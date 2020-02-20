台灣罩得住嗎？新冠肺炎黑天鵝來了 產業衝擊因應全解析

【文／呂國禎、王一芝、康育萍、劉光瑩、吳靜芳、蔡立勳、林倖妃；圖片／劉國泰攝】

1月15日，美國與中國簽署第一階段貿易協議，為期18個月的貿易戰可望落幕，台灣業者歡欣鼓舞，以為景氣春燕就要來了，塑膠原料提貨、汽車銷售好轉、餐廳滿座、年菜外帶創新高。不料農曆年間，新冠肺炎爆發，燕子飛了，黑天鵝來了。

《天下》第一時間訪問台灣各產業龍頭，從石化、鋼鐵、紡織、汽車產業到觀光服務業，帶來新冠肺炎衝擊的第一手解讀與解方。

石化業：出口最依賴中國，衝擊第一大

石化是最依賴中國的第二大出口產業。台塑集團評估，這一次對台塑衝擊將遠大於2003年的SARS，第一季本來預估有機會好轉，情勢逆轉，比去年第四季還低。

台塑石化總經理曹明：如果全中國停工時間延長，最壞打算將採取減產因應，跌到這價位（每桶煉油利差低於兩美元），代表賠本生產。 （邱劍英攝）

原因一是台塑現在對中國依賴度大於當年，當時還沒有浙江寧波廠。其二是中國已經不可同日而語了。

台塑統計，2003年，中國佔全球GDP僅4.3%，但2019年佔比已達16.3%，為2003年的3.8倍。經濟體愈大，對基礎原物料需求愈大，台塑集團塑膠原料有一半賣往中國，雖然此刻生產一切正常，問題卻是在需求。

台塑、南亞、台化三家公司第一手掌握的資料，中國大陸客戶仍未開工、提料，交通運輸狀況也不明朗。這意味著，疫情讓中國不開工，塑膠原料就沒有人拉貨，接著就會成為庫存，然後從寧波一路回堵到麥寮六輕。

六輕產品最終有一半賣往中國，新冠肺炎最壞狀況可能讓六輕塞滿庫存而減產。 （台塑南亞提供）

該怎麼辦？台塑石化總經理曹明說，「沒有賣不掉的產品，只有賣不出去的價格，」如果全中國停工時間延長，庫存又堆滿，「目前最壞打算每桶煉油利差低於兩美元，將採取減產因應，跌到這價位，代表賠本生產。」

有最壞的打算，也有突圍的策略，曹明正密切注意中國每日進口的原油量，發現每天少了約兩百多萬桶，意味著中國煉油廠開工率也在下滑。

台塑集團最大的對手是中國的三中（中石化、中石油、中海油），如果三中減產、減少出口量，可以趁勢搶三中的外銷市場，例如加強澳洲、紐西蘭、印尼，來抵銷中國市場衰退的衝擊。

汽車業：生產與銷售都受害，衝擊第二大

受衝擊超過SARS的還有汽車相關行業。首先爆發疫情的湖北，是中國四大汽車生產基地之一，年產量近250萬輛，佔8.8%。武漢更被稱為「中國芝加哥」。上汽通用、東風本田、吉利等大公司都在這，有五百多家汽車供應鏈企業。

武漢封城讓汽車業損失慘重。「影響很嚴重！」工研院產科國際所產業分析師蕭瑞聖受訪時驚呼。中國研究機構評估，第一季汽車銷量將下滑30%到35%，全年將比去年下滑3%到6%。影響至少三個月到半年。

元創精密車業總經理張明弘：預期至少會有3到6個月生產受到影響。已有心理準備，最差可能比去年下滑兩到三成。 （劉國泰攝）

中國大陸汽車業有多慘？一位在大陸外商車企的台籍主管說，預估第一季業績會比去年同期少五成以上，這次絕對比SARS時衝擊更大，「因為當年中國一年賣兩、三百萬輛車，現在一年賣兩、三千萬輛，衝擊是十倍以上，而且全世界的供應鏈又全球化，一定是更慘。」

汽車生產與銷售都受害。汽車零件從武漢來，現在都運不出。銷售也慘淡。中國主要城市紛紛封城，經銷商沒開門，銷售停滯，某車商門市平常一天可賣一千多輛，瞬間降到零。蕭瑞聖指出，中國市場佔台灣汽車零組件出口總值五%，在最悲觀的情況下可能變成零。

供應中國大陸電動車零件的台商元創精密車業，受到影響也不小。總經理張明弘受訪表示，因為元創全球營收七成來自中國大陸市場，影響會比較明顯。尤其元創在湖北襄陽、湖南跟河南都有廠，現在開工會在2月10日以後，湖北廠更是最快2月14日才有可能開工，預期至少會有三到六個月生產受到影響。

