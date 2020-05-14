0利率時代你還在領死薪水？後疫情世界投資理財3招抗波動

【文／陳一姍；圖片／Getty Images】

新冠肺炎衝擊全球經濟，各國政府印鈔紓困，股市暴起暴落，債市自由落體，利率再創歷史新低。沒有資產、只有定存，恐將淪為低利難民。連80歲彭淮南都開戶理財了，《天下》整理基金、ETF、保險三大金融商品最新趨勢，教你在後疫情時代，挑選適合自己的投資方式，受薪階級也能躍升「資本家」！

股市是經濟的櫥窗。這句老話在2020年絲毫不具說服力。

3月13日，美國總統川普宣布全國進入緊急狀態，各州如推骨牌般要求經濟活動暫停，人們在家避疫。每日新增確診病例一路攀升，迄今仍在高點浮浮沉沉。死亡人數持續創新高。

諷刺的是，美國標普500指數，卻已從3月23日最低點，起漲28%。新增失業人口創新高與華爾街上演狂歡行情，一如詩人杜甫筆下「凍死骨」與「酒肉臭」的兩個世界，殘酷到令人不寒而慄。

「你如果只看股市，會以為肺炎已經過去了，」連一位在股債市最低點融資進場，已經退休的專業投資人也不禁搖頭。

一如2008年全球金融海嘯的加強版，美國聯準會、國會與財政部帶頭，全球政府以更快、更無限、更瘋狂的速度，重演大印鈔、大灑幣的戲碼，也將對金融市場產生更巨大、更深遠、更無可預料的影響。

無限量QE、利率直降，一定要變「資本家」

「利率已經被打趴了，」鑽研投資人行為的政大商學院副院長周冠男直言，央行大灑錢向來就對資本家有利，對受薪階級不利。熱錢過多，未來物價、資產價格勢必被推高。

「你不要一輩子做勞工，而是要變成資本家。受薪階級去買股票就是資本家，如果投資人手中沒有資產，就會受害，」他說。

儘管前聯準會主席柏南克拒絕承認，經濟學家研究顯示，2008年百年投資銀行雷曼兄弟倒閉，開啟了三波量化寬鬆，零利率維持了8年，的確造成已開發國家內的財富重分配。

手中擁有股票、債券、房地產的投資人，身價水漲船高，靠定存過日子的退休族利息少了，反而成為受災戶。

面對「疫後世界」，不能只當定存族、受薪族，必須搭上投資的列車。因為這一次，聯準會主席鮑威爾灑幣的手筆更大。

他一個月內調降美國利率六碼，直接降到零利率的地板。擔心投資人太恐慌，金融商品沒人買，緊急推出7000億美元額度，可以買國庫券與房地產抵押債券。政策沒推出幾天，他索性宣布「無限量QE（量化寬鬆）」，連公司債都可以買。

柏南克的QE花3年印鈔買債，才把聯準會的資產負債表長胖到3.7兆美元。但鮑威爾才1個月不到，就買到超越5兆美元。華爾街普遍預估，今年底，這個數字會超過10兆美元。換言之，這次鮑威爾1年灑下的熱錢，比柏南克3年多了1.7倍。

「無限量QE會讓未來即使有景氣循環，利率還是會很低，」投信投顧公會理事長、國泰投信董事長張錫認為。

長期的低利率，將加劇金融市場的波動與風險。3月美股4次熔斷，連股神巴菲特都感嘆，這是89歲少見的經驗。而這很可能是全球金融市場未來的縮影。

周冠男分析，跟1933年美國大蕭條相比，現在的金融市場商品更多、連結更緊密，資訊傳導與擴散極快，加上槓桿操作，投資人恐慌情緒急速影響市場。而程式交易助漲助跌，金融投資短期風險會愈來愈大。

不過，在零利率的環境下，投資人沒有選擇。「投資人還是要在風險可以承受的範圍內，進行投資理財，要相信長期市場會回到合理價位，」周冠男提醒。

控制波動、避免基金被清算，將是未來挑選基金一個關鍵要素。《天下雜誌》委託基金評等公司晨星，將4星基金，加上基金規模，以及扣掉風險報酬率的「夏普值」兩個指標，替投資人篩選適合的基金。

