42歲考中醫、60歲後考船員、拿文學獎！最潮阿嬤：做自己永不嫌晚

第三人生歲月，林月慎脫下白色醫師袍和短跟鞋，換上浪漫的粉色罩衫和藍雨鞋，回歸故鄉萬里，午後豔陽燦如金絲從果棚綠葉間灑落，映得她全身發光、笑顏燦爛。 （王建棟攝） 分享 facebook

【文／鍾張涵；圖片／王建棟攝】

「我有很多夢想，都是近幾年才開始做！」她把半輩子貢獻給家庭，42歲成為中醫，60歲後學海泳、考上船員，還拿了文學獎，如今回歸初心、返鄉種菜。畢竟人生四季皆美，何不持續夢想體驗，打開生命所有的可能？

林月慎60歲那年，一個和煦的秋日午後，興奮拿著剛考到的船員證，搭上朋友駕駛的小船，出海了！

為了這刻，她前兩年到百貨公司第一次為自己買泳衣，是鮮豔的粉紅碎花三件式。58歲的她穿上泳衣，跳入海中，努力拋卻恐懼，跟教練學海泳。

「經過7天密集訓練，課程結束通過考核、拿到證書時，我開心到跳起來！」她笑說，「雖然仰式、自由式、蝶式通通不會，只會蛙式，但能悠遊自在地在水中滑行，我心滿意足了。」

年紀這麼大，為何要考船員證？

她說，「一般人搭遊樂船也可以看海，但如果有船員證，我可以搭朋友開的小船，人少、自由，不用跟大家一起、不再被規定行程，我可以想出去就出去，有屬於自己的航程、空間。」

她回憶，第一次出海那天，溫暖陽光從雲層灑落，天空清朗、涼風徐徐，她的心境也從一開始很恐懼，慢慢放下，「靠海岸線處，浪比較大，但到了外海就風平浪靜、四面寬闊，我覺得離土地、離工作都遠了。人世間的事情，都跟著離開，放下喧囂。我終於可以放空了。」

林月慎拿出藍色船員證笑著說，考照時，全場就她一位阿嬤。 分享 facebook

林月慎，在鄉間出生、成長，放棄升學幫爸媽種田；18歲後進城打拚、結婚後養兒育女，然後，50年過去了，未曾做過自己。

直到60歲，終於，海闊天空。

人生四季，各階段皆美

「對西方人而言，時間像是趕工的收割者，不斷揮舞著鐮刀前進，永不回頭。在東方，時間是周而復始，讓人有一再參與的新機會，」英國管理思想大師韓第（Charles Handy）說。

韓第認為，光陰時序循環似圓，人們既要如西方人那般把握當下，亦應懷抱東方的生命哲學思維：生活的組成可以重新排列，再接合成不一樣的生活，讓人生有無限可能。

韓第和太太住在離倫敦車程一小時外的農莊逾30年，從落地窗外望去，可觀察農夫們的作息和自然時序如何相互呼應、歲月更迭。他在那裡欣賞春暖花開、蜂飛蝶舞，看見秋收麥田、冬雪爛漫。他比喻人生有「四季之美」：階段似乎都可事先預測，但細節應隨時代變遷有所不同。

生活和工作的準備與萌芽，如春；奮鬥與茁壯為夏；黃金年華可謂秋收；沉靜待發、即將重啟的年歲是冬日。

在台灣，國人平均壽命已達80.7歲，男性77.5歲、女性84歲，雙創新高。每個人都該思考的是，夏耘、秋收後的「第三人生」（The Third Act），要如何重啟新的循環？

「第三人生」發起者、愛爾蘭成人教育學家凱利（Edward Kelly）接受《天下》專訪時曾說，「我們該做的第一件事，就是意識到長壽已改變我們的生活視野，我們無法避免。因此，更應持續成長、進化，回歸我們內心深處認為身而為人應有的模樣：更平靜、智慧、善良、勇於去愛。」

