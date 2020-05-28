快訊

孟晚舟被逮捕那天 就是美中爭霸戰的｢盧溝橋事變｣

總統府明提考試委員名單 正副院長被提名人提前公布

台灣集團有錢、老化、不敢冒險 李吉仁憂心：我們仍停在製造業經濟

聯合新聞網 / 天下雜誌
李吉仁認為，台灣企業集團累積過多股東權益，是一個警訊。 （王建棟攝）
李吉仁認為，台灣企業集團累積過多股東權益，是一個警訊。 （王建棟攝）

【採訪整理／吳靜芳；圖片／王建棟攝】

這20年，台灣50大集團總營業額從約5兆成長到近27兆，驅動台灣經濟成長，但同時也遇到成長高原期，未來如何應變？企管策略權威、台大EMBA兼任教授李吉仁認為，轉型與交棒，是台灣集團的兩大挑戰。以下是訪談摘要：

要看台灣集團的問題，可以先從幾個數字談起，綜合這些數字去拼湊台灣企業的樣貌，那就是：過去輝煌過、有錢，但是年紀大、企圖心不夠。

如果單看台灣百大企業2010到17年的營收複合平均成長率（CAGR），只有3.1%；稅前息前盈餘（EBIT）的複合平均成長率只有3.9%。

但若以百大企業的股東權益總額及股本總額的比值觀察，8年來比值從2010年的2.6，逐年提高到2017年的3.38，也就是平均每家公司手上，都有2個資本額以上的各式盈餘。但這些公司的資本支出總額，這8年明顯呈現負成長（-6.3%）。

再看台灣前百家上市公司，平均創立約36、37年。假設第一代創業家當時30幾歲，現在都已經超過65歲了。

台灣企業曾經輝煌，從千禧年開始，靠著筆電和手機的代工製造，營業額曾經快速成長。不過事實上，上市公司前10年的成長高於後10年。已經20年過去，硬體製造的成長緩下來了，我們卻仍停留在製造業經濟，沒有完全轉型到更高價值的「4S」——軟體（software）、系統（system）、解決方案（solution）和服務（service）。

不敢冒險：仍停留在硬體思維

這10年，除了少數公司外，大部份企業都處於低成長狀態，而未積極投入於新領域的高保留盈餘，也使得股東投資報酬率明顯逐年下滑。

要成長需要轉型，轉型需要機會，尤其是大的機會，小的機會遠水救不了近火。大家現在都在渴求新機會，但是新機會在哪裡？在經營者的想像力。但看數據，台灣公司過去賺的錢，也不敢拿來冒險、作夢。

股東權益和資本支出是個很好的對照指標。股東權益是公司過去累積的獲利，理論上應該再投資未來的成長，但這幾年，台灣公司的股東權益總額愈來愈大，資本支出愈來愈少、甚至負成長。這直接影響ROE（股東權益報酬率），股價因而持續走低，導致許多公司每股淨值都比股價還高，意思就是說，資本市場沒能看到公司的成長前景。

儘管這些公司財務上都很「安全」，但不能驅動有未來性的成長，是無法有效提高公司總價值的。例如台灣的雙A品牌（宏碁、華碩），近10年來因著PC市場衰退而陷入負成長，淨利率折半，資產周轉率更降到最高點的6成，ROE降到7%以內的水平，股價更都只有淨值的85%。

過多的現金，如果無法有效投資於未來，理應減資還給股東，但減資對公司成長是負面訊號，代表公司將來沒有成長機會，除非有極大的外部壓力，否則也不會採取減資再「輕裝」上陣的做法，這就導致低成長、低獲利與低股價的惡性循環。

事實上，AI（人工智慧）、IoT（物聯網）、雲端、5G等技術變化與大方向的機會這麼明確，無法或顛簸轉型應該是與企業能力「慣性」有關。數位與智慧化代表的是產業典範轉移，過去習慣的硬體思維、效率製造與速度為主的思考，是難以面對軟體思維、需求導向設計與願景規劃、生態圈建構的思維。

