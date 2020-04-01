病毒海嘯來襲！晶華酒店董事長：飯店業以前吃套餐 現在只能喝咖啡

【主持／吳琬瑜；整理／陳育晟、蔡立勳；圖片／劉國泰攝】

台灣GDP恐怕難保2？新冠病毒大海嘯來襲，在海嘯第一排的觀光旅遊業首當其衝。晶華酒店董事長潘思亮更直接指出，飯店業原本吃套餐，現在卻只能喝咖啡、吃水果止飢，勞陣秘書長孫友聯也預估失業率將走高。面對接踵而來的經濟考驗及失業潮，該如何拆招？

隨著WHO把新冠肺炎定調為全球大流行，經濟、產業、社會衝擊如今一一浮現。

OECD示警，全球經濟可能會出現2009年以來最慢的增速。

主要股市更出現2008年金融海嘯以來最差表現。此外，各國也掀起停工潮。一般消費者因害怕受新冠病毒感染，而避免出門購物、用餐、旅遊，各行各業也傳出裁員、放無薪假的消息。

就任14年來首次在電視上發表全國性談話的德國總理梅克爾，甚至定調新冠肺炎是「情勢嚴峻，要嚴肅看待，從二戰以來，就不曾面臨一場如此取決於集體團結的挑戰。」

為此，《天下》在3月19日舉行「經濟產業對策」論壇，期盼能匯集各界智慧，為台灣經濟、社會的繁榮、穩定，思考因應對策。

本論壇由《天下》總編輯吳琬瑜主持，與談人包括中華經濟研究院副院長王健全、中國信託商業銀行董事長利明献、上銀科技總裁卓永財、晶華國際酒店集團董事長潘思亮、台灣勞工陣線秘書長孫友聯等產業界、學界、勞工界代表。

以下為論壇精華：

問題1：目前新冠肺炎對總體經濟的衝擊有多大？

王健全：OECD半個月前估計，如果中國疫情控制得宜，西方沒有蔓延，全球GDP會下滑0.5個百分點，這是情境一。

第二個情境是全球蔓延，會下滑到1.5%。高盛也做了對中國的估計，如果疫情在第一季結束，中國GDP會下滑0.5個百分點，如果拖到第二季再結束，會下滑1個百分點以上。

情境三比較失控，到第三季以後中國可能會下滑至少2個百分點。對台灣來說，主計總處現在還有保2的思考，因為政府有1千億的紓困跟振興方案，會拉動經濟0.37個百分點。

病毒難纏，台灣恐不保2

但是我覺得這次恐怕是有點低估肺炎的影響，保2事實上是非常艱鉅的任務。如果疫情到8、9月的話，那台灣的經濟成長率一定至少降低1個百分點。

利明献：3月初的時候，全球大部份的經濟預測機構都講了，可能GDP會下修0.5個百分點左右，從2.9%降到2.4%。這兩個星期的變化看看有多大？

最新的《彭博Businessweek》，把疫情對經濟的衝擊分成幾套腳本。如果疫情只在固定地區爆發，全球經濟成長率大概會降到2.3%，但如果是廣泛擴散，會降到1.2%。

如果影響全球的話，只剩下0.1%。就台灣來講，本來預計說有3%。央行總裁楊金龍在立法院接受質詢的時候說，假如疫情一直延到6月，台灣可能很難保2。主計總處也可能到時候做一些修正。

問題2：新冠肺炎疫情，對各大產業有何影響？

潘思亮：現在這個病毒已經侵犯、傳染到各行各業，我把它當成一種經濟恐慌。就好像防疫一樣，確診之後，你如果全部送醫院，那你醫療體系會垮的。所以你必須要分流。那當然醫院還是得醫治一般的病人。

