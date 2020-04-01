這次是SARS+911恐攻+金融海嘯！ 美歐疫情失控後果多嚴重？

【文／陳一姍、楊卓翰；圖片／Getty Images】

見證歷史，有其代價。

新冠肺炎以最快的速度，幫全球經濟寫下歷史，代價也可想而知。

3月13日週五，研華綜合經營管理總經理陳清熙很有敏感度地，與位在加州米爾皮塔斯（Milpitas）的美國分公司討論，一旦加州疫情擴大，發貨倉庫得準備分A、B班，若有人感染，才能確保營運不中斷。

沒想到隔週一，舊金山與灣區五個郡發布「就地避難令」（Shelter in Place），連發貨倉庫都要關門，直到4月7日。

米爾皮塔斯位在加州聖塔克拉拉郡，是研華最大的據點。早在禁令發布前，多數員工就已在家上班，透過視訊、網路銷售服務客戶。但沒想到連發貨的物流中心都要關，陳清熙只能緊急調度，位在東岸伊利諾州的倉庫運籌，不過規模小很多。美國市場佔研華營收近三成。

美國是台灣全國第一大出口訂單市場，2019年佔比超過25%，歐州則佔18%。中國這個世界工廠，好不容易在3月蹣跚復工，美歐卻進入急救狀態。

3月11日，世界衛生組織（WHO）正式宣布，新冠肺炎全球大流行。同日，美國總統川普下令，兩天後限制歐洲旅客入境30天。3月13日星期五，川普宣布美國進入緊急狀態。

自此，世界一夕改觀。

全球緊急狀態——不是冷戰，而是冷凍

柏林圍牆倒塌，冷戰結束，暢行世界30年無阻的全球化，人流、物流、資金流全部冷凍。

全球航班紛紛取消，各國機場停滿了無法升空的飛機。國際航空運輸協會（IATA）3月初即預估，全球航空客運收入將減少19%、高達1130億美元，直追2008年金融海嘯，這還不包含最新的禁令。

光美國與歐洲申根簽證國之間的航班，一個月就停飛20萬架次，減少4600萬人流，航空公司減少206億美元的收入。

截至3月20日，全球已有35個國家進入緊急狀態，超過80國宣布各種邊界管制、航班禁飛措施，形同鎖國。

金融海嘯後，好不容易慢慢恢復的國際貿易，又降到冰點。世界貿易組織（WTO）最新的服務貿易指數降到96.8，商品貿易指數降到95.5，雙雙逼近十年谷底。而WTO更預警，這兩個數字都尚未反映新冠肺炎的影響。

今年，美股帶動全球股市，如自由落體般下探，美股累計跌幅已超過三成。全球恐慌指數攀高，首當其衝全球金流已經轉向。根據全球金融機構組成的國際金融協會（IIF）統計，自1月起，資金由新興市場匯出的速度，已經比金融海嘯時更嚴重，狀況直逼上世紀末亞洲金融風暴。

