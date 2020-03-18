不發疫情災難財一起活下來！看企業如何救客戶也救自己

【文／康育萍；圖片／黃明堂】

新冠肺炎疫情連帶影響百業蕭條，2008年金融風暴以來最嚴重的景氣衰退即將來襲，各行各業該如何逆勢突圍？經濟愈不景氣，客戶忠誠度愈重要。唯有提供良好服務、體驗與承諾，企業才能留住客戶。該怎麼做？答案是「讓客戶成功」！改變商業模式，翻轉企業組織文化，一直走在客戶前面，成為了永續經營的成功心法。

91APP協助旗下客戶法國彩妝品牌MAKE UP FOR EVER建立手機app作為電商與門市人員橋樑，創造更大業績。 （黃明堂攝）

「我們正處在一個未知的時刻，」2月28日，美國白宮前經濟顧問哈賽特（Kevin Hassett）表示，新冠肺炎快速蔓延，若疫情無法控制，延續到夏天，「肯定會見到全球性的衰退。」

前所未見的病毒，恐讓全球經濟陷入金融海嘯以來最嚴重衰退。高盛也發布報告示警，新冠肺炎衝擊中國經濟，美國企業被波及，面臨零成長困境。

景氣持續探底，曙光尚未浮現，企業該如何逆勢突圍，為下一次復甦預做準備？

【時機：患難見真情】留住忠誠客戶，比開發新客更重要

「不景氣時，客戶忠誠度的好處反而更明顯，」貝恩管理顧問公司專家瑞格比（Darrell Rigby）研究2008年金融海嘯後業績向上成長的企業發現，當對手因為不景氣而降低成本，導致客戶關係大打折扣，他們卻懂得向下扎根，集中資源經營忠誠客戶，奠定景氣回溫時的成長基礎。

「企業專注維護忠誠、獲利度貢獻高的客戶，並讓這個族群持續成長，往往能夠穩定推展業務，甚至能在對手腳步踉蹌不穩時，吸引到新的客戶，」瑞格比表示。

手握多少忠誠客戶，成為企業危機後再起的關鍵。想黏住死忠客戶，最大考驗就在於，企業能否當客戶的「先知」，理解其尚未被滿足的需求，幫助客戶成功。

這也是全球市值前十大企業都在學的一堂課：客戶成功學（Customer Success）。

》》什麼是客戶成功學？

過去，企業與客戶的關係，從產品售出後就結束了。但在訂閱經濟下，企業與客戶的關係，變成產品或服務售出後才開始。企業必須預先、主動針對客戶需求提出解決方案，幫助客戶創造業績，讓客戶成功，才能取得忠誠客戶，進而提升續約率，帶動合約價值成長，達到雙贏的目標。

【角色：做客戶的先知】以「共同成功」為目標

「第一個原則就是我常說的：客戶至上，」亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）說。亞馬遜之所以能從一家書店，變成市值突破1兆美元的科技巨擘，全因為貝佐斯認為，唯有客戶需要、接受的想法，才稱得上創新和顛覆，而非亞馬遜或競爭者說了算。

例如，貝佐斯深知，消費者購物重視的不外乎「速度快、更便利、價格低、選擇多」，為了做到這4點，亞馬遜打造以會員為中心的「Amazon Prime」，只要年繳119美元就能享有免運費、無限影視音串流等服務。目前全球Prime會員數破億，會員每人年均消費金額更是非Prime會員1倍，可見其忠誠度。

（Shutterstock）

身處疫情重災區、中國第一大電商阿里巴巴，也發揮其科技優勢，助客戶度過危機，「每次重大災難發生的同時，總是孕育著新的歷史機會……，我們會和所有商家在一起，共度難關，」阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇說，早在新冠肺炎蔓延前，1月底，阿里巴巴就成立了「抗擊疫情」和「商家扶助」2個專門小組，推出20項特殊措施，幫助客戶度過難關。

這20項措施，除了減免服務年費、提供低息貸款等，更進一步協助商家數位轉型。像是讓受疫情影響、無法開業的實體店家，進駐淘寶直播，做到「網上復工」；另外也對1000家企業免費開放在家辦公系統與通訊軟體「釘釘」，替其解決遠距工作的溝通問題。

主動對客戶伸出援手，也替阿里巴巴帶來新生意。根據《淘寶經濟暖報》公布的數據顯示，今年2月以來，每天有超過3萬人在淘寶開新店，其中逾兩成來自線下商店。「釘釘」下載量更在短短1個月間，較去年同期增加14.5倍。