大家都知道，航空、旅遊、飯店業，就是海嘯的第一排，疫情爆發兩個月以來，我們已經進醫院兩個月，只是醫院一直給我們感冒藥。

接下來這場仗很難打。3月第一週，台北市五星級飯店住房率只剩10幾%。

海嘯第一排，觀光業挨餓

舉例來說，過去我們吃的是一份完整的套餐，那你如果少吃八成，連續兩個月，也就是說你每天只喝咖啡，就好像一個人完全不吃固體食物。

這就是目前航空業、國際旅行社、國際旅遊業、國際飯店的狀況，已經快消失，沒有任何營業額。

那接下來大家說，旅遊業還可以做國內觀光勉強撐住吧？

國內觀光還不錯？不錯的意思是指營業額減半。就好像你天天只吃水果。餐飲業基本上減三分之一，這也都不健康。

上一次有這樣的情況，是911加SARS，再加金融風暴總合，還有應該就是是二次世界大戰。街道都沒有人，大家去搶購東西，不敢出門。

卓永財：反而現在中國比前兩個月或去年第四季還好一點。另外，義大利即使店家都停業，只有藥房、超商照常營業，但所有製造仍維持開工。

現在義大利基本上製造業還正常運作，只有少數廠商因為供應鏈關係，受到影響。在台灣來講，機械業3月看起來不錯。我們現在急單一堆，本來1、2月管制加班，3月還開放加班。

現在要大量醫療器材，也需要我們這些關鍵的系統。這是很特殊的現象。比如說，口罩還好有3家還在，如果都倒了，工具機、機械業想幫忙也沒辦法。

我們應該這樣講，延續去年中美貿易大戰，營收其實都降，可是有些企業三月會比1、2月好，沒有再降了，第二季每個產業會不同，4月看起來應該還可以，5月就看個別企業。

傳產衝擊大，服務業雪崩

王健全：整體產業可以分成三個層面來看。第一個影響，就是出口的部份，因為中國經濟下滑，台灣很多傳統產業，是以大陸為主要市場，包括機械、石化、塑膠跟金屬零件，是首當其衝的產業。

第二個是斷鏈危機。因為中國大陸是多元製造基地，包括汽車零件、資通訊產品，甚至相關的面板、光學元件。

第三個是內需服務業，衝擊的第一個是各國關閉邊界、斷航，航運、空運、餐飲、飯店、零售，甚至最後到金融，都會受到衝擊。

第四個是股債市的崩跌，對投資人相關的損失，更是難以估計。

利明献：台灣的GDP主要貢獻是淨出口，貢獻逾65%。所以接下來，台灣進出口絕對會受衝擊，從直接產業、間接產業、中小企業，然後到市場信心、企業周轉，都有影響。

確保金流暢通，減緩衝擊

進口斷，就會造成現金流斷掉，後面影響會一個接一個來。一個月前，台灣進出口、消費、股市，看起來好像很正常，但近期表現就很不一樣，短期就跟海嘯一樣，一波一波一直充放。

還有從我們金融業來看，最重要的就是資金流通性。這幾天你可以看到市場反應，聯準會降息4碼，股市還是照跌。

比較奇怪的是公債，前一陣子美國十年期公債殖利率跌到0.35%，但這兩天反彈到1.2%左右。

過去我們常講，美國公債最保險，但現在股票、黃金大家都不要，甚至連美國公債大家也在拋。

大家要的就是現金。我想全世界央行都這樣，都盡量提供流動性，就是讓你借錢借得到，銀行也能借錢給客戶。

問題3：同時，最快受衝擊的可能是勞工，以及今年畢業的大學生，孫秘書長建議政府實施哪些維護勞工權益的政策？

孫友聯：某一天兩個記者問我，很反差。一位問我說，因為疫情影響，製造業要打破七休一，增加加班時間。隔一個小時後，另一位記者問我無薪假，兩個議題是反差的。在這個疫情裡面，可能有部份產業還是增加、維持，或是需要加班。

我個人覺得，其實現在離高峰期可能還有一段距離。2008年我們的失業率是6.13%，這個月可能會「比上個月」再增加一點，應該不會破4%，我們還有2%的距離。

失業走高，保險應降門檻

目前勞動部提的政策，我倒覺得還堪使用。第一個，就業安定基金撥了一些錢出來，進行勞工減班、休息或無薪假的生計維持。

另外，2002年以後，為了穩定就業，實施就業安定措施——訂定「就業保險法」，但啟動門檻是很高的，參加就業保險的人，失業率要連續3個月超過2.2%。

去年修正失業率要達到連續3個月1%，我覺得門檻還是太高。直接受衝擊最重的，我們可以直接列出來，和SARS期間一樣，政府有一份報告，類似現在海嘯前一排的那群人，可能就是現階段要先介入、處理的。