轉型難題：百年老牌啟示錄

面對台灣企業轉型卡關的困境，我覺得不妨參考飛利浦（Philips）過去20多年來的巨大轉型經驗。

飛利浦是創立超過百年的荷蘭老牌企業。在2000年，營收達到379億歐元的高峰，但自此之後就一路走下坡。

飛利浦的衰退有很多因素，但簡單說，就是過去100年，它純粹靠著在關鍵技術創新，已經沒有辦法支撐發展。所以飛利浦開始嘗試，從滿足終端市場的需求拉動創新，把公司從「技術導向」轉型成「市場導向」的運營，思考有什麼東西能夠支持飛利浦未來10年、20年、甚至30年的發展。

飛利浦耗時25年的改造，是企業轉型著名的教案。 （Getty Images）
飛利浦耗時25年的改造，是企業轉型著名的教案。 （Getty Images）

為了要長遠佈局，飛利浦歷經了25年、近250次併購與剝離事業的轉型工程。2017年營收178億歐元，回到1990年的水平，雖然乍看規模縮小很多，但市值與營收的比值從2000年的1.31倍，提高到2017年的1.64倍。

他們花了10年的佈局，鋪好了3根腳──也就是照明、醫療，以及生活消費電子。

靈活佈局：預見未來人類生活

但他們的轉型策略也很靈活，並沒有固守成規，2010年發現中國過度投資LED，市場大崩盤，他們就趁機切割照明事業並上市，然後也慢慢縮減電子事業。現在飛利浦已經不像以前的飛利浦了，它被歐洲600指數歸類為醫療產業股，股價淨值比因此又上來了。

它的佈局，就是預見未來的人類生活，著眼於全球人口老化程度加劇、慢性疾病成長，及各國醫療資源的侷限，把能量全砸在醫療與居家照護。

這個成果，是超過20年的漫長轉型佈局，非常傳奇，很難得看到一個公司有這麼大的勇氣。

飛利浦是歷經了3個執行長，龐大事業體一棒接一棒的大批專業經理人，才有如今的嶄新局面，這也對照另一個台灣企業迫在眉睫的問題：接班。

接班危機：人才培養該提早

台灣前1000大企業裡，還沒交棒的佔6成以上，超過60、70歲還在位的創業家或董事長比比皆是，這對台灣長期經濟發展而言，是個非常嚴重的警訊。但現在產業情勢變化如此快速、詭譎，這些老闆可能交得也不太放心。

但無論如何，我們需要重視人才培養體制的「超前部署」。舉例來說，美國公司通常會以10年的變革成長，作為選任一個新執行長的思考，這樣才可能讓公司大幅轉型。若一任只做2、3年，一定是維穩第一，只求安全下莊。

例如奇異（GE）的傳奇執行長威爾許（Jack Welch）46歲接執行長，59歲開始找接班人，6年時間確立交給一位45歲的伊梅特（Jeff Immelt）。反觀台灣，多數都很上年紀才能接班。

這固然可能與台灣企業並非專業經理經營的體制有關，但也應該反思我們為迎接轉型挑戰，是否準備足夠有能力的經營人才？

更重要的是，接班不是找到一位執行長的問題，而是接班梯隊如何建構，這就需要靠組織內部建構人才發展體系。我相信，人才發展能力將會決定10年後的百大企業排名！

【更多內容請見《天下雜誌》698期；訂天下雜誌電子版

【延伸閱讀】

疫情讓春天變寒冬，客戶破產、砍單　台灣紡織成衣業噩夢何時結束？

3分鐘就可出餐、外送範圍更廣，「幽靈廚房2.0」怎麼做到？

日本防疫之謎，莫名其妙就抗疫成功？專家：民眾衛生習慣太好

相關新聞

獨家榜單揭曉》富可敵國就是它們！台灣最強50大集團 20年誰上位？

2000年，《天下》首度調查「台灣50大企業集團」，睽違20年再度進行，誰還屹立不搖、誰已掉出榜外？對台灣經濟發展舉足輕重的這50大巨人，如何揭示台灣的未來？

大同、力霸、東帝士…曾紅極一時的大集團 為何成了時代眼淚？

對照《天下》20年前後的「台灣50大集團」榜單，有的集團已突圍世界，與全球龍頭平起平坐；有的則跌出榜外，甚至已不存在。曾一時風光、卻黯然消逝的集團，到底出了什麼問題？

台灣集團有錢、老化、不敢冒險 李吉仁憂心：我們仍停在製造業經濟

這20年，台灣50大集團總營業額從約5兆成長到近27兆，驅動台灣經濟成長，但同時也遇到成長高原期，未來如何應變？企管策略權威、台大EMBA兼任教授李吉仁認為，轉型與交棒，是台灣集團的兩大挑戰。以下是訪談摘要：

