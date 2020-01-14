首位獲得奧斯卡技術獎的台灣人：AR＋機器學習 騙術有多高明？

劉國泰攝 分享 facebook

【文／天下編輯部；圖片／劉國泰】

你以為有圖就等於有真相？第一位獲得奧斯卡科學技術成就獎的台灣人、Google軟體工程師馬萬鈞，曾參與《阿凡達》、《班傑明的奇幻旅程》等好萊塢大片製作，來到2020天下經濟論壇（CWEF）冬季場分享，影像辨識技術如何重塑人們眼中的「真實」。當擴增實境（AR）、機器學習成為全球科技大廠爭相佈局的新技術，台灣的機會又在哪裡？以下是馬萬鈞演講摘要。

今天我跟大家分享的是：「實境的未來」，因為我主要做的是電腦繪圖，怎麼運用電腦來計算深層圖像，包括像大家講的電腦繪圖、電腦視覺、影像識別，甚至機器學習，其實都有一些關係。

所謂的實境，就是我們現在看到得的東西，但我們往前看十年，電腦實境又會對我們未來會有什麼影響？到底什麼是真實的？以前我們看到的東西，我們都覺得是真的。

IKEA網站的照片，七成都是電腦繪圖的

但大家上宜家家具（IKEA）的網站，上面的照片，2014年就有70%是電腦繪圖做的。以前傳統的方式，必須每個產品都拍照、傳上網，但是宜家有那麼多產品，材質、大小都不一樣，它就必須用更有效率的方法，來處理這些照片。

其他像是汽車廣告的汽車影像圖，也是用電腦軟體畫出來的，看起來跟真的照片沒什麼兩樣，其實你看到的這些影像都是假的。

我們生活中看到很多的媒體素材也都是假的，是用電腦畫出來的，在生活中也很常運用。像是機師開模擬器做基礎訓練，就會用模擬器模擬很危險的狀況，暴風雨、氣流……，因為機師不可能在這樣的真實環境中開飛機，基本上都在模擬器上訓練，用模擬實境的方式來做。

不只人需要學習，機器也需要學習。

日本自駕車公司ZMP，他們必須要有很多影像資料，模擬車子在真實環境中的狀況，以往就是用相機去拍。但這家公司想，現在影像生成技術很成熟，我把假的影像畫出來，透過機器學習辨識、貼標籤。例如，黃色（標籤）是交通號誌、紅色是人、藍色是樹……，過去就是找人去拍景象，找人做標籤，但這是十年前的做法，現在影像處理技術很好，影像生成後，標籤就自動產生了。

除了視覺上的模擬，我們也會想把真實跟虛擬環境結合，例如，有一雙電腦繪圖虛擬出來的球鞋，數位化之後把它跟真實環境結合在一起，也就是我們說的AR。

只要有手機，每個人都可以當導演

我本身是做電影的，但我為什麼在Google？以前我們想到電影視覺特效，就是把假的東西放在真的環境裡，但說穿了，以後有沒有可能只用手機，我們每個人就可以變導演？其實這已經是進行中的事，像抖音這家公司就在做類似的事，把虛擬的影像和真實結合。

手機上的AR應用像是，我想知道自己戴這副眼鏡好不好看，穿這件衣服好不好看，都可以用AR做模擬。企業只要抓住「預測」的這個趨勢，都是有商機的，這就是一種新的體驗，透過AR呈現新的體驗。

布萊德彼特、保羅沃克......數位「複製人」成真

我本身在做的，就是讓虛擬人物變得非常真實，我從在南加大的時候就開始做研究，我對虛擬演員、怎麼捕捉人的神情非常有興趣，在國外產學合作很常見，所以我們就和《阿凡達》劇組合作。

在電影業，演員是核心，我們透過電腦繪圖技術把假的人物放在電影裡面，或把人物變年輕，像《班傑明的奇幻旅程》裡的布萊德彼特，我們創造了一個老年版的布萊德彼特；或是演員不幸過世，像《玩命關頭》中的保羅沃克，大家看到的雖然是假的影像，卻不會有很大的違和感，因為這些技術已經漸漸成熟。

最近的CES展，三星也宣布想要做數位人，但他們沒有做得非常好，可是可見各大廠商都想做這件事，因為它就像一個介面，企業可以透過它去做一些宣傳或溝通。回到為什麼Google想做這件事情？它的目的不是做電影，大家可以想一想，虛擬實境跟機器學習的關係，把虛擬的東西放在真實環境裡，有哪些新的可能，其實這些都跟機器學習有關。

IG上的虛擬偶像愈來愈多

現在社群媒體、像Instagram上面的虛擬偶像也漸漸多了起來，愈來愈普及，他們就像真人一樣，有自己的個性和生活。到底我們看到的東西是真還是假？其實虛擬的東西就是一種新的真實，但這雖然帶來新的契機，因為企業可以產生新的應用，但它也造成新的挑戰，挑戰也是我們必須深思的。

至於台灣有沒有機會發展特效業？台灣其實已經有特效業，但如果你想做的是大規模的產業，媒體、內容產業主要還是在美國發展，他們有完整的產業鏈，從寫劇本、演員到發行，運作非常好。

但這也不代表台灣沒有機會，現在有很多新的平台產生，像Netflix，可以給台灣內容創作者一些契機，和這些新的平台合作。以前跟電影發行公司談合作，如果沒有足夠資源，他們不會跟你合作，但平台業者的內容很多元，相較之下比較好上架，這些都是台灣內容創作者的新機會。

2020 CWEF冬季場完整演講精華

【延伸閱讀】

資誠周建宏：數據人才需求爆發！亞馬遜如何升級10萬員工數位力？

全聯執行長謝健南：全台最大冰箱＋婆媽軍團，創500萬app下載

AI眼科醫生進化中！Google資深工程師陳柏亘：還能預測中風風險

※更多精彩報導，詳見《 天下雜誌 》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載