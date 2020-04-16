意外的曙光！為何全球供應鏈大洗牌 台灣還能偷笑？

【文／呂國禎、康育萍、王一芝、陳良榕；圖片／王建棟攝】

一場新冠肺炎，從武漢封城演變成全球災難，2020天翻地覆。東京奧運延後、跨國貿易中斷、觀光服務業滅頂、汽油比礦泉水便宜……，所有企業去年擬定的2020年度計劃、目標，都必須打掉重練。幸好，黑暗之中已經出現曙光，供應鏈大洗牌、內需及數位轉型商機仍夯，台灣的2020年該如何重新設定？逆轉新冠之戰的勝利方程式是什麼？《天下》給您第一手專訪與獨家解析。

疫情傳播快，反應要更快。

「我1967年進中油上班，在石化產業超過半世紀，歷經了3次石油危機、亞太金融危機到全球金融大海嘯，還沒有看過石油在如此短時間內跌幅這麼大，」台塑石化董事長陳寶郎指著每天的原油報價表說，2月18日每桶還有57.7美元，3月18日剩下了24美元，1個月內油價折半，跌勢之快是史上首見。

有亞太最佳石化分析師之稱的棣邁產業顧問總經理何耀仁說，現在是每桶汽油比原油便宜5美元，乾脆不生產，還賠比較少，從沒見過原油如此便宜，卻依然乏人問津、需求低迷。

石化業：計劃翻盤，產能全開部署未來

但台灣傳統產業龍頭台塑集團卻做了180度轉變。本來台塑四大公司都有2020年計劃，現在全失效了。

2月10日，台塑石化總經理曹明因應全中國封城、停工，對《天下》說，「台塑石化的策略是先堆庫存、等到真的出現每桶煉油價差低於2美元，就不能賠本生產，要用減產來因應。」

言猶在耳，情勢卻完全翻轉了。六輕不僅沒有減產，還把產能全開，盡量做到全產全銷。即便每賣1公升汽油就賠1公升，仍卯足了勁把原油煉成汽、柴油，或做成塑膠原料全賣掉。

石油是現代經濟運行的血液，油價出現許久未見的台幣一字頭，代表全球經濟仍在泥淖之中。 （Getty Images）

台塑集團每週開兩次緊急應變會議，緊緊盯著全球疫情、中國與台灣開工狀況，加足馬力往前衝。

為何這樣做？按法律規定，六輕必須要有台灣60天用量的安全存油，這些原油約是每桶50多美元買進的，不出清就沒有辦法買進便宜的原油，成本自然就降不下來；其二是中國大陸已經開始提料買貨，亞太市場可望好轉。陳寶郎數著台塑公司本來開工率只有50%到60%，現在開到了80%到90%以上，南亞塑膠生產的衣服原料本來擔心會滿倉賣不掉，現在去路順暢。

忍痛賠本出清的策略如能奏效，局勢就能夠逆轉，愈快讓獲利轉正。對抗新冠肺炎要超前部署，企業戰場上也是要戰戰兢兢、制敵機先。投資與擴張卻必須變得更慢，因為歐美市場已墜入深淵之中。

工具機業： 台商回流、新南向都放慢

中台灣工具機龍頭台中精機董事長黃明和說，「我是民國44年出生的，歷經了各次危機，還沒有見過一個月內豬羊變色，本來是中國封城，現在是歐美也鎖國、封城，讓全球市場一起下來。」

本來，黃明和預估今年義大利會比去年好，反過來連德國、法國都往下了，只能變更保守，一切講現金為王，從投資到備料生產都步步為營。

台中精機新廠，是台商回流的指標個案，投資65億元興建全球營運總部與智慧化工廠。過去一年半都在忙這個投資案，「現在就是放慢，不急著把產能衝上來，好好做整頓，正在做的數位轉型也放慢，把系統更優化，」黃明和以靜制動不躁進。

上銀集團總裁卓永財則認為，台商回流不需要給太高的評價或期望，他們去中國大陸投資是賺easy money（快錢、低毛利），回來台灣，員工薪資、土地價格都很高，未必能留得住。

