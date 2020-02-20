連特斯拉都找上門！40年老企業玩什麼能把冷門產品賣到60國

【文／康育萍；圖片／邱劍英攝】

40年老企業做SEO（搜尋引擎優化），居然被特斯拉搜到！在網路尚未盛行時，享曆工業二代就搶先建立起電商，如今把B2B冷門產品賣到60國，營收破億，其中一半都來自網路銷售。

成立40多年的中小企業，如何在全球變局中，靠數位轉型打贏國際盃？「我們一直在想的都是，台灣中小企業如何和世界連結，讓更多人找到我們，」享曆工業副總經理林憲忠說。

新北市的新莊、三重、板橋等地是北台灣著名塑膠製品聚落，逾3000家做塑膠射出、成型、加工的中小企業分工合作，將生產出來的各式零件賣到世界各地，在全球供應鏈中扮演重要角色。

1978年成立的享曆工業也是其中之一。走進位於新北市中和區的享曆工廠，林憲忠拿起自家產品解釋，「端子台就像是電線和電線之間的橋梁，從辦公室裡的空調、照明系統，到工廠用的電源供應器裡面都有它。」

如同台灣多數中小企業，林憲忠的父親林錫金白手起家創業，乘著台灣經濟起飛浪潮，做起塑膠射出、五金沖壓生意，之後也從傳統代工，跨足配電器材製造，生產給電機電子大廠用的端子台，並於1992年前進中國設廠，事業擴及兩岸。

但看似一帆風順的家族事業，卻在十多年前遭遇經營危機，也意外促成林憲忠的接班路——透過網路行銷、打自有品牌，將看似不起眼的端子台賣給全球客戶，一年創造破億營收。

享曆的會客室牆上，掛滿林憲忠擔任講師、參加競賽的獎狀，這些都是過去16年來，他獨自摸索、帶領公司轉型的證明。

老爸連環叩，從美國返家救火

林憲忠回憶，2003年他剛取得美國卡內基美隆大學機械碩士學位，正計劃留在當地創業，父親卻每天打電話給他，要他盡快回家工作，「打到後來我真的受不了，只好聽他的話回來試看看。」

他難以抵抗親情攻勢，但隔年返台接班卻發現，公司代工的窗簾、百葉窗等塑膠零件，因大客戶美國零售商Kmart宣布破產、一口氣關閉上千門市，而業績直直落。加上享曆只懂代工，定價被客戶控制，沒有自主權，更缺乏自己找客戶、拓展市場的能力

「客戶（貿易商）也不准我們直接找品牌商，怕你跳過他，那他要賺什麼？但繼續這樣下去，永遠是客戶說了算，你只能和大家一起打價格戰，」林憲忠指出。

為了拯救家族事業，他設法將危機變轉機。林憲忠想起在美國求學時，剛好遇上網路產業快速起飛，他隱約嗅到趨勢，當網路打破國界，傳統交易模式很可能進一步被改變。

可是對當時的台灣企業來說，電子商務、網路行銷都還是全新的概念，何況是缺少資源和轉型能力的中小企業，林憲忠即便看準方向，卻也只能自行摸索。

他思考，當其他端子台大廠正忙於大量規格品，搶消費性電子產品的大筆訂單，寧願拚價格、犧牲利潤，自己該如何透過網路，把小量多樣、卻高毛利的客製化產品賣到全世界？

早早做SEO，客製銷全球

「一般工廠不太願意接這種小而繁瑣的訂單，因為很麻煩，但我們反向思考，如何透過電商，讓繁瑣的事簡單化、去中間化，讓交易更方便，」林憲忠說。

從過去被動等客戶上門，到主動出擊找客戶，其中轉變並不容易。一開始，光是要做一份產品目錄，公司連懂設計的人都沒有，遑論具備資訊能力的員工。

林憲忠只好到處上課進修，自學架網站，研究各大B2B電商平台，熟悉上架規定，從網路行銷的門外漢，逐漸掌握經營訣竅。「前3年幾乎什麼都不懂，外貿、電商、行銷都不懂，只能自己花心思、時間琢磨，」他回憶。

