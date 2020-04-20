新冠肺炎衝擊雞豬飼料進口 台灣離糧食危機有多近？

【文 呂國禎】

新冠肺炎蔓延美洲，6艘原定3月從阿根廷開往台灣的玉米船至今尚未出港，拉起了台灣糧食安全的警報。農委會緊急盤點，並啟動應變措施，儘管稻米到年底沒問題，但人們喜愛的雞豬蛋奶與麵食，飼料、原料卻「擺在別人家裡」，不只影響畜牧業，也可能波及早餐、麵包店等相關服務業人員200萬人。台灣離糧食危機有多近？我們該準備吃素了嗎？

南台灣的豔陽下碧波萬頃迎風搖曳，一期稻作已結穗滿滿，照節氣會從最溫暖的屏東一路由南向北收割，再從屏東展開二期稻作，不斷日復一日年復一年的輪替——這個耕作習慣可能要被打亂了。

屏東的農民已經接獲通知，買肥料跟領口罩一樣走實名與配給制，誰也不能多領多拿，以確保全台農民都有足夠的肥料使用；二期稻作則正在觀察，是否如期插秧仍有變數。起因是，距離台灣1萬8千公里外，有6艘裝滿玉米的散裝船因阿根廷港口城市廷布斯封城而出不了港，後續的船班都被往後延遲了。

6艘玉米散裝船，在阿根廷出不了港

阿根廷是台灣飼料用玉米的主要進口國之一，產期剛好跟北美錯開，上半年，台灣飼料會由南美供應，下半年輪回北美。台灣飼料公會總幹事鄒信南證實了這個消息，他說，最新消息是4月中之後可望恢復運作，這6艘飼料玉米船將會陸續出港駛往台灣。

台灣小麥多靠進口，若該國封港可能衝擊200萬麵包、早餐店從業人員，以及愛吃麵食的你我。（天下資料）

廷布斯宣布封港只是冰山一角，俄羅斯、哈薩克、越南等產糧大國也陸續宣布禁止或管制糧食出口，緊鄰阿根廷的巴西則是南美洲新冠肺炎確診人數最多的國家，也是糧食出口大國，雖無港口被封，但疫情擴大下的港口運作狀況也成了全球關注焦點。

全球性的糧食出口管制動作或防疫封港，讓農委會主委陳吉仲緊急盤點全台灣的糧食供應，本來武漢封城時，陳吉仲就派專人收集、研究中國農產品生產與進出口狀況，14億人被關在家裡，農業生產有沒有問題、會不會搶糧，都是觀察重點。當南美到俄羅斯等國家宣布管制或暫時無法出口，在不排除北美下半年會受到疫情影響的情況下，確保糧食安全，從密切觀察，已變成得採取行動。

糧食安全大作戰，地瓜可能重回飯桌

超前部署，因為台灣連蔬菜種子都要進口。

陳吉仲在辦公室拿起統計表告訴我們，「現階段台灣已儲備了75萬噸的肥料、40萬公斤的蔬菜種子、40萬公斤的雜糧種子，足以撐到年底。稻米有90萬噸公糧在庫，接著會陸續收割120萬噸，足以讓台灣人吃21個月，黃小玉（黃豆即大豆、飼料玉米、小麥）在倉庫的、海上的、已下訂的共有3.5個月。」

光看報表還不夠，農委會還派人親自到了現場，打開倉庫一一核實數量、品質，不能有謊報與短缺，「這不能開玩笑，這是攸關國家安全的事情，」陳吉仲說。

農委會提出各種情境的因應對策，在市場正常運作下，台灣如何確保存量、供應量；遇到糧食危機，市場機制失靈時，又該如何應對。

「我們模擬的方案之一，就是去種地瓜，第一是地瓜快速生產、第二是全台灣各地都可以種又好種，緊急時可以派上用場，」陳吉仲舉例。

管制手段其實已經悄悄在你我身邊發生。

新冠肺炎給了我們一個好時機，重新思考膳食結構，以及是否要把食物放在別人家裡。（黃明堂攝）

兩個月前，農委會還在呼籲大家多吃蔬菜避免滯銷，也減產豬肉、石斑、午仔魚，現在卻是180度大轉彎。

陳吉仲說，「外界一定不知道，本來台灣因為延後開學、中國封城，導致短期葉菜類的生產太多，石斑、午仔魚過剩，連養豬量也減產3%。現在，我們派人去檢查，擔心蔬菜種子夠不夠，缺的就趕快進口，確保不會控制在別人手上。」