第一波的安定就業費用，和第二波的就業保險基金，現在大概有1千多億。

今年失業率一定一直走高，到了6月又銜接畢業潮，有點像2008年，照理來講，失業率到9月沒下降的話，就會走到明年去。

問題4：政府陸續推出紓困、振興方案，你們有何見解？

潘思亮：紓困、振興才是防疫的最後一哩路。

政府對觀光、航空、旅遊業總紓困預算600億元，這6百億如果是集中把重症救活，防止失業潮的話，會比未來花6千億救所有的人要有效的多。

就是你要對症下藥，不能全部都給感冒藥。

我舉一個例子，兩天前，川普總統跟美國飯店業的老闆在白宮會面，他們達成共識，現在在經濟防疫最重要的就是保留員工收入，避免失業率大幅攀升。

所以美國的飯店老闆，跟政府提的1千億美元，是補助所有的飯店業發員工薪水，實施細則有很多不一樣的，或許先給貸款，只要員工6個月內都沒有被資遣，6個月以後就變成補助。

你不要只給補助，結果員工還是沒工作，不行啊。美國政府還是很高明的。

現在重中之重，就是要讓產業保住員工，而不是到員工在街頭上抗議，然後政府再去救濟，這個對整體經濟的影響有多大。

保住三金，提前預防失業

所以我現在面臨的有三金，一個就是薪金，一個就是稅金，另一個就是租金。

因為現在，金流是最重要的。薪金，我了解，4月以後就是幾十萬人的失業潮，真的沒辦法。

因為現在有一些小飯店都已經開始有失業潮了。過去我們都在銷假，都已經銷光了，接下來你不能再銷了，因為大家都在保護員工的工作權跟收入，至少是我們是這樣做。三金最重要的薪金，絕對需要政府。

利明献：台灣的銀行，過去10年來，每年大概都有兩位數的成長，一直到去年賺3千5百億，創歷史新高。

台灣呆帳率是全球最低的，大概0.3%。第二個就是台灣儲蓄率很高，超過30%，國力很強。

因此，我們可以決定自己對企業紓困的額度。而且，每一個銀行在這個時候，一定挺政府紓困政策。

而且，現在銀行有信保基金80%的保證，因為台灣的信保基金，至少30年，累積滿多錢。每次有風暴，信保基金就出來貼錢。因為你借1億，信保基金就保證賠你8千萬，所以銀行願意借。

如果我真的拿不回來，頂多也損失2千萬，因為八成是信保基金要賠。所以這次的紓困方案裡面，政府就挹注信保基金。

我認為政府甚至可以考慮加大信保基金成數。現在八成已經很高了，你甚至八成五、九成都可以。這就讓銀行有信心了。

不能只降息，紓困要多元

現在如果要紓困，我覺得要有針對性，而且力道要加大，就算直接需要紓困的產業佔GDP比重很少，其實影響台灣GDP不多。可是第二波衝擊很快就會來了，台灣應該有配套方案，中長期振興一些產業。

卓永財：我出身銀行，政府幾次紓困，我都參與其中。前幾天我跟一個長官提到，製造業這段時間，政府一定要注意中小企業，一定要紓困，但是不要要求銀行降低利息，利息夠低了。

銀行有銀行的立場，很多是民營的，現在那些中小型的製造業，如果給它到期能夠展延，對它就有很大的幫助。

另外，一定要確保勞工就業，有就業機會才敢消費。像日本過去20年，日圓怎麼貶也沒用，因為人對前景沒把握，就不會消費。

我建議，即使他有休假，政府可不可以補助這塊薪資，未來幾個月真的要嚴肅思考。如果情況可以改善，企業還有競爭力，絕對比關門好，政府要劍及履及。

王健全：我覺得政府一定要正視問題的嚴重性，第二個就是要有針對性、客製化的措施。第三個是多元化政策工具。

我們現在是叫降息，但降息來說只是提高資金流動性，並沒有解決後面的一些供應鏈斷鏈的問題，包括貨幣政策、財政政策、產業政策跟勞動政策，都需要出來。

振興券固然重要，但是顧名思義，什麼叫振興？預算只有20億只能說是杯水車薪。應該盡量以振興，而不是以防弊的角度來思考這些問題，讓各行業先求生存就有發展。

台灣其實現在可以操之在我，既然壽險業到海外投資也碰到限制。應該趁機把這保險金拿到生產性的服務業上面，例如國際醫療、雙語教育、資產管理。

孫友聯：現階段我滿同意先穩定就業。經濟部提出的紓困措施，有點像美國，企業接受政府紓困後，要承諾不能裁員，這樣的配合很重要，我們先定位這是短期的。

短期裡面，真的是有效運用雇用的安定資源，比如現在有的雇用移工的就業安定費，一年有100多億的規模，將近600億。

第二個是就業保險基金，我的建議是取消1%的就業門檻，現階段短期衝擊沒有去救的話，拖久了，等大家感覺痛了以後，已經來不及了。「就業保險法」裡面的連續三個月的門檻要取消，讓錢到位、穩住就業，其他的紓困相對承諾，譬如說不裁員或其他部份也要做到。

