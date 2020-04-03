頂大生接連自殺 青年憂鬱症：最燦爛的年華 最心痛的損失

【文／林倖妃、蔡立勳；圖片／吳宙棋攝、邱泰元繪】

幾乎每個人，都能說出自己有朋友正承受這樣的痛苦，然而直到面臨死別，才知道這個已籠罩全台兩百萬人、一年帶走數千條寶貴生命的疾病，我們仍然陌生。去年，一所頂大短時間內4名學生自殺；台大諮商人次破萬；2018年自殺通報人次3萬多件創新高，以職場上升期的青壯年最多，台灣預估一年恐為憂鬱症付出1500億元代價，96%都是生產力損失。我們可以怎麼做？第一步，就從了解開始。

白色百合花飄散出淡淡的幽香，空氣中飄蕩的是輕柔而和緩的小提琴樂章。

這是屬於美智（化名）的日子。皮膚白皙、眼神機靈的她，跟往常一樣帶著一抹淺淺微笑，和大家一起參加她人生中最後的一場典禮。放眼場內，都是曾和她攜手共度許多美好時光的同學、同事、朋友，還有家人。

憂鬱症是什麼？

她才24歲，為何選擇離開？

隱藏在盈盈笑意後的心情，凝結在時空中，此後，她再也感受不到所有的愛恨情仇，但或許在這之前，她早已沒有感覺。

這一年，她才24歲，以決絕的方式告別了這個世界，錯過了研究所畢業典禮、婚禮，還有往後無數的春夏秋冬。

這樣的離別，讓所有人措手不及。因為美智所就讀的學校，在短短的時間，連同她在內有4個學生自殺，震撼這所頂尖大學；而她所工作的企業，對她在離去之前飽受憂鬱症折磨，一無所知。

「這是她的選擇，」曾和美智共事、同樣罹患憂鬱症的小何（化名），在半年後回憶這件事，「沒有一件事值得我們必須接受這個世界，或是要世界接受我們。無法共處就好聚好散吧！」他能同理她內心最深沉的痛苦，陰暗隧道中尋找不到光的絕望。

這是怎麼回事？所有人都在問；憂鬱症是什麼？儘管有再多的書詳細描繪、再多的學者專家苦口婆心，直到降臨身邊，才驚覺自身的無知與無力。「現在我才發現，我們對憂鬱症一無所知，」告別式上，美智的主管抱著身邊的人哭著說，這是多麼痛的教訓。

憂鬱症，已經是每一個人都必須學習的課題。從18歲到35歲的年輕世代，幾乎每一個人都說得出朋友罹患憂鬱症，每一個人都親身見證或聽聞至少一個悲傷的故事。「我也有朋友有憂鬱症，其中一位不久前才『走』了，」33歲、在3月才走馬上任的新竹市政府行政處處長黃任瑋點了點頭。

當眼睜睜看著朋友、親人逃脫不出黑暗時，身為陪伴者的人或是徘徊、或是刻意保持距離，「我知道她的狀況，但我不敢問，」林郁馨（化名）說起一度深陷憂鬱的朋友，「因為我不在她的身邊，怕挖了卻承擔不起，不知道該如何幫她。」

《經濟學人》針對「Z世代」（1997年後出生）調查，詢問同儕間最重要的議題，有高達70%、來自不同社經家庭的人，都認為是焦慮和憂鬱。美國心理學會針對全球八大工業國家的研究也指出，有三分之一的大學新鮮人，表現出符合診斷的精神疾病，以重度憂鬱症最常見、其次為廣泛性焦慮。

我們真的了解憂鬱症，這個21世紀人類心靈最嚴峻的考驗嗎？

大專院校拚救命

窗戶只開15公分、頂樓圍牆貼可愛動物

大學校園內，正在進行一場搶救生命大作戰。「憂鬱症已經是大學面臨的最大挑戰，」東吳大學健康暨諮商中心主任姚淑文的表情嚴肅。他們站上第一線，卻也是校園的最後一線。（看學校因應：海內外指定參訪！輔導中心比照臨床規格 彰師大如何救回憂鬱學生？）

因為教育部學生事務及特殊教育司統計，從2009年到2017年，大專院校自殺致死的人數從52人降到47人，2019年卻升高到59人。有自殺意圖並付諸行動的人數成長得更快，從前一年不到800人，到2019年爬升到1350人，救援的速度愈來愈跟不上那看不見的拉力。

大學拚命想要伸出援手。位在台北市郊風光明媚的外雙溪，東吳大學在8年前，一學年有3800餘人次找上諮商中心尋求心理諮商，在此之後不斷往上飆升，到去年逼近8000人次。東吳每週排150個小時的諮商，每次釋出就「秒殺」，有時還要加班擴張到170個小時，才能消化因應。學校還和社區身心科診所合作，轉介學生前往就醫。

