大同、力霸、東帝士…曾紅極一時的大集團 為何成了時代眼淚？

【文／呂國禎、吳靜芳；圖片／陳則緯製作】

對照《天下》20年前後的「台灣50大集團」榜單，有的集團已突圍世界，與全球龍頭平起平坐；有的則跌出榜外，甚至已不存在。曾一時風光、卻黯然消逝的集團，到底出了什麼問題？

樓起樓塌，人的問題最大

已經不在榜上的力霸、東帝士、華隆和太平洋電纜，前3個集團都從紡織起家，跨足水泥、石化，有的還跨足金融業。太電則是台灣第一家、也是最大的電纜公司，多角化經營成立台灣固網、台灣大哥大，並且是台灣高鐵的5大創始股東。

力霸董事長王又曾陸續擔任過國民黨中常委、前總統陳水扁的國策顧問；東帝士總裁陳由豪曾任國民黨中常委，在高雄蓋了南台灣第一高的東帝士八五大樓；華隆董事長翁大銘創下只用十幾天參選，就選上立委的紀錄。

眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，一時政商兩棲、有錢有勢，但沒幾年官司纏身，如今都是時代眼淚。他們並非跟不上趨勢，銀行、電信執照等特許行業陸續開放，也都取得了門票。

真正的問題是公司治理。台灣大學EMBA兼任教授李吉仁認為，不專注於本業經營，掏空、人謀不臧才是這些企業集團殞落的主因。

反之，同樣做水泥、紡織、電纜的台泥、遠東、華新麗華集團，20年後依然在榜上，這證明人禍比天災嚴重，不專注於本業經營、忽視公司治理的企業集團，經不起時間考驗。

傳承難題：50大集團，近半仍由第一代掌門

掉出榜外還有第二種類型：企業經營第一代打下厚實基礎，傳承卻出了問題。

大同，就是這個類型最著名的教案。

2000年時，大同集團營收1719.79億，排在第8大。那時大同製造橫跨兩岸，也跨足到高科技面板，在資通訊成為趨勢的潮流上也沒有脫隊。「大同大同國貨好」讓台灣人琅琅上口，高峰時甚至佔了台灣GNP的1%。

大同林蔚山夫婦。

那都是昨日輝煌了。今日大同不僅掉出榜單之外，第二代掌門林挺生的長子、接班人林蔚山則身陷囹圄，因掏空公司被判背信罪定讞而入監服刑。非創始股東的三圓建設董事長王光祥再度兵臨城下，進逼大同林家的經營權。

林蔚山接班之後，家族發生內鬥，林挺生二房3個兒子陸續離開大同集團，內部人事紛亂、公司治理混亂，百年基業出現巨幅虧損，令人不勝唏噓。

跌出榜外的還有當年營收867.5億、排名18名的慶豐環宇集團，由三陽工業創辦人黃繼俊長子黃世惠創立。他接手三陽工業後，從汽機車產業跨足水泥、金融保險，版圖大幅擴張，改名為慶豐環宇集團。

但好景不常，擴張之時碰上了亞太金融風暴，非核心事業陸續發生問題，只剩母體事業三陽工業正常經營，但版圖卻每下愈況。

例如日本本田汽車退出三陽後，自行在台灣製造、銷售本田汽車，三陽改與韓國現代汽車合作，現代汽車銷售量與本田汽車時代相差甚大，營業額自然大不如前。

主要原因也是接班傳承。三陽工業並非黃繼俊單一家族所創，而是由豐群集團創辦人張國安家族、日本本田汽車共同創立，三大家族持股三足鼎立，但自從黃世惠自美國返台接班後，先是無預警解除張國安、張宏嘉父子職務，後又與日本本田汽車分道揚鑣，三大創辦家族失和之後，張國安家族、本田汽車陸續出脫持股。

黃世惠家族獨木難支，三陽工業經營權陷入紛擾之中，最後經營權拱手讓給了非創始股東、現任三陽董事長吳清源。

台灣新50大集團，近半仍是第一代創辦人在經營，如何安排傳承接班、穩定不同家族勢力、建立共同目標，是未來幾年重要課題。

但也有非典型傳承卻成功的例子。

非典型傳承：3家上榜的宏碁隊集團，都「施出同門」

2000年，宏碁創辦人施振榮因宏碁出現虧損而啟動企業再造，當時宏碁集團總營收2686.47億元，陸續切割品牌與代工成為宏碁、明基與緯創。施振榮當時勉勵三大公司要兄弟登山，各自努力。

20年間，資通訊產業變化快速，光是電腦代工主流就從桌上型電腦、筆記型電腦又轉到了伺服器，後來又有傳統手機、智慧型手機興起。

宏碁創辦人施振榮（右）及明基董事長李焜耀。

宏碁隊如今佔據了第9、14、30名，再把3大公司營業額加總，就超越亞軍台塑集團。

分家一定不好嗎？李吉仁認為，從今天的經營成績看，施振榮當年讓各事業體戰將有各自舞台的策略奏效，宏碁的不合則分，似乎是台灣企業集團碰到了集團傳承、分家可思考的模式。

退出榜外的還有最後一個族群：獲利能力不錯，但營收成長動能不如資通訊產業，被踢出榜外，如老字號的東元集團、新寶（聲寶）集團、震旦集團以及台聚集團，這些集團本業經營穩定，幾乎是年年賺錢配發給股利，但比不上他人飆速成長。

不成長，就被淘汰。這20年成住壞空、興衰起落的集團企業發展，攸關台灣將來的20年，如何以史為鏡，再往前邁進。

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