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不夠潮？BMW為什麼要推新LOGO？

聯合新聞網 / 天下雜誌
圖片來源：BMW
圖片來源：BMW

【編譯 張詠晴】

享譽世界的德國汽車大廠換LOGO了？許多高端玩家，已經把經典廠徽當成身份地位象徵，BMW為什麼要推新LOGO？

德國名車BMW推出了全新LOGO，經典廠徽出現了1917年創廠以來的最大變革。從外觀看來，為了貼近極簡主義風格的時尚美學，BMW捨棄了一些代表性的元素。

最新LOGO主要有兩大改變。首先，相較於1997年更新的LOGO帶有3D和光影效果，最新LOGO重新擁抱比較扁平的設計。

第二個變革則在於，BMW拿掉了外圍的黑圈，以透明的背景取而代之。

為什麼要換LOGO？BMW 副總裁帝莫（Jens Thiemer）說，「這代表更開放和更清澈」，新形象也象徵BMW「在未來移動和駕駛的樂趣上，扮演重要與不可或缺的角色」。

BMW聲明也提到，新LOGO主要將用於媒體溝通，包含社群平臺與網站都會採用新的樣貌，因為「新LOGO更貼合數位時代」

至於車體上的廠徽會不會也都換新？至少，3月3日發表、準備用來對決特斯拉的全新電動車Concept i4，車體上就是這款新LOGO。

BMW英文字母實際上是巴伐利亞發動機製造股份有限公司（Bayerische Motoren Werke AG）的簡稱，一次世界大戰後的《凡爾賽條約》禁止當時的德國建造飛機發動機，於是巴伐利亞發動機與拉普飛機發動機製造廠（Rapp-Motorenwerke）重組，轉而聚焦鐵路和機內電動機，1917年以「BMW」完成商業登記。

1917年創廠以來，BMW只換過6次LOGO。

拿掉老派LOGO，吸引年輕族群？

多年來，消費者都將LOGO正中央藍白色相間的圖案看作螺旋槳，畢竟在1929年的廣告中，這家德國車廠確實把LOGO疊加在飛機螺旋槳上。

鮮明的廣告印象，讓死忠粉絲咬定了BMW商業標識中央就是螺旋槳。BMW對此，也沒積極解釋。

但根據BMW集團經典博物館負責人說法，品牌廠徽不是螺旋槳，而是源自巴伐利亞州旗，只是當時的商標法禁止在商標上使用國徽或其他主權標誌，BMW只好把Logo中藍白2色的順序對調。

設計公司創意執行總監薩爾斯（Doug Sellers）說，BMW的新LOGO變潮了，相信更能打動年輕人和數位精英。

BMW也成為過去6個月來，第二家推出新LOGO的德國車廠。在法蘭克福車展上，福斯汽車 （Volkswagen）也帶著較為扁平的新LOGO亮相，表示「現在，我們要向世界傳達新的態度」。

過去幾年來，就連明明很年輕的科技公司也開始嫌自己的LOGO不夠潮，Facebook、Airbnb，以及Yahoo和Google都割愛了使用者熟悉的LOGO，擁抱「新創美學」。

資料來源：Automotive News Europe、CNN、THE VERGE

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