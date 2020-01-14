與自然共存 冬山河推手郭中端：100分裡有50分是老天賞的

王建棟攝 分享 facebook

【文／天下編輯部；圖片／王建棟】

當年，以冬山河初試啼聲，郭中端被譽為台灣第一個具代表性景觀公共工程的打造者。若想一一走完郭中端設計的公共建築、水岸或溼地景觀，可能得花個一週時間、環島一圈。頂著傳奇人物的光環，她在2020天下經濟論壇（CWEF）冬季場卻直言，自己不喜歡被稱作建築師，因為她相信，「人做一半，另一半靠老天，我們永遠是生態演變的一部份。」以下是她在2020 CWEF天下經濟論壇發表演說精華：

我們景觀師的工作，像是為下一場舞台清理戰場，處理各種企業開發完之後，剩下來的廢棄地。

很多人去過宜蘭的明池，它是退輔會開發的地方，台灣最早期產業剩下來的廢棄地。

明池：一草一木，都是取自現地

1950年代，林業是台灣創造外銷奇蹟的第一個打手。很多人以為明池的水，是原來就有的，其實那是我們挖出來的。在那之前，它是森林、檜木林砍完、堆積後，有一些水積在那邊。

當地，還有座風水上所謂的筆架山，有三支筆，都現場挖出來的。

當年伐木的時候，覺得木頭長的怪裡怪氣、賣不了錢，就直接埋在現場，變成今天明池最重要的景觀焦點。我本來想擺石頭，但要從山下運到1200公尺高的山上，很不容易。

今天在明池看到的一草一木，都是現地的；瀑布看到的每塊石頭，也都是現地的。

我們在做景觀，最重要就是現地的人，做現地的事，回歸這塊土地。當老天覺得你做得不錯的時候，祂就幫我長出一株草、一棵樹，就形成大家看到的這些景。

2019年10月，優人神鼓在這邊表演，起霧的時候，天空成了一片天藍色的布幕，3隻小水鴨游過來，我非常感動。

我們非常努力，也只有50分，後面的50分，是老天賞的。

八田與一紀念園區：把員工當家人的工程師，打造出台灣穀倉

台灣水環境非常重要的一位先導────八田與一先生，我很榮幸也設計了八田與一紀念園區。

八田與一不是企業家，卻有企業家精神。他是東京帝國大學的高材生，來台灣南部調查，發現雲嘉南三縣市都是高鹽分地帶。在八田的水圳規劃下，開闢出嘉南大圳，變成台灣的穀倉。

八田與一開始工作之前，總是先要求員工有地方住，所以第一步先蓋宿舍。他在非常短的時間內，蓋了近300間宿舍、2000多人住在這裡。我們如何修復如舊？設計之前，我去了日本七次，找到八田的後代，跟他們討論、大量參考他們的舊照片。

八田的工作地，跟他居住的地方非常地近，因為八田是個工作狂，他在自己的院子裡加蓋了一間辦公室，吃完飯繼續工作，拉著大家開會到深夜。會議室內還擺了一張矮桌子，是給他太太旁聽用的。這就是當時的人工作的態度，以及對家庭負責的態度。

園區內，還有一塊紅土的網球場，不只是給高官打網球用，每年節慶時，會在這裡辦活動。運動會、日本演歌表演、台灣人的歌仔戲，這裡都表演過。八田是一位工程師，但是他把屬下當成家人。

今天，八田與一紀念園區的水庫旁邊有一個紀念碑，上面就寫「烏山頭的同號好友會」，所有參與水郡而犧牲的人，都按照姓名列在上面，不分日本人、台灣人，每一位都是烏山頭的好朋友。

我們設計的主要景觀，山上有8塊石頭，代表八田家的一家八口，有條水道蜿蜒流過期間。我們用濕地的水來做變成全區的澆灌，這也是繼承八田與一的精神。

高雄中都濕地：翻轉垃圾山，讓候鳥回來了

再來把目光轉向高雄。高雄的中都濕地，過去也是工廠的廢棄地，最早是農田。

日治尾聲，當地開始有高雄港的建設；到光復後，變成軍方的眷村、還有台灣最大的合板木業工廠聚集地。旁邊還是高雄市垃圾車的堆集處，有64萬立方地方垃圾，全部清空，要派上4萬8千台15噸的垃圾車。

我們跟高雄市政府商量，讓垃圾山就地正法。這裡靠海，對岸是柴山，對候鳥來說是很重要的地標。所以我們設了一處候鳥觀測塔，種了海岸林，仿照柴山上的那片森林，每一棵樹都有它的機能。這邊也是愛河的改潮段，我們就用紅樹林，包括北部常看到的水筆仔、海茄冬等等，我們都種了。

一段時間後，各種候鳥回來了；公園內的吊橋，變成民眾最喜歡散步的地方。原來亞洲合板廠的基地，變成遊客中心。

南寮漁港：被遺忘的水岸，重現兒時樂園

產業轉型再造的時候，我們常常忘了人們跟土地之間的承諾、約束，這個約束該如何回報？最後我想談的是南寮漁港。

清朝時，南寮就是與對岸交通很重要的港口，旁邊有南寮島，還有會淤沙的頭前溪。但人類沒有記取教訓，照樣在西岸闢港、建商業區，蓋了很高的圍牆。5公尺的圍籬，讓大家忘記了水岸。

我將航道中清出的廢土、淤沙，斜堆至與堤防同高，再就近運來青草湖的淤泥，一層層覆草整地，打造出5公頃大的風箏廣場。

我看到同事一張小時候的照片，當時有南寮海水浴場，所以堤岸盡頭，我們以魚鱗造型的階梯串聯礫石灘和草坡，導引遊客至海邊親水；把原先散落各處的大型石雕，八爪魚、烏龜、蝦兵蟹將等全數召回集中，在遊客中心旁打造了一座沙坑遊戲場。

我們所做的事情，沒有什麼了不起，只是把每一個時代的舞臺還給土地、還給自然，讓下一代可以再利用。在這之前，讓土地可以喘口氣。

2020 CWEF冬季場完整演講精華

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