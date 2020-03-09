北韓生活真的這樣？《愛的迫降》還原度多高？

【編譯 陳竫詒】

描述北韓軍官與韓國財閥千金的韓劇《愛的迫降》，大結局以21.7%的高收視率，打破《鬼怪》維持4年的20.5%的紀錄。北韓背景的故事，還原度之高，來自北韓的編劇是關鍵。

由玄彬和孫藝珍主演的《愛的迫降》，創下韓劇的最高收視，劇中除了愛情劇不能少的粉紅泡泡之外，各種北韓生活的描述，也吸引了觀眾目光，隔著北緯38度線，朝鮮的日子究竟有幾分真實？

編劇團隊之一郭文元（音譯，Kwak Moon Won）就是脫北者，他的親身經歷以及對北韓的瞭解，讓劇中北韓的描述更為生動。

郭文元曾經是護衛司令部成員，那是主管北韓最高領導人以及平壤安全的機關，郭文元非常受到重視，還曾經被派到海外在莫斯科。

只有很少數的北韓人才能夠出國工作，為了確保他們的忠誠，他必須將老婆和小孩留在北韓。

2004年郭文元接到命令返回平壤的路上，停留北京，他發現有人將他的私人談話向上級長官會報。他立刻意識到他如果回去，就會有大麻煩。因此他決定叛逃，他的家人都還留在北韓。

在進入軍隊之前，他就是學習電影的，1980年代因為金日成對藝術的熱愛，北韓電影大爆發。

在郭文元脫北到了南韓之後，因緣際會有個北韓主題的電影製作，透過南韓情報單位找上了他，加上他過去戲劇拍攝的背景，他就在南韓開始了影視相關的工作。也因此加入朴智恩的編劇團隊。朴智恩先前引起關注的作品是《來自星星的你》。

郭文元在平壤戲劇電影藝術大學待了10年，參與共產政權的宣傳製作，像是「城市女孩要結婚」等等，他在2004年叛逃到首爾。

他在北韓的時候當過8年的兵，以他對北韓政局的瞭解，以及高層政局的認知，像是秘密單位第11科，就出現在《愛的迫降》劇情裡。

編劇團隊對北韓人的日常生活也做了大量研究，演出的場景頗為接近北韓的村莊。

因為郭文元的經驗，讓劇情中許多場景更為生動。

例如因為電力供應不穩，家庭裡的冰箱不冰東西，成了衣櫃或書櫃，家裡有個可發電的腳踏車，邊踩就能邊發電，或者火車開一開，就因為沒電，突然停個八、九小時，好像很荒謬，但的確是北韓民眾的日常。

脫北網紅韓頌伊（音譯，Han Song-ee）在Youtube上表示，北韓每戶人家都有腳踏發電機，「我是哭著看這個場景」。

脫北女孩金啊拉看了戲之後表示，「村莊真的跟北韓很像，還有石碑上刻著對金日成的尊敬字句，這讓我感覺自己又到了北韓。」金啊拉在11年前來到南韓，以脫北美女的身份進入演藝圈，成為模特兒和綜藝節目的常客。她說戲劇裡北韓人所穿的服裝顏色，「非常平壤風格，朝鮮人在市集中偷賣韓貨的方式，也是實際在北韓發生的。」

利用北韓情報單位「11科」的特殊性，合理化女主角孫藝珍的南方口音。因為北韓是國際刑警組織唯一到不了的地方，讓男二從南韓來也成了理所當然。

女二徐丹，在劇中的設定是留學俄羅斯的平壤千金。

主角都出國留學？

自金日成時代以來，就很鼓勵出國學習先進技術。當然要家裡有背景的才能夠出去，如果有任何家庭成員在海外居住，則不被允許出國。

沒有明確的數字究竟有多少北韓留學生，根據聯合國教科文組織的報告，2012年有超過1400名留學生在海外，其中以留學俄羅斯最多，一如女二徐丹的設定。

男主角玄彬留學的瑞士並不是北韓留學生前幾名的國家，但金正恩年少時曾在那待了4年，因此有不少人認為，玄彬的角色其實是以金正恩為藍本。

以前金正日、金日成時代，出國留學的費用是國家所負擔，但現在因為北韓財務吃緊，現在有一半以上的留學生是自費，因此能夠出國的資格也逐漸放寬，自己負擔的起，符合基本的忠誠資格就有機會出國。

有許多的真實面，當然也有許多戲劇化的部分，例如孫藝珍跳滑翔傘遇到龍捲風，因而跨越國界跌到北韓軍官身上，北韓軍官又帥得如玄彬，這樣的設定合不合理，又是另一件事了。

多數粉絲關心的是男女主角的火花，南北韓的政治問題不是重點。

美化北韓？

至於南北韓統一不統一的政治問題，在多數粉絲的眼中，並沒有想得那麼深。郭文元在接受美國廣播公司（ABC News）採訪時表示，「主要編劇朴智恩希望這部戲能呈現北韓也是普通老百姓生活的所在，跟我們一樣，有夢想也有悲痛。」

不過也有批評者認為，劇中對於北韓社會的描述過於樂觀正向，南韓的基督教自由黨對該劇提出告訴，原因是違反國家安全和美化北韓。

「不需要去講核武，這就是個愛情喜劇片，」郭文元解釋這部戲並沒有什麼政治意圖，避開了至高的霸權、人權、核武議題，「因為沒有必要。」

2016年脫北的前北韓駐英國大使太永浩也看了《愛的迫降》，一如戲劇中愛看韓劇的北韓士兵，他肯定這部戲一定會流進北韓的，他在《朝鮮日報》的專欄提到，「毫無疑問，這部戲到時候（在北韓）會非常火紅。」

資料來源：ABC、BBC、Asia Times

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