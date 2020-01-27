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環島50次達人告訴你 單車環島哪裡最珍貴？

2020-01-27 09:15天下雜誌

圖片來源：羅正傑
圖片來源：羅正傑
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【文 張雅琳】

臺灣自行車旅遊協會發起人之一姜俊瑋迄今已累計環台超過五十次，形容騎單車是「人類內心對於遷徙、探索的一種渴望」。讓他來說說，寶島哪裡最珍貴？

「我們是幫台灣賺外匯的。」一開場，姜俊瑋就半開玩笑地這麼說。早年在國外的長途自行車旅行經驗，讓他深感國內的單車旅遊市場亟需開拓，二○一○年，他和一群同好成立了臺灣自行車旅遊協會，一方面想以自身經驗帶領更多人完成單車環遊世界的夢想，二來也透過客製化環島旅行團，或是一日城市小旅行、林道Off-road挑戰等路線，讓外國旅客藉由單車來親身感受台灣這塊土地的美好曲線。

姜俊瑋。陳應欽攝
姜俊瑋。陳應欽攝
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「大部分外國朋友需要短天數的行程，我們還是推花東。」姜俊瑋以鐵路加鐵馬的「雙鐵」交通方式，建構出四天三夜的環形旅遊路線，從光復火車站出發，逆時針方向繞行一圈回到原點。設定半天二十多公里、一日五十公里的行進距離，不用一大早趕著出門、中途也有餘裕遊賞景點，依據帶團經驗是小學三年級以上都能負荷的程度，他掛保證說：「這個走法就是情侶來體驗也不會吵架。」

大農大富平地森林。羅正傑攝
大農大富平地森林。羅正傑攝
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有山有海 全景模式不偏心

喜歡縱谷景致的，可以在光復到瑞穗得到撫慰；想要看海，從長濱一路上至豐濱的海藍藍台十一線，也不會失望。東部海岸公路擁有無敵海景，太平洋湛藍一路相隨，姜俊瑋也特別推崇這一段的騎乘感受，「一邊是峭壁，一邊是海，很有好萊塢電影裡頭公路旅行的感覺。」他強調如果從豐濱再往北到磯崎、芭崎，翻過牛山，是整條海線唯一的爬坡路段，「我們在設計路線上都避開了，真的是很輕鬆騎啦！」

濱海階地除了八仙洞、八桑安等史前遺址如星點散落，也有近年熱門的新興單車據點。進入台東長濱的長光部落，沿東十三鄉道一路直行，當下被兩側梯田環抱，眼前是無垠無邊的海景，此刻毋需地圖指標，便知道這是傳說中擁有海天一線美景的「金剛大道」，以遠眺西側海岸山脈的「金剛山」而得名。這段路沿途沒有任何建築與電線桿，視線豁然開朗，絲毫不遜於池上伯朗大道。不管是入夏的油綠稻田、秋收金黃稻穗，或是凜冬裡的水鏡映空，總能遇見各款美麗的模樣。奔馳在筆直大道上享受海風吹拂，是東岸旅行的浪漫最高級。

玉富自行車道。羅正傑攝影
玉富自行車道。羅正傑攝影
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寶島哪裡最珍貴？

對姜俊瑋而言，單車旅行不僅只是從狹長的山海間路過，走進部落的半日漁獵生活，像是跟著靜浦阿美族人學習捕捉浪花蟹的古法、乘著膠筏欣賞秀姑巒溪出海口生態等，能讓更多人看見原民族群的聚落樣貌。

回憶自己第一次單車環島，是二○○三年為了要去泰國長途旅行的行前測試，「當時我完全不懂台灣。」直到開始帶團環島，才慢慢發現自己想要了解這個地方更多。舉凡台灣四百年歷史、高山密度為世界島嶼之最、擁有生物多樣性等面向，他都一一涉獵。

「大家都說台灣是寶島，你要講得出來它珍貴的地方在哪裡？」他有感而發地說：「台灣就是少了這部分的教育，對這塊土地的認同感很容易被左右。」

彎進裡頭看看 慢騎才有的驚喜

在這條姜俊瑋自己形容為「精華中的精華」花東路線裡頭，他盡量拉出人車較少的路段，像是光復糖廠附近，有處鮮為人知的祕境「拉索埃湧泉」，泉水顏色會隨著陽光折射出各種夢幻藍色調，有著「藍色眼淚」美名，「從糖廠後方繞出來，可以走一條農用道路直接到大農大富，路很寬，好騎。」

又或是石梯坪以南的鐘乳石洞穴「月洞」，神祕幽暗，入內得坐上小舟遊遊蕩蕩，方能一探究竟。「其實月洞就在台十一線上，只是大家騎車常咻一下過去沒留意，有點可惜。」他補充：「那邊到了夏天就像有天然冷氣，超棒！」

玉長公路。羅正傑攝
玉長公路。羅正傑攝
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其中特別有挑戰難度的，落在穿越海岸山脈的玉長公路，不管是海裡來、山中去，從哪一個方向走都有六、七公里的爬坡，姜俊瑋笑說關鍵就是不要氣餒，「你要是用比散步更快一點的速度，騎一下再推一下，兩個小時也就上去了。」在公路西端，能從約海拔四百公尺高處回眺玉里小鎮，另一側的隧道出口處，則有長濱海岸線的暴力蔚藍在眼前超展開。

唯要注意下坡不求快，套句姜俊瑋的單車名言「慢就是快，快就是慢」，他解釋：「我的意思是你要是騎太快，可能很慢才會到，如果慢慢騎，其實順順的很快就到了。」緩緩而行，山與海，一直都在。

本文摘自天下雜誌出版《鐵馬款款行　十場自行車的隨心浪遊》

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臺灣自行車旅遊協會發起人之一，曾任協會理事長。因為姓姜，所以國小被英文老師從相近音取名為John，後來朋友都叫他「姜薑」。二○○○年踏入旅遊業，一開始買單車是為了可以省錢旅行，從二○○四到二○○七年間騎遍北橫、中橫、太平山等台灣各角落，爾後更將雙輪軌跡擴及中南半島、緬甸、中亞及歐洲各國。

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