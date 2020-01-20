誰說吃到飽不紅了？2020十大餐飲趨勢 過年聚餐必讀

圖片來源：天下資料 分享 facebook 【文 王一芝】

台灣人愛吃、懂吃，餐飲業競爭極其激烈。2020年餐飲界流行什麼？《天下雜誌》獨家披露，王品集團執行長李森斌不外傳的研究報告。有哪些餐飲品牌正在王品的雷達螢幕上？這些新餐廳你吃過嗎？

身處數位時代，上任不到一年的台灣餐飲龍頭王品集團執行長李森斌還是愛用鋼筆寫筆記，翻開一看，他在去年12月底寫下「台灣餐飲2020十大趨勢」，那是為今年初向內部員工分享自己觀察的草稿。

王品餐飲集團執行長李森斌記錄餐飲趨勢的筆記本。（劉國泰攝） 分享 facebook

原來旗下多品牌、多品類、多價位的王品，2016年開始，就由經營企劃室投入台灣餐飲行業發展的研究，帶領集團員工由外往內看，尋找未來發展策略，而李森斌就是2020趨勢分析的起草者。

然而每年發表一次的「台灣餐飲市場趨勢研究」，向來被王品視為極機密，從不對外公開。《天下》獨家取得「王品2020餐飲趨勢報告」，並深入採訪李森斌的觀察，分享給台灣餐飲業者。

去年餐飲業面對經營成本、人力短缺等大環境挑戰，考驗餐飲業者體質，不過李森斌審慎而樂觀，「吃是民生基本需求，只要保持創意和韌性，絕對有發展和成長空間。」

趨勢一：火鍋及燒肉，仍是台灣餐飲消費主流

行政院主計總處資料顯示，2018年台灣餐飲業規模達7700億，為了深入了解每種餐食的品類規模，王品連續兩年委託調查公司，從消費者願意把錢花在哪些餐食，反推出品類數據。

連續兩年的前十名，火鍋、速食、牛排、中台菜、燒肉、麵食點心、吃到飽、壽司生魚片等等，都在百億規模，堪稱餐飲消費主流。

有趣的是，近年來餐飲業處心積慮在品類上創新，沒想到最受消費者歡迎的，仍是他們日常最熟悉的火鍋、速食、麵食點心或快炒等。

尤其是台灣永遠的餐飲冠軍「火鍋」，已經滿街都是、遍地開花，這兩年居然還能繼續成長，涮涮鍋和麻辣鍋加起來，規模將近300億，相當驚人。

這代表，主流品類大者恆大。原因很簡單，經濟發展受限，消費者在有限的資源下，即使想追求特殊體驗和豐富的生活型態，但拒絕踩雷的心理始終亮警示燈，行為將回歸由文化和習慣主導。

不過，還是有零星創新竄出頭，純蔬食餐廳的規模不大，卻很有發展潛力，連非蔬食餐廳也增加更多蔬食，滿足客人多樣性選擇，爆發力值得期待。

趨勢二：吃到飽業態升級，風潮再起

台灣人最愛吃到飽，從飯店Buffet、燒肉、火鍋，甚至甜點，統統要吃到飽。只不過前幾年健康意識當道，吃到飽的聲量小到幾乎快銷聲匿跡，沒想到這兩年開始，不管外來或自創品牌，全都死灰復燃、捲土重來。

台灣人最愛吃到飽。（圖片來源：Shutterstock） 分享 facebook

但這次不同於以往，不論在食材等級、環境氛圍，全都大幅升級，而且主題感很強烈。

舉例來說，進駐微風信義的但馬屋涮涮鍋主打日本和牛吃到飽；金舌燒肉則是橫膈膜吃到飽；馬辣餐飲去年底新開的新馬辣Plus，吃到飽的除了美國和牛，還有野生斑節蝦和澳洲牛舌。

又例如，由饗食天堂所屬饗賓餐飲集團領銜主演的旭集，主打高級日本料理和現流海鮮，除了150道精緻日料，現做料理的比例也提高不少，猶如饗食天堂的「續集」，當然價格也是原來的二至三倍。

這也是為了滿足消費者在有限資源內，想要多元體驗的價值追求。

趨勢三：精明消費加劇，消費兩極化

根據東方線上EICP消費者行為資料庫，去年消費者從家人相處、朋友互動或喜愛活動尋求生活滿足感的比例下降，進而轉向透過物質享受、盡興逛街等消費方式，獲得生活滿足感。

