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曾被評「買了就後悔」尾牙熱門獎氣炸鍋為何突然爆紅？

2020-01-17 08:49天下雜誌

圖片來源：王建棟攝
圖片來源：王建棟攝
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【文 蔡紀眉】

過去一年來，市面上出現40多款氣炸鍋，年關將近，還成為尾牙抽獎熱門選項。但事實上，氣炸鍋早在2011年便推出，載浮載沉多年，屢次被消費者評選為最後悔廚房家電之一。氣炸鍋由黑翻紅的過程，是一段由廠商、地方媽媽和部落客攜手走過的天堂路。

30歲的小資女施景瑞，用不到2000元的價格，在蝦皮上買了一台中國品牌氣炸鍋。入手一個多月來，她天天「開鍋」，大至牛排、小至堅果，為的是「想減醣，盡量補充蛋白質。」

有一回周末，她和同事們開了場氣炸鍋Party。十多人、搬來4台鍋，「像是來野餐，限定用氣炸鍋做一頓，松阪豬、鮭魚、甜不辣、千張水餃、花椰菜，全部半小時內端上桌。」

辦完這一攤，彼此交換心得、試吃擅長的氣炸鍋料理，「我們辦公室現在幾乎大家都有一台了，」她雀躍地說。

2019年暴紅廚房家電

結合獵奇、料理社交、健康減醣、懶人經濟等風潮的氣炸鍋，一躍成為神級廚房家電，是2019年各大電商熱銷榜、爆紅榜、話題榜的必載名單。

Yahoo奇摩拍賣上，氣炸鍋年度業績成長36倍，銷量飆升76倍。momo購物網上，單一個台灣品牌「飛樂Philo」，全年熱銷近2萬台。雙11期間，淘寶天貓售出上萬台氣炸鍋，阿里巴巴官方形容，「從平地堆起，相當於有10棟台北101大樓高」。

（王建棟攝）
（王建棟攝）
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外界不解，以為氣炸鍋買氣是2019下半年暴升，但momo總經理谷元宏透露，早在第二季初就不對勁，「我們內部開了一個會議討論，為什麼這東西（氣炸鍋）突然賣這麼好？」momo因此趁勝追擊，大量談進更多等級的氣炸鍋品牌，在電視、網站上同步操作。

晚了一步的東森購物，去年8月底跟進，單一個Karalla氣炸鍋，4個月內售出15000台，其中以30至45歲左右女性、外宿族，最為捧場。

東森購物執行長彭鴻珷分析，從平均家戶人口來看，3至4人型態的小家庭，佔了台灣人口結構85%，工作繁忙、沒空開伙之餘，卻又不想三餐老是在外，「即煮即食的氣炸鍋、或各式料理鍋，自然成為小家庭新寵兒。」

氣炸鍋價差大，從兩千元有找的中國貨，到近萬元的精品級家電不等。松果購物歸納，ABS+陶瓷不沾鍋材質、3000元上下、容量2公升、機身重量5公斤內等條件，最受市場歡迎。

新一代大同電鍋，家家戶戶都有一台

外型上則是花樣百出。玫瑰金、蒂芬妮藍不稀奇，走復古風的可口可樂氣炸鍋，有錢也難買，只能一口一口，透過瓶蓋集點兌換。

聯名款的小丸子氣炸鍋，由直播主「白姑娘」銷售，曾在30分鐘內完售1500台，「選貨偏好能給我們獨家的廠商，有話題，也好壓低售價，」白姑娘說。

過去一年來，市面上出現40多款氣炸鍋，年關將近，成為尾牙抽獎熱門選項。有業者喊出，要把氣炸鍋打造成大同電鍋，家家戶戶都有一台。

但消費者總是健忘的。看似一夕爆紅的氣炸鍋，早在2011年就推出，在市場上載浮載沉多年，屢屢被消費者評選為最後悔廚房家電之一。

氣炸鍋由黑翻紅的過程，是一段由廠商、地方媽媽和部落客攜手走過的天堂路。

轉機1：社群發酵，料理食譜見創意

位在台中豐原的飛樂數位，家電代工起家，2013年轉型做品牌，推出「飛樂Philo」氣炸鍋，採用不沾鍋材質，當時一台要價6000多元。有趣的是，其餘打著「飛樂Philo」品牌的成功商品，還有行車紀錄器、救車行動電源。

