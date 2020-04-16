5年前神預言 比爾蓋茲：科學站在我們這一邊 疫情2、3年內會結束

【整理／吳怡靜；圖片／路透社】

5年前，微軟創辦人比爾蓋茲就已預警傳染病危機。他在最新訪談提出對新冠肺炎的因應建議，認為美國應該鎖國防疫，「經濟救得活，人命不行。」他也對疫苗開發態度樂觀，認為疫情會在2、3年內結束。

「未來幾十年裡，如果有任何東西能殺死上千萬人，那很可能是一種具高度傳染性的病毒，而不是戰爭；不是飛彈，而是微生物，」比爾蓋茲堪稱先知，早在2015年的一場TED演說中，他就預言災難將臨。

眼前的新冠疫情，似乎正在應驗他的預言。

當年他高聲疾呼，世界各國必須趕快「備戰」，採取行動，強化醫療系統和國際合作，並且投資疫苗研究，「我們在核武上投入了大量資金，但對於防止流行病的投入卻少得可憐。我們還沒有為下一次流行病做好準備。」

3月24日，蓋茲與TED負責人安德森舉行視訊訪談，提出對這波疫情的解讀和因應建議。「美國錯失了及早應對疫情的機會，」他認為，現在必須全面隔離，「順利的話，最快6到10個星期後，就可以恢復正常。」

蓋茲說自己仍然是樂觀主義者，相信不久就會有疫苗問世，疫情會在2、3年內結束，「全世界得到了經驗教訓，我們必須避免悲劇重演。」以下是訪談重點整理：

這是一個前所未見、令每個人深感不安的時刻，所有的事情都停擺，不曉得現狀會持續多久，還要擔心自己、家人、朋友的健康，確實會讓大家感到害怕。我最近都待在家裡，好幾天沒和同事碰面，倒是常用Teams（微軟工具）跟人視訊會議。（蓋茲）基金會正在加快與各界聯絡，有很多人都想為眼前的危機提供協助。

5年前那場TED演講，是希望SARS、MERS和伊波拉這些病毒能提醒人們，流行病帶來的災難性後果，所以我提出了警告：我們還沒做好準備，但也強調，科學不斷在進步，如果能集中資源，我們可以做得更好。

美國錯失了及早應對的機會

遺憾的是，沒人聽進這些警告。唯一進展，是我們和英國惠康基金會、幾國政府共同成立了「流行病防範創新聯盟」（CEPI），但主要做的是疫苗開發平台，而非診斷、抗體和抗病毒藥物方面的模擬。如今來了這隻新的呼吸道病毒，很不幸地，正在實現當年我做的那些可怕預言。

早在今年1月，傳出新病毒會人傳人時，我們就開始緊張了，因為看來會很難控制。1月23日，中國用非常極端的方式封鎖武漢，大幅降低了感染率。當時各國就該高度注意這個傳染病，一起採取行動，做篩檢、藥物和疫苗，而美國錯失了及早應對新冠病毒的機會。

眼前當務之急，第一是檢測，我們仍未創造足夠的量能去檢測最需要的人，很多出現症狀的醫療人員無法獲得篩檢，必須加大力度並訂出優先順序。

第二是隔離，美國目前還沒有統一的做法，有些地方已經大規模封鎖，有些地方卻沒有。隔離確實很困難，不只民眾會受苦，經濟也會受到嚴重衝擊。但是，愈早這麼做，就可以愈早解脫痛苦，回歸正常生活。

大規模的檢測和隔離，應該同時進行。我們的目標是盡量控制，只讓很小一部份的人口受到感染。舉例來說，中國只有0.01%的人口被感染。如果不這麼做，後果就是大多數人口都染病，壓垮醫療系統。

面對疫情，你很難鼓勵民眾，「請大家繼續上館子、買房子吧，別理會街角的成堆屍體，政府希望你繼續花錢。」有些政治人物認為經濟成長最重要，但是當病毒蔓延，尤其可能威脅到父母長輩一代的健康時，你不可能要大家照常活動，繼續傳播病毒。