不過在經濟緊縮的情況下，消費者也愈來愈精明，去年比價行為更甚於過去四年，認為「價格第一」的消費者也大幅增加。

尤其在比價資訊或工具更透明方便的情況下，消費者掏錢之前，不能不先上網比過一輪，看誰的價格低。

「但消費者青睞的並非過去的價廉物美，而是價適物美的品牌和產品，」王品執行長李森斌觀察。

王品餐飲集團執行長李森斌（右前）帶領團隊腦力激盪、前瞻未來。後左至右為人資暨財務中心副總邱建綸、研發中心總監張錦晶、經營企劃室經理李碧珊。（劉國泰攝） 分享 facebook

精明消費，更促使消費者聚餐願意花費的預算，開始往平價和高價挪移。

王品和東方線上合作的調查顯示，每個人201至500元的中價位花費仍是目前市場聚餐主流，只不過去年中價位花費竟比2016年下滑了2.8％，而平價和高價則分別提高3.5％、0.5％。

「平價餐飲的體驗變好了，」王品集團經營企劃室經理李碧珊分析。消費者對平價餐飲的要求提高，讓平價餐飲不得不全面升級，另外一個極端是，既然一餐要花500至800元，何不多花一點錢獲得更好的體驗？

趨勢四：體驗設計成為決勝關鍵

過去餐飲業以QSC（Quality品質, Service服務, Cleanliness環境）取勝，麥當勞就是以QSC做為核心競爭力，現在光有QSC不夠，消費者更重視體驗，希望自己被在意。

勤業眾信餐飲消費體驗調查就顯示，消費者追求真誠友善的互動（Engage me）、客製化及快速回應需求（Empower me）、傾聽並知道我的特殊需求（Hear me）、超越預期的體驗（Delight me）和記得我的偏好無須再說出口（Know me）。

消費者要的體驗不只是食物，包括氛圍、故事和價值觀，都涵蓋在體驗範圍內。調查中「超越預期的體驗」，最被消費者看中的兩項是，創造吸引人的環境氛圍和永續性的食物。

「消費者將更在意飲食背後的故事，」李碧珊指出，像是料理起源、食材風土、工序和體驗：「餐飲消費已然成為一種有意識的價值追求。」

這幾年風靡台灣的餐飲體驗，一種是沉浸式體驗設計，像是「驚喜製造」這家公司，把餐飲體驗劇場化，設計出「一人餐桌」、「無光晚餐」，以及隱藏在洋服館後的餐酒館「菱玖洋服」。

另一種則是以餐酒或餐茶打造體驗和文化深度，例如永心鳳茶進駐微風信義的「心潮飯店」，就找了入選亞洲前50大酒吧的TCRC，為他們設計8款調酒。

趨勢五：數位時代改變顧客關係，外送將是成長動能

餐廳和顧客關係轉型成數位化，一方面數位化滿足顧客更重體驗的需求，另一方面數位時代的消費者更沒耐心，也追求個人化和便利性。

2019年已然是顧客關係數位化最完美的時刻，即便王品、六角早在之前就推出「瘋美食」和「美食通」app，但就連星巴克，也是2016開始在app上有個人化的促銷優惠訊息，在去年數位支付的生態體系和消費習慣都已到位的情況下，才有辦法推行。

外送絕對是這兩年餐飲業最強勁的成長力道。根據Ichef內部統計，2018年1月，外送僅佔餐飲營收5％，截至2019年7月，已攀升到30％，營收成長六倍、交易筆數成長八倍。

外送將是餐飲業成長動力。（劉國泰攝） 分享 facebook

與王品合作的外送平台業者就表示，2017至2019年的營收至少成長八倍，就連蝦皮也在去年9月進軍美食外送，可以想見，外送將成日常餐飲主流。

掌握大數據的外送平台，開始扮演市場分析的角色，給小型餐廳撐腰，讓他們的門檻降低、風險變小，大型餐飲集團也受益於外送平台把餐飲消費行為數據化，增加實驗空間和可能性。

外送也顛覆了過去餐廳的營運模式，像延伸出「格里歐’S三明治」或「生活倉廚」這種「幽靈廚房」，以及擴張一個廚房最高產能的「虛擬餐廳」，像是讚岐本家錦洲店就推出虛擬品牌「韓燒食堂」。

趨勢六：深耕核心能力，發展多元事業

在消費者追求豐富生活型態和體驗至上的情況下，多品牌已經成為餐飲業的經營主流。

未來的餐飲經營，勢必得靠著核心能力的移轉和升級，一種是從大量採購優勢移轉到供應鏈整合，另一種則是從商品研發升級到體驗設計。

舉例來說，豆府集團就以韓食商品研發為基礎，延伸不同價位的品牌；築間本來是基隆大量採購的水產店，後來整合供應商，開展了築間旬手作料理、居酒屋、鐵板燒和鍋物。

瓦城則是從資源運籌中心整合供應鏈，後來在研發中心深耕東方爐炒和南洋風味，光去年度就孵化了YABI、月月泰式串燒等新型態品牌。王品更是以「牛肉採購」為核心發展多品牌、以「體驗設計」做中心跨足多品類，去年也成立萬鮮公司，強化供應鏈整合能力。