台灣大學則擁有可能是全國規模最大的心理治療機構，校內聘有25位專職、16位兼職諮商心理師。「服務需求不斷增加，目前看來是有供不應求的現象，」台大學生心理輔導中心主任廖士程坦承，台大的心理諮商1年超過1萬人次，而5年前不過6、7000人次。

更多大專院校依據教育部的要求，每1200位學生需有一位具心理治療、諮商或社工背景的輔導人員；在中、高樓層架起隱形鐵窗，教室、走廊的窗戶最多只能開15公分，頂樓加高女兒牆，還在周邊貼上可愛動物圖像，想要挽留每一條陷入黑暗的靈魂。

企業界也感受壓力

職涯攀升的20年，自殺通報最多

不只是大學校園，企業界也感受到沉重的壓力。從2018年的全國自殺通報可以看出端倪：有超過3萬3千人次嘗試結束自己生命，達到近12年來的巔峰。

若從年齡層分析，以35到44歲最多，佔兩成三；25到34歲以兩成躍居第2位，正是大學或研究所畢業，人生起步、進入職場後的「黃金十年」；15到24歲則緊追在後。

「同行都說，最近3年感覺很疲累，生重病的人相對比以前多，」為企業提供心理諮詢服務，天力亞太顧問公司台灣分公司健康策略總監魏懋文解釋，愈來愈多人諮商時已是需要就醫的程度，「我們一直推廣察覺自己的壓力與健康管理的重要，不要等到『發高燒』才求助。」

在亞洲各國均設有辦公室，魏懋文拿出統計數據，以往台灣企業員工求助以法律諮詢為最大宗，再來依序是人際關係、婚姻家庭等。近兩年，心理健康卻擠下其他，躍升為第2位，排名比其他國家都前面，顯示台灣的需求愈來愈高，年輕人求助比例也不斷竄升。

憂鬱症被嚴重低估

全台恐有兩百萬人承受心靈風暴

導致自殺的原因並非全然歸因憂鬱症，但憂鬱症在台灣卻被嚴重低估。「台灣自殺死亡者中，只有五成在生前曾診斷有精神疾病，憂鬱症比例約15%，」全國自殺防治中心執行長、台大醫院精神醫學部心身醫學科主任廖士程說，其他可能是輕度憂鬱、焦慮等。

憂鬱是人人都可能有的情緒、憂鬱症是疾病，又分輕度憂鬱症、重度憂鬱症。但憂鬱症在台灣有多嚴重，卻一直是「未知數」，因為最近一次的流行病學調查，已是距今16年前。「台灣一年有多少人？絕對不只40萬人，」憂鬱症防治協會理事長、林口長庚復健及社區精神科主任張家銘斬釘截鐵。

衛福部健保署在2019年，曾經以全民3年的就醫資料進行大數據分析，得出平均每年有40萬人在健保資料勾稽為重度憂鬱症、輕度憂鬱症。但研究指出，台灣就醫率僅20%，換算下來，至少有200萬人在承受心靈的風暴。

絕大多數人想不透，該是如同初升太陽般的燦爛年華，是怎麼走進兩邊堵住、看不到一絲光芒的隧道？

若將憂鬱症的成因分為細胞內和細胞外，「細胞內指的是體質因素，約佔40%，其他60%都是細胞外的事情，」廖士程說，細胞外的原因依序為和自己相關的生活、行為事件，其次是與自己無關的生活壓力事件、性格傾向，「許多有憂鬱困擾的人有突出的性格特質，如完美主義等等。」

每一個憂鬱症個案都有不同的故事、壓力和成長過程，沒有固定的引發模式。然而導致重度憂鬱，甚而走向極端，或許有些微跡象可循。

完美主義菁英最危險

校園、職場都怕被貼標籤，不願求助

愈不願意求助，後作用力也愈強，而這樣的情況常發生在社會所謂的「菁英」。「大學是社會的縮影。台大因為都是菁英學生，事後會發現傷害發生原因，常常是不願意求助，」前淡江大學諮輔組組長胡延薇說，他們認為自己是優等生，應該可以自己解決，反而錯失黃金介入時間點。

身為高教龍頭的台大，去年發生幾起學生自殺，教育部也介入，從軟體、硬體給予協助。但從輔導的角度來看，「他們雖然學業表現好，畢竟還年輕，可能會高估自已的能力，」一位長年在大學輔導的老師坦言，家長容易輕忽、同學也相信他自己可以解決，因為都是聰明的孩子。

以淡江大學來說，培養的都是未來社會的中堅份子，胡延薇舉例，學生願意求助的比例比菁英學校高，因為他們可能從國高中開始，課業上不會的地方就會去求助，願意承認自己沒有好到可以解決所有的問題，連身旁的同學覺得有人不對勁，也會設法找家長或老師、教官幫忙。

