快訊

反666罷韓投票 韓國瑜再度遞狀聲請停止執行

後疫情時代 只懂0050太可惜！專家：ETF還可以這樣用

聯合新聞網 / 天下雜誌
（鄭寧寧繪）
（鄭寧寧繪）

【文／楊卓翰；圖片／鄭寧寧繪】

過去被視為低成本、分散風險的佛系理財ETF，在三月股災時輸給了主動型基金。但專家指出，這個正當紅的新產品，儘管短期波動大，卻是長期資產配置好選擇，而且只懂0050太可惜。為什麼？

台大財金系專任教授張森林在1998年回到台灣教書，就覺得台灣的投資環境對投資人不友善。20多年後的今天，張森林仍然不甚滿意。

專長領域在財務工程的張森林，習慣用基金做長期投資。但他發現，台灣投資人喜歡買基金，可是購買成本相較國外高上不少。

而且，當成本低、被動投資的指數型股票基金（ETF）在國外成形，成為投資主流時，台灣還沒有這類產品出現。直到元大投信在2003年推出台灣第一檔ETF「元大台灣50」，台灣的投資市場終於邁向成熟。

然而過了17年，張森林發覺，台灣投資人仍然沒善用這個資產。

他拿近年台灣以「機器人理財」為號召的投資平台為例，「現在這些平台，幾乎都還在用傳統的主動式基金來做資產配置。」除了元大自家的ETF-AI平台，張森林說，「我找來找去，居然只有富邦奈米投，是以投資ETF為主。」

「我真的要說，只有用ETF做資產配置的平台，長期來說可以幫投資人取得更大的報酬，機率更高，」他說。在高波動、低利率的後疫情時代，更是如此。

ETF是一種與大盤指數同步的基金，雖然都是在交易所上像股票一樣交易，但是買進一張ETF，就等於買進一籃子該基金追蹤指數的成份股。如此既可以分散風險，管理費用也較傳統主動式基金低。

主攻大企業，反彈快

不過，ETF在過去，一直有讓股市「助漲助跌」的惡名。前中央銀行總裁彭淮南在2017年9月就指出，「ETF對台股將助漲助跌，恐發生系統性風險。」

今年3月市場劇烈波動時，這個說法又再次引起討論，也是驗證ETF是否真的助漲助跌的好時機。

在台灣及美國，最大規模的ETF都是追蹤指數、按照股票市值，自動調整配置的被動投資。因此當市場利空，投資人主動拋售股票時，按照公式投資的ETF全都會跟著賣，可能讓市場跌得更兇。

如果單純從價格波動度來看，觀察3月份台灣大型股票基金類的表現，會發現在台灣發行的ETF及主動型基金中，ETF跌幅的確較深，波動較大。

這符合當年央行的警示：隨著愈來愈多ETF被動投資，如果發生重大利空，就會引發跌幅擴大的「滾雪球效應」。

「從這波跌幅來看，ETF是可以看到『助跌』的現象，」國泰投信董事長張錫指出，「原因很簡單，因為ETF投資的主要股票，都是市場最大的幾家公司，流動性也較好。例如台積電這樣的大型公司，外資一有狀況就先賣台積電。」

不過張錫也說，雖然ETF跌幅較深，但當市場逐漸恢復穩定，反彈也會比較快。「例如前面講到的台積電，就會是投資人重回市場、撿便宜最想買的，」張錫說，「因此長期投資，ETF還是首選。」

ETF在3月的短期波動的確較大，但把時間拉長，價值就能顯現。ETF過去3年年化報酬率，在美國都是主動式基金的兩倍。（看更多：理財專家：要成為千萬富翁，有一條最快也最難的路）

這也符合基金評等公司晨星長期追蹤主、被動基金表現的「主被動晴雨表」。晨星研究報告顯示，截至2019年底的10年以來，「只有23%的主動型基金贏過被動投資的ETF。」