中國是最早封城的國家，也可能在這波新冠肺炎危機中最早看到燕子，拉貨意願、開工率都正在上升。 （Getty Images）

卓永財舉上銀去年在義大利買了新廠，一坪才3萬多塊台幣；在德國蓋廠，一坪才5千多塊台幣；在日本還補助15%現金；台中一坪32萬。台商如果回流，必須要做研發，如果沒做研發，待不了太久的。

趁著新冠肺炎思考為何回流台灣。整個台商回台投資金額高達8千億，許多已放慢腳步。

同樣放慢的還有新南向的腳步。世豐螺絲總經理陳駿彥說，下半年螺絲產業不會太好，中小型業者或只做單一製程的業者，很可能出現經營困難。因為國際大客戶在這種危機時刻，會把訂單給能穩定、準時交貨的工廠，而不願給規模小、製程相對單一的業者，這對規模較大的世豐來說是機會。

如果疫情延燒到第三季，陳駿彥預估螺絲業或多或少都會出問題，雖然目前訂單與生產接到了7月，但投資計劃已確定轉趨保守。陳駿彥指出，越南建廠計劃，土地已經取得，總規劃是有兩期投資，第一期投資準備投入總規劃的40%金額，現在轉為保守只會投入20○%。砍掉了一半投資，保住現金流等待反攻號角響起，才有力量進行逆轉。

資通訊業： 數位技術免疫，成未來亮點

好消息是今年台灣製造業的內需市場是有支撐的，中鋼董事長翁朝棟說，「各國為了對抗疫情帶來的衝擊，加大力道祭出各種振興經濟的政策，雖無法對疫情起立竿見影的效果，但提振經濟的效應會慢慢地浮現，台灣本身也有前瞻計劃、風電等兆元投資，製造業的內需不會消失，只是會遞延。」

數位轉型是疫情結束之後的決勝武器，龐大商機正等著台灣企業。 （Getty Images）

還有一個需求是剛性的，聯強國際集團總裁杜書伍表示，「AI、數位轉型，過去是價格太貴、靈敏度不夠，無法大量被應用，現在透過物聯網都連起來。大數據時代來臨了，企業能夠跳到這一級的話，就會威力無窮，這就是未來競爭力，這個需求是疫情過後不會缺席的商機。」

工研院產科國際所所長蘇孟宗也看好搶先佈建5G有宣示意義與先行者卡位的優勢，各國下半年都會投入5G，沒有大國會想在這塊落後，所以今年一定會有5G的投資陸續進行，對於佈局5G相關商機已久的台灣企業，也會在疫情結束後受惠。

轉單效應：供應鏈大洗牌，台灣的機會來了

黑暗中有一道曙光正微微升起，卓永財表示，上銀現在急單一堆，除了來自中國大陸，例如接了一個北歐急單，同樣的現象也出現高雄岡山的螺絲聚落。

世鎧精密總經理林上安說，美國印鈔票、灑錢救民生、推基礎建設，正帶來相關的需求，例如建築用的複合螺絲。另外，疫情剛爆發時，本來擔心市場會受影響，但歐美客戶反而擔心下半年的狀況或因為封城沒辦法收貨，急著下單提前備貨；而歐洲的競爭對手可能因為疫情停工，訂單再轉移到亞洲，世鎧也可能因此受惠。

轉單背後是全球性危機可能會讓產業鏈大洗牌。蘇孟宗指出，這一次會跟日本發生311大地震產生類似效應，當時重災區日本東北部，是電子零組件的生產重地，一時之間全球半導體、消費性電子、汽車產業出現了缺料危機，訂單轉到了海外，包括台灣在內被認證到了原本屬於日商的封閉供應鏈之中。

現在包括生技醫療、汽車零組件或電子零組件如被動元件，都有可能因此受惠。生技醫療就有幾個案子正在美國FDA加速去參與認證；汽車零組件，也因中國大陸、歐洲、美國工廠停產，發生缺料問題，台灣有可能去開一些新的門，加入過去需要認證、相對封閉的全球供應鏈之中。