恐慌達到極點——所有金融資產都被拋售

特別脆弱的開發中國家，包括土耳其、南非，智利、哥倫比亞更是岌岌可危，因為他們的出口命脈——大宗物資價格不高。

更反常的是，股債、就連黃金，所有金融資產都被拋售，價格全面下跌。「這表示大家恐慌到了極點，就只想要保住現金，」外匯交易員出身，中國信託商業銀行董事長利明献點出。

極度恐慌，已經逼出歐美央行紛紛推出買債、買股票的非典型貨幣政策方案，就是擔心恐慌拋售，擦槍走火引發實體經濟的倒閉潮。

「全球經濟正在走入衰退，」前標準普爾副董事長，哈佛甘迺迪學院資深研究員席爾德（Paul Sheard）預測。最令人焦慮的是，這一切其實才剛開始，終點尚不知何方。

《天下》越洋採訪五位在紐約、加州的第一線醫護人員，在大爆發的前夕，所有人都惴惴不安。

美國輿論已開始檢討，美國總統川普為何輕忽新冠肺炎，延遲防疫。白宮記者會上，記者竟然戴起手套發問。 （路透社）

美國現場——努力保住醫護體系、延緩高峰期

從川普改口承認新冠肺炎很危險後，幾乎每家醫院都已採取行動，保住醫護系統，節省物資、保留人力。

醫院開始取消無急迫性的手術、門診，在門口設發燒測試站，分流患者。因全球口罩與防護衣大缺貨，許多醫院修改規定。以婦產科為例，過去擔心新生兒身上有感染，護士會穿上防護衣接生。但現在接生護士不再穿防護衣了，直接拿乾淨的布把小孩包住。

《紐約時報》依據美國疾病防制中心（CDC）內部報告所做的推估，如果不採取任何行動，美國將有1.6億至2.14億人染病。屆時將有240萬到2100萬人需要就醫，但全美總床位僅92.5萬，重症病床不到十分之一。

幾乎所有受訪醫護都告訴《天下》，大流行無法避免。美國國家過敏和傳染病研究所主任佛奇（Anthoy Fauci）坦言，目前能做的只剩下延緩病毒擴散速度，降低高峰期病人人數，以保住醫療體系。

目前美國的確診人數，絕對低估。因為2月6日美國CDC送出的第一批檢測工具，最近才發現出錯了，延宕了一個月的黃金期。

大選年的試煉——連CDC檢驗試劑都出錯

一位紐約急診室醫護指出，2月時聯邦政府仍不允許各地醫院自行做檢驗，必須統一送回CDC，來回就要一個月；3月初CDC才同意，醫院只要報請紐約市衛生局同意即可；直到3月中，才允許醫院可以自己決定化驗。

而現在，檢測工具仍然不足。甚至傳出科學實驗室關閉，將實驗用的核酸檢測試劑捐出做防疫。

截至3月18日，3億多人口的美國，僅約18.2萬人接受測試。最新發展是，參議院已通過預算，未來檢驗免費。

一位從業十年的護士說，她最不想見到的，就是得像義大利醫護面對救誰、不救誰的抉擇。義大利先救「有希望」的患者，但美國是個人種遠比義大利複雜、貧富差距更大的國家：「抉擇的結果，最終被放棄的可能是窮人、黑人，這一定會被抗議，這是會造反的。」今年，正是敏感的美國總統大選年。

買時間延緩疫情擴散的代價，就是經濟更長時間結凍。一向只報好消息的美國總統川普已承認，疫情得花六個月控制。

2020掰了——非典型、不均衡的衰退

國際知名研究機構IHS Markit最新預測，美國今年經濟成長率為負0.2%。美國是中國最大出口市場，中國經濟成長率也只剩3.9%，台灣則是1.05%。而全球經濟成長率只剩0.7%，這一年幾乎注定泡湯了。

由於是流行病引起的非典型經濟衰退，這也將是一個不均衡的衰退。

晶華飯店集團董事長潘思亮形容，對娛樂、觀光、旅遊、飯店業來說，這一次的衝擊相當於二次世界大戰等級：「完全沒有人在路上走，只有在戰爭時才會出現這樣的景象。」

全球最大的飛機製造公司波音，17日向美國政府要求600億美元紓困。其信用評級被下調至BBB，離BB級的「垃圾級債券」只有兩步之遙。「波音伸手跟政府要錢，這代表他們在銀行體系已經拿不到錢了，」一名美系銀行主管告訴《天下》，波音再下一步就剩變賣資產了。

但與數位轉型相關的電子供應鏈、軟體廠商都表示樂觀。「目前客戶的需求都只是延後，而不是消失，」研華執行董事何春盛說。

對研華而言，現在的問題不是沒有訂單，而是供應鏈能不能順利復工，如期出貨。陳清熙透露，研華第二季的訂單已經做到去年同期的67%，因為「科技投資已經是剛性需求。」

「以產業發展來講，現在的高科技產業就是進入新技術、新環境下，一個高成長的階段，」聯強集團總裁杜書伍也說。當數位轉型才有未來，沒有企業敢不投資，所以需求不會消失，只會遞延。