幫助客戶成功，又和過往耳熟能詳的客戶服務有何不同？

對此，元智大學管理才能發展研究中心主任吳相勳解釋，所謂客戶成功學，是指企業早在客戶開口前，就先透過數據，分析其行為和需求主動給建議，甚至做到預測，提供客戶因應未來的對策；不像客戶服務，只是等遇到問題，才被動回應客戶需求。

也因如此，唯有當企業把客戶成功擺在第一位，才能留住忠誠用戶，讓他們成為口碑傳播者，替企業帶來新客戶，創造雙贏，「過去，企業『以客為尊』；現在，要做到『以共同成功為尊』，」吳相勳說。

【轉型：建立訂閱文化】打造「客戶成功團隊」的必要

放眼國際，不管是B2C或B2B企業，都正想辦法從既有客戶身上，創造更大價值。原因是，全球產業正在經歷「從硬轉軟」的劇烈轉型。

當iPhone創造的收入持續下滑，蘋果執行長庫克（Tim Cook）也不得不展開轉型大計，全力衝刺Apple Music、Apple News、iCloud等軟體服務。去年第四季，蘋果的服務收入達125五億美元，創下歷史新高紀錄，未來更企圖靠這些業務再創高峰。

當硬體朝軟體轉型，製造業變服務業，這也代表著，傳統商業模式中，企業與客戶的線性關係逐漸被改變，以客戶為中心的新商業模式正在崛起。（下圖）

例如訂閱制。企業不再像過去只看重一次性交易，而是與客戶之間的長期承諾。誰能營造更好的客戶體驗，從中得到更多資訊，就能提供更精準的服務，所擁有的客戶關係也愈有價值。

訂閱經濟下，企業和客戶的關係往往在交易結束後，才正要開始。因此，如何幫助客戶成功，提升續訂率，和帶動現有客戶的合約價值成長，做到向上銷售（upsell）和交叉銷售（cross-sell），更顯重要。

幫助客戶成功，確保他們不會變心，才是企業維持穩定收入的不二法門，背後有兩個重要的核心因素：

第一，企業獲取新客戶的成本早已比留住舊客戶還高。擁有一群「非你不可」的忠誠客戶，不只替企業創造穩定收入，只要掌握10%的死忠客戶，就能貢獻70%的業績。

第二、訂閱制最重要的就是經常性收入。如果每月續訂率是92%，每月流失8%客戶，表示到年底的訂戶將等於零，等於客戶像流沙來來去去，因此維持忠誠客戶是重中之重。

【策略：改變商業模式】建立一對一的客制訂閱體系

全球第一大客戶關係管理（CRM）服務商Salesforce就是「客戶成功學」的代表案例。

作為「軟體即服務」產業（Software As A Service，簡稱SAAS）的先驅，Salesforce成立初期就打著「軟體終結者」名號，捨棄過去買斷式套裝軟體的老路，推出訂閱制方案，降低客戶花大錢買CRM軟體的門檻，改付月費，而且針對不同企業規模，還有不同收費方案，並能隨時更新、供應最新版本，讓消費者不用重新購買軟體。

但也因為採行訂閱制，客戶進入門檻低，轉換成本也低，容易改用其他產品，使Salesforce必須花更多心力留住客戶。為了留客，它和第三方軟體公司合作，提供更多客製化功能選擇，把客戶留在自家打造的生態系內，提高其轉換成本。

另外，為了維繫與客戶間的長期承諾，Salesforce甚至把系統效能與安全性資訊放在網站上，對客戶全部公開，正常運作亮綠燈、性能降低顯示黃燈，服務中斷則是紅燈。不僅幫助客戶即時了解產品狀況，如果過程出問題，也可以在上面查詢處理進度。

從推行訂閱制、提供技術支援，到打造生態系，目前Salesforce在全球有超過15萬家企業客戶，去年營收達171億美元，其中超過九成都來自於訂閱和支援服務業務。

「我們的願景是打造一個讓客戶連結的平台。只要你記得客戶，並與他們深度互動，建立一對一的關係，你就會贏得驚人的成功，」Salesforce創辦人班尼奧夫（Marc Benioff）說。

【組織：打破部門界線】業務＋顧問＝客戶成功團隊

有鑒於此趨勢，近年愈來愈多企業增設「客戶成功經理」（Customer Success Manager，簡稱CSM）職位或團隊。在美國，如果是一家成立5年以上的SaaS企業，其客戶成功團隊平均可貢獻逾五成以上營收，甚至高過業務團隊。

