親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

發燒拖9天「對陸醫療沒信心」 她返台確診武漢肺炎

學費破百萬！全台第一個「AI商學院」在政大 專教老闆什麼是AI

2020-01-21 14:12天下雜誌

（政大高階管理發展中心臉書粉絲專頁）
（政大高階管理發展中心臉書粉絲專頁）
分享

【文／黃亦筠；圖片／政大高階管理發展中心臉書粉絲專頁】

台灣將出現首個AI商學院！有「大老闆製造機」之稱的台灣最大商學院──政大商學院，將在2月開張台灣第一個客製化的「AI商學院」。這個號稱以企業為單位、學費破百萬的課程，結合微軟，鎖定企業老闆、高階經理人，希望從改變大老闆的AI腦袋著手！

AI人工智慧是毫無懸念的當前顯學，若問每家正燒腦導入AI的企業，推動AI的最大絆腳石是什麼？十之八九，答案不脫「老闆」、「大主管」。

有「大老闆製造機」稱號的政大商學院，看準了這個痛點衍生的需求，結合國際軟體大廠微軟一起推出百萬「AI商學院」課程，準備圈住大老闆。

這個標榜台灣首個以「企業」為招生單位的商學課程，將針對不同企業提供客製化課程服務，一家企業可以派3到4位決策層級主管參加，一家企業的學費為180萬台幣。

「我跟學生聊，以前Office時代有套件，現在對企業來說，進入AI時代，問題不在演算法、不在寫程式，而是企業文化支持不支持AI？」政大商學院副院長邱奕嘉說，他最近接觸到這些企業主、高階主管學生們，每個都急著想要導入AI進行數位轉型，但遇到的困難與挑戰少不了。

「具體講，這門課和一般市面上有的AI教學最大的不同，是從operation到決策面，怎麼做到AI決策層面的思維，」邱奕嘉坦言，這是一門針對「CxO」的課程，不是在教寫程式、開發AI演算法。

邱奕嘉攤開課程規劃，裡頭包含了AI策略、AI準則，檢視公司制度、商業模式與使用AI技術的面向，甚至是審視AI應用法律及道德問題、培養員工思維等的AI就緒文化，都縝密地規劃在這一套百萬的課程中。

簡言之，就是逐步將AI策略佈局加入企業整體營運計劃中。

「他們不是為了學位，他們帶著痛點來的，」邱奕嘉坦言。

以推動「產業AI化」打出知名度的台灣第一所人工智慧學校，已有超過6千名企業學生；但開張一年後，針對來上AI課程的學員調查，發現僅有43%的企業已明確宣布相關策略，而真正成功導入AI的企業更少，只有20%。

台灣AI學校執行長陳昇瑋就曾表示，大約有三分之一的台灣企業CEO沒有導入AI的計劃，這個結果相較其他國家較不理想。

想轉型，得先扭轉管理階層的思維

「我們的人才有了，經理人、工程師也都有了，但管理階層的思維還要再快一點，」陳昇瑋語重心長。

老闆高層們，有沒有「AI腦」，似乎成為企業能否成功導入AI的關鍵。

這也是政大商學院結合微軟一起開課的原因，除了政大自己的教師，還找來了香港資訊法學者、微軟大中華區主管一起開工作坊。在學生間很流行的黑客松模式，政大這個全台第一個AI商學院也將導入。

微軟在2019年3月，開始在全球啟動「AI商學院」，在亞洲的中國、香港都有結合在地的著名商學院一起推動，譬如中國長江商學院、清華大學等。至今已經有約莫3萬多人使用過這套課程。

微軟亞太區總裁賀樂賦（Ralph Haupter）坦言，開設這樣課程的目的就是要讓AI普及化。

「大家都知道AI可以驅動創新，但問題是不知道如何將AI運用到組織中去驅動改變，」賀樂賦坦言，微軟決定開這樣的課程，又結合商學院，就是想要讓這些高階主管有一個平台，可以讓他們回到組織後，繼續有討論的機會，知道怎麼使用AI這個工具驅動組織改變。

微軟亞太區總裁賀樂賦與政大商學院院長蔡維奇。 （王建棟攝）
微軟亞太區總裁賀樂賦與政大商學院院長蔡維奇。 （王建棟攝）
分享

AI技術只是基本，AI企業文化才是核心

有一名製造業CEO，跑去上微軟中國的AI商學院課程，想學習如何用AI幫企業進行數位轉型。

這名CEO原本野心很大，希望全面擁抱AI，譬如在製造業產線上導入機器人提高效率以及節省成本，他甚至從國外引進一套智能生產流程，還下重本從大廠挖來了經驗豐富的主管擔任CTO，希望用AI技術轉型，並在3年內回本，第四年起獲利。

然而這期間，公司員工一直擔心被機器人取代，即便生產流程滿意度提高，這名CEO卻發現員工不安，人才流失嚴重。

在沙場上勇猛，也滿腹成功商業理論的這名CEO，面對AI落地不如想像，心裡開始不安，決定去微軟上AI商學院課程。目的是幫助自己理解，如何在自己公司內部建立AI就緒的企業文化。