她以大樓作為譬喻，有的大樓看起來傾斜，好處是容易看到危機，只要進行處理就好，有的大樓卻是看起來完好無缺，地震一來就全倒。

不敢求助，也在於擔心社會對憂鬱症的不了解，為他們貼上「標籤」。

李同宥（化名）是個穩重而安靜的男生，在一家企業工作5年，表現頗受主管肯定，但他一直有個說不出口的「祕密」。「感受得出來，憂鬱症給人負面的觀感，」李同宥說，同事中不乏跟他有相同困擾的人，有的人已經離開、有的人可能因為逃避（缺席、請假）而暴露出來，但大部份都選擇隱藏。

他還記得，有一次到標榜扶助弱勢的基金會應徵工作，無意中說出自己有憂鬱症，對方的表情露出一絲絲的驚訝，雖然隨即恢復，但李同宥看出來了。

面試結果可想而知，他從此學會保護自己，以後工作更謹慎，怕主管發現後會有所「防備」。無論是不敢給工作，或是基於保護的理由，「我不喜歡被當成不一樣的人看待，」他說。

「我沒辦法期待社會能為我們多做什麼，我們永遠是少數、永遠在跟疾病奮鬥，」他的想法有種了然之後的透徹，「我不認為企業能給予我們什麼幫助，只能努力適應社會環境。」

壓力和情緒管理被忽視

大學老師：處理過好幾起勒掐女友事件

如今逐漸有企業發現，因為對憂鬱症的認知不足，需要付出更高的成本，「兩年前，我曾在經營會議提出要引進心理輔導機制，多數主管都認為沒有必要，」在中小企業工作，一位不願具名的人資主管感嘆，看不見的是無形中增加的管理和人事成本。

引發憂鬱的原因很多，年輕人常是情緒調適或壓力管理能力不足。台灣家長一直較為注重子女的學業成績，卻忽略孩子的情緒商數（EQ），對壓力管理和情緒處理方式不是很妥當，也沒有人教他們。

「這幾年，大學盡量降低標準到修業年限達成，就能畢業，但自殺或自我傷害人數卻沒有降低，跟孩子的EQ有很大關係，」胡延薇指出。

因為少子化，每個孩子都是寶，孩子對家長予取予求。「孩子一哭鬧就滿足他的需求，長大後不懂得體諒他人，也無法接受別人沒有立即回應，」一位大學輔導老師透露，以前跟男女朋友通信要等好幾天，現在只要Line沒即時回就受不了，他處理過好幾起大學生雙手勒掐女友，「都是一時情緒失控。」

家庭問題也是諮商經常遭遇的難題。現代社會家庭錯綜複雜，從童年時期的創傷經驗（家暴、虐待、忽視），到沒有辦法從家人得到穩定而持續的支持，對年輕人造成困擾的強度都在增加。

還有父母對子女過多的期待，「門診中常有個案，不論學業或工作表現都很好，卻有強烈感受，認為自己不夠好，」台北市聯合醫院中興院區精神科主治醫師詹佳真說，進一步探究，常是他們認為沒有滿足父母對自己的期待。

部份則來自追求完美的性格，自認可以扛起重任而不知要喊「停」。在醫院看診多年，詹佳真說，許多憂鬱症的病人，都是表現很好、追求完美的員工，「企業應該給他們機會繼續留下來，讓他們好好治療。」

台灣患者回診率低落

「我知道要吃藥，但那讓我感覺變遲鈍」

在樂團工作、32歲的娜娜，見到《天下》記者時，露出一抹苦笑，「我已經約診，又要開始看醫生了。」她說話的語氣就像個「老手」般，敏感察覺可能扛不住自己此刻的重量。

5年前，娜娜從台北到其他縣市進行公司新場館開設，負責排表演、宣傳行銷等，剛開始的期待和興奮，不久就被沉重的工作消磨殆盡。

「我一直扛、一直扛，等到一切稍微穩定後，身體開始反撲，」娜娜描述當時的情景，整天乾嘔、吸不到空氣，在床上平躺，卻感覺雙腳在往下墜，或是胸悶、心悸等，最後甚至嚴重內分泌失調、免疫力下降，皮蛇、骨盆腔感染、蜂窩性組織炎都來了。她說，「那段時間好可怕，覺得身體不是我的。」

可能是先天因素加上個性，加速了心理疾病，娜娜分析，「我想要當我心中的『好人』，」她自承，因為努力想做這樣的人，她永遠會把自己排後面一點，「我太怕面對別人的反應，如果對方尷尬、生氣或失望怎麼辦？所以我寧願自己躲起來。」她把自己的、別人的情緒都放在內心深處，終究有一天會滿到溢出來。

