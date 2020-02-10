「比死豬、死老鼠還臭」 卜蜂污泥案揭開美食天堂的陰暗面

【文 劉光瑩】

台灣人每天吃掉25萬片雞排，相當於10座台北101大樓高，一年商機40億元；健身帶起的雞胸肉風潮，更創造一年破百億商機。然而，在台灣美食天堂招牌下的陰暗處，堆得比101大樓高的，還有「比死豬、死老鼠還臭」的食品加工廢棄物。食品大廠卜蜂與配合業者將污泥棄置於農地，反映出一個崩壞的循環體系，你我也牽涉其中。

台灣人愛吃也懂吃，被稱為國民美食的香雞排與鹹酥雞是許多人的最愛，農委會統計，台灣人平均每天吃掉25萬片雞排，相當於10座台北101大樓高，一年商機40億元。

增肌減脂風潮，更讓雞胸肉成為健身族的心頭好。超商龍頭與卜蜂、大成合作的即食雞胸肉，不到一年銷售突破200萬包。

台灣的人均雞肉消費量，30年來翻倍成長，從1986年的每人每年吃14公斤，如今超過30公斤。光雞胸肉，一年創造的商機超過百億。

沒想到在一塊塊美味雞排與雞胸肉的背後，卻隱藏著崩壞的廢棄物處理體系，在台灣美食天堂招牌下的陰暗處，殊不知堆得比101大樓還高的，還有食品加工產生的廢棄物。

去年中，農民在彰化芳苑鄉農地發現飄散惡臭的數千噸污泥，彰化地檢署與環保署督察總隊合作追查，發現居然是福茂有機肥料等再利用業者將食品加工廢棄污泥棄置，不法所得數千萬元，更牽涉十幾家知名食品企業，包括卜蜂、義美、愛之味等，震驚社會。

美食背後的廢物，究竟是怎麼跑到農地裡的？這又凸顯出食品廢棄物再利用體系的什麼問題？

《天下》記者細細爬梳食品污泥再利用產業鏈，看到了理想與現實的差距，以及愛享受美食的台灣人，不願面對的真相。

第1站 再利用機構

「大家都心知肚明，每個人都在亂倒」

1月初，《天下》記者來到苗栗苑裡水柳坡的穩盛農藝科技公司。在去年之前，它還是經環保署核准，具有食品加工污泥再利用資格的10多家廠商之一。

彰檢起訴書指出，在被迫歇業以前，穩盛農藝科技曾先於被起訴的福茂公司，與卜蜂長久合作10餘年。穩盛有四支內含食品加工污泥製成的肥料，包括綠旺5號、高效肥1號、高效肥3號與高效能1號，都領有農委會農糧署的肥料登記證。

「好多食品業者跟學者來看我的工廠，都說我做得很好，」穩盛農藝科技實際負責人陳麒任，信心滿滿地說，「還說如果我都做不好，就沒有人可以做好了。」

關於這次食品污泥棄置案，陳麒任卻一語道破問題：「大家都心知肚明，每個人都在亂倒。」

為了解開亂倒背後原因，我們走入穩盛工廠找答案，卻是一片空蕩蕩。

走近鐵皮廠房，空氣中瀰漫粉塵與一股異味，鐵鏽不時從頭上飄落。幾片棧板堆著一袋袋穩盛牌高效肥3號，旁邊有一小座堆肥山丘，已經生出白色菌絲。「這都是好菌，可以讓植物長得很漂亮，」穩盛的老闆娘曾郁涵信心滿滿地說，一邊掬起肥料給記者看。

穩盛農藝董事長陳麒任，在苗栗苑裡空蕩蕩的廠房裡。穩盛因村民抗議而暫停收料，但他認為自己的設備在同業已屬先進，不該遭到停業命運。（王建棟攝）

但走到廠房後面的堆置料源區，可看出有生產的痕跡，牆上掛著牌子，指出各種廢料的暫置場所，包括廢白土、廢矽藻土、食品加工污泥、廢菇包、釀酒污泥等等。只不過，現在都空空如也。