報告還特別指出，「成本高的大型股主動基金『注定失敗』（doom to failure），只有2%的主動基金在過去10年贏過被動。」

張錫分析，ETF主要持有大型公司股票，也符合後疫情時代的投資趨勢。

首先，從金融市場的角度，投資人的風險意識也會提高。過去投資中小型企業是因為高成長，因此忍受高風險。未來投資人以降低風險為主，會偏好較穩定的大型企業。

而從實體經濟面來看，「疫情會讓大家更習慣遠端、網路的工作與生活，」張錫說，這會讓世界往雲端靠攏，「這樣像UberEats、Google等大公司得到的市場就會更大，對中小型的公司更不利。」

大者恆大趨勢下，投資人可從熟悉的市場下手。以台灣來說，「台灣50」、「台灣藍籌」等都是可以長期佈局的ETF商品。

設好停利點，善用債券配置

未來市場波動較大，張錫建議，此時定期定額是很好的ETF投資法，不過一定要設好停利點。

「當市場下跌時，雖然投入資金一樣，但是買到的單位數變多，」張錫說，「市場上來的時候，賺到停利點就賣掉。這樣就比較不用擔心短期市場的波動。」

儘管台股大跌，股票型ETF在今年至3月份卻逆勢成長三成，顯示投資人逢低買進的趨勢已成形。

相較之下，運用ETF來做長期資產配置，風氣尚未成主流。張森林認為，這波疫情的修正之後，現在正是建立配置的最好時機。他指出，ETF不只可以買股票，「債券ETF也是很好的投資標的。」

雖然台灣債券ETF大幅成長，規模高達1.28兆元，是其他種類ETF加總的4倍；但是根據金管會資料，將近九成都是法人持有。台灣投資人雖然喜歡投資能穩定配息的債券型基金，但忽視了債券ETF這個有利工具。

債券ETF的挑選，仍得以流動性及風險為主要考量。美國公債、成熟市場的投資級債券（IG，Investment Grades）是防禦性較好的債券ETF商品。

相較日引起風波的「VIX」及「原油正2」等槓桿及反向ET F，讓投資人大膽投機，張森林更希望台灣投資人可以用原型的ETF納入資產配置，讓更多人能長期投資，累積資產，安心退休。

【本文非勸誘投資人購入產品，各產品內容以投信基金月報及公開說明書為主，投資人購入前應詳閱基金商品公開說明書，並考量風險與報酬】

【更多內容請見《天下雜誌》697期；訂天下雜誌電子版

【延伸閱讀】

專訪前國會戰神黃國昌：我為什麼要去選大同獨董？

台灣新藥史上最大授權案　藥名來自台灣「抗體之父」的生日

19歲花掉現值60億的波克夏股票　巴菲特之子買了什麼？

相關新聞

0利率時代你還在領死薪水？後疫情世界投資理財3招抗波動

新冠肺炎衝擊全球經濟，各國政府印鈔紓困，股市暴起暴落，債市自由落體，利率再創歷史新低。沒有資產、只有定存，恐將淪為低利難民。連80歲彭淮南都開戶理財了，《天下》整理基金、ETF、保險三大金融商品最新趨勢，教你在後疫情時代，挑選適合自己的投資方式，受薪階級也能躍升「資本家」！

後疫情時代 只懂0050太可惜！專家：ETF還可以這樣用

過去被視為低成本、分散風險的佛系理財ETF，在三月股災時輸給了主動型基金。但專家指出，這個正當紅的新產品，儘管短期波動大，卻是長期資產配置好選擇，而且只懂0050太可惜。為什麼？

歐亞集團總裁：疫情過後 世界將更分裂 更憤怒

「早在這波疫情爆發前，世界就已經走上去全球化之路，」《時代》雜誌外交事務專欄作家、歐亞集團總裁布雷默斷言，疫情過後，中國將擁有更大影響力，世界將從全球化轉向區域化、本地供應鏈，以及更多的民族主義、更多的民粹主義。

運動賽事全停 愛迪達慘虧 為何Nike還在笑？

傳統零售業受到疫情衝擊，搖搖欲墜，非民生必需品的消費者品牌，要如何度過這個嚴峻的寒冬？當對手業績大幅下滑的時刻，為何Nike沒有衰退？

大學生人均經費僅韓國七分之一？讓校長焦慮到半夜睡不著的危機

去年，台灣累計5間大學拉下鐵門，宣告殘酷的高教競爭已展開。台灣高教學生每人分到的經費僅日本的十分之一、韓國的七分之一，經費有限、少子化的衝擊下，大學治理如何在危機中找到續命的金鑰？