然而，憂鬱症本身並不可怕，可怕的是沒有意識到自己生病，或是即使看了醫生，卻中斷治療、服藥斷斷續續。以美國和台灣做比較，張家銘拿出一份數據，診斷憂鬱症後第1個月的服藥順從性，台灣為52.1%、美國為71.6%，到第4個月美國還維持48.4%，台灣卻已經降到12.6%。

「憂鬱症在急性期至少要治療3個月，很多人連3個月都無法達到，」張家銘說，傳統上抗憂鬱劑要兩週才有效，但病患常常服藥一週就中斷，帶來的後果可能是副作用先出來，陷入低潮無助、增加自殺風險。

按時服藥，對憂鬱症患者卻是一種困難。「我知道要吃藥，但吃藥會讓我感覺變得很慢、同樣一件事情要花3倍的力氣，」名校畢業的青青（化名）覺得自己變得好笨，要花更多、更多時間去做，以免被別人發現。

娜娜形容吃藥後，心情穩定但就像個「機器人」，好像沒有靈魂一般，「藥物對我是治標不治本，沒有改變對事情的看法。」但從臨床上，卻能幫助患者度過急性期的危機。

最近因為分手再度陷入危機，娜娜自認已盡力用自己的角度理解憂鬱症，顯然還是不足，「可能我需要有人引導，我超想要去諮商。」為何不去看？「沒錢啊！平常看醫生，都要找過幾個才找到適合的，諮商還不知道要換幾個，何況每次都要2、3000元。」

失去了學校織出的網絡屏障，踏入職場後的年輕人只有靠自己。在飽受這個無形疾病折磨的人看來，好像是個無止盡的循環，跑了很長的路，卻始終看不到終點，即使他們已經努力、努力、再努力地跟生命妥協。

全體社會付出代價

年損失1500億元，生產力比醫療高昂

無形的疾病卻可能造成有形的損失。2020年全球疾病負擔，憂鬱症躍升第2位，僅次於心血管疾病，在已開發國家甚至高居第1。

韓國曾估算，憂鬱症一年造成的國家經濟負擔約40億美元，其中治療直接花費僅佔4.2%，其餘95.8%都是間接成本，包括患者的生產力損失（無法出席、出席卻無法發揮生產力），以及自殺者換算生產力。

若以韓國模式套用在台灣，健保署從健保資料撈出憂鬱症確診患者，平均一年約40萬人，直接醫藥費至少66億台幣，換算每年造成國家的社會經濟損失超過1500億元。

沒有人可以否認，我們正面對一個深不可測的黑暗世界。「憂鬱症就像是情緒的肺炎，是可以恢復的，」曾是精神科臨床醫師、台大公共衛生學院健康行為與社區科學研究所副教授張書森，以現今擴散到全世界的新冠肺炎比喻，一個人曾有憂鬱症，不代表他的生命中都在憂鬱，重度憂鬱治療後也會恢復。

即使不治療，教科書上記載，憂鬱症的自然史是9個月到12個月，但要一個人處在憂鬱的狀態這麼長時間，對當事者是很大的痛苦，甚至可能影響身體或腦部功能變化。

憂鬱症治療不是只有醫生、心理諮商，還需要社會環境的整體配合。從家庭、學校到職場，都需要對憂鬱症有更多的了解。

如何預防與治療？

第一步，先從了解開始

身兼全國自殺防治中心執行長、衛福部自殺防治諮詢委員會委員廖士程說，「過去幾年，政府雖然動起來，但仍受限心理衛生預算不足、防治網絡間連結不足的問題。」

廖士程解釋，18歲到35歲的年輕族群，發生問題的根源可能和家庭、世代和社會都有關，但台灣民眾每年分到的心理衛生預算不到2顆三角飯糰，風險控管的網絡建置也不完全。雖然校園求援管道增多、下課也可以做心理諮商，但未求援的學生可能缺席或不敢找老師，卻無法即時偵測介入。

董氏基金會從1999年開始推動心理健康，2012年進一步展開企業紓壓日。董氏心理衛生中心執行副主任戴怡君強調，現在年輕人對憂鬱症的認知愈來愈高，也願意尋求資源，但要防患未然，在校時期最好能具備良好的心理健康概念和態度，學習調適壓力的方法，企業也能提供好的工作環境和氛圍，對有需要的員工給予協助。

但或許更關鍵的是情緒教育，從小扎根，自兒童時期就建立心理健康促進概念，知道心情會有好、有壞，也知道如何檢視情緒狀態，到達什麼程度一定要開口求助。

當年輕世代以愈來愈多的憂鬱症表現，向世界求救，這個社會應該如何回應他們？需要我們拿出真正的對策，第一步，或許先從了解開始。憂鬱症是可以防治的疾病，任何人都不應放棄。

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