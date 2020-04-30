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5G台灣隊逆襲！直擊下半年最熱產業 如何乘勢賺一波？

聯合新聞網 / 天下雜誌
日本第5大富豪、樂天會長三木谷浩史勇於創新，3月在日本石破天驚拋出5G上網吃到飽，引起市場騷動。 （Getty Images）
日本第5大富豪、樂天會長三木谷浩史勇於創新，3月在日本石破天驚拋出5G上網吃到飽，引起市場騷動。 （Getty Images）

【文／黃亦筠、陳良榕；圖片／Shutterstock】

疫情籠罩下，下半年唯一讓人興奮的產業話題，就是5G。長久以來，產值上兆的全球電信設備市場，由華為、諾基亞、愛立信三雄寡佔。但全新的技術變革，掀起設備白牌化大浪，加上美中科技爭霸，對廣達、中磊、研華、智邦等科技台廠而言，代表了千億元的難得商機。全新5G國家隊成軍，「5G設備，台灣製造」的夢想，終於實現！

2018年6月初，台北國際電腦展（Computex），一位戴著斯文眼鏡、外型有幾分像《復仇者聯盟》主角之一「雷神索爾」的外籍型男，低調拜會雲端伺服器大廠廣達與網通廠中磊，沒有引起多大注意。

2年之後，因為收購職棒桃猿隊，在台灣擁有相當知名度的樂天社長三木谷浩史，今年3月在東京召開記者會，宣布旗下樂天移動即將5G開台，成為日本第4家行動通訊業者。

（Shutterstock）
（Shutterstock）

而且，為了快速席捲市場，這位以勇於創新著稱的日本第5大富豪，推出破壞性費率方案——前300萬個用戶，第一年上網吃到飽免費。

接在他後面上台演講的，就是那位「斯文版雷神索爾」，他是樂天移動技術長埃敏（Tareq Amin）。

約旦裔、在美國受教育的埃敏，是樂天敢以後進者之姿，大膽挑戰軟銀、NTT Docomo的關鍵人物。

他為樂天打造

全球第一個端到端基於雲的虛擬化網路架構的5G網路

，不但建置成本只要傳統方案一半，而且還史無前例地大量導入台灣供應商。

電信業的灰姑娘故事：打破三強壟斷，改變遊戲規則

未來幾個月，預計數以百萬計的日本樂天移動用戶，將透過分布在神戶市、三田市、橫濱戶塚區三處的電信機房裡頭的廣達伺服器，以及中磊的小基站，用5G寬頻看電影、購物。

埃敏已是全球電信業的矚目焦點，他不久前當選美國電信專業網站Fierce Wireless的「2019年無線科技最有權力人物」，理由是：「他代表一家用全新方式打造電信網路的公司。」

電信老將、樂天移動技術長埃敏，是樂天推出全球首個5G虛擬化架構的幕後推手。 （Getty Images）
電信老將、樂天移動技術長埃敏，是樂天推出全球首個5G虛擬化架構的幕後推手。 （Getty Images）

「一開始沒有人相信這模式可行，業界用懷疑的眼光看我們，但現在很多人有興趣了，」埃敏接受《天下》獨家專訪時說。

「我們是電信業的灰姑娘故事，」他的言語間透露著自信。

這也是典型的科技業「破壞式創新」故事。

長久以來，華為、諾基亞（Nokia）、愛立信（Ericsson）三雄，主導年產值超過300億美元的全球電信設備產業。

這些既得利益者，抗拒革命性的全新技術典範，於是原先不起眼的後進者抓住機會，成了改變遊戲規則的顛覆者。

工研院資通所副所長丁邦安分析，

5G時代，電信運營商開始正視「開放式虛擬無線接取網路」（ORAN）的新架構，透過雲端化、虛擬化讓電信基地台介面更開放和標準化，試圖打破既有設備業者的封閉與寡佔。

加上5G建置成本高昂，電信運營商逐漸從過去向設備大廠採購軟硬體專屬設備（proprietary），轉為分開採購標準型的白牌設備。

「就像過去電腦業有標準與開放架構，白牌商機浮現，大廠也能直接向台灣代工廠下單，」丁邦安分析。

與毛利率3%的筆電代工、10%白牌伺服器相比，

平均毛利率高達40%、產業規模上兆台幣的電信設備業

，對台廠而言，根本就是天上掉下來的禮物。

除了與樂天結盟的廣達、中磊，網通大廠智邦、啟碁、研華、緯創旗下的緯穎，也競相投入電信市場。

好萊塢電影《瞞天過海》裡，喬治克隆尼當總指揮，帶著一群身懷絕技的「雜牌軍」，扳倒賭城大亨。

樂天彷彿複製這齣電影情節，大膽任用一群沒有電信業背景的「科技聯軍」，合力在保守封閉的電信產業當「顛覆者」，打破設備商壟斷。

這群5G顛覆者，到底是如何碰在一起？誰開出造反的第一槍？

當然是埃敏。他神祕地說，「我在印度學到1美元的價值，那裡（電信公司）的每月用戶平均收入（ARPU）是1美元。」

在印度掀起廉價上網海嘯

場景移到悶熱擁擠的印度第一大城孟買。

印度首富、信實工業集團（Reliance Industries）掌門人安巴尼（Mukesh Ambani）打造了世界第一豪宅，這棟27層樓高的「現代皇宮」極盡奢華能事。

