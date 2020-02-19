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新冠肺炎蔓延上健身房還安全嗎？ 醫生告訴你該去與不該去的公共場所

聯合新聞網 / 天下雜誌
圖片來源：Shutterstock
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【編譯 張毓思】

在疫情蔓延的時刻，平常固定去的健身房還能去嗎？電影院安全嗎？餐廳用餐的風險又有多高呢？醫生指出，其實不同的公共場所，感染傳染病的風險不一，而在這些公共場所，你可以採取這些做法來降低感染風險。

隨著新冠肺炎疫情的蔓延，民眾多盡可能地選擇待在家中以降低感染風險。

但是完全足不出戶直到疫情結束，似乎有點不切實際，

究竟在這個特別的時刻，哪些公共場所的感染風險較高，而哪些公共場所的風險較可控制呢？

接受新加坡《Today》日報採訪，新加坡醫師史利樂（Dana Elliott Srither）針對八個公共場所（游泳池、商場、餐廳、健身房、戶外運動場、瑜珈教室、圖書館與電影院）的傳染病感染風險與預防方法，提出以下建議：

游泳池

史利樂指出，游泳池其實比你想像中還要安全。

新冠病毒是透過飛沫傳染，而在游泳池中，它們會被水體所稀釋。史利樂說，雖然我們尚不知道氯是否可以殺死新冠肺炎病毒，但是水本身會減緩病毒的威脅，所以游泳其實沒有什麼害處。

新加坡杜克-國立大學醫學院（Duke-NUS Medical School）教授王林發（Wang Linfa，音譯）接受《亞洲新聞台》訪問時說，「在游泳的時候遭到新冠病毒感染的機會很小，除非你離患者的距離非常近。」

新加坡杜克-國立大學醫學院教授安德森（Danielle Anderson）則說，「新冠病毒不太可能在水中散播，尤其是在加氯的水中。」

然而史利樂指出，民眾應該要留意的是在游泳池邊的桌椅，因為乾燥的表面反而可能是接觸到病毒的風險區域。

商場

史利樂認為，大型的購物商場，只要是空間寬闊與通風良好，其實是相對安全的場所。

相較於機艙或是車廂這種狹小的空間，購物商場的感染風險並不高。

但是如果進入商場中較為狹小的商店空間，那就有可能受到像是店中的感染人數、感染者觸碰的東西、與感染者當時是否有咳嗽等因素影響，增加感染風險。

史利樂建議，去購物商場逛街時，應該避免進入狹小的商店空間與人潮壅擠的地方，並且盡量不要觸碰任何東西。如果有觸碰任何商品，則應該避免碰觸自己的臉部，並且在事後用消毒水或是肥皂洗手。

餐廳

史利樂表示，餐廳因為通常空間較為狹小稠密，傳染的風險也較高。但是如果餐廳本身注重衛生環境，勤勞擦拭用餐者接觸過的環境，並且頻繁地更換桌布，則不會構成太大的健康威脅。

那除了一般餐廳，民眾應該避免吃到飽的用餐形式嗎？

新加坡南洋理工大學教授威廉陳（William Chen），接受《海峽時報》訪問時指出，共用餐具以及與其他用餐者接觸頻繁的用餐形式，可能會提高傳染風險。

然而他也強調，食物本身不會成為傳染媒介。只要食物的溫度保持在攝氏60度以上，新冠病毒的外表會被溫度所破壞，所以不會構成傳染風險。而冠狀病毒存活仰賴宿主，因此不會在食物中繁殖。

健身房

史利樂表示，民眾應該在使用健身房器材前先擦拭所有的器材，並且在運動以前消毒與清洗雙手，如此一來就不會有太大的健康威脅。

然而健身房中如果有患者，並且在健身房中咳嗽的話，則感染風險有可能增加，最好的做法是在身邊沒有其他人的地方進行運動。

戶外運動場（例如，籃球場或是網球場）

「任何的戶外運動都不是問題。」史利樂表示，戶外通風良好，病毒不會在空氣中逗留。

而人與人接觸較少的運動，像是網球、跑步與腳踏車，傳染風險則會比籃球與排球這種團隊運動的要低。

瑜珈或是舞蹈教室

史利樂指出，如果是需要與舞伴密切肢體接觸的舞蹈，就會構成較高的傳染風險。如果是一個人進行的舞蹈，則不會有太大的風險。

像瑜珈的感染風險就相對較低，因為是個人進行的運動。然而熱瑜珈（在高溫中進行的瑜珈）因為空氣較潮濕，再加上溫度沒有高到殺死病毒的話，就有可能增加感染風險。

圖書館

史利樂認為圖書館的書桌較有可能具有傳染風險，但是書籍本身不太可能成為傳染媒介。

病毒在書上的存活時間，不太可能久到足以被下一個用書人所接觸到。如果民眾還是有疑慮，可以在借書之前用沾過酒精的布料擦拭書面，但也記得千萬不要損傷到書本啊！

電影院

史利樂表示，民眾如果在電影院中坐在患者旁邊，有可能因為近距離與長時間接觸，而有遭到感染的風險。如果患者同時又咳嗽或者打噴嚏，那感染的風險就又更高。

史利樂建議，民眾在戲院的座位盡量不要坐在陌生人身邊，並且應該在入座前先擦拭座位把手。

（資料來源：Today, CNA, Strait Times）

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