張明弘憂心說，去年原本中國車市就比前一年下滑8.2%，年初原本預估會轉好，但現在看來會比去年還差3%至6%。他也坦言還有很多變數，主要還是要看開工後的拉貨狀況，頂多就是調配存貨。他預期第一、二季的訂單會遞延，全年希望不要差太多，但已有心理準備，最差可能比去年下滑兩到三成。元創這樣的台商為數並不少。

如果是市場在歐美、生產重心在台灣的企業，則影響甚小。以特斯拉供應鏈的和大工業為例，由於主力市場在美國跟歐洲，因此影響有限。和大董事長沈國榮說，目前即使在中國銷售的特斯拉，也都是美國組裝的，在製造上沒有大問題。他也強調，和大有六十天到兩個月的備料，預期三月以後，負面影響會逐漸變小。

鋼鐵業：原料有分散風險，供應鏈不會斷

同樣是基礎原物料，鋼鐵業衝擊則比石化業小，中鋼執行副總經理黃建智說，原料大都從澳洲、巴西或加拿大進口，沒有從中國進口，所以原料供應鏈不會斷鏈。至於其他生產需要的備品，雖有些從中國買，但都有替代品，不會造成生產上的問題。

中鋼執行副總經理黃建智：疫情如果擴大，中鋼會把原本賣到中國的產品，改賣到其他地區。 （中鋼提供）

若從下游銷售端來看，中鋼一年生產1500萬公噸的粗鋼，其中只有70萬公噸賣到中國，佔總產量僅四%。未來疫情如果擴大，中鋼會把原本賣到中國的產品，改賣到其他地區。現在評估就等2月10日是否順利開工。

黃建智表示，現在中國需求都被延後或壓縮，2月、3月需求沒辦法很快上來，但長期來看，今年還是喊出GDP保六目標，要實現小康社會。等疫情過去，中國政府還是會祭出刺激經濟的措施，看3月、4月，工廠能不能加快生產。

機械與工具機業：市場已分散佈局，後段會反彈

台灣還有一個重要產業是機械業與工具機行業，反而因為分散佈局，受衝擊比較小。

黃建智評估，中鋼客戶產品賣中國的本來就沒有很多，加上之前受中美貿易戰影響，工具機賣過去的量已經減少。

台灣工具機業龍頭上銀董事長卓文恒也持同樣看法。卓文恒說，目前尚無法預估新冠肺炎的影響，因為很多客戶還沒有開工，但時間拖愈久影響會愈大。

不過，因為之前中美貿易戰，上銀努力分散市場，歐洲市場看起來成長不錯，樂觀地看，卓文恒預估到了疫情後期會緩和，到時候反而會有急單，現在必須開始做好準備。

紡織業：目前利大於弊，但有潛在風險

過去大量依賴中國人口紅利的紡織業，因廠商有分散市場與產能，目前影響是利大於弊，但也有潛在風險。營收有百億的紡織大廠東豐纖維總經理陳裕隆受訪時指出，第一個影響是布料減產，預估未來一、兩個月，中國對紡織布料的需求還要下修。

東豐纖維總經理陳裕隆：成衣廠開工恐怕遙遙無期。紡織產能移出中國，會因為疫情而加速。 （邱劍英攝）

原因是中國仍是全球最大成衣出口國，佔了三成以上，成衣廠開工恐怕遙遙無期，若遲不開工，對全球成衣業必然有影響。但台灣紡織成衣業者多數已將產能移出中國，陳裕隆說，可以預料的是，紡織產能移出中國，會因為疫情而加速。

台灣成衣業代工龍頭聚陽協理林恆宇說，聚陽96%產能都在中國以外的地區，所以即使中國延遲開工，別地的產能可以補回來。過年前大多數都有補庫存，存貨有五十幾天，還沒有看到斷鏈的情形。

至於成衣市場，聚陽有七成市場在美國，不僅沒有客戶砍單，甚至有補單，因為美國市場不受疫情影響，甚至今年需求優於原先預估。

不過，聚陽思考的面向還包括聚陽海外廠有陸幹，一是中國大陸籍的員工沒有辦法回到越南廠，但佔比不多，即便是能夠到越南，也需隔離14天才能進工廠。最壞的狀況還有一個，林恆宇指出，聚陽有一半的布料來自中國，如果疫情再擴大、開工再延，或是物流被影響，或者復工前期可能會出現塞港狀況，這是最壞打算。

台灣農漁業：釋迦、石斑等農漁產影響大

不只企業受新冠肺炎疫情影響，台灣的農漁產品出口也受波及。

國內的鳳梨釋迦、鳳梨外銷約有97%銷往中國；石斑魚、午仔魚外銷中國的比例也約有七成。即使現階段還有訂單上門，提出因應對策，勢在必行。

「穩定農產品價格，是現在最主要的措施，」農委會主委陳吉仲加碼這四項產品的海外行銷補助，提高外銷誘因。

以鳳梨釋迦為例，截至4月底，出口至中國的運費補助，從每公斤3元增加至6元，其他市場的補貼也增加一倍左右。至於原無出口補貼的石斑魚、午仔魚，每公斤加碼補助40至50元。這也反映部份農漁產品過度依賴單一市場。