但有個缺點。他念美國耶魯大學的女兒，放假回家，寫好的功課竟然傳不回學校，對父親抱怨，「我們家的網路好爛。」

安巴尼在一次公開演講時說，這是他決心進軍寬頻上網的開始。

當其他印度業者都還停留在3G時代，他旗下的電信公司Reliance Jio，在2016年推出全球最便宜的4G吃到飽方案，前6個月免費、還送手機，之後的月租費也只要123盧比（約72台幣）

。「他讓印度掀起一波廉價上網海嘯，」《華爾街日報》寫著。

Jio進入市場僅3年，就吸引了3.7億用戶，一舉成為印度第一大電信業者。

當年Reliance Jio靠著全新電信網路技術，大幅降低建置成本，以後進者之姿在印度市場「彎道超車」。 （Getty Images）
當年Reliance Jio靠著全新電信網路技術，大幅降低建置成本，以後進者之姿在印度市場「彎道超車」。 （Getty Images）

安巴尼向看得目瞪口呆的全球同業，示範了3件事。

第一，用全新的電信網路技術（類似電腦通訊的全IP技術），可以大幅降低建置成本，造就價格破壞。

第二，市場新進者，由於沒有舊設備、舊技術（2G、3G）的包袱，反而有後進者優勢。

很多人無法理解。信實集團投資數百億美元，把上網價格殺到這麼低，「贏了掌聲、空了荷包」，有意義嗎？

他們錯了。這是最重要的第三個教訓。

安巴尼掌握了印度超過一半的寬頻上網人口之後，便大舉發展電商，要當「印度的阿里巴巴」。

原本以石化、紡織為主的信實工業，2019年股價因此大漲40%。安巴尼也身價暴漲，一舉超越馬雲，成為最新的亞洲首富。

埃敏正是這場「印度奇蹟」的推手，他當時擔任Jio技術開發資深副總，負責網路架構。

埃敏是電信業老將，曾待過美國Sprint、華為，2013年加入Jio。

一名熟悉埃敏的台灣電子業總經理印象深刻，埃敏很靈活，相當清楚身為一個外來者，要在家大業大的信實集團內嶄露頭角，不能循老路。

「去找愛立信、諾基亞買設備很昂貴，對後進市場的Jio沒有優勢。如果讓老闆知道自己能以低成本快速建置好4G，必定能獲得注目，他想到的辦法就是找新的供應鏈業者來合作，」這名電子業總經理分析。

於是埃敏飛來台灣。

2016年，他參加台灣政府舉辦的一場5G活動，見了許多科技供應鏈，對台灣科技製造力讚嘆不已。「我第一家接觸的是光寶，我們一起打造WiFi基地台（AP），」埃敏回憶。

小基站部份，埃敏找了台灣老牌小基站廠中磊操刀，讓中磊順勢打入印度市場。

當然，與Jio合作規模最大的是鴻海集團，一年出貨數千萬支的自有品牌手機Jio Phone，便由鴻海旗下的富智康印度廠生產。

印度電信黑馬Reliance Jio的自有品牌手機Jio Phone，由富智康印度廠生產。 （Shutterstock）
印度電信黑馬Reliance Jio的自有品牌手機Jio Phone，由富智康印度廠生產。 （Shutterstock）

在5G時代，複製印度電信奇蹟

埃敏在印度打下的漂亮一仗，吸引了日本「電商之王」——樂天集團社長三木谷浩史的注意。

三木谷擁有哈佛MBA學位，在日本企業界以全面西化著稱、要求全集團以英語會話。2018年，他將埃敏從Jio挖角到樂天移動。

當時樂天剛拿下日本第4間5G電信執照，三木谷希望借重埃敏，讓後進市場的樂天移動，重演Reliance Jio在印度「彎道超車」的歷史。

三木谷大手筆投入電信業務的背後戰略，是希望將旗下電子商務、信用卡、網路銀行、線上交易和內容的一億名樂天客戶，直接吸引為樂天的5G上網用戶，讓整個樂天生態系統達到相乘效果。

因為三木谷深信，用戶不在乎服務是來自NTT、軟銀還是樂天，

他們看重的是連接性、速度、價格及額外服務

——這正是樂天的強項。

大膽押注「虛擬化網路」

三木谷計劃投資1940億日圓，5年內達到全日本5G服務覆蓋率56%。

他還訂出極具野心的目標：建造成本比傳統系統低40%，9年吸引1000萬名客戶。這個來勢洶洶的後進者，將打破日本根深蒂固、由3家電信寡頭壟斷的局面。

三木谷與埃敏打算大膽採用百分之百的虛擬化網路，簡化手機連接到網路基地台的路徑。

儘管所有電信業者都知道虛擬化是未來，總有一天，多數的昂貴電信設備都會被標準型的伺服器、交換機，以及在雲端的軟體取代。

但擺在面前的現實是，檯面上的技術、軟體生態系都還不成熟。也就是說，

埃敏得自己跳下來，從頭開始構建世界第一個端到端基於雲的行動網路。

「我需要找一群伙伴，一起創造一個在價格和技術上都具顛覆性的模式，」埃敏說。

【更多內容請見《天下雜誌》696期；訂天下雜誌電子版

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