新冠肺炎藥物有望！長庚團隊如何找到神奇子彈？

繼中研院、國衛院成功研發快篩試劑關鍵抗體後，長庚團隊也宣布達陣，找到有潛力對抗新冠病毒的「神奇子彈」單株抗體，能製造快篩試劑，還可望發展成藥物。成功的背後，自認「膽小」、常擔心到落淚的病毒學家施信如，如何帶領團隊扛住恐懼與壓力，為全球帶來新希望？

5G台灣隊逆襲！直擊下半年最熱產業 如何乘勢賺一波？

疫情籠罩下，下半年唯一讓人興奮的產業話題，就是5G。長久以來，產值上兆的全球電信設備市場，由華為、諾基亞、愛立信三雄寡佔。但全新的技術變革，掀起設備白牌化大浪，加上美中科技爭霸，對廣達、中磊、研華、智邦等科技台廠而言，代表了千億元的難得商機。全新5G國家隊成軍，「5G設備，台灣製造」的夢想，終於實現！

牽涉全台科技大廠、不法所得逾6億 揭祕近年最嚴重污泥棄置案

台灣好山好水，又驚見廢棄物。彰化地檢署偵破事業廢棄物處理廠勾結砂石廠，將科技業廢棄污泥偷埋在河邊、山裡，更捏造虛偽不實訂單，不法利得超過6億元。污泥來源包括友達、群創、台塑、正隆、上銀等科技業者。然而，《天下》獨家掌握到，在這宗史上規模最大的污泥棄置案被起訴的3家業者當中，竹科環境監督小組去年早已察覺廠商不對勁，公開資料也顯示廠商曾多次被開罰，卻還持續。廢棄物的產源責任，究竟何時可真正落實？

新冠肺炎衝擊雞豬飼料進口 台灣離糧食危機有多近？

新冠肺炎蔓延美洲，6艘原定3月從阿根廷開往台灣的玉米船至今尚未出港，拉起了台灣糧食安全的警報。農委會緊急盤點，並啟動應變措施，儘管稻米到年底沒問題，但人們喜愛的雞豬蛋奶與麵食，飼料、原料卻「擺在別人家裡」，不只影響畜牧業，也可能波及早餐、麵包店等相關服務業人員200萬人。台灣離糧食危機有多近？我們該準備吃素了嗎？

疫情大斷鏈 台灣缺藥危機來了！哪些病人有危險？

新冠肺炎從中國擴散到歐美，台灣的缺藥品項也不斷增加。究竟是醫院和藥局恐慌囤貨，還是疫情打斷藥品供應鏈？用來治療甲狀腺亢進的PTU，開出缺藥第一槍，也反映出台灣學名藥產業的困境。

5年前神預言 比爾蓋茲：科學站在我們這一邊 疫情2、3年內會結束

5年前，微軟創辦人比爾蓋茲就已預警傳染病危機。他在最新訪談提出對新冠肺炎的因應建議，認為美國應該鎖國防疫，「經濟救得活，人命不行。」他也對疫苗開發態度樂觀，認為疫情會在2、3年內結束。

意外的曙光！為何全球供應鏈大洗牌 台灣還能偷笑？

一場新冠肺炎，從武漢封城演變成全球災難，2020天翻地覆。東京奧運延後、跨國貿易中斷、觀光服務業滅頂、汽油比礦泉水便宜……，所有企業去年擬定的2020年度計劃、目標，都必須打掉重練。幸好，黑暗之中已經出現曙光，供應鏈大洗牌、內需及數位轉型商機仍夯，台灣的2020年該如何重新設定？逆轉新冠之戰的勝利方程式是什麼？《天下》給您第一手專訪與獨家解析。

熱門新聞

後疫情時代 只懂0050太可惜！專家：ETF還可以這樣用

0利率時代你還在領死薪水？後疫情世界投資理財3招抗波動

歐亞集團總裁：疫情過後 世界將更分裂 更憤怒

民視家變後重生！前董事長搞砸18年獲利紀錄後下台 新團隊如何轉盈再賺上億？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。