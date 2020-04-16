冰山一角！不只WHO 聯合國維和任務人力最多的是人民解放軍

【作者：辜樹仁】

世衛組織總幹事譚德塞被台灣與國際輿論批評親中，但這只是冰山一角。中國正在利用川普美國第一外交政策、減少支持國際組織的機會，大力提升中國在聯合國與所有國際組織中的影響力，已成為聯合國預算的第二大貢獻者，企圖讓國際遊戲規則更符合中國利益。

世界衛生組織與秘書長譚德塞是否過於「親中」，替中國擦脂抹粉，沒有扮演好國際組織應有的角色，不僅在台灣，在歐美政壇與輿論界也引發爭議。

其實，世衛組織與譚德塞這次的表現，只是一個大趨勢中的冰山一角：當美國在川普主政下，逐漸減少對國際組織與盟友的資助時，中國正在利用這個機會，擴大在聯合國以及各大國際組織中的影響力，包括世衛組織在內。

事實上，3月上半，華盛頓與北京在聯合國進行了一場激戰，因為新冠肺炎疫情在全球大爆發，沒有受到太多注意。

不只WHO，連聯合國旗下組織都成必爭之地

聯合國旗下的專門機構之一，世界智慧財產權組織（WIPO）舉行新任秘書長選舉。北京派出自家人參選，華盛頓則支持新加坡代表。

投票前夕，華盛頓大動作向各會員國軟硬兼施，替新加坡代表拉票。開票結果，新加坡代表當選，但招來北京抗議，指責華盛頓搞檯面下小動作，刻意使中國代表不當選。

華盛頓在這次聯合國人事安排上如此積極，是因為已經意識到，如果再不有所作為，聯合國很可能被北京整碗捧去。

去年6月，北京派出的人選在聯合國糧農組織（FAO）秘書長的選舉中，就以壓倒性票數擊敗美國支持的人選，被美國國務院視為在聯合國外交戰中的一次重大挫敗。

15個聯合國機構負責人，只有1個美國人

不知不覺地，在聯合國15個專門機構中，已經有4個由中國人擔任負責人，美國人只有一個。

而且，中國已經成為僅次於美國的聯合國預算第二大貢獻者，2019年貢獻了3.7億美元，從習近平2012年上台至今增加了3.5倍，佔聯合國總預算12％。2012年時，比重只有3％。

美國總統川普厭惡國際組織和多邊主義，反倒給了中國發揮影響力的大好機會。（Shutterstock）

美國雖然還是聯合國預算的最大貢獻者（佔22％），但同一時期的資金貢獻額度，只增加了18％。

尤其是川普在2017年就任美國總統後，厭惡國際組織和多邊主義的他，外交上奉行「美國第一」和單邊主義，不但大砍國務院外交預算，還相繼退出了聯合國人權委員會、教科文組織和氣候變遷協議，刪減對個別聯合國計畫的財務支持。最近因為譚德塞親中事件，川普就威脅要減少對世衛組織的財務支持。

但諷刺的是，川普這個威脅，看在北京眼裡，反而是個機會。因為美國愈是減少參與或支持國際組織，就愈是提供了北京一個填補國際權力真空、擴大中國影響力的機會之窗。

「美國片面退出聯合國教科文組織和人權委員，只是把國際影響力讓給了中國，」華府智庫新美國安全中心副研究員（Kristine Lee）最近在《外交事務》雜誌上撰文警告。

川普自己讓出江山，習近平不再韜光養晦

而北京也的確是從習近平上台後，就有計畫、有意識地，透過積極參與國際多邊事務，擴大中國在國際組織中的影響力。

2018年6月，習近平在中共中央外事工作會議中，首次完整地闡釋了他主政下的中國外交大政方針，其中就包括了要「積極參與引領全球治理體系改革」。

中國外交部長王毅在去年9月的聯合國大會中，也強調中國將「堅定維護聯合國的地位和作用，堅定維護以聯合國為核心的國際體系。」

2015年中國國家主席習近平在紐約聯合國總部發表演說。（Shutterstock）

為了提升中國在國際組織中的能量，中國政府最近幾年大量招募公務員進入各種國際組織工作，大量培養國際公共政策、全球治理與國際法人才，包括了資助大學生到國際組織實習、在大學成立更多全球治理、國際公共事務和國際法相關科系。

習近平改變了中國從鄧小平到胡錦濤時代「韜光養晦」的外交原則，是因為中國的國家利益隨著中國經濟和全球市場的連結愈來愈緊密，已經從國內延伸到國界之外，因此有必要透過國際組織，保護海外龐大的商業利益。

