。

因為當根基破碎，我們也殘破不堪。

你們用愛帶領，用同理心引路，你們將善用自己發聲的權利。

你們的聲音將比以往更宏亮，因為大部分的人已經18歲，你們將能夠投票。

你們將用同理心看待觀點相異的人，因為我知道這正是學校教導我們的多元、活力與開放胸懷，因為我知道你們了解，黑人的命也是命。

因此，我很興奮你們要踏入這個世界了。你們裝備齊全、你們準備好了。

我很驕傲的稱你們為校友。期待你們的作為，請記住，我將在一路上為你們喝采。

資料來源：The Daily Mail、CNBC、Vanity Fair

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