疫情讓全球供應鏈斷鏈重組，為台灣生醫、科技、汽車零組件業帶來加入封閉供應鏈的曙光。 （天下資料）

在地製造、中美科技分流、異地備援也將會擴大與加速，卓永財認為，中美貿易戰是政治跟軍事的鬥爭，是沒有止境的。因此台灣企業佈局，必須改變。蘇孟宗建議，大企業必須在疫情中思考未來的全球佈局，不可能繼續把重心擺在同一個陣營之下，必須一邊靠美國、一邊靠中國，甚至一部份在歐洲、東南亞。

另外新冠疫情讓全球鎖國，也會讓全球性品牌思考分散風險的佈局，要拉多遠的安全距離才夠。過去工廠分散在中國北京與南邊的深圳，就算夠遠了，但新冠肺炎證明了同一個國家、同一個洲，都可能整個出問題，未來必須更遠。

蘇孟宗認為這次疫情讓這議題更無法迴避，「比如說台積電就會被客戶詢問、你佔世界比重這麼大，卻全押在台灣？不能沒有備援，它就會有壓力，不得不思考去美國設廠。」

這個趨勢對小廠、中小企業，會變得更加辛苦，規模不夠、沒有能力全球佈局，蘇孟宗提出思考的方向，「可以結盟交朋友，跟你的供應鏈客戶、或跟其他的供應商做訂單分享，模仿類似航空公司做共用班號、聯營的策略，用最少的資源佈局全球。」

否則伴隨疫情而來的是殘酷的淘汰賽，受全球低迷的影響，殺價競爭將加劇。例如，中國大陸廉價的鋼品會持續往全球各地流竄，更加競爭、失序。翁朝棟推估這一次會帶來大洗牌，有些體質不好的企業可能因此倒閉，但也是趁機升級轉型的機會，趁著這次好好調整產品線往高單價走。

而鋼鐵相關的中小企業希望政府給的低利紓困期間是一年，意味著整個鋼鐵相關行業要全部恢復到正常，預估要一年以上。

全球市場：歐美需求急凍，復甦期恐在明年

燕子來了嗎？最早爆發疫情的中國，看到了冰封融化的春意，但歐美需求急凍，看不清楚未來。各產業龍頭都把復甦期設定在明年，以這個時間點往回推制定新計劃。

黃明和說，「中國的訂單來了、貨也開始出了、錢也能收到了，雖然沒有恢復到往年正常狀態，但也有近八成了，預計第二季會逐漸好起來，但歐美市場反而看不清楚了。」空有中國製造、沒有歐美訂單，也無濟於事，工具機業的景氣可能因此往後延到年底或明年。

鋼鐵業的翁朝棟也是如此判斷，本來預估4月底的鋼鐵景氣會好轉，現在變成了歐美在封城、鎖國，所以又要往後推延兩個月到6月底。

原油是現代經濟運行的血液、乙烯是工業基礎原料，兩者反映全球景氣的榮枯，提供這些原料的陳寶郎說，「造成油價崩跌的產油國大戰是一定能解決的，難解的是新冠肺炎。這一次是病來如山倒，短短幾個月就讓全球都下去了。但病去如抽絲，上來時間會遠比下去的時間久，要有今年沒有好日子過的心理準備，春暖花開只能盼來年了。」

服務業：海嘯第一排，虧損短期難恢復

產值佔台灣GDP六成的服務業，不確定因素太多，下半年目標設定只能邊走邊看。套句南仁湖集團副董事長鄭宜芳的話，「不用調整目標了，疫情沒人預測得準，乾脆等到疫情結束四個月，再來算總帳。」

