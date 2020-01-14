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侯友宜「新三民主義」：把份內事做好 不要在一個位子上又想東想西

2020-01-14 15:17天下雜誌

王建棟攝
王建棟攝
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【文／天下編輯部；圖片／王建棟】

任期剩下3年的新北市市長侯友宜，卻在規劃未來10年的新北市發展藍圖。他在2020天下經濟論壇（CWEF）冬季場的演講中提到，他計劃用3個軸心翻轉人口剛突破400萬的新北市，還要以都市更新、軌道建設、新莊副都心等點線面的執行策略，搭配「新三民主義」讓新北市更能吸納新人口結構的需求。「一個市長不要有太多政治思維，」警察出身的侯友宜意有所指地說，「把自己份內的事做好，不要在一個位子上又想東想西，那都沒有意義。」以下是侯友宜的演講精華摘要：

去年，新北市人口已經突破400萬人，現在401萬8600人，是全國第5個突破400萬的城市，也是去年移入人口最多的城市。新北市位在北北桃基的中間，這個區域剛好1000萬人口，1000萬人口是具有國際競爭力的都市規模。未來2030年，我們建構的不是只有一個新北市，還要帶動大台北和台灣的發展。

我接任新北市長一年多，但之前擔任副市長的時間加起來，現在已經是第9年。我要開始建構三軸心。

以往新北市400萬人口都是沿著淡水河系走下來的一個軸帶，軸帶上就佔了380萬。新板特區、新莊副都心，再加上未來要規劃的三重第二行政中心，建構三大軸心，要從點、線、面推動區域發展。

翻轉三重，整頓五股垃圾山

「點」就是大幅度都市更新，我們光是去年一年就做了109件。新北市去年速度很快，因為30年以上的房子有70萬間需要翻轉。所以我們推動都更三箭，包括危老、防災、沿著軌道建設的部份。捷運到哪裡，我們TOD（公共運輸導向型開發）就做到哪裡。

「線」就是軌道建設，三環六線會在我任期內做到七成，2030年前全部完成。我們把軌道建設跟大台北連結起來，就會帶動台北、新北、桃園沒有差距。

「面」就是新莊副都心，從機場下來進到國內走機場捷運，只要進到新北市，機捷旁邊都是鐵皮屋，對國家形象的影響很大。

泰山塭仔圳是民國64年就說要開發，但一直沒有改變。去年我下定決心推動改建，經過內政部核定，從住戶溝通到所有工業區的協調都逐漸成熟，只有少部份有意見。所以我希望今年就開始動工，鐵皮屋整個拆除，配合附近的國家電影娛樂中心、國際創新園區、AU捷運商城等，帶動所有產業進到泰山塭仔圳、新莊產業園區，改變整個新莊副都心，給國際人士的觀感。

我要特別提三重第二行政中心，過去大家都把三重當成外來者的故鄉，早期的印象比較落後，遊民、是非場所比較多，但三重正在慢慢翻轉。很多行政機關搬過去，把三重跟蘆洲連結，在蘆南蘆北大開發，三重第二行政中心結合頂崁工業區創造科學園區，在三重先嗇宮捷運站帶動三蘆地區發展。

淡水八里沿海戰略線要展開，新北有台北港，隨著淡江大橋2024年完成，結合淡水所有新市鎮開發有住宅有產業，連結台北港走64號道路。我們也準備做一個旋轉式的快速道路，銜接到林口跟機場，把台北港帶到新店、汐止、台北中心，從林口就可以轉到南部去。新市鎮連結淡水、八里作為產業鏈佈局，這是我們未來開發台北港的時候，產業鏈轉移，新北市就隨著台北港，整個交通變得不一樣。

但新北市有個毒瘤，就是五股垃圾山。它在北台灣的中心點，五股交流道塞車是每個人的痛。我現在做五股交流道改善計劃，6年內把閘道全部打開，交通就會舒暢。

五股垃圾山的問題已經將近30年沒有人做，裡面藏污納垢，環境公安治安，很多垃圾有毒，還有違章工廠很多，但這個問題解決後會帶動北台灣大發展。

我上任以來的新挑戰，就是其中的公有地違建全部移送法辦，全部拆掉。我去年底就全部拆掉，私有地必須退讓，讓給公共安全來做整頓。

我們用一年半來整頓，接下來中央看到成效，就會把堤防加高，這邊加高之後，社子島就會跟進。五股垃圾山變成公園、產業用地，變成民眾可以集結、居住的好地方，整個北台灣就會活絡起來，社子島也會齊頭並進的開發起來。

警察出身、愛恨清楚，溝通完就要有魄力

我的城市發展理念，2030年有六件事要做，那就是新住民、新領導、新趨勢、新美學、新創生、新連結。

以新住民來說，新北市就是台灣的縮影。新北市是很多中南部人定居的好地方。新住民就超過10萬人，但他們如何融入？我們怎麼讓他們根留新北市，以一站式服務，彙整生活、文化背景、教育諮詢、語言上的需要，把第二故鄉變成新北市？這是我們要努力的部分。

今年新北市的移入人口9萬多是全台最多。光是去年11個月，新北市的淨移入人口就1萬8600人。如此一來，除了環境變遷、房價問題、產業帶動以外，更重要的是都市大幅更新。所有人口年輕化，往新北市移居，新北市就會變成北台灣最重要的區域，而且面積是台北市8倍大。

我上任後也推動新領導。我跟所有團隊說，只有一個目標，步伐一致。這個方向很簡單，什麼叫做「簡政」？我們把所有錯誤的法規都整理一遍。都更為什麼做這麼快？因為你越是讓民眾得利，速度就越快。我提倡「新三民主義」，便民、利民、愛民，站在他們角度思考，多愛他們一點。

警察出身的我，愛恨比較清楚，善良弱勢的人我對他好，但除弊也不手軟不妥協，溝通完就不讓步。都更來說，淡水東來大廈的海砂屋，過去10年都沒解決，我走了3、4趟，都更小組進駐，本來40%左右同意，後來講到80%以上。我再去溝通幾次，最後只剩3戶，就給他們斷水斷電拆掉了，政府要展現魄力。

一個市長不要有太多政治思維，台灣不要被政治綁架，被選票綁架。不要想為自己留下一任的政治發展機會，只要做事，做對的事就不要考慮政治，勇敢往前走，團隊一起走就會改變領導模式。

我的任期做不到2030年，但我想好好做事，在有生之年改變新北市。台灣應該如此，把自己份內的事做好，不要在一個位子上又想東想西，那都沒有意義，能把現在的位子做好最重要。

2020 CWEF冬季場完整演講精華

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※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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