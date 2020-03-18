把跌到快下市的這檔ETF買到全球最大！台灣人哪來的堅強賭性？

【文／楊卓翰；圖片／劉國泰攝】

這檔恐慌指數ETF昨天飆漲、今天下跌，今年初更曾一度跌價將近九成，面臨下市危機，但台灣投資人「賭性堅強」，竟用三成溢價瘋搶這檔快下架的ETF，把它買到全球同類規模最大，成為今年高於台積電4倍的台股成交王。它究竟什麼來頭？適合你嗎？

它是投資人的搶手寶貝，同時也是發行商的燙手山芋、金管會的監理惡夢。

雖然引起市場及主管機關的高度關注，富邦投信董事長史綱仍以這檔火熱商品為傲。

2020年以來，台股成交量第一名的股票代碼是「00677U」。它的成交量高過群創、友達、聯電、旺宏，稱霸台股；大家熟悉的台積電、鴻海，成交張數都只有它的五分之一。

但它其實不是一檔股票，而是一檔指數股票型基金（ETF）——富邦VIX。

VIX的全名是波動指數（Volatility Index），俗名就是恐慌指數。富邦VIX近年來不只常上台股成交量王座，更是全球同類型基金規模最大的，3月4日規模高達5.4億美元（約150億台幣），比美國老前輩ProShares發行的兩支同類型基金都要大。

然而奇怪的是，它的淨值卻從發行時的20元，一路跌到今年初的2元多，跌價接近九成。

當它跌到2元以下時，還可能被打入全額交割股，走向下市悲劇。證交所兩度發文，警告投資人注意跌價風險，就怕重演TRF（目標可贖回遠期契約）的慘劇。

但更詭異的是，愈跌，台灣投資人愈愛買。去年11月，投資人得用超過淨值三成的溢價，才能買到快被下市的富邦VIX。

全台瘋搶一檔快下架的ETF，為什麼？

愈慌愈漲的VIX ETF，適合避險

「富邦VIX」的全稱為「富邦標普五百波動率短期期貨ER指數股票型期貨信託基金」。如同它的名字所揭示，這不是一檔普通複雜的投資標的，而是超級複雜的ETF。

傳統ETF持有的是大盤成分股，目的在複製大盤的指數。但富邦ETF買的不是大盤，而是多繞一層，去買大盤的「波動率期貨指數」，也就是「VIX期貨」。

發行商富邦投信董事長史綱向《天下》解釋，富邦VIX其實就是選擇權的波動性指數。如果投資人預期未來市場動盪，在芝加哥期貨交易所的VIX期貨，就會出現遠期、近期期貨的價差。

因此，當美股波動愈大、市場愈恐慌，VIX就漲愈多。新年開春以來，新冠肺炎釀成全球股災，VIX指數就曾在一個星期內從15.56點，漲到40.11點，漲幅超過1.5倍。這也讓富邦VIX淨值飆漲，從年初的2.5元，漲到3月的4元以上，化解了下市危機。

「單純持有VIX的風險當然很大，」史綱指出，VIX獨特的性質，適合用來作為資產配置中調整風險的資產，觀念近似「避險」。

「例如最近全球股市大跌，如果投資人資產配置中有5%是VIX，那就可以減少投資人的系統風險，」他說，「很少資產可以讓你在最壞的時間，還給你這麼好的報酬。」

雖然富邦VIX的投資人以散戶為主，但史綱強調，現在還沒有傾家蕩產來買的投資人。這一波恐慌指數反彈，有2萬多投資人逢「恐慌」賣掉了手中的富邦VIX。「台灣投資人成熟度超過你我的想像，」史綱說。

金管會憂慮，反造成異常溢價

然而，去年下半富邦VIX淨值狂跌的風波，凸顯了台灣ETF早已不是佛系投資市場。

富邦VIX有一個讓投資人難以理解的奇怪特性：淨值會隨時間自然下跌。

因為這檔基金，是用買賣期貨來追蹤指數，而期貨每天都要結算（轉倉）。若股市長期上漲，但VIX沒漲，投資人還是得付出高額的轉倉費，吃掉淨值。在長期上漲的股市中，富邦VIX淨值注定長期下跌。

去年4月，富邦VIX淨值跌到5元，證期局就以跌價風險為由，不再同意富邦增發籌碼。籌碼鎖住了，又有人要買，反而形成「一檔主管機關擔心將下市的股票，投資人卻願意花高於淨值35%的超額溢價去買」的荒謬情況。

「富邦VIX的產品特性，當時上市時都已經說明得很清楚。被主管機關禁止發行造成異常溢價，並不是富邦的問題，而是巧婦難為無米之炊，」一名大型金融業主管也指出。

點開富邦VIX的申購網站，會跳出全版紅字警語：「請投資人特別注意溢價過大所產生的價格波動風險……。富邦VIX屬高波動度產品，不適合長期持有且不熟悉本基金特性之投資人。」

不過，也有投信董事長理解金管會的擔憂，因為TRF投資糾紛，殷鑑不遠。

「說穿了，就是台灣投資人愛賭，」長期投資ETF的資深投資人施昇輝觀察。

富邦VIX淨值2元就會下市，因此愈接近下市價，投資人賠的錢就愈少，一旦遇到大型股災，上漲的幅度可能是以倍數來計算，所以大家就會進場。「他們算得很精明啦！」施昇輝說。

先前富邦VIX並未限定投資人資格。史綱不諱言，為了健全市場，可以要求投資人在購買VIX商品前，先有操投資期貨或選擇權的經驗，確保投資人有足夠能力操作這種複雜的產品。

「現在這種限制（停止追加發行），我覺得其實不見得是好事，這是扭曲價格，」史綱說。

對於投資人而言，一旦富邦VIX淨值跌破2元，按照國際慣例，這檔ETF也將啟動反分割，會把多股合成一股，而且是必須先繳錢才能買賣的全額交易法。這都是台灣ETF市場從未出現的情況。

ETF商品愈來愈複雜，風險也不一，投資人得張大眼睛看清楚自己是在「投資」、還是在「投機」。

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