中期的話，以幾家航空公司來說，他們都有工會，現在的局面，我想勞資雙方都看得到，也許當下可以透過協商共同解決當前的問題，但將來賺錢的時候，也要相對承諾共患難的員工必要的調整，此刻建立勞資雙方互信協商的文化，一起度過難關，其實是有必要和重要的。

問題5：面對疫情衝擊，你們如何精進自身，等待再起？

潘思亮：要提升中長期競爭力，關鍵就是教育。至少在我們企業裡面，因為以前很難得有休息機會，都非常忙，所以我們現在啟動所有飯店的改裝。

加強企業、青年世代職訓

短期的培訓，我們有200多個實習生，和3千多個員工，會加強外語和文化的訓練。

我們5年前跟康乃爾大學、政大在台灣開第一個總經理班。觀光業要升級，除了營運、作業的訓練之外，必須要有菁英，也就是說讀企管學校的，進來做主管。

我們接下來產學交流這方面，一定是學員企業專班。企業會在大學或專科裡面成立專班。

卓永財：我對教育很關心，常跟政府講，現在拿剪刀、菜刀的教育成本最低，空調、觀光，有些出來還是願意工作，政府可不可以提供第二專長訓練？他們當初接受我的建議，職訓局有4個月的訓練。

可是我就講，年輕人訓練沒有收入、餓肚子，可不可以跟產業合作，4個月受訓期間，勞動部給他最低工資？這是現在政府真的要思考的。

王健全：政府講智慧製造，但是很多傳統產業、中小企業沒有能力智慧製造，因為要投資幾百萬、上億、幾千萬。

如果政府能鼓勵財團法人協助企業，像日本做ＡＩ展示中心，讓企業了解智慧製造的效益，自然就敢投資。我覺得，政府在紓困的時候，應該也要結合產業升級的思考。

問題6：中美貿易戰已經改變部份產業的運作規則。你們如何觀察新冠肺炎對產業供應鏈後續影響？

卓永財：歐巴馬時期，美國就要「再工業化」，只不過川普的手段很激烈，用高關稅砍斷大陸金流。大陸製造業又面臨新冠肺炎。

中長期看製造業，必須把這個因素加進去。如果在台灣來看，如果有辦法根留美國的，中長期絕對是有利的。

因為美國再工業化，現在很多產業基礎慢慢建立，即使機械系、電機系，過去很少人讀，6、7年來慢慢再起來，在美國排名逐漸往上，提供一些就業機會。

前兩天，川普也宣布，醫療設備這些產業，美國必須建立產業鏈，不能只靠外國，如果中國原料藥不外銷，美國大概很多藥就要停掉。川普有危機意識，我不認為這是川普的個人意志，而是美國在重新定位製造能力。

回頭講台灣的中長期。不需要給回流台商太高評價，至少我目前看，過去很多人到中國大陸賺快錢，可是回來台灣後，員工、薪資都不一樣，土地價格很高。台商回流，必須要做研發，如果沒做研發，不會待太久。

分散斷鏈風險，力拚轉型

第二個，中美貿易大戰延伸下來，本來還在猶豫的人，經過肺炎衝擊，絕對會建立第二製造基地，而且會加速，東南亞、南亞對台灣又是新的機會，到底有沒有辦法掌握，這是非常重要的。

利明献：過去十幾年，全球化到一個新的高峰，這次肺炎讓全球每一個區域都鎖國，像懸崖一樣。以後大家在製造、貿易、生產方面都會分散，成為「組合式管理」。

也就是大家把重要性分散，其實對台灣來講，未來3到6個月，還有一個危機，供應鏈對中國出口的依賴，要怎樣再轉型升級？台灣最強的兩個，一個就是高端製造，一個就是高端服務。

台灣還有很多資金，政府如果能引導投資，讓台商回來，要有一些真正到位的誘因，這兩個具有核心競爭力的產業才會起來。

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