（飛樂數位提供）
（飛樂數位提供）
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飛樂數位業務經理廖邦宏回憶，氣炸鍋問世之初，短暫引發熱潮，但高單價、只能炸物的刻板印象，加上元老級飛利浦網籃為不鏽鋼材質，經熱油噴濺後不易清洗，「家庭主婦洗到懷疑人生，CP值不高。」

市場沉寂後，不少烹飪愛好者依然熱衷，飛樂於是轉向經營小眾，再推Arlink品牌，從臉書社團下手。

好比說，素人夫妻的「當氣炸鍋遇上NASO」社團，起先是玩票性質，運作7年，累積了10萬粉絲，分享上千道氣炸鍋食譜。而20萬人以上的社團，「氣炸鍋好好玩」、「氣炸鍋料理分享」等，更顛覆了只能炸物的迷思。

社群發酵，強化了氣炸鍋與料理的連結。鴨子滑水到了2018年，氣炸鍋的命運悄悄出現轉機。

當時，臉書直播、開團功能逐漸盛行，飛樂找來逾百位親子部落客、料理老師試用，一年多內開了近400團氣炸鍋，平均每團賣出300至500台，最成功的一檔由藝人柯以柔締造。

「我們完全沒打廣告，都靠社群口碑，像是直銷老鼠會，因為地方媽媽被燒到，一個人就會再介紹十個來買，不買跟不上流行，」廖邦宏形容，氣炸鍋成了媽媽交朋友的最好話題。

同時間，飛利浦改良塗層技術，推出新款氣炸鍋，也找來網紅、KOL合作，各種氣炸鍋開箱文、評比影片充斥。

轉機2：選擇多元，價格下滑

各方競爭廠商湧進，價格有感下滑，是讓氣炸鍋市場完全炸開的另一關鍵。

網路料理達人聖凱師，賣過近20款家電，氣炸鍋是其中之一，「我跟廠商抽成少，因為我是拿來養粉絲的，食品才是主力。」

聖凱師觀察，「第一個在電視上拿氣炸鍋做菜的，應該是三立的藝人品牌，二、三線明星賣起來後，大家跟進，再下殺價格。」

原來，傳統電視也推了一把。氣炸鍋是三立電電購，熱銷前3名的明星商品。三立運用集團媒體資源，結合戲劇、料理、知識型談話節目，設計氣炸鍋相關橋段，全方位炒熱話題。

舉例來說，三立八點檔《炮仔聲》演員陳宇風，本身即是一款氣炸鍋的代言人。而直播主「丟丟妹」，不只在《炮仔聲》冠名贊助，甚至客串了一角，「只要三立節目曝光完，網路、電銷立馬大爆單，」三立電電購專案副主任潘儀菁說。

氣炸鍋創意料理風行

隨著地方媽媽、地方爸爸用慣了氣炸鍋，開始PK創意料理，氣炸巴斯克起士乳酪蛋糕、以桂冠湯圓和酥皮製作的酥炸湯圓，在網路暴紅。痞客邦平台上，「氣炸鍋料理」、「氣炸鍋食譜」等關鍵字一路竄升，相關文章曝光量2019年成長了5倍。

以挖掘在地、隱藏版美食而出名的部落客「布咕先生」，用簡單食材，自創氣炸鍋版「威靈頓鯛魚排」，小孩只有一歲多的他告訴《天下》，「氣炸鍋是烤箱界的微波爐，太方便了！」

但聖凱師也憂心，市面上大約9成氣炸鍋在中國製造，品質參差不齊，出現塗層刮傷、檢驗不實等氣炸鍋亂象。

當不少家庭主婦把單邊瓦斯爐封起來，改放氣炸鍋，這波無油煙的料理風潮，到了2020年，還會如何延燒下去呢？

小辭典／我該買氣炸鍋嗎？

原理：運用不斷循環的熱流，高溫烘烤食物，逼出食材本身的油脂，產生近似「炸」的口感

優點：1.簡便、安全；2.零廚藝者的救星；3.減醣、減油飲食，可能有助減重

缺點：1.內鍋、網盤清洗仍費工；2.新興品牌眾多，若產品檢驗不實難追究；3.氣炸後是否產生潛在有害物質，相關研究仍有限

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