經過一開始的摸索期，比起花大錢參展、登廣告，享曆來自網路的訂單從零一路成長到500萬、1000萬，甚至突破2000萬，也讓林憲忠更有信心持續投資。

但當各大B2B電商平台不斷調整上架規則，為接觸更多潛在客戶，他持續強化SEO（搜尋引擎優化），加強經營官網，讓客戶更容易透過Google搜尋引擎找到自己，被全世界的買家看見。

因此，他每年花500、甚至超過1000小時，反覆研究如何優化SEO，還曾找保證排名的顧問公司幫忙操盤，成效卻不如預期，花大錢也只能重新來過。

但這次經驗也提醒他，「如果老闆認為數位轉型很重要，要全心全意去學這件事，不只當個決策者，很多時候也得扮演操作者，帶著大家一起做。」

於是，他選擇自建網路行銷團隊，帶領平均年齡不到30歲的員工，持續改善SEO和官網架構，找出各國經常搜尋與端子台有關的關鍵字，讓客戶在第一時間找到享曆官網。

進站後，除了中英文，更有日文、西班牙文、義大利文等將近30種語言版本，方便不同國家的客戶都能找到公司簡介、產品介紹、下單方式等基本資訊，盡可能取代過去的人工作業。

不過，縱使網路讓林憲忠快速接觸到客戶，他也強調，對端子台這種B2B產品來說，如何降低客戶對電商銷售的疑慮，進一步取得信任，才是需要花時間打下的基本功。

為此，他把上百項產品全部送安規認證，甚至自己蓋實驗室，先確保每項產品品質合格，再送到檢測公司檢驗，並把認證全部放在官網上，供客戶檢閱。

對林憲忠而言，數位轉型就像是一條不歸路，台灣中小企業若還是只懂製造，坐在工廠裡等訂單上門，不懂得運用網路把產品賣出去，接觸全球客戶，「這樣等於是溫水煮青蛙、坐以待斃。」

揪中小企業，數位轉型打群架

正因如此，他在2013年成立台灣網商協會，把同樣需要數位轉型的中小企業主揪在一起，共同討論網路經營時遇到的難題和解方。7年間，網商協會已有超過140位會員，從製造、服務、零售到各種需要透過網路接觸客戶的企業都有。

「David（林憲忠）就像我們的一盞明燈，常常提點我們方向，」台灣網商協會副理事長、通產工業業務經理鍾政屹說。

他透露，在近年台灣企業開始討論跨境電商、網路行銷等概念之前，林憲忠就比別人先投入，還把自己一路以來摸索的經驗，透過成立網商協會和更多中小企業分享，相信「打群架」可以發揮更大力量。

原先面臨掉單危機的享曆，在林憲忠接班後，因為早一步數位轉型，如今超過九成的端子台都透過網路銷售，整體營收一半來自電商，客戶遍及全球超過60國，最遠賣到俄羅斯、巴西、墨西哥等。

也因專做少量多樣的客製化端子台，享曆部份產品毛利可達20%至30%，比做大量規格品的對手高上許多。和營收百億、千億的同業相比，享曆規模雖小，卻透過電商接觸更多新客戶，讓國際大廠看見，連特斯拉都曾因此找上門。

但是，近年製造業生產條件日益嚴峻，林憲忠正在準備將東莞工廠往江西遷移，或將部份產能移回台灣，如何因應變化莫測的全球局勢，將是未來一大挑戰。

回顧一路走來，帶領家族企業轉型的心得，林憲忠建議，「當老闆都跳下來做了，誰還敢不跳？」唯有經營者肯蹲馬步耕耘，底下員工才會跟著改變，身處全球變局中的中小企業，也才有機會化危機為轉機，創造新的可能。

【更多內容請見《 天下雜誌 》691期；訂 天下雜誌電子版 】

【延伸閱讀】

寶瓶星號能，鑽石公主號為何不能？台灣這次防疫強在哪？

裕隆與鴻海合組公司，郭董接下打造台灣自有品牌汽車夢的棒子