的確，如果真的這麼做，幾年以後，就會有大半人口感染，達到所謂「群體免疫」，問題是你會搞垮醫療系統，死亡率也會增加到3%、4%以上。

經濟救得活，但人命不行

有些人認為，防疫和經濟可以兩者兼得，這種想法非常不負責任，我們需要的是完全封鎖，如果一切順利，最快6到10個星期後，就可以恢復正常。

這並不容易，因為會對經濟造成巨大影響。但是，搶救經濟和搶救人命相比，前者有更大機會可以逆轉救活，所以，我們將承受經濟上的巨大痛楚，儘可能減少被疫病奪走生命的痛苦。

治療藥物方面，有很多新發展在進行，最常被提到的有「瑞德西韋」、「羥氯奎寧」、抗黴漿菌藥物「日舒」等，不過目前的數據仍有些混亂。其中，瑞德西韋是一種為期至少5天的靜脈注射藥物，由於不容易製造，研究人員正在設法再做改善。羥氯奎寧如果早期使用，是有一些成效的。

正在研究的藥物很多，包括各種抗體、抗病毒藥。我們基金會已經跟萬事達卡等機構合作成立了「新冠病毒治療加速器」計劃，要來篩選這些藥物。我們會審查實驗室分析、動物模型，釐清在全球進行人體試驗必須考慮哪些優先事項，相關的協調合作非常複雜。但我認為，在前20種候選名單，大概會有3、4種藥物脫穎而出，用來在新冠肺炎的不同階段，減輕病患的呼吸窘迫。

（蓋茲）基金會很早就捐贈一億美元，來幫助開發檢測、藥物和疫苗。我們不是製造口罩、呼吸器或隔離衣的專家，比較關注的反而是自檢拭子（self-swab，可讓病人自行採樣）之類的創新，因為這會對全球防疫帶來很大幫助。

我們與各國政府、民營部門都有很多合作，因此在某種程度上，算是扮演橋梁的角色。我們一直在與製藥公司、檢測公司及疫苗公司的負責人交談，有些正在開發RNA新疫苗的業者就是我們長期資助的對象，也可以說，我們的專長就在於催生這些醫療工具，並且吸引最優秀的民間業者加入。政府部門做事總是慢半拍，而我們有個好處是，馬上可以開支票。

科學站在我們這一邊

科學是站在我們這一邊的，5年前我說過，全球大流行病非常可怕，一定要把事情做對。今天，我們已經非常清楚，如何為下次大流行做好準備。

沒錯，預做準備要投入幾百億美元，但不會高達數兆美元，跟經濟代價相比，微乎其微。我在5年前那場演說中提到，世界銀行曾估計，一場全球大流感可能造成數兆美元的經濟損失，我當時覺得這數字好驚人，然而，這正是今天這場疫情的代價。

所以，短期來看，我們還會經歷更多的痛苦和難關，但也會有更多人伸出援手，相互幫助。

我仍然是個樂觀主義者，不論是氣候變遷、推動各國合作對抗瘧疾和肺結核等疾病、癌症研究等，對於各種創新和合作，我始終以超級正面的態度面對，我熱愛自己在做的事，因為我看到了對抗這些疾病的努力不斷在進步。有些遺憾的是，現在我們不得不轉移注意力，必須暫時放下幫助開發中國家對抗小兒痲痹症的進度，聚焦在新冠疫情上。

為下次流行病做好準備

目前仍無法確定，富有國家是否會在6到10週的隔離後，順利重新開放，我認為有機會，但仍要看篩檢數據而定。另一方面，發展中國家的疫情衝擊會更慘，幸好，我們會做出疫苗，而全球疫苗免疫聯盟（GAVI）會讓它普及到全世界。所以，2到3年內，這波大流行大概就會結束，但人類將付出非常龐大的代價。

好處是，下次發現新的病原體時，我們將有能力在2到3週內，完成數億次的檢測，而且很快就能判定，哪種抗病毒藥物有用，很快進行量產；如果做足了準備，我們也能利用新技術在6個月內開發疫苗。

3年後再回頭來看，人們會說，這次疫情非常慘烈，但全世界也得到了經驗教訓，我們必須避免悲劇重演。

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