疫後投資靶心 1

暫時別碰新興市場，先瞄準大國

有經驗的投資人，也從這一波金融市場復甦中，看到不同於以往的訊號。

過去吹捧的金磚四國（中國除外）、VISTA五國（越南、印尼、南非、土耳其、阿根廷）等新興市場，投資前要考慮再三。「未來，即使復甦也是不均衡的，」聯傑財顧執行長蕭碧華認為，「某些新興市場走弱將是長期現象。」

專家建議，只能買大國、大企業，才撐得過這一波災情急凍的試煉。

蕭碧華發現，這一波高收益債雖然重挫三成，但如今美國高收益債已反彈20%，新興市場高收益債卻反彈有限。這背後反映市場對開發中國家財政狀況的疑慮，與各國央行籌碼的不同。「高收益債只有美國能夠救，其餘國家沒有能力救，」她認為。

「這一波復甦，一定是從大國開始，」先鋒投顧與網路基金平台創辦人林寶珠也認同。

她綜觀歷史，從墨西哥披索危機、亞洲金融風暴，甚至震央在美國的金融風暴，風暴後的最大得利者都是有美元發行權的美國。

美元迄今仍是最通用的避險貨幣。這一次，經濟體質尚未恢復的歐洲，再度受到重創；新興市場受原物料價格拖累，加上財政狀況多數不佳、貪腐依舊，未來將會更加邊緣。

疫後投資靶心 2

中國可能是美國的保險

除了美國，林寶珠認為，投資人不要過度看壞中國大陸。新冠肺炎的確將加速全球供應鏈與中國脫鉤，但擁有龐大內需市場，有能力提供土地、減免稅收等各項優惠留住廠商的中國，依舊是目前唯一能與美國抗衡的大國。

中國正以全世界第一個復甦的大國之姿，開啟各項政策。譬如：儘管一帶一路、孔子學院備受爭議，但中國人民銀行發行的數位貨幣已率先在深圳、蘇州、雄安新區、成都等四城市及未來冬奧場景進行內部封閉測試。

透過貿易與數位貨幣，中國有機會在開發中國家建立人民幣為主的清算系統。美國高額舉債勢必得還，屆時，美國透過強勢美元地位，取得的金融霸權能否維繫、美元還能持續強勢多久，將是後疫情時代，國際金融體系的重大變數。

短期，蕭碧華建議，中國金融股配息不佳，連帶影響ETF的表現。投資陸股，不妨從紅籌股，或科技、消費、醫療生技持股較多的中國基金下手。陸股指數這幾年都在在區間內上下，比較適合做波段操作。

疫後投資靶心 3

80歲彭淮南也開戶理財，用資產配置抗波動

疫後投資，專家也特別提醒，在過去20年，歷經連動債、雙元定存匯損、人民幣TRF風暴、高收益債大跌、儲蓄險宣告利率持續下滑之後，台灣投資人別再幻想有類定存、利息較高的無風險產品，反而應該正視波動風險，用長期資產配置追求收益。

「人不理財，財不理你，」這是現年81歲的前央行總裁彭淮南，去年在基金平台基富通開戶，申購好享退方案時說的話。

好享退最保守的一檔基金，目前全持有債券。

彭淮南在退休前最後一次的財產申報，除了自住的老公寓，其餘都是存款，還有短暫當中央信託局主席時買的黃金存摺。反而在退休後，開始投資理財。

幾乎所有投資專家也建議，面對低利熱錢造成的暴起暴落，後疫情時代的投資必須調降目標報酬率，更強調資產配置以降低波動。

現行銀行理專以手續費收入為導向，推薦單一產品的銷售模式、勢必將遭受挑戰。

手續費生態轉變，機器人、平台崛起

去年9月，基富通平台推出好享退專案，由專家團隊選出九檔適合退休理財的多元資產基金，直接幫投資人做好資產配置，連續扣款24個月免手續費，吸引11萬人報名，最終有4萬人完成定期定額扣款。今年，基富通已在規劃第2期，思考是否將保險商品也納入在內。

與好享退專案同時，中信去年也推出終身免手續費的樂退Go平台；中租集團收購的中租投顧基金平台，也在去年推出機器人理財。

「國外有比較多機器人理財，加上退休金平台，投資人比較容易做資產配置，」財經作家王伯達指出，國外的金融新創Wealthfront、Betterment都是知名的機器人理財公司，會協助投資人做更低成本、更有效率的配置。

下半年隨著3家網銀出來，也許有機會改變理專、業務員的手續費生態。

面對無限量QE即將引發的全球財富重分配，認知不同理財工具的機會與風險，採取行動，才有機會成為倖存者。

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