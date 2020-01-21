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嚴重恐失明！黃斑部病變怎麼預防？

2020-01-21 14:12天下雜誌

（Shutterstock）
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【文／彭子珊；圖片／Shutterstock】

你曾經打開手機，卻發現眼前影像扭曲嗎？不可逆的老年性黃斑部病變，已是全球眼科醫學研究重點。藥物有限，讓我們不得不從生活做起，降低罹患風險。

剛打開手機，就發現眼前的螢幕變暗、線條扭曲，色調一片模糊？小心，棘手的老年性黃斑部病變（AMD）可能已經找上你。

藥局的護眼專區裡，琳瑯滿目的葉黃素、魚油、蝦紅素等等，牆上還不時貼著免費做黃斑部色素層檢測的活動資訊。（延伸閱讀：醫生天天會吃的營養補充品　跟你一樣嗎？）

「20年前，老年性黃斑部病變還是眼科的絕症，」中國醫藥大學新竹附醫眼科主任陳瑩山分析，在新的眼內注射針劑、光動力療法、藥物等幫助下，「現在眼科沒有絕症，但是有慢性病，最嚴重的慢性病就是老年性黃斑部病變。」

位在眼球後方視網膜中心的黃斑部，是人體中最直接受光的部位。調節光線時，感光細胞接受光線、形成影像，但產生的自由基也對組織造成傷害，形成老年性黃斑部病變。

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其中高達8成的「乾性」老年性黃斑部病變，指的是黃斑部變薄，症狀會隨著年紀而加重，只能靠著改變飲食，補充維生素C、維生素E和鋅等抗氧化物來延緩症狀。

其餘的「濕性」老年性黃斑部病變，則來得又急又猛。位在黃斑部後面的血管層「脈絡膜」，因為血管增生造成黃斑部水腫或出血，可能在幾個星期內造成視力突然衰退，甚至失明。

近來，不少媒體報導紛紛警告，長時間盯著手機螢幕的用眼習慣，加上高血壓、高血脂、高血糖的三高影響，可能讓老年性黃斑部病變進一步年輕化。

還沒年輕化，但小心手機

但中華民國視網膜醫學會理事長、台大醫院眼科主治醫師楊長豪否認此說。他解釋，根據定義，50歲後出現的才叫做老年性黃斑部病變，目前，老年性黃斑部病變的患者人數增加，多半來自老年人口增加，以及對黃斑部病變的認識普及。

在台灣，50到64歲的盛行率不到2%，65歲以上約10%，都沒有顯著攀升，仍不及白內障的50%。

只是，現代人對3C用品的依賴，藍光對眼睛的累積傷害，仍然有可能讓預言實現，「20、30年後，黃斑部病變發生的機會是否增加，那又是另外一回事，但目前還沒有定論，」楊長豪說。

白內障盛行率雖高，但現有療法可以重建視力。不可逆的老年性黃斑部病變，則是全球眼科醫學會的重點研究領域之一。

頭號任務：阻止血管增生

2019年10月，美國藥廠諾華（Novartis）針對濕性老年性黃斑部病變推出的抗血管新生因子（anti-VEGF）藥物Beovu，獲得美國食品藥物管理局（FDA）核准而備受矚目。

因為Beovu只要3個月打一次，遠較現有健保給付的樂舒晴（Lucentis）和采視明（Eylea）的1到2個月施打一次，要方便太多。

雖然Beovu在台灣的價格仍是未知數，但以樂舒晴、采視明單劑自費價都超過3萬元來說，Beovu的出現看似減輕了患者負擔。

「目前世界上很多討論，但到底這些眼內注射該怎麼打（才能有效治療黃斑部病變），目前仍無定論，」楊長豪解釋，因為個體差異很大，有些病人一針見效，有些要長期施打，還有許多議題值得探討。

可以確定的是，藥物的有限，讓我們不得不從生活做起，提早預防老年性黃斑部病變的傷害。

癮君子注意，抽菸會傷眼

告別三高，就不用擔心老年性黃斑部病變來襲？

從人體構造來說，光線的照射讓黃斑部不斷受到氧化壓力，只能靠脈絡膜供給養分、代謝廢物，同時把熱量分散出去。而三高的體質讓血管變得脆弱，削弱了血液裡的養分和氧氣濃度，脈絡膜也無法發揮正常功效。

「只能說兩者之間有關連性，但並非因果關係，」楊長豪說，真正經研究證實會導致老年性黃斑部病變的只有一個，就是抽菸。

除了戒菸，改變生活、飲食習慣，為黃斑部補充抗氧化劑，同時減少紫外線、藍光對眼睛的傷害，都是對抗老年性黃斑部病變的健康法則。

想要好眼力呷百二，別忘了均衡飲食、放下手機，讓眼睛好好休息。

【延伸閱讀】

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