「第三人生」並不是「第三歲月」（Third Age），未必以年齡為界線，而是在人生的某個節點，覺察真實的自己、追尋內心嚮往，做出改變。

凱利引用韓第的S曲線（Sigmoid Curve）指出，改變的時間點就是「你現在的人生穩定上升期」，去思考人生第三幕，你最想擁抱的生活樣貌。

這個階段是集大成的巔峰歲月，重新創造生命的歲月，應如美國詩人狄金生（Emily Dickinson）所言，「我們並不是年年變老，而是每天變新。」

《天下》透過5個人物專訪，看他們如何將第三人生，活得更精彩、蓬勃、生機盎然。

基隆地區的女中醫林月慎，是第一個精采人物。

童年歲月，春耕時節：全校第一名畢業的農家女孩

1952年，林月慎出生在萬里二坪鄉間，在家中9位兄弟姊妹排行老四。父親務農，她從小就在田裡幫忙。

童年農忙時期，全家大半時間都在山坡土角厝進進出出，母親帶她升火煮飯，幫父親、弟妹準備三餐。

「田裡工作多，小時候苦，但不知道為什麼，現在回去看，卻覺得美好，」林月慎說，大家會一起跳繩、跳格子，夏天用繩纏象鼻龜讓牠飛、沒力了就把牠烤來吃，小同伴們夜裡唱歌，看火金姑漫天飛舞。

林月慎小學以全校第一名畢業，但家中沒多餘金錢供她升學，且農務需要人手，因此11歲後，當父親在萬里鏡湖礦區旁開了「柑仔店」，她幫著做生意，賣草繩、罐頭、米香、麵粉、醬油、紙錢蠟燭等民生用品，還自產自銷麵粉袋四角褲。

後來，煤源漸趨枯竭，礦坑連續災變、關閉，雜貨店生意大受影響，兄弟姊妹陸續出外找工作。

18歲，林月慎來到台北，做過餐廳電梯小姐、到服飾店學過旗袍、到西門町南洋百貨當櫃姐，見過城市繁華，但也遇過男女同工不同酬、公司倒閉、老闆跑路，嘗到人情冷暖。

工作3、4年，林月慎認識了丈夫，21歲結婚了，陸續生下4個孩子。傳統家庭出身的她，自覺順理成章應放棄工作、專心養兒育女，「我當家庭主婦其實也沒什麼夢想，就想把孩子照顧好！」

人生夏耘：兒子一場病，立志學醫

林徽因曾為兒子寫下《人間四月天》，「你是一樹一樹的花開，是燕在樑間呢喃，你是愛、是暖、是希望，你是人間四月天。」

林月慎的第二人生，中年盛夏歲月的愛與志向，也與孩子息息相關。

小兒子吳宏一6歲那年，一場嚴重感冒導致腎臟受損及泌尿功能失常，不斷頻尿、瘦到皮包骨，她帶小兒反覆就醫，卻治療3年不癒，甚至有醫檢師跟她說，「妳這個兒子養不起來，」讓她當場大哭。

檢驗師勸她改試中醫，她半信半疑去三重某中藥行拿五帖藥，沒想到小兒子吃到第三帖，就漸漸改善。

那年，林月慎約34歲，開始對中醫產生好奇，自願無酬在台北伊寧街某中藥房幫忙，從基本藥材辨識、洗切炮製學起，慢慢了解性味歸經、主病宜忌等基本醫學。

35歲那年，她立志當中醫。

林月慎因兒子一場病立志考中醫，在忙碌家庭主婦生活中撥空苦讀8年才考上中醫師，現在退休後，仍會回萬里義診。 分享 facebook

因為只有小學學歷，林月慎選擇參加國家考試，必須「中醫師檢定考試」及格，再參加「中醫師特種考試」，兩階段通過後，再經過1年6個月臨床訓練，成績合格就能獲得中醫資格。

林月慎當年先買中醫典籍自學，但因用字艱澀看不懂，只好跟妹妹借錢上北部知名的「名師補習班」補習。

每天天剛亮，她就邊做家事邊苦讀，聽洗衣機隆隆洗衣，一邊擦地、一邊背書，送完小孩上學後，又立刻飛奔圖書館，K書到傍晚才回家煮飯。

晚餐後赴補習班上課，回到家時夜已深，卻不敢鬆懈，晚上12點，「家人都呼呼大睡，獨留我坐在燈下跟《傷寒論》、《婦人良方》、《黄帝內經》奮戰。」

1985年5月，林月慎中醫檢定考及格，但隔年特考落榜，之後2年，政府停辦中醫師特考，復考後，指定書目增加，讓她更覺上榜無望，在一次超難模擬考後，「我情緒崩潰大哭一場，把書一本本裝進紙箱，交給回收車阿伯載走。我選擇放棄，不考了！」