穩盛有肥料登記證，又跟卜蜂與多家食品廠合作多年，為何生產線會空蕩蕩？

簡單來說，是村民來抗議了。

美食的惡臭，被居民抗議到歇業

「就是屍體的臭味，」彰化專辦國土案件的王銘仁檢察官回憶說，去年底在彰化芳苑查獲兩台亂倒食品加工污泥的卡車，開回到地檢署停車場，他在辦公室裡開會，距離一百公尺外還能聞到濃濃臭味。兩三天之後，卡車開到保管場，即使是卸貨後依然臭氣熏天，連附近居民都打電話來抗議說，臭到受不了了，最後只好勞駕消防隊來清洗。

這就是美食天堂的陰暗面：再美味的珍饈，都會產出惡臭的有機廢棄物。

如今，環保署公告可再利用食品加工污泥機構的名單中，已不見穩盛的名字。

談到這，陳麒任有不少苦水要吐。

他說，穩盛10多年前在彰化經營有機廢棄物再利用廠，後來遷移至南投名間，並拓展與卜蜂南投食品加工廠的合作關係，但後來卻因氣味難聞，遭到周遭居民抗議，讓他萌生遷廠之意。

去年3月，陳麒任在苗栗苑裡荒郊野外找到一塊原是磁磚業的舊廠房進駐。依申請每月污泥最高收取量為1000噸，沒想到經營不到半年，每月處理量僅500噸，就引起地方民眾與議員多次包圍廠房抗議惡臭，甚至有居民說「比死豬、死老鼠還臭」。

他強調，工廠為合法申設，環保局來測空污也未超標。然而事實擺在眼前，穩盛在南投與苗栗的兩間廠，都因為地方居民抗議，檢核證明遭地方政府壓住不發，導致無法繼續收料營業。

做回收必然會有鄰避效應，難道只有穩盛被抗議？陳麒任說，苑裡當地村民其實給過他忠告，「另外一家做廢棄物的老闆，每年拿200萬給村民敦親睦鄰，」陳麒任認為主要是因為他不願「敦親睦鄰」，才成為眾矢之的，儘管穩盛產生臭味，也是不爭事實。

無論如何，穩盛停產，凸顯出全台一觸即發的危機。

「我早就猜到福茂會亂倒了，全國才幾家可以收食品加工污泥的再利用機構，早晚會出問題，有的因為違規或像我們沒拿到檢核就停收了，這次檢察官又起訴好幾家，食品加工業者都雞飛狗跳，」陳麒任無奈說。

透過環保署資源再利用管理資訊系統，可查到登記在案可做食品加工污泥（代碼 R-0902）再利用的業者，僅寥寥十多家，但其中兩家（福茂有機肥料、方圓）因為牽涉棄置案遭起訴，已被剔除資格，穩盛南投與苗栗兩廠也因居民抗議、拿不到地方政府檢核通過而停產。

「每間工廠都有一定可收的量，全台灣也沒幾家，現在又關了這麼多家，怎麼可能不亂丟？」陳麒任無奈說。

第2站 彰檢調查棄置現場

「生產設備長滿蜘蛛網，肥料袋一個都拿不出來」

近年崛起的健身商機，究竟有多夯？根據公開訊息，卜蜂2019年前三季累計營收約156億元，稅後純益9.4億元，年增近五成。在法說會上，卜蜂董事長鄭武樾就表示，雞肉產品不受中美貿易戰影響，團隊持續開發肉類加工產品，推動業績成長。

看股價可見端倪。過去4年，與雞肉相關的公司大紅，卜蜂股價漲了近2倍，大成股價漲1倍多。有業界人士觀察到，卜蜂幾年前原本一天殺5萬隻雞，現在一天要殺10萬隻，可見業績大幅成長。

加工食品業績好，廢料也等比例產出，卻造成再利用廠商來不及處理，乾脆選擇不處理，直接傾倒，好繼續收取廢料，賺取一噸4400元至6000元不等的處理費。

彰檢起訴書對這「假循環、真亂丟」大賺其錢的過程有生動描述。當清運公司司機告知卜蜂賴姓課長，福茂公司因為月核配量已爆滿，不再收受食品加工污泥，卜蜂蕭姓協理旋即出面「協調」，串通工廠同事、司機與再利用機構（福茂），在不申報的情況下，仍將食品加工污泥清運至福茂公司。之後，賴姓課長也多次配合司機，規避查緝，將未申報之污泥運至福茂。

