媒體外的真實面 鑽石公主號乘客：船上其實很冷靜、充滿溫情

【文 施逸筠】

泊靠日本橫濱港、新冠肺炎確診人數已超過600人的鑽石公主號郵輪，被稱作「海上武漢」、「COVID-19製造機」，外界可能想像船上籠罩著惶恐與不安。但是一位日本乘客daxa，每天將船內動態分享在推特上，不但帶動船內外訊息交流和全球各地的加油應援。為什麼能這麼淡定？

「這段漫長的旅程至此，到了要向許多旅客告別的時刻，充滿感傷。兩個星期來，各位讓我見識到難以置信的堅強毅力。衷心祝福各位的返家旅途一切順利。」

這段話是2月18日晚間，鑽石公主號船長的廣播，透露著這段漫長漂流的旅程，即將進入最後一夜 。

確診人數每日跳增，被稱作「海上武漢」的鑽石公主號上，船長每天以英日文進行例行廣播。

原本應該只有船上的3000多位乘客能聽到，但一位推特帳號取名daxa的日本乘客，將廣播錄音分享在推特上，讓許多不在船上的人，有機會體會乘客的心情。

「流著眼淚聽完」、「要為乘客和船員的努力奮戰給予掌聲 」。

這是許多網友聽完的感想。相對於外界對船上疫情蔓延的憂心忡忡，鑽石公主號船長每天透過廣播， 傳達對乘客的感謝，言語中帶著溫度，有著鼓舞人心的力量。

用推特讓訊息更透明

在推特上進行轉播的daxa，是鑽石公主號上少見的年輕乘客，還不到40歲。

透過推特接受《天下》採訪時，他透露這其實是他的郵輪初體驗。

他在1月20日從橫濱出發，1月31日抵達台灣基隆港，曾下船造訪九份和台北。直到郵輪駛回日本橫濱港外的2月3日這一天，daxa 才知道，已下船的香港乘客已經在兩天前確診感染新冠肺炎，然而船上仍是飯照吃、秀照看的低警戒狀態。

「不是很清楚是船公司，還是政府方面在指揮，一開始船上沒有什麼防範感染的準備，」daxa說，船上的對應處理開始的確很不理想。

近日有人轉推日本神戶大學感染病內科教授岩田健太郎，大力抨擊船上防疫工作缺漏百出的影片給他，他證實：「只看了5分鐘，差不多就是影片所說那樣。」

2月5日開始，船上餐廳關閉，全員回房隔離，daxa每天一聽到船長廣播馬上跳起來收聽並錄音，上傳至網路，也貼出船上重要通知及文件訊息，希望以即時正確的訊息，解除大家的不安和疑慮，甚至也貼出中文及英文推文。

許多銀髮族乘客不習慣上網，電話收訊不佳，欠缺聯絡管道，讓岸上的家屬著急。daxa的推特成為溝通管道，為許多擔憂船上藥品不足的乘客家屬，提供了相關訊息。

「剛開始隔離時，一天只睡兩個小時，其他時間都在回覆大量簡訊，」他說。由於船上電視只有少數幾個國內外新聞頻道，訊息不多，接下來的動態也不明，不僅船上乘客心慌，海外媒體也不斷向他打聽該國乘客狀態。

他除了盡量貼出照片說明，也得到許多網友協助翻譯外文，以回應外國人的提問。包括岸上工作人員、媒體朋友等，也提供許多資訊，讓他能整理，即時回應大眾 。「得到大量的協助，是這趟旅程最大的感動，」他說。

日本政府應該學學他

隔離初期，外界看到的是乘客發出藥物不足，環境髒亂惡劣的求援，但隨著daxa發出藥物申請手續說明，床單更新時間，洗衣物資送達等等訊息，船內船外的不安開始緩減。

「還好有這些船上訊息，讓我們更了解郵輪裏的狀況，不然聽到這艘船要靠岸，應該會有一堆人抗議吧。」

「日本政府應該學學他，把資訊公開透明，才不會引起那麼多疑慮。」許多網友支持daxa的做法。

daxa的推文，讓外界可看見確診數字之外的船上生活實態。例如，餐廳關閉後，三餐改為「客房服務」，每天可在菜單上勾選主菜。船上提供數獨、猜謎、摺紙、桌遊等小遊戲給乘客打發時間。

個人需要的生活物品，除了請家人寄送，也可以上亞馬遜網購，隔天就送達。daxa買了美乃滋，因為「和所有食物百搭，可以調味。」

雖然被尖銳批評為「COVID-19製造機」，鑽石公主號上的氛圍，其實是冷靜、充滿溫情的。

Daxa說，許多乘客在門上貼紙條感謝船員，在如此艱難的環境下，仍維持一定的服務品質。乘客在每日取餐時，也會和船員互相打氣。在他所見範圍，乘客大多沈著冷靜。

推文裡除了有來自世界各國的加油鼓勵，還有各地伸出的援手，贏得網友好評。

養樂多公司提供了4萬瓶飲料，巧克力廠商在情人節致意，非營利組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen）協助提供三餐，以減輕船員負擔。

孫正義的日本軟銀提供2000支iPhone，內建船上專用Line通訊軟體，確保乘客擁有穩定的傳輸訊號，隨時可從手機群組，取得最新公告訊息和必要諮詢，這也意外促成了許多銀髮族乘客的智慧型手機初體驗。

除了daxa，推特網站上還有許多「鑽石公主號乘船中」的網友，也持續發文報告船上生活。

媒體之外的真實面

為什麼這麼做？除了記錄這場意外的旅程，也希望將一般日本媒體沒有興趣，「船上平淡無奇」的真實面，傳達給關心的網友。

daxa在2月17日接受採檢，直到21日凌晨終於收到下船通知書，代表病毒檢驗結果為陰性，將在21日離船上岸。

對於這趟意外加碼兩週的旅程與隔離，他沒有太多不安，「我本來就是淡定型的，剛好這也不是什麼致死率80％的病，所以能輕鬆以待！」雖然生活稍顯枯燥，對於平常就常宅在家的daxa來說，「其實船上房間相當舒適！」

目前鑽石公主號正持續讓檢疫結果呈陰性的旅客分批下船，daxa的房間門外，可以聽到即將下船乘客，和服務人員的最後話別。不論對乘客和船員而言，這都將是一趟終身難忘的奇幻旅程。

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