趨勢七：餐廳經營走向低浪費、友善環境

早在好幾年前，歐美的餐廳經營就開始走向低浪費和環境友善，台灣也有愈來愈多消費者有參與意識。當「食物永續」成為餐飲業的重要議題，更重視生產過程的社會責任，就是減少「剩食」。

例如，Cookmania於2018年舉辦的「A Better Meal」，更好的一餐並非食材豪華，也不是體驗更驚人，而是對社會更好的一餐，一共有3000個消費者和超過50個餐飲業者餐與。

根據愛德曼2018年發布的《贏得人心的品牌》報告，有六成四的消費者對品牌價值觀的認同會反映在購買意願上，未來應該會有更多餐飲業者響應環境友善。

但對環境友善也應該結合本地風土。2007年新牛津大辭典的年度字就是「Locavore」（在地飲食主義者），只吃直徑160公里的食材，代表「環境友善」和「本土食材」都是餐廳作為社會公民的貢獻。

不只食材，文化和社會也要更永續，像王品牛排去年利用台南勝利之聲董事長舊宅邸開店，或者連鎖咖啡Cama旗下「豆留森林」首店，也是改建自昭和12年的歷史建築，都是與當地環境共生的永續概念。

趨勢八：年輕世代餐飲創業潮更熱

在經濟和職場的雙重壓力下，不少青年世代為了尋求自我實現，就會投入創業領域，而資本小、門檻低，又能充分發揮創造力、表露個性的餐飲業就成為他們的首選。

根據去年104人力銀行的青年創業調查，超過六成的創業者為30歲以下，其中有19％以上選擇餐飲創業。

李森斌預測，未來將有更多小型、個性化的餐飲品牌嶄露頭角，量大之後，可能會引領台灣餐飲業的質變。

趨勢九：餐飲創業走向平台化

「很多上班族認為餐飲創業容易入手，卻不知水有多深，失敗機率很高，」李森斌觀察，餐飲創業必須走向平台化。

以往「加速器」或「創投」的概念，比較常見於科技或軟體服務領域。不過，近幾年香港、新加坡、韓國、日本、愈來愈多資本投入餐飲新創，聚焦在餐飲創業、食物創新或生產效率等領域，發展新創平台。

舉例來說，像香港的Kitchen Sync，就是透過共享空間幫助品牌孵化，而新加坡的Innovate360，則是關注食物領域。

至於台灣，目前雖仍未見大型餐飲創投，或是品牌孵化平台，不過倒是有像「台灣Let's open」這類小型餐飲顧問公司，從商品研發到開店，一條龍式的協助孵育像A Better Coffee&Doughnut、鹹酥李、虎笑麵屋等品牌。

趨勢十：海外市場佈局，東南亞最具爆發性

台灣經濟成長與市場發展持續低迷，再加上國發會預估，台灣最快在2020年就會進入人口負成長，境內成長空間有限，這也是亞洲其他國家像日本、韓國的困境，台灣餐飲業者非得靠走出海外，才能尋找新的成長動能。

過去十年前仆後繼前進海外的業者，以投資小、容易複製的炸雞、手搖飲最多，其次是以中央工廠為核心的烘焙業，產能先到位，再進行市場拓展，例如韓國「多樂之日」、新加坡「麵包物語」或台灣85度C，以及廚藝含量比較低的燒肉和火鍋。

全體驗餐廳跨出海外，相對難度比較高，因為必須同時輸出商品、文化與體驗，不過預期市場影響力也比較大。

東南亞應該是餐飲業者在大中華地區之外的市場首選。

主要原因是，地理距離近，人才取得相對容易，文化輸出有優勢，經營和和實驗成本低，最重要的是市場巨大且成長快速，這是缺乏人口紅利的台灣所缺乏。

事實上，台灣也有不少餐飲業者以品牌授權或授權加盟的方式，早早佈局東南亞，最經典的案例是鼎泰豐，目前印尼有17家、泰國有7家、菲律賓有4家、新加坡有24家。

以海鮮和中式熱炒聞名的吃到飽自助餐漢來海港城，去年2月也以品牌授權經營的方式，在曼谷開出首家店。

李森斌不諱言，2014年以蔬食品牌「舒果」進軍新加坡的王品，雖然鎩羽而歸，但失敗是成長的養分，「從同業的佈局動作，看到餐飲業市場未來擴張的機會，」他也一再強調，這是客觀觀察，不代表王品國際化佈局的下一步。

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