沒想到，有一家補習班因政府暫停考試導致報名減少，開始另開戰場，鼓吹學員赴陸進修。

補習班好友就力邀大家赴陸讀書，林月慎想，就算不考執照，將來也能照顧自己和親友，因此她商請鄰居顏媽媽幫孩子做便當、帶上學，丈夫也對她「拋家棄子」赴陸進修沒意見，「我對中醫的追求，當時家裡都覺得是好事。」於是背起行囊，遠赴上海中醫專科學校（後改制上海中醫藥大學）考入學考，就讀。

勇於改變、創造新生

「我當年去上海中醫藥大學，他們設有國際針灸培訓中心，用大體老師教學，」林月慎說，學生看著大體各區塊剖面、肌肉組織、血管和穴位，例如「百會穴」就是一顆泡福馬林的頭顱剖面，正中央插根針，「直接可見到穴位和入針角度、位置，與血管、神經、骨頭肌肉分布的距離，看多了，你未來臨床下針時，心裡會更有定見，下針就準、就快！」她兩隻手比劃著。

林月慎在上海接受3年專科教育，回台北後再去重慶南路，把書一本本買回來，家裡房間、餐廳、客廳、浴室、廚房都貼滿講義，把握每分每秒讀書機會。

42歲那年，林月慎終於特考及格，從立志到考取花了8年光陰，「看到上榜的時候，我在那邊一直跳、一直跳！好開心！」

45歲，她用存款和標會來的錢開了「同德中醫診所」，鼓勵自己不只專精醫術，更重要的是同理心與醫德。開業當天，父親開著發財車前來，兩人高興的眼淚奪眶而出。

中醫師全國聯合會前理事長陳旺全透露，林月慎認真苦讀、虛心求教，從鄉間苦讀上來，還當上基隆市中醫師公會理事長，成為金山、萬里、基隆社區一帶小有名氣的中醫師，讓許多為醫者都深覺不容易。

秋收的第三人生：不再成全別人、犧牲自己

英國偵探小說作家克莉絲蒂（Agatha Christie）說，「我非常享受第二度盛年，第二度盛年的來臨，是當你結束了感情的生命、男女關係的生命，突然發現自己──比方說，50歲的時候，面前敞開了一個全新世界，充滿可以思考、研究、閱讀的東西……，就好像身體中有股新鮮泉水冒出來，點子、想法源源上湧。」

林月慎和丈夫的感情後來漸行漸遠。她開業行醫，一肩扛起四個孩子所有學費，包括後來長女赴美讀書，三女兒到法國、西班牙讀研究所等費用。

如今，終於退休了。

長女吳心怡從北一女、台大外文系畢業，又赴美到波士頓大學讀藝術史，回台一度當老師，但發覺教書不是興趣，因此以一年時間苦讀考取中醫特考，接下母親「醫缽」。

當年被中醫治好的弟弟吳宏一，自台大機械系畢業後，也決定不當工程師，加入中醫行列。

林月慎因兒子吳宏一（前排左1）重病而投身醫林，之後靠行醫支撐家庭、養兒育女，如今兒子、大女兒吳心怡（前排右1）和二女婿鄭樹仁（後排左）都是中醫師。 分享 facebook

「媽媽確實為我們犧牲奉獻一切，」吳心怡談起媽媽，竟立即掉下眼淚。

她說，小時候看著媽媽努力苦讀，就是為了治癒弟弟、撐起全家，母親在生活或感情上有自己想做的事，但都壓抑下來。

如今，林月慎將診所交給兒女經營。

與她相識15年的基隆市生命線協會主任李昌萬描述，林月慎承擔整個家，覺得自己是人家的太太、人家的媽媽，會成全別人、犧牲自己。第一和第二人生都「為別人而活」，內心總是有「窒息的束縛感」，但她其實「是一個喜歡做夢的人，有很多自己想做的事。」