因此，農委會陸續在星、馬等東南亞國家，辦理90場鳳梨釋迦促銷；並與日本、新加坡大型超市合作，舉辦鳳梨、鳳梨釋迦、午仔魚與石斑魚的大型促銷，藉由此次危機，打入新興市場，分散風險。並呼籲產業團體自主配合減產，石斑魚、午仔魚與大宗養殖魚種，進行計劃生產，預計下修年均產量一至兩成，並補助整池消毒及停、疏養，分期及延緩放養，避免集中上市，穩定產銷平衡，將損失減到最小。

內需影響有多大？觀光、旅遊、飯店業勒緊褲帶

觀光旅遊業，尤其在去年中國全面暫停來台自由行後，再來如此致命一擊，根本是奄奄一息。

「禁止大陸人來台對我們影響有限，」台灣首家上市旅行社鳳凰旅遊董事長張巍耀坦言，問題是消費者沒意願出國，付完訂金的團體旅遊幾乎都順延，新訂單一張也沒增加，「連出門上館子都興趣缺缺，更何況拖行李去搭飛機。」

不少小旅行社，乾脆拉下大門，暫時休息半年，反正就算開門，也不會有生意上門。張巍耀還不打算跟進放無薪假，他初步判斷，在台灣政府的堅守之下，應該不至於像SARS般嚴重，目前只全面開放員工申請休年假。

台灣觀光業老將、現任高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨：2019-nCoV（新冠肺炎）很可能是台灣觀光產業史上最劇烈的衝擊，與SARS時期相較，影響層面甚至超過10倍。 （黃明堂攝）

不過要是疫情急轉直下，張巍耀也不排除採取比照SARS的應變措施，鼓勵員工請無薪假，甚至調降員工薪資，待之後生意回穩再補上，「我們不能帶頭放無薪假，除非政府有明確指令，或是市場風向明確才會有所行動。」

飯店業也好不到哪去。麗緻餐旅集團從農曆過年至今，客房及餐飲的取消電話接到手軟，「不至於到一半，但似乎也快了，」董事總經理徐儷萍搖頭說，「人不進來，我們無能為力。」只能要求員工，客人取消的訂金一律無條件退還，與其斤斤計較，還不如體諒客人，疫情一過，自然會回來。

眼見不少同業開始做外送增加額外收入，向來堅持餐飲品質的徐儷萍，還是不選擇跟進。她也不輕易宣布放無薪假，因為每個員工背後都要養一個家。況且3、4月本來就是商務客的淡季，因而以關掉部份樓層進行保養例行工作因應。

最慘的時刻還沒到！企業必須做更長期的準備

相較觀光業，內需目前受疫情影響不算太大。旗下有T.G.I Fridays和德州鮮切牛排的北軒集團資深營運副總裁李宏智回想，本來還慶幸除夕生意大好，外帶年菜創史上新高，沒想到初三後生意直落，「週末應該坐滿的分店竟然坐不滿，甚至只有一半，」他驚覺事態嚴重，至今業績下滑兩到三成。

北軒集團資深營運副總裁李宏智：本來還慶幸今年除夕生意大好，但至今業績下滑了兩到三成。現在是在挑戰每個企業的現金流夠不夠強。 （廖佑瑲攝）

最慘的時間還沒到。他調出SARS當年業績與前一年比較，5月業績竟掉了八成，現在非得預做準備不可。他下修未來三個月的預估營業額，並開始進行一系列的省錢計劃大作戰。改變排班方式省下人力，再來鼓勵排休假。並決定強攻外送，增加餐廳額外收入。

還有一招終極必殺絕技。他猶記有一家連鎖餐飲業者在SARS發生時，寫信給每個分店的房東，強勢要求共體時艱降房租一○％，迫於當時的氛圍和風向，房東不得不簽下降租協定，而且SARS過後房東也沒調漲回來。

「現在是在挑戰每個企業的現金流夠不夠強，或者如何管理企業的現金流，」李宏智已經準備好度過疫情的策略。

新冠肺炎對台灣經濟造成的衝擊，根據國發會評估，將使台灣全年經濟成長率降低0.3到0.71個百分點，後續仍須隨著疫情發展和全球經濟變化做滾動檢討。

不過，危機雖然大，並非沒有轉機。「目前所有的預估，都是以2003年的SARS為依據進行評估，」國發會主委陳美伶指出，但17年後的今天，經濟模式和當年已經有非常大的改變，從電商竄起到外送平台、體驗式觀光興起，都不可同日而語，甚至可能產生新一波的挪移效應。

疫情對台灣衝擊有多大？目前尚難預料，但光看危機，不如思考新商機的可能，唯有掌握機先，才是永遠的贏家。

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