因此，2019年LinkedIn前景最看好的銷售職務，排行第二的就是客戶成功經理，僅次於大型客戶經理（Enterprise Account Executive），可見其重要性。

估值達10億美元的台灣獨角獸之一，客戶遍及全球12國的沛星互動科技（Appier）是少數設有客戶成功團隊的台灣企業。Appier客戶成功團隊負責人李宛蓉如此形容這份工作，「它就像是業務跟顧問的綜合體。」

每天，李宛蓉和她的團隊成員幾乎隨時待命，接應來自客戶的各種需求。他們不只要像業務一樣了解客戶，更重要的是扮演顧問角色，依據不同市場變化，協助客戶進行決策，「CSM要一起替客戶和公司創造共同價值，所以我們必須主動提供一些創意，或未來的建議，同時監控客戶的使用狀況，提供他們良好的體驗。」

為了達到公司與客戶雙贏，當業務接到新訂單，客戶成功經理就得跟進，展開客戶生命週期管理（下表3），包括：新客啟動、擴展銷售與客戶續訂流程，確保企業和客戶維繫長期關係，創造最大價值。

「我們的角色，就是要試著去挖掘客戶沒說出口的問題，」安索帕（isobar）行銷科技方案副總經理時繼文也說，好的客戶成功經理必須同時具備左腦和右腦，懂市場也得懂技術，才能替客戶找到合適的解決方案。

安索帕行銷科技方案副總經理時繼文與事業合夥人王蓉平。 （黃明堂攝）

時繼文說明，過去市場變化速度慢，消費者選擇單一，業務、技術、客服人員各自作業，應付客戶不同需求。但現在，市場變化快，消費者選擇多元，客戶所需服務比過去更複雜，客戶成功經理得整合業務、技術、客服團隊，與不同領域的人才溝通，「不只客戶在轉型，我們也得跟著轉型。」

對企業來說，要落實客戶成功學，最困難的不是找到稱職的客戶成功經理，而是從上到下進行企業文化與組織變革。

「這也是台灣企業為什麼很難做到的原因，」吳相勳強調，台灣企業向來擅長代工製造，習慣流水線式的作業方式。要企業主打破組織界線，組成跨部門團隊，採取「小步快跑」的方式，隨時依據客戶需求和市場變化調整團隊分工，「難度很高，而且沒有相對應的獎勵機制，卻要員工變得更多工、靈活，大家也會質疑：『我為什麼要改變？』」

【雙贏：幫客戶就是幫自己】從產品思維到客戶思維

即便如此，仍有一群台灣企業開始嘗試，把幫助客戶成功放在自己的利益前頭，跨出第一步，「我們一開始想的就是，如何幫助客戶活下去，」成立8年、全球客戶數逾7000家的iCHEF共同創辦人程開佑說。

iCHEF共同創辦人程開佑與營運經理高克瑋。 （黃明堂攝）

iCHEF致力替中小型餐廳「賦能」，捨棄過去傳統點餐的POS系統，改採收月費的訂閱制，降低客戶使用門檻，同時也透過線下社群聚會，提供成功開店分享的服務，幫餐廳老闆們找出路。如今每年續約率達八成，剩下兩成未續約的客戶中，有七成都是歇業。

台灣最大內容訂閱平台PressPlay想的也是同一件事，「PressPlay是一家幫創作者把影響力變現的公司，」創辦人林鼎鈞說。

PressPlay創辦人林鼎鈞、郭全榮。 （黃明堂攝）

為了替內容創作者找到對的訂戶，PressPlay打造一套系統，隨時透過數據管理訂戶健康狀況，每天有多少人訂閱、退訂、哪些訂閱方案最受歡迎等，全都對創作者揭露，協助他們打造符合訂戶需求的內容，每月吸引超過60萬活躍訂戶。

當幫客戶成功成為新顯學，協助台灣企業數位轉型，提供新零售解決方案的91APP創辦人何英圻就說，當市場變化愈快、愈混亂，「幾乎所有國際知名品牌，都在想怎麼經營熟客，」而經營忠誠客戶的關鍵，則是懂得把自己和客戶的利益綁在一起，創造共享、共利的關係。但台灣企業過去比的是價格，看重的是CP值，該如何從產品思維轉向客戶思維，將是台灣CEO們的必修課。

91APP創辦人何英圻。 （黃明堂攝）

全球局勢動盪，如何與不確定共存，在谷底蹲馬步，等待下一次跳躍的機會，客戶成功學所強調的：唯有懂客戶，客戶才會留下。值得台灣企業此時深思。

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