過去幾年，貢獻美國經濟成長率最高的第一名是包含科技研發在內的專業與商業服務業、第二名就是資訊業。美國經濟成長率2%中，這兩個行業就貢獻一個百分點。

中東趁亂突襲——全球經濟趨緩的受災戶

風雲變色的還有油價。直到3月上旬，市場仍普遍預估，第三季油價會維持在每桶70美元以上。沒想到油價墜崖，18日，西德州輕原油期貨價竟然只剩20.37美元，創18年來新低。

「國際油價每桶在20至30美元，恐怕會持續到2020年底，」知名石油分析師，棣邁產業顧問總經理何耀仁指出。

需求面，他指出，全球GDP每減少1%，油價就會降一成。如果第一季全球經濟負成長，代表減少2%以上的需求，油價必須要跌20%以上。

供給面，一般來說，油價驟降，石油輸出國組織（OPEC）會協議減產。但現在中東王室別有打算：「現在PXQ（價格乘以產量），石油國獲利總額才是重點。」

何耀仁說，俄羅斯財政支出有四成靠石油出口，因此不願減產；沙烏地阿拉伯的國家石油公司Aramco才剛上市，每年承諾對股東發放750億美元股利，必須要「透過減價增加市佔率，才能維持獲利規模。」

另外，他們都有一個共同敵人：美國頁岩油。何耀仁說，美國自從2010年開採頁岩油，至2019年為止，產量成長率都是全球最高，吃掉市場19%。換言之，其餘國家減產，維持油價，只是讓美國做大。

「沙國拒絕減產，甚至揚言增產的舉動，等於在警告美國的頁岩油業者：不論國際油價多低，石油國都能忍受更低的油價，」何耀仁觀察。

「他們要把美國逼上減產的談判桌，」台塑石化董事長陳寶郎則推測。

油價崩跌，讓已被疫情打壞世界經濟更加嚴峻。何耀仁估算，石化原料產業從源頭開始，就開始爆損失。以台塑化為例，光是認列庫存或在途原油跌價損失，就要吞下百億元以上；台灣中油也承認，要達成140億的法定盈餘目標幾已無望。

儘管製造業在歐美佔比不大，但石化是基礎工業，對全球經濟影響不能小覷。

中東王室與俄羅斯拒絕減產，到底是要把美國頁岩油產業趕出市場，或逼上減產談判桌？將是新冠疫情中的另個觀察點。 （Getty Images）

全球化再倒退——美歐亞裂解，短鏈革命加速

「這一次會讓西方更加速供應鏈的短鏈化，」何春盛認為，新冠病毒會讓各國加速省思全球化。未來，美國、歐洲、亞洲會走向更區域化，全球不再是一個大經濟體，而是三個分散的經濟體。

「全球供應鏈的遊戲規則會重新改變，」特力集團董事長李麗秋也認為。過去三十年，大家假設供應鏈暢行無阻，零庫存管理是顯學，降低資金積壓。但這一次，中國復工不順，如果在美國沒有庫存，沒有分散採購的管道，就會遭受極大的衝擊。

農曆年前，特力就在美國庫存了一些商品。農曆年後，特力不像只押寶中國的企業缺貨，加上先前開發了越南、印度的生產商，貨源充裕。趁著供應鏈中斷，反而在美國開發了新客戶，拿下新訂單。

「這一波美國經濟一定會受影響，但美國人還是得消費，而且會集中到沃爾瑪、好市多等大通路商，」李麗秋預言，未來的全球化一定會把安全存量的概念納入。

烏雲已經降臨，即使暴雨過後，這個世界再也回不去了。如何度過如天災的風暴，不是單一個人或企業之力，需國家領導力與政策紓困、振興經濟，保護最脆弱的人民；個人與企業也得重新思考工作方式與商業模式，歷史上也將是改變全球化運作的新拐點。

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