「我們看了好幾家收受食品加工污泥，號稱再利用的業者，很顯然根本沒在生產，」彰化地檢署檢察官劉智偉直言。在去年偵辦過程中，他為了釐清再利用業者亂丟污泥的原因，親自去看了福茂的再利用廠。

「它如果有正常生產的話，一定有生產設備和添加的其他原料，但它的生產設備都長蜘蛛網了，肥料包裝袋居然一個都沒有，每月電費單只有200多塊，很顯然空有設備沒生產，」劉智偉回憶當初查廠情況說。

為什麼再利用業者，收了污泥卻不生產，寧願亂倒農田裡？答案是不好賺又難賣。

廢物不斷增加，卻難以再利用

彰化檢察官王銘仁直言，在台灣廢棄物再利用的根本問題，就是事業廢棄物不斷增加，但再利用的管道並沒有變多，尤其碰到再利用價值低的廢棄物，到市場上更加沒去處。

食品加工污泥製肥，就是最好的例子。陳麒任說，穩盛以食品加工污泥製成的有機肥，一包20公斤只能賣70元至170元，再利用業者主要收入是來自處理費，賣肥料只是次要。

穩盛生產的有機肥料，價格不高，營收主要還是來自處理費。（王建棟攝）

價格差就算了，更怕沒人要買。彰檢施教文就聽農會的人抱怨過，說食品加工污泥再製的肥料不好用，會有比較嚴重的臭味和蒼蠅問題，當有更多平價好用的化肥可買，有機污泥製肥自然乏人問津。

更別提肥料產銷自成體系，不是做得出來就賣得出去。長期研究有機肥的中興大學生命科學系講座教授楊秋忠就說，一般農民都是透過肥料店買肥料，肥料店會賣的產品通常是利潤高的、好保存的，沒有特別誘因，他們不會去批食品加工污泥製成的肥料，銷售管道自然受限。

完美風暴就這樣發生了：食品加工污泥除了再製成肥料，沒有其他去向，但做成肥料不好賣又賺不到錢。如果當廢棄物處理，脫水後焚燒，每噸處理成本高達8800元。

第3站 環保署廢管處

每天煩惱廢棄物無處可去的官員

食品加工廢棄物行之有年，為何只有10幾家業者可處理？問題在臭味，使廠商如過街老鼠，人人喊打、避之唯恐不及。在彰檢起訴書中，我們還發現另一家位於雲林的農場，過去也曾與卜蜂業務合作多年。

「這一家做很久了，也很低調，」一位環保署官員透露。有多低調？記者打電話到這家農場，希望詢問食品加工污泥再利用產業問題，卻馬上被掛電話說「無可奉告」。環保署官員表示，政府與業者怕引起太多社會關注，會讓附近居民去抗議，「我們最煩惱的，是到時候污泥又沒有地方可去，豈不是更多亂丟？」

這個問題，也讓環保署廢管處處長賴瑩瑩頭痛。「我們了解到，穩盛的操作沒有很到位，除臭沒做好，抗議在所難免，」她解釋說，目前經濟部工業局針對再利用業者的操作規範，已有較嚴格的操作規範。

解方1：食品公司自行處理廢棄物、標明去向

以往對食品加工廠來說，付處理費把廢棄物交給廠商就放心了，但若再利用管道不暢通，就變成徒具虛名。換句話說，食品企業不能再如鴕鳥把頭埋在沙子裡，全然信任再利用業者的良心。彰檢施教文偵辦此案期間，感觸很深。

「我把食品大廠的老闆叫來，他們還極力辯解，『都是交給環保署公告的合格廠商，他們亂丟不是我們的責任』，」他說。

直到檢察官帶他們親臨彰化芳苑棄置現場，施教文問，「你們公司產生的廢棄物跑到田裡，你們真的覺得這樣沒問題嗎？」後來到了再利用廠，看到廠房裡長蜘蛛網的設備，「我跟他們說，『如果你們有來看過，一次就好，今天就不會發生這種事，』他們才覺得愧疚。」

要解決問題，應該正本清源，自己產的廢物自己負責。

「廢棄物可以便宜委外處理的黃金時代已經結束了，」王銘仁直言，食品業者應盡量自行處理廢棄物，包括在生產過程中減少廢料，或在出廠前就利用脫水或是破碎等方式減少廢料，也有助降低生產成本。陳麒任說，有食品大廠投資上億經費購置脫水設備，降低污泥含水率，也能節省再利用費用。

