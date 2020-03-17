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在地獄朝鮮熱血復仇！爆紅韓劇「梨泰院Class」作者本人更熱血

聯合新聞網 / 天下雜誌
圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

【文 王思涵】

《愛的迫降》之後，又一部韓劇高踞Netflix熱門排行榜。看似狗血、老掉牙的復仇故事，結合現實與熱血，更試圖翻轉社會對更生人、變性人與非裔族群等偏見，這部原著被韓國年輕人譽為「人生漫畫」的《梨泰院Class》，也是作者趙光真在地獄朝鮮存活下來的真實心境。

「就算我生來一無所有，但我想擁有的東西很多。」

改編自韓國人氣網路漫畫的《梨泰院Class》，開播以來，收視話題一路衝高，不僅打破有線電視台JTBC各項紀錄，收視一路從4.98%衝到最高14.76%，僅次於《天空之城》，劇中飾演男女主角的朴敘俊、金多美與權娜拉，數週蟬聯話題排行榜。在台灣Netflix，《梨泰院Class》也長踞熱門選單前三。

2020年，一個男主角開設小酒館，向害死他爸爸的餐飲巨頭復仇的故事，為何仍引起這麼大的共鳴？演員魅力之外，同時擔任電視劇編劇的原著作家趙光真，直面現實的正能量是關鍵。

原著漫畫家趙光真。（取自웹툰가이드 Webtoon Guide）
原著漫畫家趙光真。（取自웹툰가이드 Webtoon Guide）

今年33歲的趙光真（筆名光真），國中因為看了漫畫《灌籃高手》和《火影忍者》夢想成為漫畫家。但他的出道之路並不平坦。為考上清江文化產業大學，他除了自學應考，另外也自學網路漫畫，高中就開始在網路漫畫平台投稿，歷經啤酒屋、加油站服務區、物流中心打工等各種固定工作，將近9年下來，仍是網路漫畫作家志願生。

韓國年輕人沒有家裡支持、沒有考進大企業，生活不易，更別說夢想，地獄朝鮮、七拋世代等現象層出不窮，但很早就結婚當爸爸的趙光真說，真正讓他感到辛苦的不是工作或生計，而是「夢想」，「工作並不辛苦。想要生活，就得工作賺錢嘛，但26歲以後有些著急，只是繼續工作，感覺離夢想越來越遠。」

在地獄朝鮮熱血復仇，重燃年輕世代希望

《梨泰院Class》中，男主角朴世路背負殺人未遂的罪名出獄，面對敵人長家，復仇之路更是務實，投資理財、跑遠洋漁船、工地樣樣來，當同樣背景的人自怨自哀，否定他的未來，朴世路說，「你不要決定我的價值，我的人生才剛要開始，我要做所有想做的事！」

（Netflix提供）
（Netflix提供）

看似中二的台詞，看在壓抑、低迷已久的世代眼中，無疑重新點燃他們心中的希望與熱火。

長久以來，社會現實就像劇中男主角對抗的長家老闆，不停告訴年輕人：「信念、野心，只是那些一無所有的人想守住自尊心所使用的詞語，若你沒有獲得利益，那就只是固執和血氣方剛而已。」「弱肉強食，這是世上所有事情的本質。弱者的生存方式，就是寄生在強者身上。」

但對男主角來說，「放棄或是適可而止什麼的，已經預設了不行，所以還能做什麼呢？得先嘗試了才能做判斷！」

（Netflix提供）
（Netflix提供）

他的信念從復仇延伸到身邊的「邊緣人」，無論是以自己為中心的初戀、希望融入韓國的非裔人、或者希望改變自己性別認同的員工，「我希望能替我的話語和行動賦予力量，不讓任何人招惹我和我的人，我不想被任何不當之事或任何人所擺布。我想過著能夠理所當然，主導自己的人生，不必為信念付出代價的生活。」

在不合理的世界，不向權勢退讓，堅守自己的信念，取得成功，簡直像作夢，卻是劇中演員劉在明觀察《梨泰院Class》獲得廣大喜愛的原因，「在困難的時代，青春世代展現戰勝逆境的帥氣與霸氣。」

2013年，趙光真以《她的水族館》出道成為職業網路漫畫家。但2016年，他跌破眾人眼鏡，自己回到網路漫畫平台辦給業餘漫畫家的連載挑戰聯賽，接受讀者票選考驗，最受歡迎的作品才能正式推出連載，《梨泰院class》就是趙光真以每週一回一決勝負之作。

「《梨泰院Class》並不像許多人氣作品，一開始就名列第一，而是從中間慢慢前進，」趙光真說，他很喜歡那種每一週努力都有一點收穫與進步的感覺。

《梨泰院Class》男主角向餐飲巨頭痛快反擊，引起低迷已久的年輕世代共鳴，台詞更是熱血勵志：「我不想被任何不當之事或任何人所擺布。我想過著能夠理所當然，主導自己的人生，不必為信念付出代價的生活。」（取自Kakao Page）
《梨泰院Class》男主角向餐飲巨頭痛快反擊，引起低迷已久的年輕世代共鳴，台詞更是熱血勵志：「我不想被任何不當之事或任何人所擺布。我想過著能夠理所當然，主導自己的人生，不必為信念付出代價的生活。」（取自Kakao Page）

連載挑戰聯賽時，漫畫原來設定在弘大，取名《甜栗》。後來才改到梨泰院，並在漫畫平台的建議下換了名字。而今《梨泰院Class》訂閱人數已累計1301萬人，點擊率3.3億次，以8集出版完結，並成為《出租車司機》、《暗殺》電影公司Showbox首部製作的電視劇。

「周圍同學都是漫畫專業畢業，繼續從事漫畫創作，但我讀了一學期就放棄了。那之後，所有我其他從事的工作都成為我另一種幫助與學習，也是我與別人不同的競爭力。」

笑稱自己是工作狂、不會活太久的趙光真，除了真實生活也在梨泰院開了一家帳篷車酒館，還成立一間工作室，希望摸索出一間支援漫畫家企劃與創作的代理公司，而他將繼續嘗試，延伸創作觸角到出版與電影劇本創作。

現實版酒館「蜜夜」

原著漫畫家趙光真，真實生活也在梨泰院開了一家帳篷車酒館，店名就叫「蜜夜」（꿀밤）。但根據他先前媒體採訪透露，酒館的收入沒有作家的收入高。

地址：首爾龍山區梨泰院洞 126-16 2層（서울 용산구 이태원동 126-16 2층）

交通：地鐵6號線梨泰院站3號出口

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