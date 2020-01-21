學費破百萬！全台第一個「AI商學院」在政大 專教老闆什麼是AI

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【文／黃亦筠；圖片／政大高階管理發展中心臉書粉絲專頁】

台灣將出現首個AI商學院！有「大老闆製造機」之稱的台灣最大商學院──政大商學院，將在2月開張台灣第一個客製化的「AI商學院」。這個號稱以企業為單位、學費破百萬的課程，結合微軟，鎖定企業老闆、高階經理人，希望從改變大老闆的AI腦袋著手！

AI人工智慧是毫無懸念的當前顯學，若問每家正燒腦導入AI的企業，推動AI的最大絆腳石是什麼？十之八九，答案不脫「老闆」、「大主管」。

有「大老闆製造機」稱號的政大商學院，看準了這個痛點衍生的需求，結合國際軟體大廠微軟一起推出百萬「AI商學院」課程，準備圈住大老闆。

這個標榜台灣首個以「企業」為招生單位的商學課程，將針對不同企業提供客製化課程服務，一家企業可以派3到4位決策層級主管參加，一家企業的學費為180萬台幣。

「我跟學生聊，以前Office時代有套件，現在對企業來說，進入AI時代，問題不在演算法、不在寫程式，而是企業文化支持不支持AI？」政大商學院副院長邱奕嘉說，他最近接觸到這些企業主、高階主管學生們，每個都急著想要導入AI進行數位轉型，但遇到的困難與挑戰少不了。

「具體講，這門課和一般市面上有的AI教學最大的不同，是從operation到決策面，怎麼做到AI決策層面的思維，」邱奕嘉坦言，這是一門針對「CxO」的課程，不是在教寫程式、開發AI演算法。

邱奕嘉攤開課程規劃，裡頭包含了AI策略、AI準則，檢視公司制度、商業模式與使用AI技術的面向，甚至是審視AI應用法律及道德問題、培養員工思維等的AI就緒文化，都縝密地規劃在這一套百萬的課程中。

簡言之，就是逐步將AI策略佈局加入企業整體營運計劃中。

「他們不是為了學位，他們帶著痛點來的，」邱奕嘉坦言。

以推動「產業AI化」打出知名度的台灣第一所人工智慧學校，已有超過6千名企業學生；但開張一年後，針對來上AI課程的學員調查，發現僅有43%的企業已明確宣布相關策略，而真正成功導入AI的企業更少，只有20%。

台灣AI學校執行長陳昇瑋就曾表示，大約有三分之一的台灣企業CEO沒有導入AI的計劃，這個結果相較其他國家較不理想。

想轉型，得先扭轉管理階層的思維

「我們的人才有了，經理人、工程師也都有了，但管理階層的思維還要再快一點，」陳昇瑋語重心長。

老闆高層們，有沒有「AI腦」，似乎成為企業能否成功導入AI的關鍵。

這也是政大商學院結合微軟一起開課的原因，除了政大自己的教師，還找來了香港資訊法學者、微軟大中華區主管一起開工作坊。在學生間很流行的黑客松模式，政大這個全台第一個AI商學院也將導入。

微軟在2019年3月，開始在全球啟動「AI商學院」，在亞洲的中國、香港都有結合在地的著名商學院一起推動，譬如中國長江商學院、清華大學等。至今已經有約莫3萬多人使用過這套課程。

微軟亞太區總裁賀樂賦（Ralph Haupter）坦言，開設這樣課程的目的就是要讓AI普及化。

「大家都知道AI可以驅動創新，但問題是不知道如何將AI運用到組織中去驅動改變，」賀樂賦坦言，微軟決定開這樣的課程，又結合商學院，就是想要讓這些高階主管有一個平台，可以讓他們回到組織後，繼續有討論的機會，知道怎麼使用AI這個工具驅動組織改變。

微軟亞太區總裁賀樂賦與政大商學院院長蔡維奇。 （王建棟攝） 分享 facebook

AI技術只是基本，AI企業文化才是核心

有一名製造業CEO，跑去上微軟中國的AI商學院課程，想學習如何用AI幫企業進行數位轉型。

這名CEO原本野心很大，希望全面擁抱AI，譬如在製造業產線上導入機器人提高效率以及節省成本，他甚至從國外引進一套智能生產流程，還下重本從大廠挖來了經驗豐富的主管擔任CTO，希望用AI技術轉型，並在3年內回本，第四年起獲利。

然而這期間，公司員工一直擔心被機器人取代，即便生產流程滿意度提高，這名CEO卻發現員工不安，人才流失嚴重。

在沙場上勇猛，也滿腹成功商業理論的這名CEO，面對AI落地不如想像，心裡開始不安，決定去微軟上AI商學院課程。目的是幫助自己理解，如何在自己公司內部建立AI就緒的企業文化。

台灣微軟總經理孫基康坦言，AI的應用和導入，關鍵已不僅只於技術門檻，「反而是企業文化、管理層思維，以及組織架構是否跟著轉變，否則企業難以改變現狀落實轉型」。

台灣自動化設備大廠均豪董事長葉勝發，就曾在AI座談的現場說過，很多老闆都以為買台電腦，「明天就可以把事情解決了」。

特別是資源有限的中小企業負責人很容易犯這樣的錯，本身賣設備給許多想導入智慧工廠企業的葉勝發認為，最重要的是老闆要去上課，「老闆懂了什麼是AI、怎麼用，就會知道該怎麼花錢。」

參與規劃政大AI商學院的台灣微軟首席營運長何虹，之後也會是業師之一。她說，最大的目的就是希望幫助企業培養AI Ready的企業文化。

扭轉企業，其實扭轉企業主的腦最實在！

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