台灣微軟總經理孫基康坦言，AI的應用和導入，關鍵已不僅只於技術門檻，「反而是企業文化、管理層思維，以及組織架構是否跟著轉變，否則企業難以改變現狀落實轉型」。

台灣自動化設備大廠均豪董事長葉勝發，就曾在AI座談的現場說過，很多老闆都以為買台電腦，「明天就可以把事情解決了」。

特別是資源有限的中小企業負責人很容易犯這樣的錯，本身賣設備給許多想導入智慧工廠企業的葉勝發認為，最重要的是老闆要去上課，「老闆懂了什麼是AI、怎麼用，就會知道該怎麼花錢。」

參與規劃政大AI商學院的台灣微軟首席營運長何虹，之後也會是業師之一。她說，最大的目的就是希望幫助企業培養AI Ready的企業文化。

扭轉企業，其實扭轉企業主的腦最實在！

【延伸閱讀】

如果美國真的下重手打華為，意外的受惠者會是？

研究：人生最悲慘的年紀，是47.2歲

過一個賞心悅目的年假！2019年，你漏追的各國好劇

【更多內容請見《天下雜誌》690期；訂天下雜誌電子版

分享

天下雜誌

《天下雜誌》是華文世界最優質的財經雜誌，三十多年來備受各界肯定，獲頒亞洲出版大獎、亞洲卓越新聞獎等百項大獎，提供讀者最深入、最完整、最精闢的報導與分析內容。
想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