「我問高階主管，你們賣給連鎖速食店的雞肉，是不是每塊肉的來源、成分都清清楚楚，廢棄物為何不用比照辦理？」施教文說。

在彰化檢察官與環保署積極偵辦下，芳苑污泥棄置案抓到兇手並起訴，更要求業者恢復原狀，圖為打包準備運走的污泥。但全台灣也許還有更多這樣的棄置場所，藏在不為人知的角落。（環保署提供）

近年在台灣，塑化劑、食品添加物風暴後，詳細標示產品成分已成食品業界標準做法，廢棄物處理方式與流向，也應一併讓消費者知情，作為選擇產品的判準之一。

施教文也舉出《天下》高科技廢棄物的報導，讓台積電承諾要自行處理多種有害廢棄物，根據這一做法，卜蜂已公開表示將研究自行處理技術。「我們抱非常高的期待，」王銘仁也說。

正本清源，食品加工污泥問題，究竟該如何治本而非僅是治標？

解方2：消費者願接受食品漲價、選擇好企業

「我們也自我檢討，未來針對有機污泥再利用的業者，對於臭味跟環境的要求一定會更明確與更嚴格，」賴瑩瑩說，例如比較新的有機廢棄物再利用機構，政府會要求採用快速發酵設備，可有效降低臭味，並把處理時間從兩個月縮短至幾天，降低被抗議的可能性。

食品加工污泥理論上可再利用，會產生臭味無可避免，在地狹人稠的台灣，只有確實砸下重金投資設備，才不會讓再利用業者成為人人喊打的過街老鼠。

然而，羊毛出在羊身上。假若期待食品加工業者妥善處理廢棄物，勢必要投入更高成本購置設備與建立機制。彰檢認為，如果消費者願意接受付出較高的價格，敦促食品業者把事情做好，對於企業、環境、消費者是三贏。環保署也該協助輔導再利用業者，改善升級除臭設備。

賴瑩瑩也同意，食品加工廢棄物委外處理費節節升高，如今再利用機構處理能量不足，當成本持續攀升，食品業者將更有誘因自行建立處理技術，也是正向發展。

為了共有的環境，消費者大啖美食的同時，可有意識地選擇負責任處理廢棄物的企業。（王建棟攝）

此外，儘管循環經濟成為近年熱議、且是對的方向，但並非所有廢棄物都具有循環再利用的價值。

真正聰明的利用方式，是將廢棄物分級再利用，以找出能創造更高價值的去化管道。研究有機堆肥多年的元沛農坊創辦人許又仁，就舉荷蘭經驗堪為借鏡。

解方3：再利用要有價，須精細分類、輔以綠色補貼

許又仁說，荷蘭的阿爾梅勒（Almere）永續生態村，就採用系統性思考，把動物殘渣處理堆肥後再循環到環境裡，尤其是花卉產業，政府採用綠色補償概念，對使用循環殘渣堆肥的農民提供補貼，讓有機廢棄物能跟價廉物美的化肥競爭。

他強調資源再利用的前提，是要精細分類。例如同樣是漁業養殖廢棄物，如果一視同仁做堆肥就浪費了，最大片的吳郭魚鱗可做成人工眼角膜，次級的萃取膠原蛋白做保養品，最差的才去堆肥。「所有的有機廢棄物都要分級才能對接到正確市場，創造出更高價值，」許又仁說。

食品加工並非新行業，為何現在才爆出非法棄置案？其實這凸顯了人民的環境意識提升。王銘仁說，以往大家對環境沒那麼在意，往往積非成是，食品加工污泥如果堆著沒人管，臭上幾個月就真的自己變堆肥了。

徒法不足以自行。廢棄物亂丟亂倒的違法行為，讓不肖業者賺飽口袋，負面代價卻是讓環境與全民承擔。隨著民眾與企業對環境的意識提升，消費者也應該有意識支持負責任處理自產廢棄物的企業，從科技業到食品加工業，都一視同仁要求，才能有朝一日真正讓棄置無所遁形，讓廢棄物不再玷污台灣的青山綠水。

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