他強調，「即便豬價不好、水產品價格不好，也希望漁民們不要減產，盡快恢復正常產量，避免真的發生危機趕不上來。」

盤點與超前部署的結果，陳吉仲強調，台灣稻米存量足夠、蔬菜、肥料到年底都沒有問題。

稻米到年底沒問題，重要飼料「黃小玉」僅3.5個月

最讓陳吉仲緊張的是俗稱黃小玉的黃豆、小麥與玉米。

他指出，台灣現在每個人每一年吃米45公斤，吃麵粉大概快50公斤，吃麵比吃飯還多；再加上，台灣畜牧業的飼料都要靠黃豆、玉米，「如果沒有黃小玉，我保證畜牧業倒一半，多少的麵包店、早餐店全倒？這不單單是農業部門的事情，相關服務業人口受影響約有200萬人。」

只是，黃小玉進口量之大，台灣根本就無法自給自足。

福壽實業是台灣唯一一家採購本土玉米作為飼料的公司，福壽實業董事長洪堯昆說，台灣一年自產的飼料玉米約5萬噸上下，根本無法跟一年進口400到500萬噸相比。即便台灣所有農地不管是能耕作或休耕的，總數80萬公頃全拿來種飼料玉米，一公頃產量約4噸總共也才能種出320萬噸，遠遠抵不上進口量。台灣一年還得進口黃豆250萬噸、125萬噸的小麥。

台灣為什麼要進口這麼多的黃豆、玉米？鄒信南解釋，這些糧食會化身成為我們日常中的各種食品。除了做成食用油，台灣人一年要吃3億隻雞、屠宰900萬頭的豬；平均一天吃1顆雞蛋；以及被稱為台灣鯛的吳郭魚與產牛奶的乳牛，通通都要吃黃小玉飼料。

如果真的發生全球供應失靈，台灣只有一條路，「就是畜牧業全面減產，豬肉、雞肉、雞蛋、牛奶、養殖魚通通會減產，」鄒信南認為。

該屯糧嗎？畜牧業減產，不等於糧荒

那台灣會發生飢荒嗎？答案是，不會。

陳吉仲說， 不要做激烈運動，人類維生正常要2000到2500卡路里。關鍵是需要這樣的熱量，要吃什麼樣的食品才有辦法去繼續維持生命。所以講糧食安全，不能狹隘看農產品，必須要看膳食結構。

幸運的是，台灣稻米其實足夠我們吃21個月。

「真的有一天全世界糧食供應都中斷了，台灣自給率從30%多提升到60%以上，保有這些農地是可以做到的，讓我們有辦法維持最基本的能量，」陳吉仲說，這就是農委會一直不斷反對無限制把農地開發成為工業區、蓋工廠，因為維持基本農地是國家生存安全所以必須的，天下沒有白吃的午餐，台灣想要糧食安全就必須付出代價。

有了這些農地，最壞狀況是二期稻作先不種稻子，改種地瓜、飼料玉米。早期台灣農村因為白米不足，地瓜好種、生長又快，曬成番薯籤又容易保存，白米搭配番薯籤煮飯、粥成了台灣農村的主食，新冠肺炎可能讓番薯籤飯重新登上台灣人的餐桌成為主食。

吃那麼多肉，是必須的嗎？

當糧食安全的議題搬上檯面，台灣人也將面臨另一個抉擇：我們還要不要吃那麼多肉？

台灣人肉加魚吃得比美國人還多。（天下資料）

台大生物資源暨農學院長盧虎生認為，糧食安全繫於台灣人膳食結構的改變。台灣大老遠地從南美洲、北美洲運來大量的黃小玉，運輸過程耗費一大堆能源與排碳，接著養豬、雞鴨又製造了大量碳排放與廢棄物，且4公斤飼料才換來1公斤豬肉、2公斤飼料換1公斤雞肉，吃愈多肉就必須進口愈多飼料。

最後結果就是，「我們把米缸放在別人家裡，碰上極端氣候不斷影響農作物生長，台灣糧食安全是會愈來愈危險的，」他指出。

「台灣人吃肉是世界排前幾名的，平均每年約吃77公斤，日本人才吃47公斤，肉加魚也吃得比美國人還多，我們其實吃太多肉了，」鄒信南說。

「有一部份人還誤信吃米不健康、容易胖的錯誤觀念，改吃麵粉、麵包，讓自產稻米過剩，事實上吃米很健康，台灣可以不用進口這麼多的小麥，」洪堯昆也說。

每年進口約800萬噸的黃小玉，新冠肺炎造成了美洲糧食出口受阻，盤點數字當然是大危機，讓政府準備種地瓜、飼料玉米，民眾急忙囤積食物，甚至有買大冰箱來囤食物的荒謬行為。

實際上，最應該檢視的是台灣人飲食習慣，無肉不歡、吃到飽、過度浪費的剩食，其實加大了自己的糧食危機，如果能改善膳食結構，黃小玉的需求、進口量就大幅減少，應對全球性糧食危機也就能更有彈性了。

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