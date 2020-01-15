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YouTube創辦人陳士駿自曝：Google砸16.5億併購 在小簡餐店談成的

2020-01-15 08:55天下雜誌

劉國泰攝
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【文／天下編輯部；圖片／劉國泰】

YouTube共同創辦人陳士駿可說是最早成名的台灣之光。他8歲起移民美國超過30年後，於2019年搬回台灣。在2020天下經濟論壇（CWEF）冬季場的論壇上，陳士駿強調，他希望幫助更多優秀台灣年輕人連結資源，找到面向世界的機會，但他也點出募資環境的困難，更難得披露YouTube當年與Google談判併購的過程，希望能幫台灣創業找出路。

我在台灣出生，8歲移居芝加哥，後來搬到加州加入PayPal。那時候特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、PayPal共同創辦人提爾（Peter Thiel）等，目前全球知名投資人都是從PayPal出來的。

一開始回台灣，其實是因為YouTube。我跟共同創辦人2005年創辦YouTube，一開始本來想做的其實是約會網站，後來才變成綜合性的內容。2006年被Google收購之後，他們希望YouTube國際化，我就在2007年回到台灣。

因為YouTube的概念，其實是非常全球化的。全世界任何人不管在哪裡，都可以隨時上傳影片、隨時觀看影片。YouTube在哪裡落地，我們都希望可以親自到那個市場。另一位創辦人賀利（Chad Hurley）負責歐洲市場，我就負責亞洲市場。

其實一開始會選在台灣打開市場，最主要的原因，其實是希望可以有一個中文網站，可以作為未來進入中國市場的跳板。同時，我們也在台灣網站發現，有非常多內容是來自日本跟韓國。

我後來就想，接下來該做什麼？

台灣不乏優秀工程師，但募資環境遠遠落後

就發現，其實在矽谷有很多台灣背景的人，他們創業成功率其實比日裔、韓裔或是香港裔美國人都高，包括暢銷電玩遊戲《吉他英雄》（Guitar Hero）、紅杉資本（Sequoia Capital）都有台灣人身影。

我那時候就在想，為什麼在台灣，好像很少能夠創辦面向全球市場的產品，但卻有很多來自日本跟韓國的公司，一開始就是面向全球的。

去年8月我全家搬回台灣，我希望學習跟努力的是，如何幫助台灣從這塊土地開創出更多全球性的公司。

我跟許多朋友在美國最常討論的問題，就是在台灣為什麼這麼難創立公司？

在矽谷創業圈，大家覺得最困難的是聘請到厲害的工程師。這就是為什麼到矽谷的工程師，一開始工作就可以有10萬美元年薪。而矽谷的人到了台灣，就會發現這裡有非常多很棒的工程師，尤其是軟體創業，只要有一台電腦就可以開始。

等真的到了台灣後，才發現美國跟台灣有很多環境差異。在從機場到矽谷核心城市之一帕洛阿圖市（Palo Alto）的101號公路上，沿路就可以看到美國昇陽電腦（Sun Microsystems）、惠普（HP）等等大公司。

在募資環境上，台灣大概落後矽谷20至25年。

在1995年、1996年雅虎剛開始的時候，當時私募基金或是願意寫支票投資的人不太多，我想現在台灣就處於那個階段。

一件簡餐店裡的併購案，看矽谷投資環境成熟度

在台灣這類種子基金可能還是2000萬、3000萬美元規模，但在美國的天使投資人，很多可能已經願意提供1億，甚至於40億、50億美元的資金。這是我過去幾年看到的大筆投資。

我們當初跟Google要談併購的時候，從開始接觸到最後在華爾街公告，前後不到72小時。

我們約見面的地方，是在我們兩家公司中間的一家Denny's快餐館。我們選在那，就是因為絕對不會有人想到，Google跟YouTube的CEO，居然會在一家都是大學生的簡餐店裡，談16.5億美元的併購案。

就是因為矽谷的速度很快，我們不希望讓別人知道。整個併購在兩、三天之內發生，這樣規模的案子在台灣是無法想像的。

我強調Denny's，就是想凸顯矽谷的募資與併購環境已經成熟到，在你身邊的一家小餐館就可以發生很大的併購案，台灣的環境還沒趕上。

搬回台灣這過去幾個月，我才開始摸索身為台灣企業要怎麼募款？怎麼找天使基金？怎樣找到願意冒險願意參加新創公司的人？

往前看，我很想去擔任橋梁的角色。第一步就是認識在台灣的工程師，尤其是跟一些創業家碰。他們的背景跟我類似，可能跟台灣有淵源或在台灣出生。

我想要做的，其實就是引入很多人脈。把台灣工程師跟矽谷的投資環境對接起來。當一個橋梁，我們可以從這裡開始，讓來自台灣的工程師也能夠有矽谷的創業精神。

2020 CWEF冬季場完整演講精華

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※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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