國際週報／生不逢時！失業率創新高 2020畢業生的未來在哪？

2020年畢業生，可說是「生不逢時」，遭逢史無前例的新冠肺炎大流行。正當他們踏入職場之際，卻得面臨創歷史新高的失業率。這場疫情無論是對這一屆畢業的收入或心理健康都將產生難以預料的衝擊，而且很可能會延續一輩子。

台灣科技業最大懸案》為何台積電要輸血10億給這家中小企業？

5月12日，台積電以遠高於市場行情的6.6億台幣，收購家登的南科舊廠。這已是台積過去一年多來，以抵押廠房、專利等不同方式，第三次輸血、合計超過10億元給這家供應商。這家隱形冠軍到底掌握什麼關鍵技術？為什麼官司敗訴之後，股價還大漲4倍？這場台灣半導體史上最高賠償金的懸案幕後真相是？

0利率時代你還在領死薪水？後疫情世界投資理財3招抗波動

新冠肺炎衝擊全球經濟，各國政府印鈔紓困，股市暴起暴落，債市自由落體，利率再創歷史新低。沒有資產、只有定存，恐將淪為低利難民。連80歲彭淮南都開戶理財了，《天下》整理基金、ETF、保險三大金融商品最新趨勢，教你在後疫情時代，挑選適合自己的投資方式，受薪階級也能躍升「資本家」！

歐亞集團總裁：疫情過後 世界將更分裂 更憤怒

「早在這波疫情爆發前，世界就已經走上去全球化之路，」《時代》雜誌外交事務專欄作家、歐亞集團總裁布雷默斷言，疫情過後，中國將擁有更大影響力，世界將從全球化轉向區域化、本地供應鏈，以及更多的民族主義、更多的民粹主義。

後疫情時代 只懂0050太可惜！專家：ETF還可以這樣用

過去被視為低成本、分散風險的佛系理財ETF，在三月股災時輸給了主動型基金。但專家指出，這個正當紅的新產品，儘管短期波動大，卻是長期資產配置好選擇，而且只懂0050太可惜。為什麼？

運動賽事全停 愛迪達慘虧 為何Nike還在笑？

傳統零售業受到疫情衝擊，搖搖欲墜，非民生必需品的消費者品牌，要如何度過這個嚴峻的寒冬？當對手業績大幅下滑的時刻，為何Nike沒有衰退？

大學生人均經費僅韓國七分之一？讓校長焦慮到半夜睡不著的危機

去年，台灣累計5間大學拉下鐵門，宣告殘酷的高教競爭已展開。台灣高教學生每人分到的經費僅日本的十分之一、韓國的七分之一，經費有限、少子化的衝擊下，大學治理如何在危機中找到續命的金鑰？

新冠肺炎藥物有望！長庚團隊如何找到神奇子彈？

繼中研院、國衛院成功研發快篩試劑關鍵抗體後，長庚團隊也宣布達陣，找到有潛力對抗新冠病毒的「神奇子彈」單株抗體，能製造快篩試劑，還可望發展成藥物。成功的背後，自認「膽小」、常擔心到落淚的病毒學家施信如，如何帶領團隊扛住恐懼與壓力，為全球帶來新希望？

5G台灣隊逆襲！直擊下半年最熱產業 如何乘勢賺一波？

疫情籠罩下，下半年唯一讓人興奮的產業話題，就是5G。長久以來，產值上兆的全球電信設備市場，由華為、諾基亞、愛立信三雄寡佔。但全新的技術變革，掀起設備白牌化大浪，加上美中科技爭霸，對廣達、中磊、研華、智邦等科技台廠而言，代表了千億元的難得商機。全新5G國家隊成軍，「5G設備，台灣製造」的夢想，終於實現！

熱門新聞

獨家榜單揭曉》富可敵國就是它們！台灣最強50大集團 20年誰上位？

大同、力霸、東帝士…曾紅極一時的大集團 為何成了時代眼淚？

台灣集團有錢、老化、不敢冒險 李吉仁憂心：我們仍停在製造業經濟

罷工、疫情衝擊！長榮航獲利衰退 小股東質疑「只跟著華航走」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。