嚴重恐失明！黃斑部病變怎麼預防？

2020-01-21 14:12

42歲考中醫、60歲後考船員、拿文學獎！最潮阿嬤：做自己永不嫌晚

2020-01-21 14:12

誰說吃到飽不紅了？2020十大餐飲趨勢 過年聚餐必讀

2020-01-20 09:28

曾被評「買了就後悔」尾牙熱門獎氣炸鍋為何突然爆紅？

2020-01-17 08:49

台灣人最愛旅遊國家出爐 猜猜看誰奪冠？

2019-10-02 15:38

YouTube創辦人陳士駿自曝：Google砸16.5億併購 在小簡餐店談成的

2020-01-15 08:55

侯友宜「新三民主義」：把份內事做好 不要在一個位子上又想東想西

2020-01-14 15:17

與自然共存 冬山河推手郭中端：100分裡有50分是老天賞的

2020-01-14 15:08

首位獲得奧斯卡技術獎的台灣人：AR＋機器學習 騙術有多高明？

2020-01-14 11:14

日本佛教天台宗住持之子 為女兒開發自駕計程車和陪伴型機器人

2020-01-14 11:09

全世界年輕人都在搞AI 廣達林百里：AI外銷 台灣也有機會

2020-01-14 09:58

科技業男女失衡 Verizon Media董事總經理鄒開蓮：天花板還在

2020-01-13 15:43

台灣不會因一場選舉就翻轉 和碩童子賢：反對黨弱勢 非國家之福

2020-01-13 15:42

20年數據揭密：台灣10好10壞有那些？

2020-01-08 13:01

立委候選人財產大比拚 藍綠雙帥吳怡農、蔣萬安怎麼理財？

2020-01-08 13:01

過年去東京搭自駕計程車！日本最大機器人新創公司ZMP的創意實驗

2020-01-08 12:59

雙帥對決 國會模範生蔣萬安如何打贏最艱困的一戰？

2020-01-07 14:17

有錢人跟你想的不一樣 千萬富翁堅持不買的4樣東西

2019-12-30 14:41

2020經濟預測：國際看淡、台灣看好 為什麼落差那麼大？

2019-12-26 09:08

台灣價值登頂！ 近六成CEO看好2020 創9年新高

2019-12-26 09:07

MIT海巡艦來了！自己的國家自己顧 台灣造船業如何重返榮耀？

2019-12-26 09:04

一份薪水存9個戶頭 新世代理財YouTuber提款還要規畫路線圖

2019-12-25 07:49

廉航市場大爆發 台灣修飛機、造飛機人才正夯

2019-12-16 08:54

催淚彈催出「亡國感」蔡英文聲望翻倍 藍軍青年選票也轉向？

2019-12-12 09:02

香港人誤會了？北京：一國兩制沒變過 反送中靠「金鑰匙」解決

2019-12-12 09:01

拋開辜家光環 她如何以「品味」征服義大利飯店業？

2019-12-12 08:59

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

2019-12-09 08:00

王永慶化腐朽為神奇 為何成了彰化人「忘不了」的味道？

2019-12-09 05:55

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

淹水、熱浪、乾旱將成為常態 台灣有哪些城市真的做好準備？

2019-11-28 08:52

蘋果AirPods Pro賣到缺貨的背後 你的耳道已是下一個科技金礦

2019-11-28 08:48

拿走英特爾的皇冠、超車三星 台積電贏在一顆奈米級灰塵

2019-11-25 07:33

學歷只有國中 女棋士黑嘉嘉：姊姊考100分 但我是我

2019-11-18 08:07

別再說「我在台大的時候」張忠謀：比大學教育更重要的是這個

2019-11-14 07:56

「台灣大學生就像一群死木頭」 108課綱能拯救「無動力世代」嗎？

2019-11-13 12:31

物理、數學都難不倒 台灣人卻當不了全球軟體龍頭的專案主管？

2019-11-13 12:30

AI來襲 你的工作生命週期只剩5年 未來人才如何續命？

2019-11-13 12:29

勞保會破產嗎？5張圖告訴你退休金可以領多少

2019-11-04 08:04

賈伯斯最愛飯店 新大倉東京酒店改建重現60年代日式風華

2019-10-30 14:13
看更多

熱門文章

韓國瑜會輸 馬英九也知道！趙少康：2理由國民黨不必太悲觀

2020-01-14 10:21

曾被評「買了就後悔」尾牙熱門獎氣炸鍋為何突然爆紅？

2020-01-17 08:49

年終獎金該怎麼存？兩張圖秒懂哪家美元、新台幣優存最划算

2020-01-17 11:45

批吳敦義「講什麼鬼話」 趙少康：史上最不要臉的總辭聲明

2020-01-15 09:50

侯友宜「新三民主義」：把份內事做好 不要在一個位子上又想東想西

2020-01-14 15:17

澳洲大火延燒120天總理卻在度假？一文看透澳洲經濟與政治大洞

2020-01-15 13:13

不願淪大黨附庸、時代力量挺過分裂危機 黃國昌：2022爭取地方執政

2020-01-15 13:15

誰說吃到飽不紅了？2020十大餐飲趨勢 過年聚餐必讀

2020-01-20 09:28

台灣不會因一場選舉就翻轉 和碩童子賢：反對黨弱勢 非國家之福

2020-01-13 15:42

台灣需要更多博恩及3Q哥！一個經濟選民觀點：年輕人帶頭改變

2020-01-14 10:28

沒有員工表演的尾牙 是幸福企業的指標

2020-01-16 08:58

YouTube創辦人陳士駿自曝：Google砸16.5億併購 在小簡餐店談成的

2020-01-15 08:55

跟著爽文去旅行 探訪大里小秘境

2020-01-14 08:51

「老爹鞋」驚奇演出！ Skechers營收翻倍飆千億

2020-01-17 09:36

哈利梅根脫離皇室自力更生 毛遂自薦想做這個工作

2020-01-21 09:54

35~44歲生不逢時 日本政府要拯救就業冰河世代

2020-01-15 13:08

42歲考中醫、60歲後考船員、拿文學獎！最潮阿嬤：做自己永不嫌晚

2020-01-21 14:12

雙贏操作法 讓你穩穩賺 價差股息 兩頭賺

2020-01-17 13:38

名人指定！來宜蘭必吃「工夫香酥鴨」 手路菜中餐廳 品嚐正統蘭陽料理

2020-01-14 09:41

放棄美國百萬年薪 他用啤酒串起台灣雜糧產業

2020-01-20 09:26

美牛美豬、習近平持續進逼 小英最迫切的「五大挑戰」

2020-01-15 13:15

退休醫師變走秀模特兒 70歲網紅「時尚老人」成功人生的斷捨離

2020-01-17 09:41

「敏感一族」追空氣品質買房 環保署：雙北這幾區空品良好日數最多

2020-01-20 09:20

吳念真大病後人生態度大轉彎 「時間到了就該離開 別麻煩那麼多人」

2020-01-08 12:52

這項古老運動 為現代人的壓力與痛苦提供一帖解方

2020-01-16 11:16

隱形王牌股 陌生黑馬蓄勢 翻倍賺機會來了

2020-01-21 12:08

玩轉 8D 網紅重慶 2：Ｎ度空間再成長「黃桷灣立交橋」

2020-01-20 08:46

全世界年輕人都在搞AI 廣達林百里：AI外銷 台灣也有機會

2020-01-14 09:58

電動車市場上軌道但電子大廠開始打退堂鼓 Sony成為唯一逆向

2020-01-13 12:36

謝金河：毛利率的 背後是競爭力

2020-01-16 12:19

簽署前夕傳「美中未就降稅達成協議」 川普和習近平各自打什麼算盤？

2020-01-16 11:08

抱股過年清單

2020-01-16 12:29

賺鼠年紅包財 鎖定這4大族群15檔個股就對了！

2020-01-21 12:44

拆解史上最高額詐貸案》潤寅如何騙走九家銀行386億？

2020-01-21 12:43

申購熱潮過後》和潤衝百億營收 再闢「五大戰線」搶市

2020-01-15 13:10

8P是什麼？大立光今年撐高股價關鍵字

2020-01-17 09:38

銀行不惜代價推「神卡」 背後盤算是什麼？

2020-01-10 09:09

半世紀的美國夢 從留美學生看區域經濟消長

2020-01-21 12:54

嚴重恐失明！黃斑部病變怎麼預防？

2020-01-21 14:12

第二胎報到！老公鼓勵別放棄夢想！家成就更好的劉香慈

2020-01-16 09:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top