「我小時窮苦，所以竭盡所能給孩子最好的，例如小孩要去美國讀書，我其實籌不出那筆錢，還是會想辦法，希望把這個家照顧好，」林月慎說。

孩子大了，林月慎終於可以做自己，「我有很多夢想，都是近幾年才開始做！」

發揚赤子之心的初冬：回歸自我、點火傳承

猶太教哈西迪教派有個信條：「老年對無知者來說，是寒冬，對知者而言，卻是收穫季節。」

這是沉澱收穫、點火傳承、回歸自我、發揚赤子之心的時刻。

林月慎60歲後考船員證、寫作、開闢自己的農場菜園，在海邊、在山間，看春夏秋冬。

59歲那年，她騎車到海邊吹風，巧遇剛海泳回來的結拜哥哥林朝城中醫師，聽聞他常駕小船出海釣魚，心生嚮往就下定決心學游泳、考船員證。

「我是一個鄉下長大的孩子，在山裡長大，對海有距離、但又嚮往，覺得大海好神祕、有好大吸引力，卻又讓我充滿恐懼。」

她說，「所以第一次出海，我好興奮、緊張，但又好開心！」

在鄉間成長、農忙、半輩子貢獻給家庭，渴望自由的林月慎常去看海，60歲考了船員證出海去，「覺得人世間的事情都跟著離開、放下。」 分享 facebook

林月慎拿出藍色船員證笑著說，考照時，全場就她一位阿嬤，其實考船員證不難，難的反而是學游泳時，一開始無法克服陌生和恐懼，覺得快窒息、驚叫連連，「我不斷告訴自己，要勇敢面對挫折、迎接挑戰啊！」

但學會游泳後，考船員證就是接受基本安全訓練，滅火、棄船求生、落海後的保溫、求救隊形等訓練。

首次和朋友出航、看著廣袤大海，她感受到前所未有的自由，也驚覺世界這麼大，有很多事該體驗。

因此，她和朋友開始出國旅遊，一起參加寫作班。

65歲那年，以一篇「大媽的中醫之路」，榮獲新北市文學獎黃金組首獎。

林月慎謙虛地說，「我的寫作老師鼓勵我參賽，說我的人生有故事性，我一開始都說不要、不可能。後來被說服試試看，沒想到會得獎，領獎當天我都呆呆的，覺得意料之外。」

文學獎評審鍾文音說，林月慎的文字沒有花俏語言、沒有裝飾修辭，有的是「滿布紙頁的學習、停滯、困頓、突破，為人生打開另一扇窗的不氣餒精神，」可感受到生命力在字裡行間竄。

「我從媽媽身上學到，『挑戰』永不嫌晚，」二女兒吳心欣說，「是不斷學習、向上的心造就今天的她，很多中年人、銀髮族都抗拒改變，但媽媽有開放的心、勇於挑戰，才有了不一樣的生活。」

歸鄉，親近泥土療癒自我

18歲到台北討生活，如今68歲了，林月慎割捨不掉對故鄉的眷戀，用存款買下萬里故居附近的土地，蓋間小屋。

現在，步行到童年農忙的土角厝，只要不到10分鐘。

林月慎在屋子附近種起蘿蔔、蔬菜、水果、草莓，想推廣園藝療法，也想將廢棄土角厝修復，回歸初心、療癒他人。

在故鄉蓋小屋、種蔬菜水果，計畫修復小時農忙的土角厝，林月慎也想鼓勵親友來體驗「園藝療法」，透過接觸山林放鬆心情，重新體會生命美好、生機盎然。 分享 facebook

她會拔下芒草，折成惟妙惟肖的孔雀，然後手持草鳥，信步入林，看藍天、遠山、聽黑羽土雞咕咕叫。

她說，這輩子，總想著有天要回來，「這一生，一直思思念念這個地方。」

林月慎說，60歲後，出海、寫作、旅遊，「但是讓我最感動的，還是回到我的家鄉、我的田園、我成長的地方，能重新體會那個鄉間簡單生活、很美好的感覺，每天看日出日落、看星星月亮，就好像活到我的童年。」

風潮音樂創辦人楊錦聰說，人生應像倒金字塔，年紀愈大、活得愈寬，懷抱孩子的好奇心，擴大探索世界的向度，「如果能讓心態重回小孩，重新學習、探索世界，生活領域會更寬廣！」

在這裡，她能看見自己童年苦中作樂的身影和蹤跡，彷彿還能看見芒草、火金姑、聞見大灶升起的柴火飯菜香。

人生歲月、四季皆美，生命是不斷循環的過程，仍有不斷夢想、持續體驗世界的可能。

脫下白袍和皮鞋，林月慎穿著夢幻的粉紅衣衫和雨鞋，笑得像童年的自己。

【延伸閱讀】

如果美國真的下重手打華為，意外的受惠者會是？

研究：人生最悲慘的年紀，是47.2歲

過一個賞心悅目的年假！2019年，你漏追的各國好劇

【更多內容請見《 天下雜誌 》690期；訂 天下雜誌電子版 】