觀光旅遊業是重災區，旅行社被迫營收歸零，「下半年得視疫情狀況而定，先不用設目標，因為能不能活下來可能都是問題，」一位上市旅行社董事長嘆了一口氣。

都會區國際觀光飯店的3月住房率跌幅，更是以八、九成起跳，就如同老爺大酒店集團執行長沈方正所說，「現在商務飯店的住房率如果有10%，都屬於A段班。」

但事實上，住房率只有10%的飯店，根本活不下去，大多數飯店業者從期待業績反彈，在疫情深不見底的情況下，對下半年已經不抱太大希望。

國內兩大航空業龍頭華航、長榮，不約而同年減37%的2月客運營收，都是10年來最慘的一次，星宇航空更是開航55天就宣告停航。不過現在出現貨運需求量大增，即使價格大漲，還是一艙難求，對於貨機機隊數量在全世界名列前茅的華航來說，不啻為千載難逢的機會，連長榮和星宇也開始申請以客機的客艙載貨，另闢生路。

內需產業餐飲和零售受到的影響很兩極。以國人、4人以內聚餐為主的餐廳，影響有限，至於桌菜、自助餐、大型宴會廳或訴求觀光客的團客餐廳，業績平均掉五成以上，對於下半年目標，不少業者已研擬調降，卻仍寄託外送和冷凍食品的銷售能扳回一城。

實體通路百貨和購物中心就顯得辛苦，以購物中心來說，業績平均下滑二至四成。「下半年的目標一定會調降，只是大多不願對外說，」TCSC購物中心協會理事長馬文炳指出，為了撙節支出，美麗華、台北101都已經縮短營業時間。

不過，提供民生必需相關硬需求的通路，影響相對小很多，像是超市、便利商店等，目前都沒有調整年度目標的計劃。「但要是無薪假擴大，讓一般人開始縮衣節食，這樣一來，就算民生消費末端，照樣會受到影響，」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長林翠娟話說得保守。

電子業：半導體不確定性大，終端需求定生死

市調機構IDC於3月18日發表新冠病毒對全球半導體市場的衝擊預測報告，認為2020年的全球半導體營收將有80%的機會出現「顯著萎縮」，而不是之前預期的2%小幅成長。

最可能發生的狀況，將是全球半導體市場營收年成長下滑6%，這是假設今年夏天時供應鏈將開始恢復，各國隔離和旅行禁令也將緩解，估計有54%的機率會發生。

另外，IDC也表示，最樂觀的情境，是半導體市況可能從疫情消退後，出現快速反彈。預計有20%的可能。

這種「不確定性」，也正困擾著台灣半導體業。一位半導體封裝大廠總經理表示，該公司第一季業績僅較原先預期小幅衰減，第二季狀況更好，「目前四月、五月單子都很強勢，」他表示，該公司正陸續補充產線員工，為產能增溫做好準備。

這與新聞報導所見，歐美疫情肆虐、需求急凍的慘狀，呈現強烈對比。這位總經理也很訝異，東京奧運都延後了，需求怎麼可能不變？但是，「現在的（客戶給的）forecast就是這樣，」他有點無可奈何地說。

這種手中訂單與市況落差極大的狀況，其實反映電子供應鏈終端需求傳遞到上游的時間差。

目前三大手機廠，僅有華為下修10%，蘋果、三星還文風不動。「大家都不敢開第一槍，」他說。

主要是台積先進製程工序複雜，晶圓入廠到完成製程，耗時3個月以上。一砍單，萬一8、9月美國疫情舒緩，買氣回籠，就可能錯過商機。因此目前終端客戶寧可撐著，讓庫存飆高。

「所以第二季都還不錯，但第三季可能出現雪崩式下修，」他說。

野村證券在3月底的一份台積研究報告，也有類似看法。野村分析師鄭明宗在報告指出，假使半導體有大幅下修風險，也可能出現在下半年、不是第二季。

樂觀地想，杜書伍回首過去的全球性危機，每次都超跌超漲，事後檢討往往發現是人們過度恐慌放大了危機。此時此刻，不應製造恐慌，避免慌亂做出錯誤判斷，春天的燕子只是遲到，要隨時做好逆轉準備，才能在全球新冠之戰中獲勝。

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