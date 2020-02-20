新冠肺炎快速擴散 美國防疫專家：擔心台灣防堵策略可能失效

【採訪整理／彭子珊；圖片／劉國泰攝】

17年前SARS期間負責流行病應變，前美國疾病防治中心主任阿里．可汗接受《天下》專訪，預測新冠肺炎的疫情走向，並提醒台灣仍要小心謹慎，因為感染人數可能比我們想像的要多，「我不覺得任何一個國家應該只看確診人數十餘例，就感覺安全。」

2月6日，全球新冠肺炎確診人數逼近3萬人、台灣確診人數16例，美國聯邦疾病防治中心（CDC）公共衛生準備暨應變前主任阿里．可汗（Ali S. Khan）接受《天下》越洋專訪時坦言，「我也會擔心台灣的狀況，」兩岸間密切的人流往來，「可能有些感染至今尚未被發現。」

在CDC工作近25年，可汗從小兒科和內科住院醫師轉任「疾病偵探」（disease detective）後，歷經伊波拉病毒、SARS、MERS等疫情。他的工作，就是在疾病爆發時前往叢林、村莊或是醫院前線，抽絲剝繭、找到對抗疾病的關鍵。

可汗現任內布拉斯加大學公衛學院院長，在2016年出版《對決病毒最前線》（The Next Pandemic），SARS期間負責流行病應變，曾定位出香港第一個「超級傳播者」，並協助新加坡找出抑制SARS在醫院快速擴散的解方。

17年後，眼看著新冠肺炎再度從中國向外蔓延，可汗分析，類似的疫情不斷發生，可能已經成為中國的「新常態」。以下是《天下》專訪摘要：

問：香港大學的研究預測，新冠肺炎的確診人數可能在4、5月才達到高峰，但中國工程院院士鍾南山卻認為2月中旬之後疫情將退卻，你怎麼看？

答：未來2週，我們可以更確定疫情的走向。因為除了湖北，還有好幾個地方都確診接近上千例，以目前確診人數增加的速度，顯然還在成長期，要到成長停滯的高原期，可能還要很長一段時間。

但我認為，那些預測可能在4、5月達到高峰的人，就好像在預測股市4、5月的走向，或是買樂透一樣。

在美國CDC工作近25年的阿里．可汗，回顧當年分析SARS的歷史，認為現在要預測新冠肺炎的終局還言之過早。 （Wikipedia@U.S. Government CC BY 2.0）

不確定因素很多，但接下來有幾個可能發展的情境：

第一個，新冠肺炎可能像SARS一樣，我們可以透過很好的公衛策略，把這個可怕的病毒送回大自然。

或者，我們的防堵策略也有可能失效，變異的病毒在世界各國持續肆虐。

第三，病毒隨著時間不斷變異，就此成為人類常見疾病。麻疹或天花也是如此，起初都是從動物來的。

不同的情境都有可能，現在要推測未來還言之過早。

令人擔心的是，有些國家出現本地的人傳人案例，像是新加坡等，都有自己的問題要處理，可能花上好幾個月才能平息，所以現在很難預測接下來走向。

問：但目前的研究看來，新型冠狀病毒致死率相對較低、傳染力強。這3種情境之中，是否最有可能變得更接近流感？

答：非常有可能。我們已經看到東南亞、美國、歐洲都有本地感染的案例，所以新冠肺炎現在已經是全球擴散（pandemic）。

我同意，目前看來新冠肺炎變得像流感一樣，確實是最有可能發生的情境。

除非未來幾天確診人數的走勢起了戲劇變化（減少），否則我們就會看到病毒防堵策略失效，新冠肺炎在全球肆虐。

問：中國與其他國家的防堵策略已經失效？

答：確實如此，像中國昨天（2月5日）一天就增加了超過3000個案例，許多國家也開始出現本地人傳人的案例，所以有些國家的防堵策略確實失效，有些感染的病人沒有被阻擋。

比方說，郵輪「鑽石公主號」上就有一位感染新冠肺炎的香港人，可能傳給了十多位其他病人。

台灣感染案例，可能更多

當時，他在香港就沒有被確診是新冠肺炎。所以我擔心香港的確診案例可能比我們想像的更多，新加坡、泰國也是。

我也會擔心台灣的狀況，因為12月中旬之後，還是有很多人往返中國和台灣之間，所以我會擔心可能有些感染的案例尚未被發現。

我想我們能做的是，除了聚焦在中國來的人之外，更重要的是確保在檢驗自己國內身染重病的患者時，不會漏掉任何一個可能的案例。

問：但現在台灣只有十餘例確診，也沒有社區群聚感染的現象，台灣的疫情是否相對安全？

答：但我們要記得，有6週的時間，人們不停地在兩岸間往返，香港也是，其中可能會有感染但沒被確診的人進到台灣。

我不想危言聳聽，但我不覺得任何一個國家應該只看確診人數十餘例，就感覺安全。

傳染病不斷，成為中國新常態

問：從SARS到現在，類似的傳染病似乎每隔幾年就會從中國向外擴散，這樣的傳染病流行模式，是否已經成為中國的新常態？

答：我知道中國的生鮮傳統市場文化正在改變，但我認為未來還是會有類似的溢出病例（spillover），是從生鮮市場或獵人而來，或是隨著愈來愈多人往郊區移居，他們就會和野生動物接觸，因此受到感染。

如果這樣的感染沒有一開始即發現，就會在醫院傳染其他人，或在全球擴散。現在，中國人確實還是在生鮮市場買雞肉，或自家後院就有家禽。

除非中國的文化改變，人和動物的互動方式有所不同，不然我們確實會看到這樣的疾病成為新常態。

問：面對這樣的新常態，我們該怎麼因應？

答：中國可以處理生鮮市場，而其他人可以強化公衛體系，還有就是資料的透明度。

我去過中國很多次，他們有很好的公衛人才，所以才能很快地找到病毒和基因定序。

中國並沒有從SARS進步

但他們也需要好的政治體系來共享資訊，才能保護人民。顯然這在去年12月並沒有發生。

但中國現在每天更新確診人數，透明度已經明顯提高，他們透露的資訊量讓我印象深刻。

問：中國處理新冠肺炎的狀況，較SARS時期有進步嗎？

答：我覺得這次新型冠狀病毒跟SARS時期是完全一樣的。當他們不能再隱瞞了，就只好透明公開，這兩次都是一樣的。

問：你覺得這次疫情會怎麼結束？

答：我傾向樂觀以待，從動物而來的病毒，自然的傾向就是不會永遠停留在人類身上。他們終究會退去，而良好的公衛措施會加速疫情的終結。

我可能是少數的樂觀派。

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