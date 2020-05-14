後疫情時代 只懂0050太可惜！專家：ETF還可以這樣用

【文／楊卓翰；圖片／鄭寧寧繪】

過去被視為低成本、分散風險的佛系理財ETF，在三月股災時輸給了主動型基金。但專家指出，這個正當紅的新產品，儘管短期波動大，卻是長期資產配置好選擇，而且只懂0050太可惜。為什麼？

台大財金系專任教授張森林在1998年回到台灣教書，就覺得台灣的投資環境對投資人不友善。20多年後的今天，張森林仍然不甚滿意。

專長領域在財務工程的張森林，習慣用基金做長期投資。但他發現，台灣投資人喜歡買基金，可是購買成本相較國外高上不少。

而且，當成本低、被動投資的指數型股票基金（ETF）在國外成形，成為投資主流時，台灣還沒有這類產品出現。直到元大投信在2003年推出台灣第一檔ETF「元大台灣50」，台灣的投資市場終於邁向成熟。

然而過了17年，張森林發覺，台灣投資人仍然沒善用這個資產。

他拿近年台灣以「機器人理財」為號召的投資平台為例，「現在這些平台，幾乎都還在用傳統的主動式基金來做資產配置。」除了元大自家的ETF-AI平台，張森林說，「我找來找去，居然只有富邦奈米投，是以投資ETF為主。」

「我真的要說，只有用ETF做資產配置的平台，長期來說可以幫投資人取得更大的報酬，機率更高，」他說。在高波動、低利率的後疫情時代，更是如此。

ETF是一種與大盤指數同步的基金，雖然都是在交易所上像股票一樣交易，但是買進一張ETF，就等於買進一籃子該基金追蹤指數的成份股。如此既可以分散風險，管理費用也較傳統主動式基金低。

主攻大企業，反彈快

不過，ETF在過去，一直有讓股市「助漲助跌」的惡名。前中央銀行總裁彭淮南在2017年9月就指出，「ETF對台股將助漲助跌，恐發生系統性風險。」

今年3月市場劇烈波動時，這個說法又再次引起討論，也是驗證ETF是否真的助漲助跌的好時機。

在台灣及美國，最大規模的ETF都是追蹤指數、按照股票市值，自動調整配置的被動投資。因此當市場利空，投資人主動拋售股票時，按照公式投資的ETF全都會跟著賣，可能讓市場跌得更兇。

如果單純從價格波動度來看，觀察3月份台灣大型股票基金類的表現，會發現在台灣發行的ETF及主動型基金中，ETF跌幅的確較深，波動較大。

這符合當年央行的警示：隨著愈來愈多ETF被動投資，如果發生重大利空，就會引發跌幅擴大的「滾雪球效應」。

「從這波跌幅來看，ETF是可以看到『助跌』的現象，」國泰投信董事長張錫指出，「原因很簡單，因為ETF投資的主要股票，都是市場最大的幾家公司，流動性也較好。例如台積電這樣的大型公司，外資一有狀況就先賣台積電。」

不過張錫也說，雖然ETF跌幅較深，但當市場逐漸恢復穩定，反彈也會比較快。「例如前面講到的台積電，就會是投資人重回市場、撿便宜最想買的，」張錫說，「因此長期投資，ETF還是首選。」

ETF在3月的短期波動的確較大，但把時間拉長，價值就能顯現。ETF過去3年年化報酬率，在美國都是主動式基金的兩倍。（看更多：理財專家：要成為千萬富翁，有一條最快也最難的路）

這也符合基金評等公司晨星長期追蹤主、被動基金表現的「主被動晴雨表」。晨星研究報告顯示，截至2019年底的10年以來，「只有23%的主動型基金贏過被動投資的ETF。」

報告還特別指出，「成本高的大型股主動基金『注定失敗』（doom to failure），只有2%的主動基金在過去10年贏過被動。」

張錫分析，ETF主要持有大型公司股票，也符合後疫情時代的投資趨勢。

首先，從金融市場的角度，投資人的風險意識也會提高。過去投資中小型企業是因為高成長，因此忍受高風險。未來投資人以降低風險為主，會偏好較穩定的大型企業。

而從實體經濟面來看，「疫情會讓大家更習慣遠端、網路的工作與生活，」張錫說，這會讓世界往雲端靠攏，「這樣像UberEats、Google等大公司得到的市場就會更大，對中小型的公司更不利。」

大者恆大趨勢下，投資人可從熟悉的市場下手。以台灣來說，「台灣50」、「台灣藍籌」等都是可以長期佈局的ETF商品。

設好停利點，善用債券配置

未來市場波動較大，張錫建議，此時定期定額是很好的ETF投資法，不過一定要設好停利點。

「當市場下跌時，雖然投入資金一樣，但是買到的單位數變多，」張錫說，「市場上來的時候，賺到停利點就賣掉。這樣就比較不用擔心短期市場的波動。」

儘管台股大跌，股票型ETF在今年至3月份卻逆勢成長三成，顯示投資人逢低買進的趨勢已成形。

相較之下，運用ETF來做長期資產配置，風氣尚未成主流。張森林認為，這波疫情的修正之後，現在正是建立配置的最好時機。他指出，ETF不只可以買股票，「債券ETF也是很好的投資標的。」

雖然台灣債券ETF大幅成長，規模高達1.28兆元，是其他種類ETF加總的4倍；但是根據金管會資料，將近九成都是法人持有。台灣投資人雖然喜歡投資能穩定配息的債券型基金，但忽視了債券ETF這個有利工具。

債券ETF的挑選，仍得以流動性及風險為主要考量。美國公債、成熟市場的投資級債券（IG，Investment Grades）是防禦性較好的債券ETF商品。

相較日引起風波的「VIX」及「原油正2」等槓桿及反向ET F，讓投資人大膽投機，張森林更希望台灣投資人可以用原型的ETF納入資產配置，讓更多人能長期投資，累積資產，安心退休。

【本文非勸誘投資人購入產品，各產品內容以投信基金月報及公開說明書為主，投資人購入前應詳閱基金商品公開說明書，並考量風險與報酬】

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