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運動賽事全停 愛迪達慘虧 為何Nike還在笑？

聯合新聞網 / 天下雜誌
圖片來源：Shutterstock
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【編譯 陳竫詒】

傳統零售業受到疫情衝擊，搖搖欲墜，非民生必需品的消費者品牌，要如何度過這個嚴峻的寒冬？當對手業績大幅下滑的時刻，為何Nike沒有衰退？

疫情陰影下，運動品牌大廠愛迪達（Adidas）公布第1季財報，營收與去年同期相比下滑19%，獲利更是大幅下滑96%，而且愛迪達還預告，第2季會更糟。

大客戶業績慘，台灣製鞋大廠寶成大受波及，不僅首次放無薪假，高階主管也帶頭砍薪。副總經理級以上高階主管自5月至12月減薪10%至30%，台灣基層及產線員工自6月至12月底，每個月休無薪假4天，其餘台灣員工及海外幹部月休6天無薪假，預計影響台灣員工及海外台幹約5000多人。

奧運延期了，運動賽事紛紛取消了，運動產業面臨大衝擊的時刻，Nike公布的財報卻不是這麼樣，Nike在3月底公布截至2月29日的財報，儘管營收成長減緩，但獲利依然向上成長5％。Nike股價也從3月23日的低點，在隔天財報公布後，一路向上。

也許在2月底的成績，無法反映後來歐美疫情大爆發的狀況，但是當時中國市場正是疫情最緊張的時候。

2月中國疫情大爆發，Nike在中國的門市，75%都面臨停業，但在這段時間，數位上的銷售卻成長了30%，雖然一加一減，數位的成長仍然抵不過實體店面的虧損，在中國整體銷售額下降了5%，但下降的幅度遠比原本預估的少，華爾街分析師就提到，「中國新冠病毒的影響比預期的弱」。

疫情在中國爆發時，商家都面臨難以開門做生意的困境，但是就在同時，Nike的網路銷售和市場推廣，也向前了一大步。

當人人都十分煎熬的時刻，為什麼不是民生必需品的Nike，可以笑著過關？

Nike執行長杜納霍（John Donahoe）表示，在經歷了中國危機之後，現在有一套可以在其他地方也可以使用的作戰劇本。

Nike的第一步「抑制」期，明確地說明有多少實體門市要停業，或者要縮短多少的營業時間，同時公司也很明確必須要依賴，並且大力推動網路上數位的接觸，做為實體門市的替代方案。

這不只是開個網路商城就解決了。

在大家都得乖乖待在家裡的封城時刻，Nike大力宣傳自家的健身App，實體碰不到面，就用數位的方式跟消費者保持連結，開設教練課，讓中國消費者持續運動，這樣的策略操作，讓Nike健身App在在中國的週活躍用戶大幅成長了80%。

「中國消費者對健身App的強烈參與，也帶動了網購App的高度使用，」杜納霍表示。

與消費者數位的連結，給了Nike在實體店面停業時，無縫接軌的機會。執行長杜納霍認為，講什麼實體和數位經驗結合，已經都是過去的事了，消費者並不是這樣思考的。

第2步「復原」期。實體店面陸續恢復營業，人流慢慢回籠，但是，網路銷售依然維持強勁。Nike財務長坎皮恩（Andy Campion ）透露，跟疫情之前相比，中國市場網路營銷依然接近3位數成長。

杜納霍觀察中國市場正在回歸常態，預期下一季營收將持平，同樣的復甦模式在南韓、日本等市場，也將如此。

在美國市場，開不了門做生意的狀況下，Nike推出「Play Inside」的行銷活動，在自家免費下載的健身App「Nike Training Club」（NTC）上，提供高階版本，有185堂健身課，月費價格落在15美元（約台幣450元），當然也提供一些免費的試用或大幅折扣，這讓NTC在美國市場的使用量大幅成長100%。

直接向消費者進攻

Nike受創程度相對小，在數位上深耕多年是重要原因。

這樣的數位優勢，不只是建個網站，或者有個基本的購物App。

光是App，Nike就有健身的 NTC、跑者紀錄練習記錄的Run Club、運動鞋行家追蹤的SNKRS，當然網購App也可以進行個人化設定，提供「客製化」商品，給顧客更加量身訂製的體驗，建立與消費者「直接」的關係。

與傳統零售商等著人家上門，很大的不同是，Nike相方設法要增加更多直接與消費者接觸的機會，「直接向消費者進攻」的做法，曾經引發爭議，這牽涉預算的分配，減少實體合作伙伴，甚至是得要裁員。

不只是傳遞訊息，還要提供互動

疫情當中，Nike選擇了聰明的回應方式，他們發起新的行銷計畫，強調品牌的宗旨是透過運動的力量，來鼓舞人們。

必須佩服Nike是情感大師，「為世界而戰」的行銷活動，傳遞了強烈的訊息，我們能為世界盡一點心力，我們在家運動。人們在家運動，不論是在廚房、浴室、臥房，病毒讓我們無法出門，但這「無法阻止我們」團結在一起奮戰的信念。

在異常艱困的時刻，依然激勵著消費者，強化Nike的核心價值，這招非常高明。

正向積極的訊息其他品牌一定也會設法訴求，而且老實說，如果用得過多難免顯得煽情老套，但Nike讓消費者不只有共鳴，更可以做點什麼。

「Play Inside」就是個連結消費者的活動，像是「客廳盃」挑戰賽，在家運動的使用者可以參加挑戰。

例如C羅（Cristiano Ronaldo ）就發起了鍛鍊核心挑戰賽，邀請使用者來打敗他。不只鼓勵大家待在家，讓大家有動力增加運動，而且還有機會挑戰頂尖運動員，增加樂趣。

在沒有運動比賽、奧運也都延後的時刻，回應了大家能夠繼續保持運動的習慣，透過連結，延續大家運動的熱情，在家也不孤單。

Nike強大的品牌力，以及創新能力，都是讓它度過危機的重要基礎，包括數位生態系的架構，都不是一天兩天就完成了，更不是意料之外的病毒來了，就可以快速調整改變的。坎皮恩認為，過去建立的迎戰未來的能力，提供了今天業績強大的基石。

只是Nike的這套方式在中國疫情衝擊時，到歐美市場是不是有用，而且疫情的經濟影響，在各地區可能也有所不同，是不是能夠完全避開運動產業大滑坡的窘境，還有待觀察。但可以確定的是，相對其他掙扎中的對手，以前儲備的能量，讓Nike還能擠出一點笑容。

資料來源：WSJ、finance yahoo

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