參與聯合國的國際維持和平任務，最能反映中國的這個動機。

8000人常設部對參與聯合國維和任務

根據華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）不久前發布的聯合國中國影響力調查報告，中國已經是安全理事會5個常任理事國中，貢獻聯合國維和任務人力最多的國家，最近5年經常維持在2500人左右，比其他4個常任理事國貢獻人力的總和還多。

2017年，北京還特別從解放軍中抽調人力，成立了一支專門從事國際維和任務的8000人常設部隊，交由聯合國調派，還承諾在未來10年提供10億美元支持聯合國維和任務。

「這不僅讓中國可以在全球擴大外交和政治影響力，也讓北京有機會向國際社會確保中國對全球和平與穩定的承諾，」這份報告指出，當然其中隱含了中國要保護海外商業利益的動機。

北京參與聯合國在西非剛果的維和任務，主因是中國在該國全世界最大的銅礦，佔有八成股權。在南蘇丹，北京派駐了一整個步兵營共1000多人的維和部隊，是因為中國投資了南蘇丹油井，每天從那裡進口3萬桶原油到中國。所以，這兩國的政治與社會穩定，是中國的經濟利益所在。

（Facebook@UnitedNationsMissionInSouthSudan）

除了保護商業利益，北京也企圖透過在國際組織中愈來愈大的影響力，將現有的國際遊戲規則，調整到更符合中國身為全球第二大經濟體的利益。而這一點，也是以美國為首的西方民主國家對中國影響力心生警惕的地方。

世界更像中國，或中國更像世界？

在聯合國人權委員會中，北京一直以推動改革開放、改善人民生活、消滅貧窮作為中國人權正在不斷進步的證據，強調「每個國家都有權依據自己的國內環境，選擇自己保護人權的方式。」

在去年的人權委員會會員國人權狀況調查報告中，北京就動員俄羅斯、沙烏地阿拉伯等支持中國的會員國，替中國發聲，稱讚中國在新疆的行動是對抗恐怖主義和宗教極端主義，抵銷美國等西方國家對北京打壓新疆少數民族的批評，更試圖驅逐代表國際非政府組織的維吾爾族工作人員。

去年初，北京也以不干涉會員國內政為理由，在安理會動用否決權，阻擋美國提出的因應委內瑞拉政治與人道危機的經濟制裁提案。

從西方民主國家的角度來看，「北京正在把聯合國當成正當化威權統治模式的平台，」新美國安全中心的Kristine Lee形容，「美國不能坐視不管中國把聯合國帶離它的創建理念，一個中國主導的聯合國將會削弱各種國際事務中的美國價值與利益。」

為了因應中國在聯合國中與日俱增的影響力，今年1月，美國國務院在國際組織事務局中，特別任命了一位資深官員，專責規劃因應政策。

白宮貿易委員會主席納瓦羅在3月初的《金融時報》投書中也呼籲，美國和其他會員國必須要趕快行動，針對中國控制國際組織的意圖，進行評估和反擊。

中國已經成為僅次於美國的聯合國預算第二大貢獻者，2019年貢獻了3.7億美元，從習近平2012年上台至今增加了3.5倍，佔聯合國總預算12％。（Shutterstock）

從國際民調的結果來看，到目前為止，雖然很多人埋怨川普發動貿易戰、自掃門前雪的外交作為，但仍然傾向由美國繼續擔任全球領導者的角色。

在民調公司皮尤研究中心（Pew Research Center）最近一次所做的國際民調中，接受調查的25國民眾當中，63％表示他們比較傾向由美國領導，只有19%選擇中國。

不過，對許多中小型開發中國家來說，中國似乎是不錯的替代選項。

《經濟學人》在去年人權委員會事件之後的一篇報導中指出，許多非洲與中東地區的中小型國家，長期不滿美國在聯合國中的獨霸地位，導致他們無法抗拒美國的壓力。現在這些國家非常歡迎中國的崛起，因為兩個強權都會為了爭取支持，給他們好處。

在2019年4月於北京舉行的一帶一路國際合作高峰會中，葡萄牙籍的聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）在致詞中，大力讚揚習近平的「一帶一路」計畫，認為可以協助創造一個更繁榮的世界，和聯合國的「永續發展目標」（Sustainable Development Goal/SDG）一致。

事實上，北京已經和包括國際貨幣基金、世界銀行、教科文組織在內的聯合國機構，簽訂了20幾個合作備忘錄，藉此提高一帶一路在國際上的正當性。

20年前，美國總統柯林頓幫助中國加入世界貿易組織，希望透過國際組織的力量改變中國，讓中國的行為更符合西方民主國家標準。

20年後，一位歐洲外交官提醒，「如果北京成功把聯合國和中國的國家發展目標結合在一起，中國就不會變得更像民主國家，而是這個世界可能會更像中國。」

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